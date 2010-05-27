Наследство без последствий

Российско-украинская дружба крепнет с каждым днем, а вместе с ней растет и желание выдачи желаемого за действительное.

Отдельные российские чиновники самым невероятным образом вдруг уверовали в то, что украинский истеблишмент наконец изменит свою позицию и откажется от претензий на советскую собственность, золото и алмазы, причем «в самое ближайшее время».



Об этом, в частности, 18 мая заявил управделами президента РФ Владимир Кожин. По его мнению, этому способствует установившийся дружественный климат межгосударственных отношений. А оттягивание проблемы приводит к тому, что «стоит здание, и оно числится за страной, которой нет, – за Советским Союзом». Хотя еще год назад тот же Кожин сетовал, что вопрос о долгах и активах «превратился в такую жвачку на протяжении стольких лет, и конца этому нет» вследствие деструктивной позиции Киева.



Реакция украинской стороны не заставила себя долго ждать: в воскресном эфире Виктор Янукович «срезал» на корню российское предложение о разделе советской собственности, твердо заявив, что «мы не видим на сегодняшний день решения. Мы никогда не признаем этого. Мы считаем, что его (имущество) надо разделить между странами. А как это сделать, механизм пока не найден». По словам Януковича, данный вопрос он с Медведевым не обсуждал.



С точки зрения закона, позиция украинского главы безупречна: Украина не отказывалась ни от своей части долга, ни от полагающейся ей после распада СССР части активов. По документам 1991 года доля Украины (по удельному весу во всесоюзном ВВП за последнюю пятилетку, населению, экспорту и импорту) составляла 16,37% долгов и активов СССР. А соглашение о так называемом «нулевом варианте» (отказе от долговых обязательств и имущественных претензий), принятое всеми бывшими советскими республиками в 1994 году, до сих пор не ратифицировано Верховной Радой Украины.



Напротив, украинский парламент принял постановление, которым обязал правительство вести дальнейшие переговоры с Российской Федерацией о проведении полной инвентаризации и распределении собственности СССР. Как рассказал «Главреду» экс-министр иностранных дел Геннадий Удовенко, бывший премьер-министр Украины Виталий Масол, подписав соглашение о «нулевом варианте» в кабинете у российского визави Виктора Черномырдина, нарушил данные ему директивы, а позднее президент Кучма фактически дезавуировал этот «раздел».



Из 36 объектов, предложенных РФ Украине для размещения ее посольств, 30 из них находились в тех странах, с которыми она не имела намерения открывать посольства. Поэтому, не надеясь на скорое решение вопроса, Украина пошла путем строительства своих зданий для дипмиссий, отказавшись от претензий на свою долю в шикарных дворцах, которые строил СССР в тех странах, где хотел закрепиться. Только в Риме вилла де Боргезе занимает двадцать четыре гектара садово-парковой архитектуры. Плюс инфраструктура во всех крупнейших аэропортах мира, портах, военные базы на Кубе, в Африке, Афганистане и во Вьетнаме, загрансовбанки (Московский, Народный, Международный инвестиционный) и культурные центры.



Интересно, что определенности, сколько Украина может получить и сколько должна вернуть, за 20 лет не прибавилось. Есть только две цифры: нашей стране принадлежит шестая часть всех зарубежных активов СССР, алмазного, золотого фондов, кредитов третьим странам. А в начале апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что украинская часть долга, который выплатила российская сторона, составила около $14 млрд.



Однако украинское руководство отказывается доверять официальным данным российской стороны, которая оценила советскую загрансобственность по балансовой стоимости в 3,5 млрд. рублей (по состоянию на 1991 год), и требует подтвердить эту оценку международным аудитом. По словам экс-главы МИДа Анатолия Зленко, только золотой фонд на момент распада СССР составлял 240 тонн. Соответственно доля Украины в нем – 39,2 тонны. Оппозиция оценивает активы СССР за рубежом в $300-400 млрд. По мнению лидера УНП Юрия Костенко, одни только долги бывшего Сбербанка СССР украинским гражданам могут составлять по нынешнему валютному курсу до $100 млрд. «Мы ничего не должны, нам должны», – настаивает Удовенко, добавляя, что согласие украинской власти на «нулевой вариант» будет выглядеть как предательство национальных интересов.



Кроме того, отметил дипломат, официальный Киев ни разу не воспользовался историко-правовым аргументом: Украина не создала проблемы РФ, когда та автоматически унаследовала от СССР членство в Совбезе ООН, а могла бы. Украинские дипломаты, проработавшие в советское время в структурах ООН, не получили ни копейки из тех пенсионных сумм, которые они внесли в советскую казну согласно действующему тогда законодательству.



Хотя наводить порядок в документах придется, сетует Удовенко, отмечая, что на начальном этапе, когда еще был силен «советский синдром» попустительского отношения к указаниям МИДа, документы по загрансобственности, справки из посольств «осели» в разных ведомствах – частично в МИДе, частично в Минфине.



Для тех, кто полагает, будто отношения двух стран дошли до точки замерзания, в том числе и по вопросу раздела собственности бывшего СССР, при Ющенко и Путине, Удовенко провел небольшой ликбез, напомнив историю в бытность своего руководства МИДом (1994-1998 гг.). Из-за здания СССР при ООН спор с Россией чуть не дошел до нью-йоркского суда. Оформлено оно было на трех человек – постоянных представителей при ООН СССР, Украины и Беларуси. Однако в этом четырнадцатиэтажном здании Украина занимала один этаж, а Удовенко не имел права пользоваться лифтом, который был отведен исключительно для Евгения Примакова.



Несмотря на 100-процентные шансы Украины отстоять в суде треть здания, конфликт удалось погасить путем переговоров. Хотя, как рассказал Удовенко, россияне долго не могли поверить, что Украина подаст на них в суд. В конце концов, проблему урегулировали «не по закону, но по понятиям», отшутился дипломат.



Еще раз громко тема собственности бывшего СССР «выстрелила» в 2009 году. Тогда газета «Зеркало недели», ссылаясь на собственные источники, сообщила, что Минфин РФ пообещал Киеву $5 млрд. кредита на льготных условиях в обмен на ратификацию соглашения о так называемом «нулевом варианте», а также ряд иных уступок. Однако дело ничем не закончилось. Сама Тимошенко категорически опровергала информацию о подобных переговорах.



Перегрузка не помогла?

По мнению директора Института политического анализа и международных исследований Сергея Толстова, торг по поводу бывшей собственности СССР ведется сторонами на основании весьма приблизительных данных. «Сегодня Украина может поднимать вопрос только о тех объектах, на которые наложен мораторий на переоформление права собственности в пользу РФ. Вопрос заключается в установлении их нынешней стоимости, которая может и не составить $14 млрд.», – заметил он «Главреду».



На нереалистичности требования об аудите настаивал ранее в комментариях СМИ и советник-посланник посольства Российской Федерации в Украине Всеволод Лоскутов: «Никто не согласится проводить международный аудит в семидесяти восьми странах мира. Для этого необходимы деньги — в начале девяностых это стоило $200 млн. Украина никогда не предлагала хотя бы частично оплатить эту процедуру. Сама собственность уже не раз переходила из рук в руки, и проследить это невозможно».



При этом опрошенные «Главредом» эксперты сходятся в одном: ожидать больших перемен в решении этой проблемы не стоит. Во-первых, она не затрагивает интересы «донецких» финансово-промышленных групп, Януковичу нет нужды создавать новый очаг нервозности в парламенте, а для России нерешенность этого вопроса не создает непосредственной угрозы национальным интересам (хотя и создает «головную боль»), отметил «Главреду» директор Центра изучения проблем гражданского общества Виталий Кулик. Между золотом бывшего СССР и золотом украинского гетмана Павла Полуботка (по легенде оно якобы хранится в Английском банке. – Ред.) есть много общего, иронизирует эксперт, – все верят, что оно где-то есть, недостает только потомка, который мог бы его получить.



Единственный оставшийся вариант, по мнению Толстова и Кулика, – это включить вопрос о «нулевом варианте» в большой пакет стратегических договоренностей и использовать его для получения уступок в тех сегментах, которые интересуют Украину.



Внешнеполитическое ведомство Украины не будет превращать этот вопрос в проблему двусторонних отношений, заявил «Главреду» директор департамента информационной политики МИДа Олег Волошин. Хотя россияне все годы поднимают этот вопрос, и позиция их неизменно сводится к тому, что раз РФ погасила все долги, давайте закроем этот вопрос.



«МИД Украины держит этот вопрос на контроле с российской стороной. Мы учитываем пожелания относительно более справедливого разделения имущества СССР и осознаем, что есть воля Верховной Рады не ратифицировать это соглашение. В связи с этим Украина имеет все основания рассчитывать на определенную долю за рубежом, что подразумевает возможности для более качественного развития, в первую очередь, сети зарубежных дипломатических представительств РФ. Поэтому МИД прямо заинтересован в решении этого вопроса. Тем не менее, украинская сторона была удивлена, когда российская сторона поставила вопрос, что Украина якобы должна передать ей какие-то объекты», – озвучил Волошин позицию украинского внешнеполитического ведомства.



Ранее, накануне визита Дмитрия Медведева в Киев, министр иностранных дел Украины Константин Грищенко во время встречи с депутатами подчеркнул, что Украина обсуждает с РФ вопрос о возвращении вкладов времен СССР, а также вопрос о праве собственности на зарубежные объекты, что еще раз подтверждает поиск украинскими дипломатами компенсационных механизмов.



«В ряде столиц мы заблокировали перерегистрацию собственности с Советского Союза на Российскую Федерацию», – отметил Грищенко. В частности, процесс переоформления недвижимого имущества бывшего СССР был затруднен из-за блокирующей ноты Украины в Австрии, Бельгии, Германии, Индонезии, Ирландии, Люксембурге, Польше, Португалии, Румынии, Франции, Швейцарии, Вьетнаме, Иране и многих других странах.

В свою очередь, Россия добилась признания себя полной правопреемницей имущества СССР только Болгарией, Венгрией, Исландией, Финляндией и Швецией.



Похоже, что для себя украинская власть в этом вопросе уже давно все решила – «спешить медленно». А там, лет через тридцать, как гласит анекдот о похождениях Ходжи Насреддина, или эмир помрет, или ишак сдохнет.