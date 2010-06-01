«О бедном студенте замолвили слово…»

1 июня 2010, 15:22

Шевченковский райотдел столицы, где 17 мая погиб 19-летний студент Игорь Индыло во вторник лихорадило.

Под стенами участка прошли сразу две акции: политическая (под флагами «Свободы») и без брендов (с участием активистов) под лозунгом «Убийц – на нары!».

Как известно, это уже не первая запутанная история, в которой милиционеры прикрываются версиями в духе САМ «напился-упал-убился». По версии милиции, пьяный Игорь (накануне дня рождения) стал конфликтовать с охранником общежития. Тот якобы и попросил участкового Приходько, проживающего там же, урезонить пьяного студента. А когда он не подчинился, участковый доставил его в РОВД вместе с другом.

В участке, по словам руководителя райуправления Петра Мирошниченко (ныне отстраненного от руководства), Индыло вел себя агрессивно, ругался матом, а потом ПОЧЕМУ-ТО, не удержав равновесия, упал на пол. Приехавшая «скорая» констатировала у студента «подозрение на интоксикацию, вызванную употреблением алкоголя». Но госпитализировать парня врачи отказались (хотя могли и обязаны были в случае сильной интоксикации, очевидно, либо он уже был мертв, либо его не отпустили, чтоб скрыть побои. – Ред.). После чего «скорую» вызывали в РОВД еще три раза, но та же бригада приехала только в 5 утра, когда было уже поздно – спасти парня не удалось, он якобы захлебнулся рвотными массами. По результатам расследования столичного главка МВД, вины правоохранителей в инциденте не выявлено.

Первоначальная версия в дальнейшем то опровергалась, то подтверждалась, пока не уступила место очередной сенсации: по результатам судмедэкспертизы смерть наступила в результате «кровоизлияния под оболочки и в ткань головного мозга, перелома костей черепа и повреждений вследствие контакта с тупым предметом». После этого, по всей видимости, и родилась версия о том, что Игорь упал с высоты собственного роста вследствие чрезмерного алкогольного опьянения (экспертиза якобы констатировала у него в крови наличие 3,8 промилле алкоголя).

По версии друзей Игоря, конфликт с Приходько у него длился уже давно. Судя по следам наручников на запястьях парня и синякам на теле, к нему было применено физическое насилие. Подробнее версии сторон читайте здесь.

Кто первым из митингующих «застолбил» за собой время и место акции – доподлинно неизвестно. Каждая сторона настаивала на своем приоритете, заглушая другую скандированием «Убийц на нары!». Впрочем, как подчеркивали собравшиеся на митинге студенты, изначально была договоренность – никакой политики. Однако ВО «Свобода» нарушила табу и пришла на акцию с партийными флагами.

В отличие от «свободовцев», требующих «крови» главы МВД Анатолия Могилева, студенты подошли к делу креативнее. Надписи на их плакатах гласили: «Нет тупым предметам в МВД!», «Франция, Греция, Украина», «МВД приглашает на работу садиста с комплексом неполноценности». В их среде замечен был и экс-глава президентского секретариата Олег Рыбачук, который, надо отметить, открещивался как от бренда своей организации, так и от политического прошлого.

При попытках сторон договориться присутствовал и корреспондент «Главреда». На предложение Рыбачука – «не мешать друг другу!», замглавы ВО «Свободы» Андрей Мохник отрезал: «Ставайте под наши знамена».

«Мы пытались договориться, но вы же видите звериные лица «Свободы», – пожаловался «Главреду» Рыбачук. Возражая ему, Мохник стоял на своем: «Какой из Рыбачука общественный деятель? Опозорили «помаранчевые» флаги, потом «Поры», а новые, которые им нарисовали политтехнологи, еще никому не известны», – парировал Мохник, подчеркивая, что любая акция является политической. Уступать никто не собирался, но обе стороны заверили «Главред», что готовы оказать юридическую помощь семье погибшего.

Тем временем настал кульминационный момент – возложение венков и цветов к зданию РУВД (на просьбы потесниться «Свобода» не отреагировала – и 100% попала в кадр). Стоило нескольким студентам прорваться за ограду, как милиционеры захлопнули решетку, ограждающую вход в здание, едва не спровоцировав панику в связи с новым «беспределом». Впрочем, обошлось без булыжников и «коктейлей Молотова».

Те из активистов, которые сумели прорваться, возложили венки, а остальные передавали им цветы через решетку. Милиция в этот день была как никогда миролюбива. Протестующих лишь изредка просили потесниться с проезжей части, в то время как из окон их снимали на камеру другие сотрудники, ехидно ухмыляясь.

Из числа высокого милицейского начальства желающих пообщаться с народом не нашлось, поэтому требование в недельный срок обнародовать результаты расследования смерти Игоря вручили первому попавшемуся милиционеру, охранявшему порядок.

Акция завершилась минутой молчания. Но собравшиеся еще долго не хотели расходиться, вспоминая аналогичные случаи милицейского беспредела. На фоне еще не утихшей информационной волны по поводу убийства Игоря Индыла 23 мая аналогичный случай произошел в Кировограде. Там в Ленинском райотделе милиционеры избили трех парней, которые до сих пор находятся за решеткой.
Пока протесты по всей Украине носят мягкий характер, подчеркивали организаторы. Но если результатов расследования не будет (или виновные отделаются наказанием за «превышение служебных полномочий», а не за убийство), активисты обещают акции по всей Украине, как во Франции и Греции. Пока власть не наведет порядок в милиции.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять