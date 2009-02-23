Александр Голуб: «Никто не планирует исключать Грача из КПУ»

Оказаться в этом эпицентре Петру Николаевичу, по некоторым данным, помог один из самых влиятельных коммунистов – Леонид Грач. Конфликт между этими личностями открыто выплеснулся наружу во время голосования за отставку Юлии Тимошенко, когда именно Грач организовывал необходимое решение партии по отставке правительства. Как результат, 21 февраля пленум ЦК КПУ выводит Леонида Грача из состава президиума центрального комитета партии. Правда, коллеги по партии настаивают, что решение ЦК вовсе не связано ни с конфликтом Симоненко-Грача, ни с желтым скандалом вокруг лидера компартии. Мол, Грача наказали за неадекватные заявления по поводу голосования партии за назначение Владимира Литвина спикером парламента, и экзекуцию главному крымскому коммунисту запланировали еще 8 декабря 2008 года. О партийных перипетиях в коммунистической партии и о причинах и последствиях скандального решения центрального комитета КПУ в субботу «Главреду» в интервью рассказал депутат от фракции КПУ Александр Голуб. Александр Владимирович, в субботу состоялся пленум ЦК КПУ, на котором Леонид Грач был выведен из состава президиума центрального комитета. Как оцениваете это событие и будет ли иметь это какие-то негативные последствия для целостности партии? Знаете, мы приняли решение не комментировать прессе это внутрипартийное событие. Но могу вам сказать, что это решение принял пленум центрального комитета большинством голосов, то есть абсолютно демократично и без споров по этому поводу. Да все у нас нормально. Что будет дальше с партией, уже заговорили о расколе, возможном выходе крымской республиканской организации КПУ? Насколько мне известно, в украинском законодательстве не существует норм, которые позволяли бы создавать региональные политические образования, должны быть только всеукраинские партийные организации. Хочу сказать, что сам Леонид Иванович заявил на пленуме, и до этого на президиуме ЦК, что он не станет предпринимать никаких шагов по выходу из партии, которые могли бы нанести вред коммунистической партии. Никакого раскола не будет, и никто из партии в Крыму выходить не будет. Заявления и предположения, будто крымская организация может одновременно выйти из состава КПУ – это абсурд. К тому же, как и в любой нормальной партийной организации, которая живет и работает, в крымской организации есть разные мнения. У Леонида Грача в Крыму есть оппоненты, но Леонид Иванович действительно человек, пользующийся большим уважением и поддержкой на полуострове. Изменится ли статус и влияние Леонида Грача в КПУ после того, как его вывели из состава президиума ЦК? Он остался членом ЦК КПУ. Также он останется руководителем крымской республиканской организации коммунистической партии. Логично, что он не будет участвовать в принятии решений президиумом ЦК. Но никто не планирует поднимать вопрос об его исключении из состава ЦК или из состава партии. Зачем же было выводить его из состава президиума? Такое было решение центрального комитета, большинство в котором сочли необходимым каким-то образом отреагировать на позицию Леонида Ивановича по вопросам, принимаемым руководством партии. Озвучена версия, что Леонида Грача вывели из состава президиума за нарушение партийной дисциплины и принципа партийного централизма. Это и есть настоящая причина? Любая партия, думающая о своем будущем, допускает дискуссию до момента принятия решения. После того как решение уже есть и за это голосует большинство, никаких дискуссий быть уже не может. Такие решения нужно только выполнять. Злые языки говорят, что вся ситуация связана с попытками Леонида Ивановича «подсидеть» Петра Симоненко на посту председателя партии... Леонид Грач и на пленуме, и на заседании ЦК заявил, что подобная информация специально навязывается партии извне и не отвечает действительности. Это его слова. Те же злые языки связывают эти решительные действия руководства партии против Грача с его «участием» в разжигании скандала вокруг личной жизни Петра Симоненко. Якобы, произошел акт мести... Эти слухи никак не корреспондируются с субботним решением ЦК КПУ. Решение по поводу рассмотрения вопроса вывода Леонида Грача из президиума ЦК было принято еще 11 декабря 2008 года. Тогда оно уже было запланировано. То есть еще до всех этих скандалов и до момента, когда эта информация попала в прессу. За невыполнение каких партийных решений в таком случае наказали Грача? Тут нет никакого секрета. При нарушении партийной и фракционной дисциплины при голосовании за кандидатуру Владимира Литвина на пост главы Верховной Рады. Мы помним его слова, что ему неприятно смотреть на себя в зеркало после участия коммунистов в избрании Литвина и тому подобные вещи. Хотя сам он проголосовал за это решение на ЦК и в парламенте, фактически согласившись с нашей поддержкой Литвина. Но потом стал предпринимать не совсем понятные действия и делать заявления для прессы. Что теперь будет с Леонидом Грачом в партии? Возможно, его вскоре восстановят в президиуме ЦК? Не думаю, что в ближайшее время как-то что-то для Леонида Ивановича изменится. Он опытный политик, известный у Украины и за ее пределами. Не думаю, что можно говорить о каких-то неурядицах для него. Как повлияют на голосование Грача в парламенте субботние события, он будет выполнять решения партии? Голосовать в соответствии с решением партии – это уставное требование КПУ. Он должен его выполнять. Если он этих решений не будет выполнять? Допускать можно все что угодно. Когда это произойдет, тогда и будем об этом говорить. Но я думаю, что вряд ли Леонид Иванович пойдет таким путем. А какие меры возможны в случае нарушения им фракционной дисциплины? Сначала будут такие взыскания, как предупреждение и вынесение выговора. И как самая последняя мера – исключение из партии. Но не представляю себе, что эти меры будут применены в отношении Грача. Какие-то предупреждения выносились перед выведением Грача из президиума? Нет, никаких дисциплинарных взысканий не было. Выведение из президиума ЦК не является дисциплинарным взысканием, это простое политическое решение, а не наказание.