Местные выборы как шанс для обновления политической элиты

Послезавтра должны были состояться выборы в органы местного самоуправления. Но в апреле народные депутаты Украины решили отложить проведение этих выборов до 27 марта 2011 года. Теперь же «регионалы» настаивают на проведении выборов нвнешней осенью, к тому же на мажоритарной основе. Так когда же и какими будут местные выборы? Почему «регионалы» настаивают на их проведении осенью? На эти и другие вопросы отвечали глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий и директор политических программ Центра прикладных политических исследований Игорь Попов.



Сомнения в проведения выборов 31 октября



Сегодня есть определенные сомнения, что местные выборы пройдут 31 октября, считает директор политических программ Центра прикладных политических исследований «Пента» Игорь Попов. «Если неделю назад я бы почти гарантированно сказал, что выборы состоятся 31 октября, то сейчас в этом есть сомнения, и дата может быть смещена», - отметил он.



Политолог объяснил свое мнение тем, что неделю назад прозвучало заявление Президента Януковича нескольким телеканалам о том, что он хочет провести выборы осенью. И с тех пор не было никаких комментариев со стороны Партии регионов. Кроме того, по мнению Игоря Попова, «причину сомнений создают партнеры по коалиции», далеко не все разделяющие идею о проведении местных выборов 31 октября.



К тому же если исполнить волю Партии регионов и провести выборы осенью, будет не понятно, на какие сроки избирать городских и сельских голов и советы, считает эксперт. «Если избирать 31 октября, то на момент выборов будет действовать старая Конституция, и придется избирать голов на 4 года, советы – на 5. Тогда снова останутся все те несогласованности, которые существуют в настоящий момент», - отметил Игорь Попов.



Поэтому политолог считает, что Януковича могут уговорить завершить старый план «с Конституционным судом и с изменением полномочий через изменения к Конституции в сентябре», а уже в конце сентября начать предвыборную кампанию, сами же выборы провести в начале декабря или в конце ноября.



Когда же состоятся выборы?



Однозначного ответа на вопрос о том, когда в Украине должны состояться выборы в органы местного самоуправления, нет, отметил глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко. Господин Колиушко считает, что изменения, внесенные в Конституцию в 2004 году, вступили в силу целиком в 2006 году, именно поэтому «они должны применяться в полном объеме».



Эксперт объяснил, что срок действия полномочий местных советов, избранных в 2006 году, подходит к концу весной следующего года, а срок действия полномочий сельских советов – в мае нынешнего года. «Потому что согласно новой редакции Конституции срок полномочий местных советов – 5 лет, а сельских – 4. И выбирали их вместе», - заметил специалист.



Игорь Колиушко считает, что Верховная Рада поступила совершенно правильно, назначив выборы местных голов на 30 мая, потому что это отвечало Конституции Украины. Однако проведение выборов в местные советы в этом году эксперт считает неконституционным, «потому что у местных советов отбирается, вопреки Конституции, один год их полномочий».



Но в апреле народные депутаты Украины решили не проводить местные выборы 30 мая. Поэтому послезавтра выборы не состоятся. При этом, по мнению господина Колиушко, Верховная Рада нарушила Конституцию, отменив выборы сельских, поселковых и городских голов. Кроме того, он объяснил, что парламент в апреле одобрил и направил на рассмотрение в Конституционный суд проект закона о внесении изменений в Конституцию, которым предлагалось увеличить срок полномочий сельских, поселковых и городских голов до 5 лет, а также провести выборы голов и советов вместе – весной 2011 года. Но пока Конституционный суд не рассмотрел этот законопроект и не вынес решения о его соответствии Конституции. Поэтому и Верховная Рада еще не приступала к рассмотрению законопроекта.



Теперь же Партия регионов выдвинула предложение провести местные выборы не весной следующего года, а как можно скорее – в октябре нынешнего. Глава правления Центра политико-правовых реформ отметил, что не видит никаких правовых аргументов для этого. «Я склонен в этом видеть исключительно политическую целесообразность», - заметил он.



Партия регионов настаивает на проведении местных выборов осенью потому, что они посчитали, что «большого прорыва и улучшения жизни у них не получается, как они обещали», считает Игорь Колиушко. К тому же осенью неминуемо будут повышаться тарифы на жилищно-коммунальные услуги, чего требует, например, Всемирный банк, заметил эксперт.



«Партия регионов хочет реализовать свой высокий рейтинг, связанный с победой на президентских выборах, и на этой волне получить максимально хороший результат на выборах в местные органы власти», - убежден Игорь Колиушко.



Кроме того, эксперт заметил, что весной «регионалы» были не готовы к этим выборам, потому что еще не была сформирована их вертикаль власти. Сегодня же они «завершили переназначение и глав местных администраций, и всей вертикали исполнительной власти». «Фактически они подготовились к тому, чтобы с максимальным ресурсом проводить местные выборы в октябре следующего года», - объяснил Игорь Колиушко.



«Местные выборы по пропорциональной системе с закрытыми списками вредят развитию местного самоуправления»



Проводить выборы в местные советы по пропорциональной системе с жесткими, или закрытыми списками, по мнению главы правления Центра политико-правовых реформ Игоря Колиушко, совершенно неправильно ни с формально-правовой точки зрения, ни с политической. Эксперт убежден, что в особенности это вредно для перспектив развития местного самоуправления.



«Потому что у нас сельские, поселковые, районные и городские советы должны были бы формироваться для выполнения полномочий местного самоуправления, то есть для развития территории, для содержания жилищно-коммунальной сферы и тому подобное. У нас же они формируются в соответствии с потребностями центрального партийного руководства, которое иногда имеет какое-то представление о местной ситуации, а иногда – не имеет вообще», - объяснил Игорь Колиушко. Однако центральное партийное руководство получило право главным образом влиять на формирование списков на выборах в местные органы власти, заметил специалист.



Именно поэтому господин Колиушко считает эту ситуацию «абсолютно неестественной». Поскольку она свидетельствует о том, что «местные советы, которые таким образом избираются, на самом деле очень оторваны от интересов своих реальных избирателей, от интересов проблематики местного самоуправления». Зато они занимаются либо обслуживанием команд своего партийного руководства из центра и инициируют всевозможные политические акции – «то объявляют территорию свободной от чего-то, то языки меняют, то еще что-то, хотя это вообще не является компетенцией местных органов самоуправления», заметил глава правления Центра политико-правовых реформ. По этим причинам вопросы местного развития, как правило, годами не находят своего решения.



Улучшение качества депутатского корпуса как результат мажоритарных выборов



Можно ожидать появления нового поколения политической элиты в результате проведения местных выборов по мажоритарной системе, считает директор политических программ Центра прикладных политических исследований «Пента» Игорь Попов. «Депутат, прошедший мажоритарные выборы, - это несколько другое качество депутата», - заметил он.



Мажоритарные выборы, по словам политолога, предполагают поездки по селам и непосредственное общение с людьми, что «меняет сознание человека». «Все-таки чувствуется ответственность перед теми людьми, которым наобещал. Это – другой уровень отношений и ответственности», - объяснил Игорь Попов. Поэтому эксперт считает, что «улучшится качество депутатского корпуса, и мы увидим полное обновление на местах».



Политолог отметил, что на местах появится много интересных людей со своими идеями и позициями, которые постепенно будут расти. «Таким образом, мы получим новое поколение политиков для смены элиты», - подытожил он.



На новые же политические партии, как на организованные группы, нельзя возлагать большие надежды, уверен господин Попов. Потому что они, по мнению политолога, будут «болеть теми же болезнями, что и старые партии: вождизм, отсутствие партийной демократии, полностью непрозрачное финансирование». «Новые политические партии, почти все, строят свою кампанию по принципу вождистской франшизы: есть вождь, рейтингоносец, получивший большой рейтинг на президентских выборах, и он торгует франшизой, люди подхватывают это знамя, и впоследствии кто-то из них будет баллотироваться», - объяснил специалист. Однако все равно выборы по мажоритарной системе – это «шанс для обновления», убежден эксперт.



Коммунальные проблемы «засасывают в черную дыру» рейтинги любого политика



У власти больше шансов одержать победу на выборах осенью, потому что население «менее оптимистично» видит судьбу власти после зимы, поскольку получает возможность понять, что происходит с коммунальной сферой, считает заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. «Поэтому Партия регионов пришла к выводу, что лучше всего проводить выборы до зимы, до начала всех этих проблем», - отметил он.



Политолог убежден, что никакая власть в течение ближайших двух-трех лет не решит коммунальные проблемы. А в итоге «рейтинг любой власти будет страдать от того, что наша коммунальная сфера находится в жалком состоянии». «Ни одно правительство пока даже не бралось за решение коммунальных проблем. Потому что многие смотрят на них, как на черную дыру, которая засасывает все деньги и рейтинги любого политика», - заметил господин Голобуцкий.



Кроме того, эксперт отметил, что не понятно, «под каким соусом власть будет подавать вопрос повышения тарифов», но ясно, что качество коммунальных услуг не улучшится.



Таким образом, Алексей Голобуцкий делает вывод, что коммунальные вопросы будут «одной из самых серьезных проблем для кандидатов на этих выборах, когда бы они не состоялись». «Поэтому очевидно, что Партия регионов максимально пытается ускорить этот процесс, пока есть возможность получить приличный результат на том позитиве, который остался еще с президентских выборов», - объяснил политолог.



Лучшая система выборов на местном уровне для Украины



Наилучшей системой выборов на местном уровне должна была бы быть мажоритарная система с многомандатными округами, уверен глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко. Эксперт объяснил, что эта система предусматривает «разыгрывание в округе трех-четырех или пяти мандатов».



Позитив этой системы, по словам господина Колиушко, заключается в следующем: «Она минимизирует те негативы, о которых постоянно все говорят, опираясь на наш опыт функционирования мажоритарной системы с одномандатными округами». Эксперт отметил, что когда округа были небольшими, их «покупали» те или иные кандидаты. Зато при многомандатной мажоритарной системе округа были бы в три-четыре или пять раз больше, а также на округе избирали бы не одного депутата, а соответственно трех, четырех или пятерых. Специалист убежден, что это радикально изменило бы «атмосферу проведения выборов и отношение кандидатов друг к другу». «Не каждый, кто выдвинул свою кандидатуру, является твоим врагом. Потому что могут быть избраны несколько человек, и соответственно быть кандидатом могут и соратники», - объяснил Игорь Колиушко.



Такие вещи снижали бы «градус предвыборного противостояния между кандидатами», убежден господин Колиушко.