Местные выборы: какими и когда им быть?

28 травня у прес-центрі медіа-холдингу «Главред-медіа» відбулася прес-конференція на тему: «Місцеві вибори: якими і коли їм бути?».



У прес-конференції взяли участь:



- голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко,



- заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький,



- директор політичних програм Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Ігор Попов.





Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ:



Однозначної відповіді на питання про те, коли в Україні мають відбутися вибори, немає. Існує кілька точок зору серед юристів щодо того, як тлумачити нинішню ситуацію. Я дотримуюся точки зору, яка говорить про те, що зміни, внесені в Конституцію у 2004 році, набули повної чинності у 2006 році, і тому вони повинні в повному обсязі застосовуватися.



Згідно з цією точкою зору місцеві ради, обрані в 2006 році в Україні, мають завершити свої повноваження весною наступного року. Тому що відповідно до нової редакції Конституції термін їхніх повноважень – 5 років. А сільські голови обрані на 4 роки, тому що термін їх повноважень не змінився. Обиралися вони разом із радами. Відповідно їхні повноваження закінчуються в травні цього року. Більшість із них в травні склали присяги та вступили на посади.



Відповідно до вимог Конституції Верховна Рада в частині про призначення виборів місцевих голів поступила абсолютно правильно, призначивши їх на 30 травня, навіть трошки з запізненням. Частину ж про призначення виборів місцевих рад я вважаю неконституційною постановою, тому що у місцевих рад забирався всупереч Конституції один рік їх повноважень. Тим не менше потім ця постанова була скасована, і післязавтра вибори не відбудуться.



При цьому, на мій погляд, Верховна Рада порушила Конституцію, скасувавши вибори сільських, селищних та міських голів. Це перша частина.



Друга. Коли ж вибори відбудуться? Верховна Рада на початку квітня цього року схвалила і направила на розгляд в Конституційний суд проект № 41/77 закону про внесення змін в Конституцію, яким пропонується збільшити термін повноважень сільських, селищних та міських голів до 5 років і провести вибори голів та рад разом весною 2011 року.



Поки що Конституційний суд не розглянув даний законопроект і не виніс рішення щодо його відповідності чи невідповідності положенням Конституції. Тому Верховна Рада ще не приступила до його розгляду.



В той же час ми чуємо, я принаймні це знаю виключно зі ЗМІ, про велику активність представників Партії регіонів щодо того, щоб провести вибори не весною наступного року, а якомога швидше – в жовтні цього року. Я особисто якихось правових аргументів для цього не бачу.



Правова ситуація така. Із виборами сільських, селищних і міських голів ми вже запізнилися. Тому їх треба було б проводити якомога швидше. Конституційний строк проведення виборів місцевих рад мав би бути в березні наступного року. Тому я схильний в цьому вбачати виключно політичну доцільність.



Мені здається, що в Партії регіонів порахували, що великого прориву та покращення життя вже сьогодні у них, очевидно, не виходить, як вони обіцяли перед виборами. Тому восени неминуче будуть підвищення тарифів і т.п. Цього вимагає, наприклад, Світовий банк, щоб дати чергові кредити. Вони хочуть реалізувати свій високий рейтинг, пов’язаний із перемогою на президентських виборах і на цій хвилі здобути максимально хороший результат на виборах в місцеві органи влади.



Якщо весною вони були до цих виборів не готові, тому що не було ще їхньої вертикалі влади. Сьогодні вони завершили перепризначенні і голів місцевих адміністрацій, і всієї вертикалі виконавчої влади. Фактично вони підготувалися до того, щоб із максимальним ресурсом проводити місцеві вибори в жовтні наступного року. Так я бачу цю ситуацію і з правової, і з політичної точки зору.



Третє. На мій погляд, потрібно було обов’язково змінювати закон про вибори. Проводити вибори в місцеві ради, особливо в органи місцевого самоврядування базового рівня за пропорційною системою з жорсткими, чи, як їх називають, закритими, списками, на мій погляд, є абсолютно неправильним ні з формально-правової точки зору, ні з політичної. А особливо це шкідливо для перспектив розвитку місцевого самоврядування. Тому що фактично ми підмінюємо поняття. Тому що у нас сільські, селищні, районні ради мали би формуватися для виконання повноважень місцевого самоврядування, тобто для розвитку території, для утримання житлово-комунальної сфери і т.п.



У нас же вони формуються відповідно до потреб центрального партійного керівництва, яке інколи має якусь уяву про місцеву ситуацію, а інколи – не має взагалі. Тим не менше вони отримали сьогодні право головним чином впливати на формування списків на виборах в місцеві органи влади.



Тому я вважаю цю ситуацію абсолютно неприродною. Вона показала, що місцеві ради, які таким чином обираються, насправді є дуже відірваними від інтересів своїх реальних виборців, від інтересів проблематики місцевого самоврядування. Вони, як правило, займаються або обслуговуванням команд свого партійного керівництва з центру і ініціюють різноманітні політичні акції – то оголошують територію вільною від чогось, то мови змінюють то ще щось, хоча це взагалі не є компетенцією місцевих органів самоврядування. Або ж вони займаються продажем землі, що їм самим, напевно, найбільше цікаво робити. В той же час всі інші питання місцевого розвитку, як правило, роками не знаходять свого розв’язання.



Тому таку виборчу систему треба скасовувати. До якої приходити? На мій погляд, найкращою системою виборів на місцевому рівні, тобто в сільські, селищні, міські та районні ради мала би бути мажоритарна система з багатомандатними округами. Тобто коли в окрузі розігрувалося б три-чотири або п’ять мандатів. Ця система мінімізує ті негативи, про які постійно всі говорять, виходячи з нашого досвіду функціонування мажоритарної системи з одномандатними округами. Коли округи були невеликі, і вони, грубо кажучи, купувалися тими чи іншими кандидатами. При багатомандатній мажоритарній системі округи, відповідно, в три-чотири або п’ять разів більші. На окрузі обирається не один депутат, а відповідно, три, чотири або п’ять. Це б радикальним чином змінило атмосферу проведення виборів, ставлення кандидатів один до одного. Тому що не кожний, хто висунув свою кандидатуру, є твоїм ворогом, тому що може бути обрано кілька людей, і відповідно кандидувати можуть і соратники, і можуть бути тому подібні політичні розклади.



По-друге, у виборців, з’являється шанс завжди голосувати з різних критеріїв. Наприклад, домовлятися в сім’ї, що вони підтримують і одного, і другого, якщо їм обидва подобаються претенденти. І можуть бути подібні речі, які знижують градус передвиборчого протистояння між кандидатами.



Мені також відомо, що є дуже впливова позиція, яка зводиться до того, щоб прийняти новий закон на засадах комбінованої виборчої системи: 50% обирати так, як і сьогодні за пропорційною виборчою системою з жорсткими списками, а 50% обирати за мажоритарною в одномандатних округах. Я думаю, що перехід до такої системи був би кращим, ніж те, що ми маємо сьогодні. Це був би якийсь невеликий крок вперед. Але дуже-дуже невеликий. Тому що фактично ми хоч і обираємо 50/50, але в обох варіантах ми матимемо масу проблему.



По-перше, залишатимуться жорсткі списки, на які виборці не мають впливу. По-друге, залишаються невеликі одномандатні округи, на яких існує велика ймовірність, так званої, купівлі тих округів тими чи іншими кандидатами.



Немає готовності в суспільстві обирати за мажоритарною системою інших людей. Тобто ті інші люди сьогодні не «засвітилися». Рядові громадяни, особливо в нашій країні, не схильні теоретично працювати наперед. Оскільки сьогодні немає запиту на таку роботу, то ніхто її робити не хоче. Але тільки-но з’явиться закон про мажоритарні вибори, я переконаний, що ситуація в суспільстві почне дуже швидко змінюватися. Знову ж таки люди готові продаватися за гречку до певної межі. Це не може тривати вічно. Рано чи пізно наступає момент, коли критична маса людей усвідомлює причину того, чому вони живуть погано. Одна з цих причин полягає в тому, що вони проголосували не за того, за кого треба. Тоді вони починають голосувати по-іншому. Не факт, що вони знову не впадуть в якусь крайність. Але принаймні ми уже дозріваємо до ситуації, коли люди розуміють, що голосування за бізнес на виборах несе їм негативи.



Найкраще проводити реформи в умовах авторитарного уряду. Тільки проблема в тому, що ніякий авторитарист з наміром провести благородні реформи ніколи не приходить до влади. До влади в авторитарних країнах як раз приходять ті, хто реформ проводити не хоче.



Теоретично пропорційну виборчу систему, а ще із закритими списками, можна використати во благо, звичайно. Сісти в кабінеті, скласти список найавторитетніших і найбільш кваліфікованих людей в усіх галузях, визначити, хто в якому комітеті має працювати, кожен зі своєю програмою піде. Але ж ніхто цього не робить. Навіть спроб не було. Тому виявляється, що наш політикум просто має інші цілі та задачі. а, значить, такий інструмент в їхніх руках ніколи во благо не спрацює.



Олексій Голобуцький, заступник директора Агентства моделювання ситуацій:



Щодо дати. Партія регіонів проводила соціологічне дослідження. Соціологія випереджального характеру – чи готові будуть люди голосувати за Партію регіонів, якщо нічого не зміниться протягом року. Настільки серйозна інформаційна акція відбулася з приводу Чорноморського флоту, що більшість населення сприймає ці домовленості не як певні стратегічні інтереси, а в контексті того, як воно подавалося Партією регіонів: ми маємо дешевший газ в обмін на подовження термінів перебування на території України Чорноморського флоту. І коли прийдуть нові рахунки за комунальні послуги, більшість населення не зрозуміє, що ж виграла від тих домовленостей Україна.



Я вже не кажу про такий момент, що після зими, після того, як люди бачать, що відбувається із комунальною сферою, люди менш оптимістично бачать долю цієї влади, ніж влітку, коли проблему можна ще так чи інакше вирішувати. Таким чином, Партія регіонів прийшла до висновку, що найкраще проводити вибори до зими, до початку всіх цих проблем. Жодна влада протягом найближчих двох-трьох років не вирішить комунальні проблеми. І рейтинг будь-якої влади страждатиме від того, що наша комунальна сфера знаходиться у жалюгідному стані. І жоден уряд поки що навіть не брався за вирішення цих проблем. Тому що більшість дивиться на цю проблему, як на чорну діру, яка засмоктує всі гроші та рейтинги будь-якого політика.



Ця тема максимально прив’язана до місцевих виборів. Ця проблема вимагає не стільки титанічних зусиль, а скільки великої політичної волі. Вже не кажу про те, що комунальна сфера є однією із корупційних складових нашої економіки. Всі ці мільярди, що кожного року вкидаються в ЖКГ, це найлегші гроші, що заробляються в нашій державі. За ними взагалі не можливо прослідкувати. Наприклад, в Києві жоден чиновник не назве конкретну кількість та кілометраж труб, а також не скаже, в якому стані все це знаходиться, а головне – якого віку це все. У нас 30-40% труб, які ще з 50-х років не замінювалися. І це лише в Києві. Я не кажу про інші міста.



Ці вибори мають буди тими виборами місцевої влади, які проводяться у всьому світі, де обговорюватимуться не питання мови та вступу в НАТО, не будь-які інші глобальні проблеми, а конкретні питання. Тому що влада не зможе на ці питання відповісти. Тому що не зрозуміло, під яким соусом вони подаватимуть проблему підняття тарифів. Зрозуміло інше – якість послуг не покращиться, це очевидна річ. Це почалося ще при уряді Тимошенко і зараз продовжується – повний розрив в розумінні цієї тематики. Я зараз знову кажу виключно про комунальну сферу.



Населення розуміє, що кожен політик приходить до влади із гаслом, що він нічого не підвищуватиме. Населення звикло, що йому доведеться платити. Це не буде складатися так, як в Латвії чи Естонії, коли половина всіх витрат йтиме не на їжу, а на комунальні послуги. Влада так само не знає інших методів, тому що нічого не робить для реформування – вона лише підвищує тарифи. В одній із країн подібні інтереси нещодавно зіткнулися, і все закінчилося фактично революцією. Я маю на увазі Киргизстан. Коли влада ніяких способів, крім підвищення тарифів, не знає, а народ не знає, як реагувати, коли до нього приходять платежі за ті самі послуги, але втричі більші.



Тому це буде однією із найсерйозніших проблем на цих виборах, коли б вони не були. Тому очевидно, що Партія регіонів максимально намагається пришвидшити цей процес, поки що є можливість отримати пристойний результат на тому позитиві, що залишився ще з президентських виборів.



Прийняття Партією регіонів рішення щодо фракцій – це, звичайно, дуже добре, але вона ще поки не має 226 голосів. Тож все одне їй доведеться з кимось домовлятися. Чи вигідні ці вибори Литвину і комуністам? Навіть за нинішньою соціологією, а я не думаю, що у цих політичних сил соціологія покращиться до жовтня, але видно, що ці політичні сили ледве перетинають 3%-ний бар’єр. І, зрозуміло, що Партія регіонів не ділитиметься своїми відсотками, наприклад, із комуністами, і маючи повну вертикаль влади, зроблять так, щоб в них не було серйозних конкурентів, і щоб всі міські ради формувалися фактично з однієї політичної сили, тобто з Партії регіонів. У них для цього є фактично всі можливості.



Тим більше вони дуже вдало вчинили. Навіть якщо Тигіпко зі скандалом влітку чи восени піде з уряду, то всі ті проблеми, пов’язані із реформуванням економіки, які не були вирішені, будуть повішені саме на нього.



Видно, що зараз починає розкручуватися «Сильна Україна», починаючи підготовку до місцевих виборів. Але вона так само знаходитиметься на межі 3%.



Якщо взяти Центральну Україну, то невизначена позиція Литвина у багатьох питаннях може виявитися фатальною саме для нього. І Блок Литвина не зможе збільшити своє представництво в місцевих органах влади. Крім того, ні Блоку Литвина, ні комуністам перехід на мажоритарну систему виборів нічого хорошого не дає. Більшість політичних сил в Україні побудовані так, що їм набагато простіше вести список під якимось загальноукраїнським брендом від районної ради до обласної.



Ідея про змішану систему, пропорційну та мажоритарну, - це певний компроміс. Але у мене велике переконання в тому, що пройдуть ці вибори, і через півроку все, що казали про місцеві органи влади при пропорційній системі, казатимуть і далі. Що прийшли одні корупціонери, що прийшли люди, що займатимуться виключно земельними питаннями, що ніхто не вирішуватиме проблем у комунальній сфері і т.д.



Тобто, я вважаю, що проблема не в тому, по якій системі у нас обирають депутатів. Проблема полягає в тому, які повноваження їм даються. І проблема – в прозорості нашої влади. Якщо кандидат вкладає мільйони в Шевченківському районі Києва в те, щоб стати депутатом районної ради, то, зрозуміло, що він йде не для того, щоб займатися каналізацією чи під’їздами. Він іде на вирішення дуже конкретних проблем. І дуже сумніваюся, що в нього не вистачить грошей на те, щоб стати мажоритарником, купити місце по закритому чи по відкритому списку чи за будь-якої іншої системи виборів.



Ігор Попов, директор політичних програм Центру прикладних політичних досліджень «Пента»:



Уже тиждень ця тема обговорюється. І цікаво, що тиждень тому була остання заява Президента Януковича кільком телеканалам про те, що він хоче провести вибори восени. І з того часу будь-які коментарі з боку Партії регіонів відсутні. Якщо тиждень тому я б майже гарантовано сказав, що вибори відбудуться 31 жовтня, то зараз у цьому є сумніви, і дата може бути зміщена.



Першу причину сумнівів створюють партнери по коаліції, які не всі поділяють дату 31 жовтня. Проте спори відбуваються не політичні, а дійсно змістовні. Тому що, як виявилося, деякі партнери по коаліції трохи краще читали Конституцію, трохи краще знають політичну систему України. Тому що якщо виконати волю Партії регіонів і провести вибори 31 жовтня, до цього часу ніхто з Партії регіонів не може дати відповіді на питання, на які терміни обирати міських і сільських голів та ради. Тобто півроку вони говорять про те, що півроку це погано. Але якщо обирати 31 жовтня, то на момент виборів діятиме стара Конституція, і доведеться обирати тих на 4 роки, тих – на 5. Тоді знову залишаться всі ті неузгодженості, що існують зараз. Саме тому головним аргументом на сьогодні, як на мене, є саме юридичний.



Тобто Януковича можуть умовити в тому, щоб поки що завершити той план, який був – з Конституційним судом, зі зміною повноважень через зміни до Конституції у вересні, щоб вони набули чинності. Я думаю, навіть політичні опоненти підтримають це. Тому що всі визнають цю неузгодженість. І потім, щоб компанія стартувала наприкінці вересня, а вибори щоб відбулися на початку грудня або наприкінці листопада. Я думаю, це сьогодні більш реальна дата, виходячи з цього юридичного спору. Тоді була би послідовна позиція діючої коаліції. Це як в старому радянському анекдоті про те, що одна нація починає копати картоплю в червні. Чому? Тому що дуже хочеться їсти. У нашому випадку комусь дуже захотілося виграти вибори вже зараз.



Саме тому ми не бачимо нормальних коментарів від «регіоналів», які б продовжували цю кампанію. Хоча з іншого боку законодавство розробляється – розробляються зміни до кількох законів.



Хоча, як на мене, найкраще було б для держави, провести біль широку конституційну реформу. Тим більше що для цього вже все розроблено. І всі політичні сили говорили, що вони готові дати повноваження місцевим радам, віддати бюджетні повноваження, віддати проекти змін до Конституції. І Президент Янукович обіцяв на кожній зустрічі, що вся влада піде місцевому самоврядуванню. Тобто така можливість ще не закрита. І це все можна було б прокрутити: ще півтора місяці до кінця цієї сесії, у вересні затвердили б це остаточно між політичними силами. Різночитання йдуть лише в деталях, але в тому щоб віддати повноваження самоврядуванню – є, і потім обрати під нові повноваження на уніфіковані терміни всі місцеві ради вже навесні. Це була б справжня реформа. Буквально на днях Президент Янукович буде презентувати програму реформ. Ця реформа як раз не потребує великих витрат. І вона буде абсолютно позитивно сприйнята населенням. Але, мабуть, ще інструментарій не готовий. Тому вони не готові проводити такі реформи, але обіцяли.



Керівники держави зараз побачили, що політична сила сьогодні встановила тотальний контроль над регіональною владою. І в цих умовах можна провести вибори. Готові встановити адміністративний контроль над силовиками, ресурсними потоками, місцевими елітами. Це легше. А от встановити контроль над виборцями буде важче. Тому на виборах будуть певні проблеми, якщо вони пройдуть так швидко, 31 жовтня. Їх намагатимуться виграти адміністративними методами. І за 5 років Янукович дещо відмився від іміджу головного порушника на виборах, знову може потрапити в ту саму яму. І в результаті матиме таку саму проблему, які з радістю роздуватиме опозиція і певні міжнародні організації.



Щодо законодавства, то дискусія триває. Я не вірю, що наступного тижня буде навіть перше читання проголосовано. Хоча оптимісти з Партії регіонів, говорять про те, що закон повністю приймуть вже наступного тижня. В цілому, можна було проголосувати за продовження угоди про Чорноморський флот, на якому не плавають ті, хто голосує за цю угоду. А закон про вибори – це річ, яка стосується зміні влади на місцях. А майже у всіх депутатів є інтереси у певних місцевостях, і кожен з них повинен почитати і подумати, чи його представництво збільшиться чи зменшиться в результаті цього закону. Маса деталей ще обговорюються. Саме тому проект офіційно не внесений. Я думаю, що наступного тижня він лише попаде в Комітет, де Партія регіонів також не має вирішального контролю, тому теж йтиме дискусія. І лише 14-18 червня він вийде на перше читання. Навряд чи перше і друге читання відбудуться на одному пленарному тижні. Тому десь на кінець місяця, після 29 червня, можна очікувати прийняття в цілому нового закону про місцеві вибори, постанови про визначення дати. Я сподіваюся, що це буде все-таки не жовтень, а кінець листопада або початок грудня. Можна очікувати відповідних змін до бюджету, які дадуть гроші на місцеві вибори.



Можна очікувати паралельного процесу по Києву, тому що в столиці влада теж хоче мати більший контроль. Йде робота над законодавством, і паралельно з цим процесом, напевно, буде прийнятий новий закон про столицю України місто-герой Київ, де скоріше за все будуть скасовані вибори міського голови. І прийняття цього закону стане підставою для організації позачергових виборів міського голови.



А тепер про хороше. Олексій казав, що взагалі все погано. Все-таки вибори – це добре. Мажоритарні або змішані вибори – це теж добре. Щодо того, хто набере 3%. Якщо взяти середній обласний центр з міськрадою 90 чоловік при системі 50/50 – це 45 округів. Відповідно 3% - це півтора мандати. Але це добре. Ми похоронимо таким чином цей пропорційний компонент. І це означає, що пройде керівник місцевої партійної організації, якщо вона набере 3%. Це теж непогано. Якщо він паралельно не виграє в мажоритарному окрузі. Якщо виграє, то пройде його зам. Тобто організація матиме все одне своє представництво.



Я не погоджуюся з тим, що пройдуть такі самі корупціонери. Все-таки депутат, який пройшов мажоритарні вибори, - це дещо інша якість депутата. Ігор Борисович вам вже розповідав, що таке мажоритарні вибори, що таке їздити по всім цим селам та говорити з людьми. Все-таки вони змінюють свідомість людини. Все-таки відчувається відповідальність перед тими людьми, яким наобіцяно. Тим більше якщо багато депутатів будуть жити в тих же округах і спілкуватимуться теж з людьми. Це – інший рівень відносин і відповідальності. Саме тому, я думаю, що покращиться якість депутатського корпусу, і ми побачимо певне оновлення на місцях. Тому що в центрі нам оновлення чекати, явно, вже не варто в найближчій перспективі. Але на місцях з’явиться дуже багато цікавих людей зі своїми ідеями та позиціями. Поступово вони виростуть. Таким чином, ми отримаємо нове покоління політиків для зміни еліти. Частково вони пройдуть по спискам нових політичних партій. Але вони, як організовані групи, великого сподівання не мають. Вони хворіють тими ж хворобами, що й старі партії: вождізм, відсутність партійної демократії, повністю непрозоре фінансування і т.д. І вони майже всі будують свою кампанію за принципом вождистської франшизи: є вождь, рейтингоносець, який отримав великий рейтинг на президентських виборах, і він торгує франшизою, люди беруть цей прапор і хтось із них буде балотуватися. Але все одне це – шанс для оновлення. Тому що по закритим партійним спискам проходили всі ті самі, і це вже було зовсім сумно і нецікаво.