Тимошенко в плену иллюзий

Политическая деятельность Юлии Тимошенко постепенно теряет ранее присущие ей динамику и непредсказуемость.

Стабильно Юлия Владимировна демонстрирует, пожалуй, только веру в собственную непогрешимость и уверенность в светлом политическом будущем.



Как выяснилось довольно быстро, отсутствие плана «Б» на случай поражения в президентской гонке для Тимошенко обернулось масштабными потерями. Не случайно специалисты советуют Юлии Владимировне и ее соратникам поскорее забыть о результатах выборов-2010, ведь и Петр Симоненко не выстраивает траекторию своей политической карьеры исключительно на втором месте, полученном на выборах президента в 1999 году. Ситуация усугубляется тем, что БЮТ имеет второе по величине парламентское представительство. Это не только позволяет бютовцам влиять на события в парламенте, но и делает переходы «тушек»-«сердечников» в коалицию особенно заметными.



Привычка Юлии Тимошенко обладать официальным статусом сыграла с ней злую шутку. Соратники поторопились объявить ее лидером демократической оппозиции после ухода с поста премьера, и когда консолидация оппонентов Януковича действительно стала необходимой, лидер БЮТ уже не смогла сойти с пьедестала. Заседания оппозиционного правительства, на которых Юлия Владимировна присутствует, видимо, в качестве альтернативного главы государства, все чаще превращаются в ее сольные выступления. «Комитет защиты Украины» не стал центром консолидации демократических сил, в нем заметна руководящая и направляющая роль Тимошенко. Экс-премьер с заметным опозданием реагирует на вызовы политической ситуации, предпочитая повторять малоэффективные мантры о сдаче национальных интересов президентом Януковичем. Кстати, стремление новой властной команды использовать в качестве разменной монеты для переговоров с Россией пролонгацию пребывания Черноморского флота стало для бютовцев неожиданным. К тому же, по неясным до конца причинам, они не стали усердствовать в стремлении не допустить ратификации харьковских соглашений. Зато теперь Юлия Владимировна не исключает, что власть попытается сдать национальные интересы России летом, против собственной воли уподобляясь мальчику из сказки, измучившему село криками «Волки! Волки!»



Последние интервью и публичные заявления Тимошенко заставляют сделать неутешительные выводы: лидер БЮТ живет в плену собственных иллюзий. Отчаянно борясь за право оказаться в прайм-таймовом эфире принадлежащих ее политическим противникам телеканалов, Юлия Владимировна не находит подходящих слов для своих сторонников. Она искренне говорит об «идеальной команде» и «украденной победе», нисколько не сожалея о переговорах, которые год назад вела для «усмирения Януковича». Ни переход в оппозицию фракции БЮТ в Верховной Раде, ни добровольный отказ от лидерства «сердечников» в Киевском областном совете не заставили Тимошенко провести «разбор полетов» со своими соратниками, все больше напоминающими попутчиков. Злопыхатели говорят, что леди Ю боится потерять «денежные мешки», зато легко жертвует своими идеологическими сторонниками. Управляемость фракции БЮТ резко упала, на ее заседания давно не собирается полный списочный состав депутатов, а призыв перерегистрировать все представительства Блока Юлии Тимошенко в советах разных уровней – не более чем имитация бурной деятельности.



Заявляя о стремлении объединить оппозиционные силы, Тимошенко поднимает на щит лозунги, которые разделяют далеко не все оппозиционеры, – проведение досрочных парламентских выборов и импичмент президента. Досрочное отстранение главы государства в сегодняшних реалиях выглядит фантастическим сценарием, на который не стоит тратить силы. Переизбрание Верховной Рады необходимо Юлии Владимировне (злые языки добавляют – и ее соратникам, чтобы укрыться за депутатским иммунитетом), но объективных условий для проведения досрочных парламентских выборов нет. Леди Ю придется, как минимум, ждать удобного случая, чтобы перейти в наступление на власть, и проблема заключается в том, что желающих стать с ней плечом к плечу день ото дня не становится больше. Тимошенко не сумела привлечь в качестве своего союзника ни одного политического тяжеловеса, ограничившись политиками, заангажированными ею еще во время президентской кампании.



Весьма серьезным испытанием для Тимошенко станут местные выборы. «Регионалы», продвигая принятие смешанной системы, готовят для экс-премьера ловушку. Они рассчитывают не только уменьшить результаты БЮТ в целом по стране, но даже в базовых для «сердечников» областях создать собственные представительства в областных и городских советах, куда постепенно перетекут мажоритарщики, избранные под бютовскими лозунгами. Такой сценарий не только нанесет болезненный удар по имиджу Юлии Владимировны, но и лишит ее части финансовых и организационных ресурсов на местах, необходимых во время общенациональной кампании.



Стремясь противостоять наступлению «регионалов», Тимошенко повела «КоЗУ» к людям, объезжая с пламенными выступлениями областные центры, поддержавшие ее в ходе президентской кампании. При этом лидер БЮТ не рискует организовывать подобные политические перфомансы в электоральном заповеднике Партии регионов, на юго-востоке страны. Подобно неопытному, но азартному карточному игроку она торопится «взять собственные взятки», при этом лишаясь возможности для расширения электоральной базы.



«Роман» Тимошенко с Генеральной прокуратурой не вызывает серьезного опасения ни у Юлии Владимировны, ни у политических экспертов, поскольку ее взятие под стражу власти объективно не выгодно. Скорее служители Фемиды будут постоянно беспокоить экс-премьера, вынуждая ее нервничать. При этом основной акцент уголовных преследований будет сделан на нечистоплотных чиновников времен премьерства Тимошенко: их злоупотребления могут стать куда лучшим инструментом давления на оппозиционного политика, чем прямолинейное давление непосредственно на нее.



Юлии Тимошенко сегодня необходима серьезная встряска. Не приходится ожидать от нее идеологической перестройки или изменения тактики политического поведения. Юлия Владимировна остается «гением момента», но сегодня от нее требуется готовность к продолжительной и непростой борьбе. Стратегические построения никогда не были сильной стороной экс-премьера, похоже, ей придется подстраиваться под новую политическую реальность на ходу.