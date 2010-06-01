«О бедном студенте замолвили слово…»

Шевченковский райотдел столицы, где 17 мая погиб 19-летний студент Игорь Индыло во вторник лихорадило.
Под стенами участка прошли сразу две акции: политическая (под флагами «Свободы») и без брендов (с участием активистов) под лозунгом «Убийц – на нары!».
Как известно, это уже не первая запутанная история, в которой милиционеры прикрываются версиями в духе САМ «напился-упал-убился». По версии милиции, пьяный Игорь (накануне дня рождения) стал конфликтовать с охранником общежития. Тот якобы и попросил участкового Приходько, проживающего там же, урезонить пьяного студента. А когда он не подчинился, участковый доставил его в РОВД вместе с другом.
В участке, по словам руководителя райуправления Петра Мирошниченко (ныне отстраненного от руководства), Индыло вел себя агрессивно, ругался матом, а потом ПОЧЕМУ-ТО, не удержав равновесия, упал на пол. Приехавшая «скорая» констатировала у студента «подозрение на интоксикацию, вызванную употреблением алкоголя». Но госпитализировать парня врачи отказались (хотя могли и обязаны были в случае сильной интоксикации, очевидно, либо он уже был мертв, либо его не отпустили, чтоб скрыть побои. – Ред.). После чего «скорую» вызывали в РОВД еще три раза, но та же бригада приехала только в 5 утра, когда было уже поздно – спасти парня не удалось, он якобы захлебнулся рвотными массами. По результатам расследования столичного главка МВД, вины правоохранителей в инциденте не выявлено.
Первоначальная версия в дальнейшем то опровергалась, то подтверждалась, пока не уступила место очередной сенсации: по результатам судмедэкспертизы смерть наступила в результате «кровоизлияния под оболочки и в ткань головного мозга, перелома костей черепа и повреждений вследствие контакта с тупым предметом». После этого, по всей видимости, и родилась версия о том, что Игорь упал с высоты собственного роста вследствие чрезмерного алкогольного опьянения (экспертиза якобы констатировала у него в крови наличие 3,8 промилле алкоголя).
По версии друзей Игоря, конфликт с Приходько у него длился уже давно. Судя по следам наручников на запястьях парня и синякам на теле, к нему было применено физическое насилие. Подробнее версии сторон читайте здесь.
Кто первым из митингующих «застолбил» за собой время и место акции – доподлинно неизвестно. Каждая сторона настаивала на своем приоритете, заглушая другую скандированием «Убийц на нары!». Впрочем, как подчеркивали собравшиеся на митинге студенты, изначально была договоренность – никакой политики. Однако ВО «Свобода» нарушила табу и пришла на акцию с партийными флагами.
В отличие от «свободовцев», требующих «крови» главы МВД Анатолия Могилева, студенты подошли к делу креативнее. Надписи на их плакатах гласили: «Нет тупым предметам в МВД!», «Франция, Греция, Украина», «МВД приглашает на работу садиста с комплексом неполноценности». В их среде замечен был и экс-глава президентского секретариата Олег Рыбачук, который, надо отметить, открещивался как от бренда своей организации, так и от политического прошлого.
При попытках сторон договориться присутствовал и корреспондент «Главреда». На предложение Рыбачука – «не мешать друг другу!», замглавы ВО «Свободы» Андрей Мохник отрезал: «Ставайте под наши знамена».
«Мы пытались договориться, но вы же видите звериные лица «Свободы», – пожаловался «Главреду» Рыбачук. Возражая ему, Мохник стоял на своем: «Какой из Рыбачука общественный деятель? Опозорили «помаранчевые» флаги, потом «Поры», а новые, которые им нарисовали политтехнологи, еще никому не известны», – парировал Мохник, подчеркивая, что любая акция является политической. Уступать никто не собирался, но обе стороны заверили «Главред», что готовы оказать юридическую помощь семье погибшего.
Тем временем настал кульминационный момент – возложение венков и цветов к зданию РУВД (на просьбы потесниться «Свобода» не отреагировала – и 100% попала в кадр). Стоило нескольким студентам прорваться за ограду, как милиционеры захлопнули решетку, ограждающую вход в здание, едва не спровоцировав панику в связи с новым «беспределом». Впрочем, обошлось без булыжников и «коктейлей Молотова».
Те из активистов, которые сумели прорваться, возложили венки, а остальные передавали им цветы через решетку. Милиция в этот день была как никогда миролюбива. Протестующих лишь изредка просили потесниться с проезжей части, в то время как из окон их снимали на камеру другие сотрудники, ехидно ухмыляясь.
Из числа высокого милицейского начальства желающих пообщаться с народом не нашлось, поэтому требование в недельный срок обнародовать результаты расследования смерти Игоря вручили первому попавшемуся милиционеру, охранявшему порядок.
Акция завершилась минутой молчания. Но собравшиеся еще долго не хотели расходиться, вспоминая аналогичные случаи милицейского беспредела. На фоне еще не утихшей информационной волны по поводу убийства Игоря Индыла 23 мая аналогичный случай произошел в Кировограде. Там в Ленинском райотделе милиционеры избили трех парней, которые до сих пор находятся за решеткой.
Пока протесты по всей Украине носят мягкий характер, подчеркивали организаторы. Но если результатов расследования не будет (или виновные отделаются наказанием за «превышение служебных полномочий», а не за убийство), активисты обещают акции по всей Украине, как во Франции и Греции. Пока власть не наведет порядок в милиции.
Как известно, это уже не первая запутанная история, в которой милиционеры прикрываются версиями в духе САМ «напился-упал-убился». По версии милиции, пьяный Игорь (накануне дня рождения) стал конфликтовать с охранником общежития. Тот якобы и попросил участкового Приходько, проживающего там же, урезонить пьяного студента. А когда он не подчинился, участковый доставил его в РОВД вместе с другом.
В участке, по словам руководителя райуправления Петра Мирошниченко (ныне отстраненного от руководства), Индыло вел себя агрессивно, ругался матом, а потом ПОЧЕМУ-ТО, не удержав равновесия, упал на пол. Приехавшая «скорая» констатировала у студента «подозрение на интоксикацию, вызванную употреблением алкоголя». Но госпитализировать парня врачи отказались (хотя могли и обязаны были в случае сильной интоксикации, очевидно, либо он уже был мертв, либо его не отпустили, чтоб скрыть побои. – Ред.). После чего «скорую» вызывали в РОВД еще три раза, но та же бригада приехала только в 5 утра, когда было уже поздно – спасти парня не удалось, он якобы захлебнулся рвотными массами. По результатам расследования столичного главка МВД, вины правоохранителей в инциденте не выявлено.
Первоначальная версия в дальнейшем то опровергалась, то подтверждалась, пока не уступила место очередной сенсации: по результатам судмедэкспертизы смерть наступила в результате «кровоизлияния под оболочки и в ткань головного мозга, перелома костей черепа и повреждений вследствие контакта с тупым предметом». После этого, по всей видимости, и родилась версия о том, что Игорь упал с высоты собственного роста вследствие чрезмерного алкогольного опьянения (экспертиза якобы констатировала у него в крови наличие 3,8 промилле алкоголя).
По версии друзей Игоря, конфликт с Приходько у него длился уже давно. Судя по следам наручников на запястьях парня и синякам на теле, к нему было применено физическое насилие. Подробнее версии сторон читайте здесь.
Кто первым из митингующих «застолбил» за собой время и место акции – доподлинно неизвестно. Каждая сторона настаивала на своем приоритете, заглушая другую скандированием «Убийц на нары!». Впрочем, как подчеркивали собравшиеся на митинге студенты, изначально была договоренность – никакой политики. Однако ВО «Свобода» нарушила табу и пришла на акцию с партийными флагами.
В отличие от «свободовцев», требующих «крови» главы МВД Анатолия Могилева, студенты подошли к делу креативнее. Надписи на их плакатах гласили: «Нет тупым предметам в МВД!», «Франция, Греция, Украина», «МВД приглашает на работу садиста с комплексом неполноценности». В их среде замечен был и экс-глава президентского секретариата Олег Рыбачук, который, надо отметить, открещивался как от бренда своей организации, так и от политического прошлого.
При попытках сторон договориться присутствовал и корреспондент «Главреда». На предложение Рыбачука – «не мешать друг другу!», замглавы ВО «Свободы» Андрей Мохник отрезал: «Ставайте под наши знамена».
«Мы пытались договориться, но вы же видите звериные лица «Свободы», – пожаловался «Главреду» Рыбачук. Возражая ему, Мохник стоял на своем: «Какой из Рыбачука общественный деятель? Опозорили «помаранчевые» флаги, потом «Поры», а новые, которые им нарисовали политтехнологи, еще никому не известны», – парировал Мохник, подчеркивая, что любая акция является политической. Уступать никто не собирался, но обе стороны заверили «Главред», что готовы оказать юридическую помощь семье погибшего.
Тем временем настал кульминационный момент – возложение венков и цветов к зданию РУВД (на просьбы потесниться «Свобода» не отреагировала – и 100% попала в кадр). Стоило нескольким студентам прорваться за ограду, как милиционеры захлопнули решетку, ограждающую вход в здание, едва не спровоцировав панику в связи с новым «беспределом». Впрочем, обошлось без булыжников и «коктейлей Молотова».
Те из активистов, которые сумели прорваться, возложили венки, а остальные передавали им цветы через решетку. Милиция в этот день была как никогда миролюбива. Протестующих лишь изредка просили потесниться с проезжей части, в то время как из окон их снимали на камеру другие сотрудники, ехидно ухмыляясь.
Из числа высокого милицейского начальства желающих пообщаться с народом не нашлось, поэтому требование в недельный срок обнародовать результаты расследования смерти Игоря вручили первому попавшемуся милиционеру, охранявшему порядок.
Акция завершилась минутой молчания. Но собравшиеся еще долго не хотели расходиться, вспоминая аналогичные случаи милицейского беспредела. На фоне еще не утихшей информационной волны по поводу убийства Игоря Индыла 23 мая аналогичный случай произошел в Кировограде. Там в Ленинском райотделе милиционеры избили трех парней, которые до сих пор находятся за решеткой.
Пока протесты по всей Украине носят мягкий характер, подчеркивали организаторы. Но если результатов расследования не будет (или виновные отделаются наказанием за «превышение служебных полномочий», а не за убийство), активисты обещают акции по всей Украине, как во Франции и Греции. Пока власть не наведет порядок в милиции.