Покарання чи переслідування?

«Яєчно-димове шоу» під час ратифікації угод щодо Чорноморського флоту досі відлунюється в українській політиці.

Генпрокуратура вже внесла в парламент подання на зняття недоторканності з депутатів-«нунсівців» Юрія Гримчака та Андрія Парубія, які підозрюються у підпалі димових шашок. Відвідати Генпрокуратуру запросили і лідера БЮТ Юлію Тимошенко. Про перспективи цих справ «Главред» говорив з депутатом-«регіоналом» Миколою Джигою і депутатом від БЮТ Віктором Швецем



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{1-} Миколо Васильовичу, чому прокуратура так спішить із розслідуванням справи Парубія – Гримчака? Навіть подання на зняття з них недоторканності оформила з помилками...

Ніякого поспіху немає. Події відбувалися 27 квітня, зараз у нас уже кінець травня, а термін розслідування справи – два місяці, відповідно до законодавства. Тому слідчі дії проводять із дотриманням усіх передбачених строків, а не тому, що хтось кудись спішить.

Опозиція стверджує, що, згідно із законодавством, подання на зняття недоторканності потрібно було робити на стадії пред’явлення цим двом депутатам звинувачення, чого, за словами опозиціонерів, зроблено не було...

Проект постанови про притягнення до кримінальної відповідальності як звинуваченого, напевне, підготовлено. Звинувачуваною людина є тоді, коли їй пред’явлено звинувачення і її допитали в такому процесуальному статусі. Але депутат не може бути допитаний як звинувачений, оскільки він є недоторканним. Тому слідство й прокуратура просять дати згоду на притягнення двох депутатів до відповідальності. Коли їм офіційно оголосять про звинувачення у скоєнні кримінального злочину, тоді вони стануть звинувачуваними з відповідними правами та обов’язками. Зараз вони, швидше за все, проходять у справі як свідки.

Якою буде подальша процедура?

Слідство триватиме, збиратимуть докази, потім відбудеться ознайомлення з матеріалами справи і подання її до суду зі звинувачувальним висновком. Тоді суд ухвалить рішення – винні ці люди чи ні. Однак слідство наділено і повноваженнями взагалі закрити справу, якщо будуть для цього необхідні передумови.

Парубій і Гримчак кажуть, що їхню вину довести вкрай складно, бо відеозаписів їх протиправних дій не існує, все ґрунтується лише на показах, а ті начебто сфальсифіковано...

Матеріалів справи я не бачив, тому не хотів би робити конкретних заяв. Узагалі, доказами є покази свідки, потерпілих, звинувачуваних, висновки експертизи, висновки експертів, інші матеріали, зокрема відеозаписи, – повний перелік є в Кримінальному кодексі.

Хоча, думаю, покази свідків тут можуть бути головним доказом. Звичайно, залучать і висновки щодо огляду місця пригоди. Слідчо-оперативна група, яка прибула до залу після завершення всіх подій, вилучила залишки димових шашок, зафіксувала вигорання ковролінового покриття на підлозі. Крім того, буде використано записи відеокамер. Необхідну слідству інформацію може бути отримано і від журналістів, що вели фото- і відеозйомку. Однак її вели лише з одного боку... Таким чином, головним доказом все ж будуть покази свідків. Я сам вже дав покази, в яких, зокрема, вказав, що з-під державного прапора почав з’являтися дим саме в тому місці, де стояв депутат Гримчак.

Таким чином, обійтися без відеозапису можна?

Звичайно. Якщо, приміром, скоюється вбивство, ніхто ж його не знімає на камеру, але винних усе одно встановлюють.

На вашу думку, як можна кваліфікувати дії народних депутатів 27 квітня?

Те, що відбувалося в Раді 27 квітня, об’єднує цілий ряд кримінальних злочинів. По-перше, це хуліганські дії, які дуже важко розслідувати. Я зі свого чималого досвіду можу сказати, що головна проблема – з’ясувати, хто перший почав, якими були мотиви, на що був спрямований умисел. На мою думку, умисел був спрямований на зрив роботи парламенту. При цьому ще й кидали яйця. А це злісне хуліганство, тобто умисні дії, що грубо порушують суспільний порядок, виражають явну неповагу до суспільства та супроводжуються винятковим цинізмом. Псування робочих місць депутатів, заливання отворів для карток клеєм – окремий злочин, а саме – пошкодження державного майна.

Однак найважливіше – димові шашки. Мабуть, якби їх не було, прокуратура на все інше закрила б очі. Підпалювання та кидання шашок – це стаття 258 Кримінального кодексу («Тероризм»). Також було вчинення підпалів, вибухів, інших дій, спрямованих на зрив роботи державної установи з метою привернення уваги до діяльності своєї політичної сили. Усі ці кваліфікуючі ознаки зафіксовано в цій статті. Але і це ще не все. У Кримінальному кодексі передбачено й відповідальність за фінансування, матеріальне забезпечення терористичного акту, його організацію – усе це має з’ясувати слідство, бо звідкись же ці шашки з’явилися в залі, у магазині їх не купиш...

А масову бійку «під куполом» як би ви кваліфікували?

Вкрай складно знайти винуватців, з’ясувати, хто кого бив, а хто захищався. Добре, що є відеозйомка бійки. Думаю, слідство долучить її до справи. Але ж порушувати спокій почала опозиція. Саме вона мала намір зірвати розгляд питання про ратифікацію угоди щодо Чорноморського флоту. Найімовірніше, це теж кваліфікуватимуть як хуліганство.

Зараз Парубія та Гримчака звинувачують у перешкоджанні роботі державного органу, у тому, що вони чинили це за попередньою домовленістю. Як гадаєте, слідство може перекваліфікувати справу, зокрема, в тероризм?

На стадії досудового слідства слідчий має право перекваліфікувати справу, залежно від доказів і предмета розслідування…

Зрештою, чи знімуть із Парубія та Гримчака недоторканність?

Я не знаю, яке рішення ухвалять із цього приводу регламентний комітет і Верховна Рада. Але підкреслю: ми не хочемо помсти і крові, ми хочемо, щоб винних було покарано і більше такого не повторилося.

Чи є можливим порушення кримінальних справ проти інших депутатів, зокрема й ваших однопартійців?

Цілком можливо.

Ви вірите в те, що в нашій країні під слідством може опинитися депутат від провладної сили?

Не хотів би робити прогнозів, оскільки будь-який прогноз слідство може сприйняти як тиск. Я багато років був слідчим, тож знаю, що ведення слідства – дуже кропітка праця, і робити поспішні висновки, не ознайомившись з усіма подробицями і доказами у справі, неправильно.

Однак достеменно відомо, що стан здоров’я депутата від НУНС Олеся Донія після завданих йому тоді тілесних ушкоджень суттєво погіршився. Хіба нікого за це не буде покарано?

Знову ж таки, потрібно довести, що дії проти цього депутата чинили з умислом. На жаль, мені самому кілька разів доводилося брати участь у парламентських сутичках, тому знаю, що в такій обстановці можна когось випадково зачепити й штовхнути.

Але ж за таку необережність теж передбачено покарання?

Звичайно. Це називається «злочинною необережністю».

Навіщо почали викликати в прокуратуру Юлію Тимошенко, таким чином давши їй підставу говорити про політичні репресії?

На моє глибоке переконання, політичного переслідування немає. Я не вважаю, що справу семирічної давнини може бути реалізовано в суді. Швидше за все, тут має місце перегляд певних процесуальних рішень. У будь-якому разі відновлення слідства зробило Юлії Володимирівні великий піар.

Але в перспективи цієї справи ви вірите?

Цієї – не вірю.



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{2-} Вікторе Дмитровичу, які порушення законодавства при розслідуванні справи Парубія – Гримчака ви бачите?

Ще із часів Кучми ми звикли до того, що влада тисне на опозиційних політиків. І, на жаль, інструментом цього тиску часто є Генпрокуратура. Тому нас не здивувало, що ГПУ внесла подання із приводу зняття недоторканності з Парубія та Гримчака. Однак нас здивувало, що це сталося так швидко. Згідно із законом, Генеральний прокурор мав перевірити обставини справи і на підставі всіх матеріалів прийняти обґрунтоване рішення. У даному випадку йдеться про пряме порушення норм Кримінально-процесуального кодексу.

Річ у тім, що прокуратура взяла до уваги лише частину подій, що відбувалися у Верховній Раді 27 квітня. Із загального контексту було вихоплено дії, які прокурор вважає достатніми для порушення справи проти Парубія та Гримчака. Разом з тим прокуратура не дала ніякої правової оцінки тому, що взагалі тоді відбувалося у стінах парламенту. Ті події, які стосуються побиття нардепів, було повністю проігноровано. Хоча всі громадяни України бачили, як жорстоко й цинічно били народних депутатів. У Кримінально-процесуальному кодексі передбачено, що приводом для порушення справи може бути інформація у ЗМІ. Тому навіть не були потрібні письмові заяви нардепів про те, що їх побили. А ось хто саме приніс шашки, хто їх підпалював – до цього часу достеменно невідомо, це ще, як кажуть, вилами по воді писано...

І Парубій, і Гримчак уже оскаржили порушення проти них кримінальних справ. На вашу думку, досягнуть вони успіху в суді?

Процедуру оскарження постанов щодо порушення кримінальних справ започаткували саме ми, ще у 2001 році, коли справи порушували щодо Юлії Тимошенко. Після цього з’явилось відповідне рішення КС, яке відкрило дорогу для таких оскаржень, потім було внесено й відповідні зміни у законодавство.

Але після того як Рада ухвалила закон про посилення ролі Вищої ради юстиції, на українському правосудді, на мій погляд, було поставлено хрест. У нас на законодавчому рівні забезпечено цілковиту залежність судів від ВРЮ та влади. Тому я не дуже вірю в перспективу позитивного рішення в судах щодо незаконності порушення проти Гримчака і Парубія кримінальних справ.

Чи проголосує Рада за зняття недоторканності? І коли це станеться?

Якщо це станеться, то «регіонали» тим самим відчинять клітку, в яку самі колоною згодом і зайдуть.

Хочу звернути особливу увагу: при ратифікації зрадницьких документів дії нардепів з опозиції були адекватні тому, що вчинила влада, коли за спиною народу та парламенту підписала ці антиконституційні документи. Інших шляхів перешкодити ратифікації ми не бачили, враховуючи те, що влада пішла на порушення ряду норм Регламенту вже в процесі ратифікації...

Тобто ви виправдовуєте всі дії опозиціонерів?

Янукович поставив нас у таке становище, що ми були змушені активно боротися проти ратифікації цієї антиукраїнської угоди.

Право «активно боротися» передбачає підпалення димових шашок у сесійній залі?

А хто вам сказав, що шашки принесли й підпалили народні депутати з опозиції?

Так вважає Генпрокуратура...

Ми не знаємо, хто використовував шашки. У залі тоді перебували сторонні особи, зокрема й члени уряду, які не мали права там бути, але активно брали участь у тих подіях – штовхали й били народних депутатів тощо.

Ми свої місця накрили державним прапором і зробили так, щоби пристрої для голосування не змогли працювати... Але «регіонали», які бачили, що в них не вистачає голосів, почали бити депутатів від опозиції й викидати їх зі своїх робочих місць. Ось у чому є очевидне правопорушення...

А виведення з ладу пристроїв для голосування хіба не є правопорушенням?

Коли значна частина депутатів від опозиції зазнала фізичної розправи? Спочатку розберімося із цим. Голова ВР сказав, як на мене, правильно: усі були учасниками тих подій, тому збитки повинні відшкодувати всі фракції.

Чи може бути порушено кримінальні справи проти інших депутатів, зокрема членів коаліції?

Я вимагатиму, щоби проти тих осіб, які били народних депутатів, порушили кримінальні справи. Якщо цього не станеться, як народний депутат порушуватиму питання про висловлення недовіри Генеральному прокурору.

Але ж опозиціонери теж не стояли на місці, а намагалися, так би мовити, «дати здачі» своїм опонентам...

А ви вважаєте, що вони мали стояти склавши руки й чекати, поки їх уб’ють?!

Тобто це була самооборона з боку «нашоукраїнців»?

Їхні дії мали вимушений характер. Вони змушені були оборонятися, іншого виходу просто не було.

А кидання яєць у спікера, що є беззаперечним фактом, не тягне на хуліганство?

В усьому світі прийнятним і апробованим заходом діяльності опозиції є кидання яєць чи помідорів. Ще десь у президентів кидають черевики. І ніхто із цього не робить великої трагедії. Для того щоб наступного разу в голову ВР нардепи не кидали яйця, хай більше він не порушує закон і поважає статус народного депутата.

Тобто це взагалі не є правопорушенням?

Це був протест депутатів проти зухвалого й цинічного порушення спікером і коаліцією норм Регламенту і Конституції.

Відеоматеріалів, які б підтверджували, що Парубій і Гримчак підпалювали шашки, вочевидь, немає. Чи задовольниться суд показами свідків, адже кількадесят депутатів від коаліції стверджують, що бачили це на власні очі?

Думаю, не менше буде показів свідків, які розкажуть інші речі. На підставі тих доказів прийняти рішення суд не може. А відеозаписи не є доказами у кримінальній справі, адже йдеться про народного депутата України, а до нього застосовуються специфічні процесуальні процедури. Крім того, законодавство забороняє використовувати як докази матеріали, отримані незаконним шляхом. Тобто записи відеокамер не можуть бути доказами в жодному разі.

Чим, на вашу думку, закінчиться відновлення справи проти Юлії Тимошенко? Після скасування допиту у слідчого чи мали місце нові запрошення до прокуратури?

Візит Тимошенко до слідчого мав відбутися позаминулого понеділка, але цього не сталося через те, що слідчий повідомив про своє відрядження. Щодо того, чи будуть нові виклики до Генпрокуратури, треба запитати в Адміністрації Президента: коли вони дадуть таку вказівку, тоді Тимошенко й викличуть до слідчого. Не треба тішити себе ілюзіями, що відбувається якесь розслідування, – відбувається політичне переслідування керівника опозиційного руху в Україні. Це робиться з подвійною метою: не допустити Тимошенко до участі в наступних виборах і тиснути на опозиційний рух у цілому.

Чи має Тимошенко зараз якийсь процесуальний статус?

Ні, не має. Вона не є ні свідком, ні підозрюваним, ні звинувачуваним. Вона взагалі не проходить по цій справі й жодним чином не обмежена у своїх правах.