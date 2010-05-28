Украина – НАТО: глубокая заморозка

28 мая 2010, 11:01

Президент Виктор Янукович выполнил одно из своих предвыборных обещаний, публично отметив, что вступление Украины в НАТО сегодня выглядит нереальным, но сотрудничество с Альянсом будет продолжаться.

Министр иностранных дел Константин Грищенко также уверен, что вступление в Североатлантический альянс пока снимается с повестки дня внешней политики нашей страны.

Выдвигать претензии Виктору Федоровичу относительно охлаждения его отношений с НАТО, мягко говоря, наивно. Надо сказать, что в предыдущей карьере нынешнего главы государства тема взаимоотношений Украина – Альянс всегда была довольно деликатной и неоднозначной. Пожалуй, следует вспомнить, что для Леонида Кучмы отношения с НАТО стали зримым воплощением многовекторности, а тогдашние президентские полномочия не предполагали наличия у премьер-министров отдельного мнения по данному вопросу. Украина еще в 1994 году стала членом программы «Партнерство ради мира», а в 1997 году подписала Хартию об особом партнерстве с НАТО. В этом нет ничего удивительного, поскольку Альянс был и остается важным элементом европейской безопасности, а отношения с ним помогали Леониду Даниловичу в случае необходимости с новой силой демонстрировать дружбу с Россией.

Очевидно, что для Кремля проявившаяся после Оранжевой революции перспектива вступления Украины и Грузии в Альянс была чрезвычайно болезненной, хотя и в целом сам процесс расширения НАТО на восток после распада СССР выглядит походом по больным мозолям российской дипломатии. Но объявленная Бараком Обамой «перезагрузка» отношений с Москвой не предполагает евроатлантические «пряники» для государств постсоветского пространства, во многом лишив их иллюзий.

Но вернемся к Януковичу. Сегодня многие упускают из виду тот факт, что во время президентской кампании 2004 года «натовская» тема практически не звучала в дискуссиях между Ющенко и Януковичем. Она была опасной для обоих кандидатов, пытавшихся проникнуть на электоральное поле соперника. Однако Виктор Андреевич на посту президента много и уверенно говорил о возможности скорого вступления нашей страны в Альянс. Но Виктор Федорович, став в 2006 году премьером после парламентских выборов, в полной мере использовал преимущества парламентско-президентской республики. Хотя Украине осенью 2006-го НАТО было готово предоставить План действий по обретению членства (ПДЧ), лидер Партии регионов отказался от этой перспективы. Думаю, многие помнят, сколь креативно боролись «регионалы» против проведения международных военных учений в Крыму. Напомним, что совсем недавно 394 парламентария разрешили допуск иностранных воинских формирований для боевой учебы на территории Украины.

Переломным моментом в отношениях Украина – НАТО можно назвать 2008 год. Готовившийся покинуть свой пост Джордж Буш-младший не сумел переломить позицию представителей Старой Европы, отказавшихся обозначить евроатлантическую перспективу Киева чем-то большим, чем общими словами и заверениями. К тому моменту политическая элита Старого Света была изрядно утомлена непоследовательностью украинских политиков, а внутри нашей страны так и не пришли к общественному консенсусу относительно вступления в НАТО. К тому же Киев не получил зримых подтверждений заинтересованности Брюсселя в скорейшей собственной интеграции в виде заказов на разработку и модернизацию боевой техники, критически важных для отечественного ОПК. При этом сотрудничество между Украиной и Альянсом в сфере военного и политического сотрудничества остается на беспрецедентно высоком уровне, что и отметил побывавший в Киеве заместитель Генерального секретаря НАТО Иржи Шедиви. По сути, Украина давно перестала демонстрировать евроатлантические амбиции, и предпочитает сотрудничать с Североатлантическим альянсом, не ставя перед собой целью интеграцию в него.

Заявив, что вступление в НАТО сегодня для Украины нереально, Янукович фактически констатировал реальную расстановку отечественных внешнеполитических приоритетов. Не приходится говорить о каких-либо масштабных изменениях, связанных с этой констатацией: ярые противники любого сотрудничества с Альянсом и завзятые сторонники евроатлантической интеграции сегодня одинаково непопулярны среди украинцев. Угрозы со стороны оппозиции после своего заявления Виктор Янукович не чувствует – Юлия Тимошенко, помнится, также выступала за вступление в Альянс исключительно по результатам всеукраинского референдума. Позиция практически беспроигрышная – в Украине за годы независимости так и не сформировалось большинство граждан, поддерживающих евроатлантическую интеграцию страны.

Скорее всего, отношения Украина – НАТО будут продолжаться в довольно широком формате, хотя в политическом плане отказ от интеграции выглядит для одних нелогичным, для других – демократическим выбором главы государства. Виктор Янукович, последовательно исповедующий принципы многовекторности внешней политики, не бросится в объятия Альянса даже в случае резкого обострения отношений с Россией. Впрочем, и становиться членом ОДКБ, за что ратует Кремль, новое руководство Украины не собирается. Но на Банковой должны понимать, что внеблоковый статус требует не только постоянного маневрирования, но и внятного внешнеполитического курса, эффективной военной доктрины, инициатив в сфере безопасности. Интересно, найдется ли этим составляющим современного имиджа государства место в обещанной Януковичем программе реформ?
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