Нешахові королі

Дворкович направив озброєних людей до цього відомого кожному шахісту будинку, щоб запобігти висуванню екс-чемпіона світу із шахів Анатолія Карпова у президенти Всесвітньої шахової федерації – ФІДЕ. Карпов упевнений, що шаховий світ потребує реформ. І в цьому його підтримують провідні гросмейстери. Серед них – і давній опонент Карпова екс-чемпіон світу із шахів Гарі Каспаров. Однак Дворковичу потрібно, щоб влада у ФІДЕ не змінювалась. Здавалося б, навіщо високому чиновникові федерація шахів? Чому саме він виявився захисником інтересів президента Калмикії та багаторічного президента ФІДЕ Кірсана Ілюмжинова? Але треба розуміти: коло інтересів будь-якого російського політика й чиновника значно відрізняється від інтересів їхніх колег на Заході. Жоден із цих людей не займався реальною політичною діяльністю, не боровся за владу. Якщо поява Владіміра Путіна на посаді президента Росії – примха Бориса Єльцина, а поява Дмітрія Медвєдєва на тому ж посту – вже просто випадковість, то якою ж випадковістю має бути поява у владі Аркадія Дворковича! А тепер уявімо собі, якою повинна бути самооцінка в такої випадкової людини. Власне, усі ми це бачили під час недавнього приїзду Медвєдєва до Києва. Та Медвєдєв – нехай випадковий, але президент. А Дворкович – нехай випадковий, але помічник. Усього лише помічник... У російську владу йдуть за грішми. Але чиновникам необхідно хоч чимось займатися – унаслідок власного розвитку та уявлення про цінності. І спорт є для них природною сферою докладання зусиль: політикою займатися не можна, культурою – не дуже цікаво. А спорт – це і політика на рівні боротьби у федераціях, і культура на рівні чиновницького розуміння, і прибуток. Москвичі вже призабули кіоски з емблемою ФІДЕ, які зникли через кризу. Ці кіоски розмістили по всьому центру міста, щоправда, шахами не торгували. Торгували картками інтернет-телефонії... Потім картки закінчилися. Кіоски тепер або стоять зачиненими, або торгують хлібом і молоком. Це так, просто невелика ілюстрація до того, що відбувається навколо шахів. Зрозуміло, що Кірсан Ілюмжинов – не торговець картками, а одна з важливих фігур у російському політико-підприємницькому співтоваристві. І те, що він знайшов свого захисника в особі Дворковича, – природно. Для чиновника Карпов – ніхто, Каспаров – баламут, а ось Ілюмжинов... Ілюмжинов – це дійсно серйозно. Президент Калмикії – один зі справжніх довгожителів влади. І єдиний регіональний керівник, якому вдалося обійняти всесвітню посаду та стати фігурою аж ніяк не російського масштабу. Тому, коли з’явилась реальна небезпека, що президент Калмикії втратить свої позиції у шаховому світі, помічник Медвєдєва не став довго думати. Питання тут навіть не в тому, наскільки «чистим» було засідання, яке висунуло Карпова у президенти ФІДЕ, наскільки правий Дворкович – до речі, у своїй характеристиці його легітимності. Питання в тому, що захоплення – це останній аргумент нешахових королів. Радянська влада не церемонилася з Корчним або Каспаровим, але ще церемонилася з Карповим. Влада випадковостей у сучасній Росії не церемониться ні з ким.