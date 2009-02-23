Из партии – в движение

23 февраля 2009, 13:44

Парламентская группа «За Украину!», де-факто не присоединившаяся к коалиции, решила как-то официально оформиться. В субботу состоялось учредительное собрание одноименного общественного движения.

Пикантность ситуации в том, что организация с похожим названием давно зарегистрирована: всеукраинское объединение «За Украину! За Ющенко!» было создано в аккурат в разгар избирательной кампании 2004-го года в поддержку кандидата в президенты Виктора Ющенко. Новое движение назвали просто «За Украину!», без Ющенко, которого в выступлениях на собрании даже не упоминали. Мероприятие прошло в ледовом клубе «Пионер», в котором по такому случаю демонтировали лед. Присутствовало человек сто, зато от начала и до конца шел прямой эфир на «Пятом канале». Активом новоиспеченной организации стала, разумеется, парламентская группа «За Украину!», прибывшая в полном составе. Были все – и Лилия Григорович, и Ксения Ляпина, и Андрей Парубий, и Владимир Вязивский, и Станислав Аржевитин, и Николай Кульчинский, и, разумеется, Вячеслав Кириленко. На учредительный съезд приехали также два губернатора – Арсен Аваков и Валерий Асадчев, а также министр образования Иван Вакарчук. На вопрос, что все это значит, зачем он здесь, и кто еще из губернаторов поддерживает это начинание, харьковчанин Аваков ответил, что: а) это объединение нонконформистских сил и «последний рубеж обороны», б) дело каждого, что выбирать (должно быть, имея в виду альтернативу, которая настойчиво предлагалась всем президентским назначенцам на местах – идти в «Единый центр»). - Значит ли все это, что «Нашей Украине» конец? Во всяком случае, в ее былом виде… » - спросил «Главред» у Авакова. - Значит… - А зачем Виктору Ющенко нужно было возглавлять партию в не самые лучшие для нее времена, когда, откровенно говоря, было уже поздно это делать? - Я считаю, это была ошибка… Зачем? Спросите у того, кто этот сценарий писал – у Балоги, но не думаю, что он вам ответит… Собрание длилось всего час. Собственно, все действо было подчинено именно прямой трансляции на телевидении и направлено на максимальную его телегеничность. Голос из динамика постоянно напоминал собравшимся, сколько осталось до эфира и всячески убеждал выключить мобильные телефоны. Наконец эфир начался: тот же голос объявил собрание открытым, все встали в ожидании гимна, но произошла заминка… Минута молчания – и раздался гимн – пела Нина Матвиенко, живьем, причем не «канонический» текст Вербицкого: «Ще воскресне України і слава, і воля!..» Все тихонько подпевали. Среди знакомых неполитических лиц, кроме Матвиенко, выделялись братья Капрановы – они, собственно говоря, и открыли мероприятие. Причем сделали это, судя по всему, не совсем так, как от них ожидалось. Капрановы, по задумке, представляли творческую интеллигенцию. «Мы не хотим никому понравиться, в том числе представителям власти, которые находятся в зале, - начали писатели. – Да, интеллигенция искренне презирает нынешнюю украинскую власть! Эта власть обещает людям кость, которая называется благосостоянием, но на самом деле единственное, чем эта власть занимается системно – это рекет! Эта власть дискредитирует саму идею независимой Украины! Но ведь если падлюка надела вышиванку, то это не вина вышиванки, и если вор взял в руки флаг, то это не вина флага!.. Нам часто приходится слышать, что всех нынешних политиков нужно просто расстрелять, но вспомним 2004-й год – им на смену придут такие же! Поэтому нужно брать власть за барки, объединяться и самим решать, как жить дальше!..» Далее к микрофону вышла представительница малого бизнеса из Хмельницкого, долго и взволнованно рассказывавшая, что политика правительства – это война с собственным народом, что это издевательство над надеждами, посеянными оранжевой революцией, и что идет целенаправленное уничтожение предпринимательства, на которое возлагается вся тяжесть наполнения бюджета и социальных выплат. «Мы требуем от правительства работы, за которую мы плОтим!» - завершила предпринимательница, порадевшая, что наконец-то у малого бизнеса появилась площадка для защиты своих интересов – общественное движение «За Украину!». Местное самоуправление презентовал городской голова Тернополя Роман Заставный, у которого сейчас, надо сказать, не самые легкие времена: в пятницу в ВР были обнародованы результаты работы следственной комиссии относительно злоупотреблений с выделением земельных участков в Тернополе. Дело шло даже к выражению недоверия Заставному и, как следствие, к досрочным выборам мэра Тернополя. Правда, Вячеслав Кириленко встал тогда за Заставного горой, а сам мэр влился в «За Украину!». Ну, и наконец выступил сам Кириленко. Его выход сопровождали аплодисменты. «Здесь собрались те, кто просто не может спокойно, сложа руки, наблюдать за тем, что происходит в стране, - каждую фразу выступающий подкреплял хорошо отрепетированным жестом. – Здесь собрались люди, которые должны прорваться сквозь закрытые политические клубы, в которые превратились практически все партии, клубы, которые легко сговариваются между собой и действуют против государства!..» Далее Кириленко все-таки уточнил, что Партия регионов и БЮТ уже почти ничем не отличаются друг от друга и что это вождистско-олигархические образования, для которых власть – самоцель. О «Нашей Украине», которую совсем недавно сам же и возглавлял, Вячеслав Анатольевич не упоминал: после избрания председателем партии Виктора Ющенко Кириленко прочили на первые партийные роли. Правда, с тех пор произошли события, свидетельствующие о слишком больших разногласиях внутри партии: часть «Нашей Украины» поддержала коалицию НУНС-БЮТ-БЛ, «кириленковцы» же остались в меньшинстве. «Нынешнее кремлевское руководство не скрывает разочарования и раздражения событиями в Украине только не в 2004-м, но и в 1991-м, когда на референдуме Украина проголосовала за государственную независимость, - поднял Кириленко уже традиционную для него тему внешних угроз и измены. - А пятая колонна всюду! В ВР реализуется сценарий дискредитации Украины как таковой! И этим занимаются все! Каждый кандидат в президенты уже прошел неоднократные смотрины в Кремле! А каждые такие смотрины – это часть потери суверенитета Украины!..» Что делать и где искать выход? В возвращении гражданского общества в Украину, считает Кириленко. Но для этого, по его словам, недостаточно группы «За Украину!» в Верховной Раде, для этого должны объединиться тысячи украинцев… «В парламенте вообще невозможно стало говорить о людях и Украине, - посетовал Кириленко. – Там теперь модно делить должности, говорить о вождях, о президентских выборах… Поэтому именно мы должны создать настоящее гражданское движение «За Украину!» За Украину! За ее волю! За честь и славу, за народ!» Под аплодисменты Кириленко сел на свое место. Далее по плану следовало оглашение манифеста движения, который зачитала Ксения Ляпина, и избрание председателя. Им, как не трудно было прогнозировать, стал Вячеслав Кириленко. «Нам нужно наращивать мускулы, потому что ведь «головы» – парламентской группы - недостаточно! – прокомментировал свое избрание новоиспеченный лидер. – Мы должны повернуть избирателя от вождей!» Кириленко подчеркнул, что для этого необходимо срочно менять избирательную систему, как минимум введя открытые списки, как максимум – вернув смешанную систему и отказавшись от «партийно-списочных» выборов на местных выборах. «И я об этом буду говорить и настаивать в тех коридорах власти, где еще хоть кто-то что-то слышит!» - поднял палец Кириленко, не уточняя, какие именно коридоры он имел в виду. Собрание завершила песня Фомы из «Мандрів» «Не спи, моя рідна земля»: Фома пел под гитару, а на экране демонстрировался клип этой песни с тем же Фомой. Прямой эфир закончился, собрание закрылось. Насколько серьезно можна воспринимать случившееся и последует ли за всем этим раскол «Нашей Украины»? Как-никак, но Вячеслав Кириленко все еще считается номинальным главой этой партии, несмотря на избрание Виктора Ющенко так называемым политическим лидером. С другой стороны, слишком многие из нашеукраинцев - и членов партии, и просто «списочников» НУНС, вроде Арсения Яценюка и Анатолия Гриценко - озаботились собственными проектами – партийными и общественными. Тот же Павел Жебривский, вышедший из «Нашей Украины» буквально на этой неделе, тоже собирается зарегистрировать общественную организацию. Центробежные процессы в национал-демократическом лагере - налицо, и все меньше политиков декларируют поддержку действующему Президенту, желая понять, есть ли у них перспективы после выборов…

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