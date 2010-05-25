Візит із багатьма невідомими

Візит президента РФ Дмітрія Медвєдєва до України видався напрочуд насиченим.

Навіть його український колега Віктор Янукович помітив, що «так швидко працювати не можна». «Не можна, але доведеться», – відповів Медвєдєв. Тим самим висловивши невпевненість, що в Україні ще довго протримається таке лояльне до Росії керівництво



Загалом сторони підписали вісім документів. Деякі з них є швидше локальними (наприклад, угода про співробітництво між «Укрексімбанком» та російським ВТБ), деякі – абстрактними (скажімо, угода про співробітництво у туристичній сфері). Але є й низка принципово важливих та резонансних документів, які вже спричинили жваву реакцію в політикумі та суспільстві обох країн.

Демаркація кордону

Одним із головних питань візиту президента РФ до України була демаркація спільного кордону двох країн на суходолі. Нагадаємо, що цей кордон уже делімітовано (себто визначено), але нормальної демаркації – позначення на місцевості – досі не було проведено. При цьому демаркація однаково вигідна обом сторонам, бо фактично полегшує контроль за кордоном та зменшує ризики виникнення якихось проблемних ситуацій. Президенти обох країн підписали відповідну угоду.

Та є одна проблема. Окремі експерти вважають, що ця угода про демаркацію суходольних кордонів не могла бути підписана без існування хоча б неофіційної домовленості про делімітацію кордонів на морі. Певним підтвердженням цих підозр є нещодавня заява віце-прем’єра Андрія Клюєва, який обмовився, що тепер Україна може братися за остаточне оформлення державного кордону з Росією в цілому. Але саме щодо морських кордонів та Керченської протоки в України та Росії триває довга та гаряча суперечка. Швидке вирішення цього питання може означати, що Україна пішла на поступки Росії. А не мала б іти, бо міжнародне право повністю на її боці («Главред» докладно аналізував цю проблему в минулому номері). Першою таке припущення висловила експерт-міжнародник Галина Яворська у коментарі газеті «Дело». Цю тему швидко «розкрутили» представники парламентської опозиції – як чергове обвинувачення Віктора Януковича у здаванні національних інтересів на користь Росії.

Представники влади, звісно, заперечують це. Глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін називає ці обвинувачення «провокацією». Він стверджує, що відносно морських кордонів ще триває дискусія, і аж ніяк не виключено, що за її результатами Росія пристане на українські вимоги. Нагадаємо, що українські вимоги – це розділення Керченської протоки за міжреспубліканськими кордонами часів СРСР, а Азовського моря, кордонів у якому за часів СРСР не існувало, – за серединною лінією, як це прийнято в міжнародному праві. Тоді як Росія, навпаки, наполягає на розділенні Керченської протоки посередині фарватеру, а Азов, як пояснив «Главреду» екс-міністр закордонних справ Анатолій Зленко, хоче чи то розділити за «модифікованою серединною лінією», визначеною не від берегів, а від меж шельфу (унікальна практика), чи то оголосити внутрішнім морем із особливим статусом.

Певну інформацію про хід переговорів щодо статусу Керченської протоки озвучив на брифінгу в МЗС керівник інформаційної служби міністерства Олег Волошин. За його словами, Україна наполягає на незмінності адміністративних кордонів часів СРСР, але готова на поступки в економічному аспекті, щоб російські кораблі, які проходять протокою, не відчували ускладнень. На практиці це має означати збереження в українському адмініструванні Керч-Єнікальского каналу та острова Тузла, але за умови, що за прохід російських кораблів каналом Україна отримуватимуте менші кошти або не отримуватиме взагалі.

Продаж «України»

Інша досягнута домовленість могла б заслуговувати на окремий невеличкий матеріал. Ідеться про продаж Україною Росії збудованого на 95% ракетного крейсера «Україна».

Крейсер «Україна» (ще до середини 1990-х називався «Адмірал флоту Лобов») – один із чотирьох крейсерів проекту «1164-Атлант». Його «близнюком», головним кораблем серії, є флагман Чорноморського флоту РФ «Москва». Такі кораблі проектувались в СРСР для протистояння американським авіаносним з’єднанням. Будівництво крейсера розпочалося 1984 року на Миколаївському суднобудівному заводі. У 1990-му недобудований крейсер було спущено на воду, а у 1993-му – передано Україні. «Готовність» корабля тоді становила 75%, на подальшу добудову бракувало коштів. 1998 року Президент Кучма прийняв рішення добудувати корабель. «Готовність» було доведено до 95%, але тут постали дві проблеми. Перша: виявилося, що доукомплектувати його власне українськими силами неможливо, бо деякі елементи, в тому числі ракетне озброєння, виробляли лише в Росії. Друга – той факт, що такий крейсер нікому не був потрібен. Корабель такого класу не може існувати сам по собі. Він служить для виконання чітко визначених стратегічних завдань у складі відповідних з’єднань. В України ніколи не було ані подібних з’єднань, ані подібних стратегічних завдань – протистояти авіаносцям НАТО у Чорному та Середземному морях наша держава не мала і не матиме ані змоги, ані бажання. Поклавши руку на серце, мусимо зазначити, що нинішня Росія такої змоги теж не матиме у найближчій історичній перспективі. Але відмінність в тому, що Росія може собі дозволити щорічно витрачати мільйони доларів на підтримку видимості військово-морської потужності. Україні ж такі «потьомкінські села» не по кишені. Навіть утримання крейсера в сучасному стані коштує близько $2 мільйонів на рік.

Крейсер багато разів намагались продати. Серед покупців розглядалися власне Росія, а також Індія та Китай. І от зараз Росія зрештою погодилась добудувати та викупити крейсер. Але поки що не узгоджено найцікавіші деталі угоди – ціна питання та подальша доля кораб¬ля. Теоретично корабель може бути переданий Чорноморському флоту Росії – і це стане першим узгодженим з Україною «поповненням» флоту, за яким можуть піти й інші. З геополітичної точки зору це було б вигідно. З практичної – навряд чи, адже стратегічної потреби у такому крейсері флот не має (ба навіть більше – вже має у своєму складі один такий крейсер). Тим більше що крейсер «народжується старим» в усіх розуміннях цих слів. Але у питаннях військово-морської політики керівництво Росії останнім часом віддає перевагу символічним, а не практичним крокам.

Аншлюс Придністров’я?

Серед підписаних документів є й спільна заява України та Росії щодо питання врегулювання придністровсько-молдовського конфлікту. На перший погляд, заява нібито нейтральна: сторони підтвердили свою відданість діючому формату врегулювання і закликали придністровську та молдовську сторони утриматись від односторонніх дій.

Але голова комітету Верховної Ради у закордонних справах, БЮТівець Олег Білорус, несподівано заявив, що знає про закулісні домовленості Януковича та Медвєдєва, які стоять за цією заявою. Згідно з ними, сторони начебто домовились про розподіл зон впливу – мовляв, «забирайте собі (Україні) Придністров’я, а нам (Росії) залиште Молдову». Аж до входження Придністров’я до складу України, що, на думку Білоруса, є жахливим нехтуванням міжнародного права. Дровенят у вогонь підкинула публікація газети «Сегодня», у якій журналісти фактично розрекламували таке приєднання, нібито дуже вигідне для України з економічного, соціального та іміджевого боку.

Насправді «вигода» від приєднання до України найбільш злиденної та наскрізь корумпованої території Європи є доволі сумнівною. Не говорячи вже про фактичну неможливість цього з точки зору міжнародного права та принципу непорушності кордонів. У такому разі Україна стала б першою з часів Другої світової війни країною Європи, що відторгла на свою користь частину території іншої держави.

Утім, більшість політичних аналітиків вважає заяву Білоруса невиправданою. «Не думаю, що ця інформація є достовірною, – сказав “Главреду” науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. – У нас немає ніяких даних, що підтверджували б існування подібних домовленостей. Теоретично можливо, що хтось прокручує такий варіант у голові, але ніхто у здоровому глузді не робитиме кроків щодо реалізації такого сценарію. Забагато ризиків».

Однак, за словами експерта, у документі справді є «підводне каміння». Зокрема двозначне формулювання українських намірів щодо принципів урегулювання конфлікту. Раніше в України та Росії була критична розбіжність у поглядах: Україна, як і ЄС, пропонувала якнайшвидшу заміну російського військового контингенту миротворцями від ОБСЄ. Росія ж наполягала, щоб така заміна відбулася лише «після політичного врегулювання у регіоні». Себто ніколи. З нового формулювання неможливо чітко зрозуміти, чи то Україна залишається на старих позиціях, чи то погоджується з російським підходом.

Велике газове «ні»

Один із головних меседжів від президента Медвєдєва до українців пролунав на українсько-російському Економічному форумі, що зібрав цілу плеяду українських та російських олігархів. Лунали там і приємні слова на кшталт обіцянки зробити Росію головним інвестором української економіки. Та, коли міністр ПЕК України Юрій Бойко поскаржився, що Україна не може купувати газ у Туркменистану через позицію Росії, а також – що в нашої країни немає гарантій щодо транзиту газу через будівництво Росією трубопроводів «Північний Потік» та «Південний Потік», Медвєдєв відповів жорстко: Росія не надасть Україні можливості купувати газ у Середній Азії, бо це впирається в договори «Газпрому» з тамтешніми країнами. За цими договорами, «Газпром» сам викуповує весь газ, видобутий в Узбекистані та Туркменистані, і є його єдиним експортером. Окрім того, щодо газопроводів «Північний потік» та «Південний потік» усе вже вирішено – вони будуть побудовані. Таким чином, дружба народів зупинилась на одному з найболючіших для української економіки питань.

Запитання без відповіді

«Видима частина» айсберга домовленостей, яких досягли два президенти за короткий час візиту, має вигляд дуже позитивний. Делімітації кордонів чекали довго, крейсер «Україна» висить мертвим вантажем на шиї Миколаївського заводу, а придністровська проблема не втрачає актуальності вже два десятки років.

Проте лишається багато запитань щодо «невидимої частини». Як і в який термін буде реалізовано демаркацію? Скільки грошей Росія готова заплатити за «Україну», і куди цей крейсер потім піде? Коли та як будуть делімітовані морські кордони?

Представники опозиції, головним чином – БЮТ, зробили низку заяв, у яких критикують владу саме за «неофіційні домовленості», що начебто стоять за підписаними документами, – і щодо делімітації морських кордонів, і щодо Придністров’я. Безумовно, «регіональна» владна команда сама дала підстави для того, аби підозрювати її у готовності поступатися Росії в більшості напрямків зовнішньої політики. Але й критика має бути підкріплена аргументами.