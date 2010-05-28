Александр Мороз: «Янукович пока не состоялся как президент, но шанс есть»

Президент зафиксировал дело Гонгадзе и займется этим вопросом, надеется Александр Мороз.

По биографии лидера СПУ Александра Мороза можно написать новейшую историю Украины. Во всем участвовал, почти всех знает. Но сейчас разве что ленивый не критикует его за результаты политреформы, за вхождение в «антикризисную» коалицию в 2007 году, за неспособность вернуть СПУ в большую политику. Обидно ли это слышать? Всегда ли справедлива критика? Прислушивается ли Виктор Янукович к советам экс-спикера? Об этом и другом Александр Мороз рассказал в эксклюзивном интервью «Главреду».



Александр Александрович, в СМИ появилась информация, что на 29 мая назначен съезд СПУ, на котором могут избрать нового главу партии. Это отвечает действительности?

29 мая съезда не будет, он состоится в июле или августе. И он поставит задачу для партии и ее организаций на местные выборы, перспектива которых вполне вероятна.

А слухи о съезде 29 мая распространяют недоброжелатели, в том числе и в партии. В постановлении по подготовке к съезду мы дадим поручение провести избирательную кампанию, обсудить кандидатуры в руководство партии, на замену состава политсовета, новых руководителей областных организаций, чтобы дать толчок для инициативы людей, которые могут обеспечить результаты.



Кто метит на ваше место главы партии?

На мое место метят те, кого я предлагаю. Я назвал политисполкому и, думаю, на политсовете мы запишем в постановление фамилии трех кандидатов на должность главы партии: Виктора Субботина, первого секретаря Харьковского обкома, Василия Цушко и Валентины Семенюк. После обсуждения их кандидатур в партийных организациях этот вопрос будет легче решить на съезде. По переговорам с кандидатами вижу, что шансов больше у Василия Цушко. Он пользуется доверием членов партии, и, что очень важно, знает низовую жизнь, производство, нужды людей. Он вышел из народа и от него не оторвался. Кроме того, у него хорошая харизма.



Тем не менее, недавнее журналистское расследование «Украинской правды» свидетельствует, что Цушко – несамостоятельный министр, им руководит, в частности, бютовец Антон Яценко. Зная характер Василия Петровича, это возможно?

Изложенный конфликт только подтверждает, что у Василия Петровича есть характер. Я не буду вдаваться в детали, но то, что ему доверяет Николай Азаров, свидетельствует о его независимой линии в интересах государства. Он автор огромного количества законов экономического профиля, в частности, относительно налоговой системы, акцизов. Немногие в Украине так глубоко владеют ситуацией и знают, как правительственное решение отзовется внизу.



Что вы ему советовали, чтобы стать более самостоятельным министром?

Это зависит не от него одного. Скорее всего, через месяц-два напряжение по этому поводу спадет, жесткая зависимость от определенных политических сил отойдет в сторону, и можно будет спокойно решать, в том числе и кадровые вопросы в министерстве.



Вы неоднократно повторяли, что Партия регионов в долгу перед Цушко за его принципиальную позицию в 2007 году во время штурма Генпрокуратуры. Вы участвовали в переговорах о его назначении министром?

Не, в переговорах я не участвовал, но нынешняя властная команда хорошо знала Цушко как специалиста экономического профиля по работе в парламенте. Цушко и не хотел возглавлять Министерство внутренних дел, потому что это специфический сектор управления, и, так случилось, что за долгое время оно превратилось в карательный инструмент. Я считаю, что Министерство внутренних дел, как и во многих странах, должно быть больше политическим органом, отвечающим за сферу настроений в обществе, за покой в нем, а не только ловить воров или бандитов.



Вы обсуждали с Цушко его партийные перспективы?

Он готов к этой работе и не отказывается от подобной перспективы. Более того, на нескольких заседаниях политсовета он откровенно высказал свое видение развития партии, предлагал использовать его в партийной работе.



Василия Петровича изберут главой партии на следующем съезде партии, который состоится летом?

Думаю, да. Это одна из кандидатур, с которой мне комфортно было бы работать в дальнейшем. А я останусь «почетным председателем» партии. Возможно.



Впрочем, есть и другой претендент на должность главы партии, фамилию которого вы не назвали –– это Николай Рудьковский, первый секретарь политсовета. Почему вы уверены, что у него нет амбиций стать лидером?

Этот вопрос не будет возникать, и он, в определенной степени, нелогичен.



Почему же: разделив бремя финансирования партии, не грех разделить и ее триумф?

Он не один финансирует партию. И расходы его малы. Партия, прежде всего, поддерживается взносами ее членов. Сам по себе он не может быть олицетворением социалиста как такового. Да, у него могут быть убеждения, он за социальную справедливость, но…



Его не воспримут как лидера Соцпартии?

Я думаю, ему станет опыта не предлагать свою кандидатуру на эту должность…



Из-за его имиджа любителя балов, дорогих машин и красивых женщин?

Даже не поэтому. Я вспоминаю блестящую фразу одного из руководителей Социнтерна по поводу СДПУ(о), в бытность главенства Медведчука: «У нас социалисты на собственных самолетах не летают». Было бы не совсем логично, если бы Николай Рудьковский возглавил партию.



А как он вообще оказался в вашей команде?

Восемь лет назад он активно приобщился к борьбе с режимом Кучмы. Мне трудно вспомнить, кто его представил, но в Черниговской, в Житомирской областях он брался за организацию акций. Я не могу припомнить ни одного случая из того времени, когда бы он действовал не так, как нужно было партии для борьбы против режима.



Он привел спонсоров в партию, как обещал?

Приведение спонсоров в партию не было условием его избрания, и мы эту тему с ним не обсуждали никогда. В настоящий момент у меня есть серьезные претензии к работе Рудьковского, поскольку он не обеспечивает одну из основных функций первого секретаря — консолидацию актива, выработки единых подходов, единой политики, во всех направлениях партийной работы. Мы будем об этом говорить и на политсовете тоже.



Вы будете ставить вопрос об его исключении?

Нет, так вопрос я ставить не буду, надеюсь на коррекцию работы с его стороны. Он привык работать через кого-то, давая поручение. А в партийных делах все нужно делать самому.



То есть он просто перекладывает свою работу на других людей?

Бывает. А потом получается не совсем то, что нужно. Понимаю, что менеджерское умение необходимо и в партийной работе. Я себя могу упрекнуть в том, что почти за двадцать лет деятельности партии каждый доклад не только корректировал, я его полностью писал. Приходилось тратить на это много времени и, возможно, это не совсем правильно.



-- «Партия израсходовала около 4,5 млн. грн. на выборы»



Вы рассчитывали на президентских выборах на 2,5-3%, а получили фактически в десять раз меньше. Что чувствовали в тот момент?

Ответ на этот вопрос я дал еще до начала кампании. Выступая на съезде, я сказал, что не являюсь наивным человеком, чтобы рассчитывает выйти во второй тур или выиграть кампанию. Все же прекрасно понимали, что при существующем раскладе политических сил и настроений в обществе это невозможно. Но иной возможности донести нашу позицию – объяснить лицемерную «пару» Тимошенко-Ющенко, их действия по дискредитации социалистов и меня в 2006-2007 годах, у нас не будет. И делать это нужно было именно мне, не прячась за кем-то. Естественно, я понимал, что не получу даже 2%, но идти на избирательную кампанию и говорить, что я не получу результат, было бы еще хуже.



С другой стороны, мы могли бы выдвинуть кандидатом Валентину Семенюк. Она бы получила такой же результат, но сказали бы, что Мороз недалекий, потому что согласился на то, чего нельзя делать. Да еще и подставили бы женщину.



Сколько стоила вам президентская кампания?

Вместе со средствами, внесенными на счет ЦИК, партия израсходовала около 4,5 млн. грн.



Вы не жалеете, что не состоялся союз с богатым Сергеем Тигипко? Не разочарованы его нынешней деятельностью?

Его заявления перед выборами, возможно, находят воплощение в нынешней политике. А если это так, тогда возникает вопрос, зачем он шел на выборы? А если не так, зачем он пошел работать в правительство?



С ним можно было работать. Меня привлекало то, что он соглашался на коррекцию своей деятельности в случае избрания его президентом. Но мне кажется, что он делал и делает больше акцент на предпринимательской сути своей деятельности.



То есть банкиром был, им и остался?

Да. Поговорив, мы убедились, что мы разные.



Сотрудничество с коммунистами в «Левом блоке» тоже не сложилось. «Мосты сожжены» уже окончательно?

Коммунисты предприняли столько нездоровых демаршей в отношении Социалистической партии, что меня это в значительной степени удивляет. А во многих случаях они фактически обслуживали режим, безразлично какой, Кучмы или Тимошенко. Разговаривая с Петром Симоненко перед созданием блока, я говорил, «Левый блок» – это прежде всего Коммунистически-Социалистическая партия, остальные могут присоединиться.



Я также предлагал ему выдвинуть кандидатуру на выборы не от Социалистической или Коммунистической партии, а человека, который может быть выразителем настроений людей и прислушиваться к представителям блока. Но Петр Николаевич был другого мнения. Очевидно, это была ошибка с точки зрения структуризации общества. Как бы громко мы ни называли этот блок, его фактически нет.



Вас не устроило одно место в каждой десятке списка, которое предлагали социалистам на парламентских и местных выборах?

Думаю, что это предложение было средством для несоздания блока. Коммунисты с самого начала не хотели существования блока с социалистами, потому что могла возникнуть определенная диффузия, которая в перспективе могла обернуться для коммунистов нехорошо. Такую линию они вели уже порядка 12 лет.



Но вы же понимаете, что пока сильна Коммунистическая партия, у вас не высокие шансы попасть в парламент!

Да, понимаю. Только есть одно обстоятельство. Выборы местные и парламентские, очевидно, будут иметь другой смысл. Я спокойно отношусь к тем кандидатам, которые пойдут в округах от социалистов. Практика показывает, что коммунистам сложнее в этом отношении. Они работают на общий список, издавая миллионными тиражами бесплатные газеты, обеспечивая таким образом пропорциональную составляющую, но на этом нельзя далеко уехать.



Раньше в кулуарах ходили разговоры, что из-за конфликта с бизнес-крылом Партии регионов Николай Азаров (еще до избрания премьер-министром) подыскивал себе другую партию и якобы присматривался к социалистам...

Нет, это кулуарные разговоры, но здесь есть один объективный момент. Экономический строй в Украине развивается по схеме, заложенной еще Кучмой. А это предполагает, что власть осуществляется бизнесменами, интересы которых объективно не совпадают с интересами государства. Возникает конфликт, решение которого объясняется формулой «разграничения бизнеса и власти».



Бизнес и власть стали одним и тем же, и Азаров это прекрасно понимает. Поэтому будет зреть конфликт внутри партии. Мы сегодня даем конкретную схему, как преодолеть этот конфликт — путем изменение избирательного закона, путем изменения функций органов местного самоуправления.



У вас была возможность обсудить экономическую политику с Виктором Януковичем после его избрания президентом?

Я виделся с ним во вторник. Он встречался с представителями всех политических партий, но так случилось, что я не был на той встрече. Очевидно, я был где-то в отъезде.



Расскажите, о чем говорили с Президентом?

Разговор был непродолжительный, может, с полчаса. Экономические проблемы мы не обсуждали… коснулись некоторых вопросов международного характера, в частности, создания коллективной безопасности в Европе. В этом отношении у нас нет особых разногласий. Мы обсудили вопрос кадровой политики, что нужно использовать специалистов не по партийному признаку, а в зависимости от того, могут ли они обеспечить реальную работу на местах. Мне показалось, в этом отношении у нас нет разногласий.



А вы предлагали кого-то из социалистов на должности во власти?

Нет. Был разговор о перспективе будущих выборов и их конфигурации.



Янукович после избрания Президентом сильно изменился? Власть испортила его?

В период становления власти и прихода на новую должность «зашпоры заходят» настолько, «текучка» заедает, что не успеваешь уделять внимание некоторым стратегическим вопросам. Все со временем пройдет, и тогда можно будет более внимательно отнестись к вопросам, которые не нужно пропускать.



То есть Виктор Федорович пока не состоялся как президент, но шанс у него есть?

Конечно.



Ющенко хотел, но не сумел вернуть себе сильные президентские полномочия. Хочет ли Янукович изменения Конституции?

Я пока руководствуюсь его словами, которые неоднократно слышал, что Конституцию нужно соблюдать. Надеюсь, для него важно содержание этих слов, а не одна лишь форма.



Неужели? Разве коалиция «тушек» отвечает тем целям, которые вы закладывали в политреформу?

Конечно, нет. Решение Конституционного суда абсолютно неконституционно. Логика изменений в Конституции как раз и предполагала другой порядок формирования власти. Конституционный суд подсунул «свинью» президенту. Предыдущее правительство Тимошенко было нелегитимно, потому что коалиции не было. Нынешнее правительство Азарова было сформировано на основе неконституционного закона (о Регламенте. – Ред.), но это был закон, и никто не оспаривал легитимность правительства.



Конституционный суд должен был обратить внимание на то, что коалиция сформирована не так, как предусмотрено Конституцией. Но тогда у президента появляется право распустить парламент, хоть он может им и не воспользоваться. И таким образом была бы и стабильная власть, и влияние президента на ситуацию в Верховной Раде. А сегодня Конституционный суд сказал, что все правильно (а это ведь не так). И теперь у президента нет аргументов, нет претензий к парламенту.



-- «Больше всего созданию суверенного государства навредили «ура-патриоты»

Вы долгое время были спикером, всякое случалось в парламенте, но яйца в вас не запускали и дымовые шашки не бросали. На ваш взгляд, нужно ли привлечь к ответственности депутатов за события в парламенте 27 апреля и кого именно?

Во время моего руководства парламентом намерение принести шашки было, причем инициатива исходила от той же политической силы, что и теперь, при согласии охраны, подчиненной Президенту. Мы нейтрализовали эти глупые намерения, и все обошлось.



Как именно? Депутаты ведь неприкосновенны...

Сработала охрана, мы изменили комендатуру. Короче, мы разрушили тогда провокацию. Что касается нынешней ситуации, то считаю, что дебоширам в парламенте не место. Делается это очень просто: возбуждается уголовное дело, снимается неприкосновенность, а по Конституции депутатом не может быть человек с судимостью.



Но обвиняют только Юрия Грымчака и Андрея Парубия. Партия регионов не менее активно участвовала в драке, но почему-то к ним нет претензий...

Это вопрос к парламенту, пусть разбирается. В большинстве случаев известные столкновения в парламенте – это имитация беспокойства о народе. За редкими случаями, социалисты никогда не принимали участия в подобных действиях, потому что социалисты умные люди, а остальные... Только они тоже избраны кем-то. Умные избраны умными, а остальные, по-видимому, другими…



А вам не кажется, что радикализации парламента – это отражение настроений в обществе?

Нет, общество не настолько радикально, как его пытаются порой показывать в парламенте. Пусть депутат объяснит связь летящего яйца с интересами народа. А почему же он тогда не бросал яйца в 1997 году, когда подписывалось такое же соглашение (о пребывании Черноморского флота. – Ред.), через год после принятия Конституции? Почему тогда молчали «патриоты»?



К величайшему сожалению, больше всего созданию суверенного государства навредили «ура-патриоты». Мы настолько дискредитировали слово «патриотизм», что когда кто-то позиционирует себя таким образом, то сразу возникает подозрение в фарисействе. Когда, например, начинают говорить о люстрации, то я вспоминаю, как пытались ее провести в начале 90-х годов, но голосов не хватило. Большинство из так называемой группы «239» поддержали проект, а «патриоты» не голосовали, потому что часть из них были сексотами. К сожалению, это так. Трагедия украинского общества требует, чтобы мы перевернули эту страницу, и не допустили, чтобы во взаимоотношениях между людьми, между структурами власти, политическими силами «доносительство» ставилось во главу угла.



Это настолько паршиво с точки зрения оценки менталитета украинцев, но репрессии-то проводились на этом основании. Коллективизацию в худшем ее проявлении проводили свои же земляки. Сколько по этому поводу есть свидетельств еще живых людей! Мы должны создать такую систему общественных отношений, которая не давала бы возможности развиваться таким негативным явлениям в Украине. Поэтому люстрация – это все от больного воображения. Не приведи Господи! Если к аргументу люстрации прибегают еще и представители интеллигенции, то у меня руки опускаются: они тем самым хоронят свою суть, бьют в себя грудь, что они патриоты, чтобы никто не догадался, что это не так.



Вы встречались в последнее время с Виктором Ющенко?

Нет.



А есть о чем поговорить?

Было о чем поговорить во время избирательной кампании. Мои коллеги предлагали ему провести дискуссию на телевидении о сохранении Конституции. Насколько мне известно, он высказался приблизительно так: «А кто такой Мороз, чтобы я вел с ним дискуссию?». Пожалуй, сейчас он бы меня узнал, но теперь он мне неинтересен, хоть дискуссия была бы не лишней.



Почему? Разве его рейтинг сейчас не начнет расти на Галичине после подписания харьковских соглашений?

В Западной Украине всегда такое отношение было. Соглашение о пребывании Черноморского флота было ратифицировано через год после принятия Конституции, и это считалось нормальным. Сегодня продлили его действие. Что в сущности изменилось? Ничего.



А разве в 1996 году, во время принятия Конституции, не исходили из того, что флот должен уйти из Севастополя, но на это нужно время?

Это не было проблемой для парламента в 1996 году. По этому поводу (разногласий между ст. 17 Конституции и Переходными положениями. – Ред.) необходимо толкование Конституционного суда. А он «умыл руки». Поэтому с юридической точки зрения претензий к Януковичу нет.



А с точки зрения долгосрочных национальных интересов?

А чем они ущемлены по сравнению с тем, что было до сегодняшнего дня? Мне кажется, что тут Виктор Янукович действовал под влиянием потребности демонстрации здоровых подходов при осуществлении власти. Я бы делал не так. Пришел бы в парламент, рассказал о проблемах РФ и Украины, а потом предложил бы внести предложения. Тогда бы мы увидели, как летят яйца! Нужно было снять напряжение рассмотрением этого вопроса в самом парламенте. А Президент стал бы над ситуацией, и это было бы абсолютно то же решение, только полученное другим путем, дней на пять позже.



-- ***

Недавно при поддержке новой коалиции главой Киевского областного совета стал социалист Александр Качный. Как он будет реализовывать программу Соцпартии? А если нет, не собираетесь ли вы лишить его полномочий...

Человек профессионально справляется со своей работой. Пусть справляется.



У вас есть сигналы о том, что на местах представителей Социалистической партии заставляют входили в коалицию?

Есть определенное давление на наших людей, находящихся при должностях в структурах управления. По этому поводу я говорил с Президентом, он подтвердил, что так не должно быть.



Вы спрашивали у Виктора Януковича, когда состоятся местные выборы и по какой системе?

У меня раньше создалось впечатление, что будет смешанная система в районные, областные советы и, очевидно, в больших городах. По другим высказываниям Президента я понял, что выборы пройдут, скорее всего, осенью. По крайней мере, он так надеется.



Вы приветствуете возврат «мажоритарки» на местах?

От фракции я представлял проект закона с открытыми партийными списками восемь лет назад. Все политические силы, представленные в парламенте, не согласились с этим проектом, кроме социалистов. А позднее все стали сторонниками открытых списков. На словах, прежде всего. Нужно обеспечить ротацию партийной элиты, обеспечить непосредственную связь депутата с избирателем. Смешанная система в определенной степени дает ответ на эту проблему. Мажоритарная система вообще наиболее демократическая, но в демократической стране.



А зачем она Януковичу здесь и сейчас?

Он видит недостатки нынешней системы, когда депутат оторван от людей, а местные советы занимаются проблемой Черноморского флота, вместо того чтобы заниматься школами, дорогами, канализацией…



Возможно, стоит ввести институт отзыва депутатов?

Это ничего не даст. Нудное дело, оно может морочить людям головы, не давая эффекта.



Если Партия регионов предложит вам вместе пойти на выборы, отдав вам несколько мест в списке, вы согласитесь?

Нет. Вопрос блока еще можно рассматривать, а включение отдельных представителей в список — это ликвидация партии.



-- «Я хочу, чтобы меня запомнили просто порядочным человеком»

Вас в обществе воспринимают в трех основных ипостасях: «самого нравственного политика», «отца политреформы» и инициатора дела Гонгадзе. Как бы вы хотели, чтобы вас запомнили потомки?



Вы еще не назвали, что я лауреат четырех международных премий в области литературы. Значит, вы мои книги не читали (смеется) . Я хочу, чтобы меня запомнили просто порядочным человеком.



Благодаря мне, без преувеличения, была принята Конституция, потому что объективно так сложилось, что если бы не моя позиция, ее бы не было до сих пор. Были бы какие-то суррогаты, они бы принимались и навязывались путем референдума, в зависимости от того, кто при власти. Политреформа – это то, чего я добивался, но чего не удалось завершить из-за позиции Ющенко, который сам себя перехитрил, по-видимому, услышав суждение Александра Волкова, будто сильный президент вернул бы полномочия назад. Теперь Ющенко, очевидно, в сомнениях относительно своей силы. (Тоже шучу). Кроме того, в разговоре с Януковичем я напомнил, что шестнадцатого сентября истекает срок давности расследования дела Гонгадзе. Президент не может быть в стороне от темы, находящейся на контроле в ПАСЕ и в обществе. Коль задержали Пукача, который сознался, как он душил и убивал Гонгадзе, так нужно точки над «і» поставить.



И что ответил Янукович?

Он зафиксировал этот момент. Надеюсь, уделит ему внимание.