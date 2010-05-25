Вибороли вибори?

Наприкінці минулого тижня Віктор Янукович відвідав Луганськ. Спілкуючись там із пресою, Президент порушив питання місцевих виборів.

Як за помахом чарівної палички, тему підхопив спікер Володимир Литвин. І – пішло-поїхало. Дехто вже створює власну партію – вочевидь, не без прицілу на майбутні вибори. Словом, маховик запущено. Влада готується, а опозиція обурюється (утім, як і тоді, коли проведення місцевих виборів було перенесено з травня цього року на невизначений термін). Тож кожен робить свою справу. Виборець же поки що чекає. Чекає, коли його урочисто запросять до урни...



Служба знайомств: виборець шукає депутата

Отже, перебуваючи в Луганську, Янукович наголосив, що наступні місцеві вибори повинні пройти на новій законодавчій основі. «Щоб люди знали своїх депутатів, щоб депутати були закріплені за територіями, щоб вони мали відповідальність, щоб захищали права людей на тих територіях», – зазначив він. І одразу додав, що говорить не про конкретну дату, а про загальні принципи.

А дата, між тим, – річ важлива. Саме через неї у Верховній Раді не так давно ламали списи. Згадаймо, як це було. Постановою від 16 лютого 2010 року місцеві вибори, призначені на 30 травня, було скасовано. «За» тоді проголосували 250 депутатів із 420 присутніх. Хоча, згідно із законодавством, вибори мали відбутися в період між березнем і червнем цього року, та волею народних обранців свято демократії відтермінували...

На початку лютого опозиція обурювалась наміром перенести вибори, повторюючи, що влада призначить їх тоді, коли їй це буде вигідно. Хоча напередодні згаданого голосування віце-спікер Микола Томенко (який представляє БЮТ) сам пропонував перенести місцеві вибори з 30 травня 2010 року на 27 березня 2011-го.

У пояснювальній записці до цього проекту постанови Томенко зазначав, що «через об’єктивні обставини у зазначені строки організувати й провести ці вибори на належному рівні та з дотриманням усіх вимог законодавства не вбачається можливим». А колега Томенка по парламенту, депутатка від фракції НУНС Оксана Білозір, пропонувала іншу дату – 26 вересня 2010 року.

Тепер депутатам саме час відновити давню дискусію й наново розглянути всі можливі варіанти. Утім, голова Верховної Ради, схоже, вже визначився. «Зараз ідуть дебати із приводу дати, – сказав Литвин. – Але ми з вами, мабуть, єдині в тому, що це – березень 2011 року». «Ми» – це Литвин плюс представники Консультативної ради з питань місцевого самоуправління при голові ВР, з якими спікер мав зустріч у Ялті, в знаменитому Лівадійському палаці.

Головне, як зауважив Литвин, – «нічого знов не наламати» та уніфікувати правила проведення місцевих виборчих кампаній, аби потім не змінювати все кон’юнктури заради – під «політичний момент».

Краще менше, але краще

Щоб не ламати потім, Литвин вирішив ламати зараз. Він виступає за проведення перереєстрації існуючих політичних партій. Як пояснив спікер, це потрібно «для боротьби з торгівлею ними». «У нас є люди, які за гроші оформляють партію, а потім продають її під сезон», – сказав він.

Литвин назвав партійну систему України спотвореною і заявив, що в країні існує близько 180 партій. «Давайте принципово поставимо питання про те, щоб провести перереєстрацію політичних партій, щоб виконувався закон: партії повинні мати відділення в більшості областей», – нагадав він.

Ніби не почувши ялтинського заклику Литвина, у Києві колишній шеф Служби безпеки України Валентин Наливайченко став координатором громадської ініціативи «Оновлення країни». Поки що «громадська ініціатива» не має нічого спільного з політичною партією, але хтозна, що буде далі. Як то кажуть, за початком діло становиться.

Поки що Наливайченко, який показав себе критиком чинної влади, планує поборотися за «благополуччя громадян, вихід з економічної кризи та подолання безробіття, забезпечення європейських стандартів в екології, медицині та освіті». Боротися за «благополуччя громадян» Наливайченко збирається на благодійні внески, втім, повністю програму «ОК» буде презентовано у вересні цього року, тоді й дізнаємося більше.

А поки що згадаймо, як у тому ж таки лютому злі язики подейкували, що колишній соратник Юлії Тимошенко Андрій Портнов купив собі політичну партію «Україна майбутнього» (зареєстрована вона була у 2008-му). Сам Портнов від коментарів на цю тему відмовлявся, тож чутки лишились чутками, але ясно одне: процес «партизації» України пішов.

Отже, вибори дійсно не за горами.

«Критичні дні» влади

У цьому є, можливо, певна суперечність, але опозиція не демонструє великого щастя від того, що місцеві вибори вже незабаром. Дарма, що права рука Тимошенко Олександр Турчинов розповів в інтерв’ю виданню «Лівий берег», як сильно розсердиться опозиція, якщо питання місцевих виборів найближчим часом не буде актуалізовано.

«Ситуація така, що відповідь на питання про термін проведення виборів в Україні треба шукати не в законах і Конституції, а в бажаннях і махінаціях виконавчої влади. Якщо найближчим часом більшість не розблокує вибори, ми вимушені будемо вдатися до жорстких заходів», – сказав Турчинов, додавши, що це будуть всі передбачені законом способи парламентського й позапарламентського протесту.

БЮТівський важковаговик з наївною довірливістю повідав, що опозиції було б бажано, щоб місцеві вибори відбулися навесні наступного року. «Після зими владу завжди є за що покритикувати», – запевнив він. Ще б пак. До речі, про вибори навесні говорить і Литвин. Але владі більше ніхто не вірить: усі підозрюють її в тому, що вибори насправді вона призначить на осінь. Тобто до настання періоду справедливої критики.

Міністр фінансів опозиційного уряду Андрій Сенченко тим часом заявляє, що у вересні може відбутися обвалення гривні. «Уряд сьогодні робить усе для того, щоб ми вересень зустріли обвалом національної валюти і надзвичайним зростанням цін практично на всі споживчі товари й на будь-які товари, оскільки це буде пов’язано із загальною валютною та економічною ситуацією у країні», – зазначив він.

Це припущення лягає в загальну канву скептичної налаштованості опозиції: влада обов’язково призначить вибори, виходячи з власних потреб, тобто задовго до того, як на її голову посиплються проблеми. Таку думку поділяє і депутат від НУНС Кирило Куликов. «Навесні вибори владі непотрібні», – наголосив він.

Тож тепер усі в очікуванні чергової поїздки Януковича регіонами. Очевидно, саме там він оголосить, яка пора року йому більше до смаку – весна чи осінь. І уточнить рік (нинішній чи наступний), який йому більше до душі. От тоді й почнеться справжня кампанія. А поки що триває її генеральна репетиція...



Олег Ляшко, народний депутат (фракція БЮТ)

{1-} Ми вважаємо, що вибори не треба затягувати до 2011 року, їх слід провести якнайшвидше, наприклад, восени 2010 року. Оскільки рішення парламенту про перенесення виборів неконституційне, органи місцевого самоврядування сьогодні діють у позачасових межах, потрібно негайно врегульовувати питання з надання органам місцевого самоврядування легітимності. Це можливо зробити лише через вибори, і чим швидше вони відбудуться, тим краще буде для країни, для людей, бо вони матимуть легітимні представництва і зможуть вирішувати свої питання. Це головний аргумент. Це вимога Конституції, якої треба дотримуватись...



Юрій Ключковський, народний депутат (фракція НУНС)

{2-} На мою думку, треба внести зміни до Конституції, які упорядковують строки призначення чергових виборів. Такий шанс є. Але це означає, що вибори потрібно проводити у 2011 році. Якщо ми проведемо вибори восени 2010-го, по-перше, вони пройдуть не в усіх територіальних громадах, і не всі органи оберуть, тому що сьогодні обрані на позачергових виборах голови місцевих рад мають повний строк повноважень і восени обиратися не можуть. Це означає, що надалі вибори проходитимуть у різний час. Щоб якось виправити ситуацію, потрібні зміни до Конституції. Але, оскільки їх можна ухвалити на осінній сесії, треба прийняти новий закон про місцеві вибори. Це означає, що восени провести вибори ми не встигаємо. Можна розв’язати цю проблему, а можна законсервувати назавжди.