Иржи Шедиви: Реализация Украиной программы по обретению членства в НАТО и одновременное нежелание вступать в Альянс беспрецедентны

В рамках визита во время восьмого заседания совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы на высоком уровне официальные представители Альянса обсуждают с украинскими коллегами продвижение реформ в отечественном секторе безопасности и обороны.



Перед заседанием совместной рабочей группы Иржи Шедиви встретился с журналистами и любезно поделился взглядами НАТО на трансформацию сферы безопасности и обороны, как в концептуальном, так и в практическом контексте.



Объясняя цель визита, заместитель Генсека НАТО напомнил, что совместная рабочая группа по оборонной реформе Украина-НАТО является главным форматом для обеспечения наблюдения и сопровождения сотрудничества между Украиной и НАТО в таких вопросах, как оборонная реформа и трансформация вооруженных сил нашей страны. В рамках ее деятельности происходит также поддержка развития гражданского общества и экспертного сообщества, распространяется опыт стран НАТО.



Господин Шедиви, планируете ли вы дать оценки результатам реформ в Украине?

{1-} Да, мы оценим результаты внедрения Годовой национальной программы в области реформирования сектора безопасности и в рамках программы профессионального развития, оказывающей помощь служащим сектора перенимать передовую практику управления сектором безопасности по образцу Альянса. Мы также оценим Стратегический оборонный бюллетень Украины и обсудим возможности совместной рабочей группы для оказания помощи вашей стране в реализации положений этого осмотра.



В Украине в настоящее время активно продвигается новый тренд развития – внеблоковый статус. Как в НАТО расцениваются расхождения между декларациями и реальной работой?

Североатлантический союз уважает решения правительства суверенного государства. Вместе с тем, наши украинские собеседники (до встречи с журналистами состоялись переговоры с представителями Министерства обороны Украины. – Авт.) заверили, что это не будет иметь никаких последствий для практического сотрудничества, в частности для оборонной реформы. Более того, мы услышали также уверения в том, что Украина намеревается продлить участие в четырех международных операциях под руководством НАТО. Важно также то, что украинский парламент принял закон, разрешающий зарубежным войскам находиться на территории Украины. У Альянса и Украины будет несколько совместных международных учений, это новые возможности сотрудничества.

Вспомним общий принцип партнерства, НАТО рассматривает его как обоюдное движение, это значит, что партнерам предлагается определенный набор инструментов для сотрудничества, а потом совместно разрабатываются цели и рабочие планы такого сотрудничества. Стремление стран-партнеров, присоединиться к НАТО или нет, зависит от их суверенного решения. Сейчас ключевыми словами сотрудничества НАТО с Украиной являются практическое и прагматическое сотрудничество, призванное повысить уровень управления и качества подготовки вооруженных сил.

И все же, выполняя Годовую национальную программу по обретению членства в Организации Североатлантического договора, приближается ли Украина фактически к НАТО?



В Альянсе уважают заявления украинского руководства о неприсоединении к каким-либо блокам. В то же время украинский опыт беспрецедентен - страна работает в рамках Годовой национальной программы и одновременно декларирует нежелание вступать в НАТО. Вместе с тем никаких дебатов по этому поводу в штаб-квартире НАТО не было, я вас уверяю, что в качестве проблемного этот вопрос в Брюсселе никогда не обсуждался. Годовая национальная программа – это национальный документ, который разработала Украина и реализует его, а НАТО только помогает ей в реализации. Если Украина заинтересована в продлении сотрудничества в таком формате, я не вижу в этом никаких проблем.





За кулисами внешнеполитической кухни поговаривают о ребрендинге понятия «евроатлантическая интеграция» Украины и возможном новом содержании сотрудничества. Что вы можете сказать по этому поводу?

Дождемся осени и логического завершения выполнения Годовой национальной программы. После этого ваши представители поделятся результатами работы с партнерами по НАТО и, возможно, подадут определенные идеи и предложения. Тогда мы сможем откорректировать работу по текущему политическому курсу руководства Украины. Лично для меня важно не название, а суть документов по сотрудничеству, а оно заключается в прагматической и практической работе.



Вернемся к реформам украинской армии. Как вы оцениваете уровень ее финансирования?

НАТО всегда поощряло повышение оборонного финансирования армии в Украине. Сегодня ассигнования не достаточны для достижения тех целей, которые Украина для себя декларирует в отношении проведения реформ. В то же время Альянс поощряет Украину к более динамичной трансформации вооруженных сил, а это предполагает в том числе сокращение их численности. В НАТО понимают текущую ситуацию, приоритеты Украинского государства, в частности в контексте реформ экономической системы и экономического роста, общего упорядочения бюджета. Мы ожидаем, что после консолидации финансового сектора появятся средства и для финансирования вопроса оборонных реформ.



Украина является частью европейского пространства, в частности и безопасности. Как в Альянсе относятся к инициативам российского президента относительно новой архитектуры европейской безопасности?

План Медведева по созданию европейской системы безопасности без США обсуждается в пределах ОБСЕ и НАТО, и его члены считают, что именно эта организация является уместным форматом для обсуждения темы. В этом контексте возникает вопрос о добавленной стоимости предложенной системы, и именно вокруг этого вопроса идут дискуссии. Он ставится так: что конкретно может добавить запланированная архитектура коллективной системе безопасности? Есть много стран, считающих, что нет необходимости коррелировать существующую систему безопасности, которая базируется на совершенно четких документах и принципах, в Хельсинкском Заключительном акте, в частности относительно уважения к суверенитету и территориальной целостности, равенству, невмешательству во внутренние дела, Хартии Новой Европы 1999 года. С другой стороны, такие инициативы дают возможность еще раз обсудить проблемы системы безопасности с целью ее улучшения. Согласитесь, что в области международных отношений и безопасности нет ничего совершенного и все можно улучшить.



Считаете ли вы неформальные рекомендации группы экспертов, представляющих 12 стран, совершенными для использования их в тексте Новой стратегической концепции НАТО?

Это хороший документ, и его презентация на прошлой неделе доказала, что он содержит продуманные блоки, которые войдут в будущую Стратегическую концепцию НАТО. Первое впечатление от этого документа на уровне Североатлантического совета было положительным, еще ожидается ряд неформальных обсуждений разных его частей и разделов. В результате чего Генеральный секретарь НАТО стремится получить более полную информацию о позиции конкретных стран Альянса по этому поводу. Летом он планирует лично подготовить проект Стратегической концепции на основе и руководствуясь информацией, предоставленной ему в результате обсуждения. Позже, в сентябре, Генсек намеревается презентовать проект Стратегии с целью поиска консенсуса и получения поддержки проекта представителями стран НАТО для того, чтобы утвердить его в ноябре на саммите НАТО в Лиссабоне.



Гипотетический вопрос с вашего позволения. В случае реальной угрозы территориальной целостности Украине, существуют ли механизмы адекватного совместного с НАТО ответа на подобный вызов?

Вообще-то, это внутренний вопрос Украины. Но положениями соглашения о Партнерстве во имя мира, на которой базируются отношения со всеми странами, кажется статьей 8, предусмотрен механизм. В статье речь идет о том, что каждая страна, которая находится в партнерских отношениях с НАТО, имеет доступ к механизму консультаций с Альянсом в случае возникновения опасности для ее суверенитета. В таком случае она обращается в Альянс и получает консультации.



Как вы оцениваете возможное участие Украины в создании системы ПРО в Европе?

Это преждевременный вопрос, потому что его ответу должно предшествовать совместное решение на уровне Альянса о будущей системе ПРО. В Организации Североатлантического договора предварительно этот вопрос обсуждается, существует мнение, что на Лиссабонском саммите в ноябре будет принято решение. Общее мнение внутри Альянса заключается в том, что только после принятия консолидированного решения по вопросам создания будущей стратегической системы ПРО Альянс сможет вести переговоры с другой стороной о возможном участии в создании ПРО.