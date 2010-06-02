Вадим Колесниченко: «Задача придания русскому языку статуса государственного перед нами не стоит»

Партия регионов приступила к выполнению одного из своих давних программных обещаний – укреплению позиций русского и других языков национальных меньшинств.

На основе написанного еще покойным Евгением Кушнаревым законопроекта гуманитарный блок партии разрабатывает новый закон Украины о языках, который радикальным образом изменит ситуацию в языковой сфере - в частности, позволит местным советам признавать за отдельными языками статус региональных, со всеми вытекающими из этого последствиями. Об особенностях готовящегося законопроекта «Главред» говорил с одним из наиболее активных сторонников укрепления позиций русского языка, депутатом из Партии регионов Вадимом Колесниченко.



Вадим Васильевич, какая необходимость укреплять позиции, в частности, русского языка, если он и так активно используется во многих сферах общественной жизни – к примеру, количество русскоязычной прессы и литературы у нас значительно превышает количество украиноязычной?...



Мы говорим о правах человека. Ни я, ни Партия регионов, ни Виктор Янукович никогда не занимались языковой политикой, мы занимались и занимаемся только защитой прав человека. Мы в своем законопроекте нигде не вышли за рамки Конституции и не предоставили каких-то особых преференций русскому языку. Особый статус этого языка закреплен в части второй десятой статьи Конституции, где говорится, что государство защищает «русский и другие языки национальных меньшинств».



Таким образом, у русского все же есть привилегированный статус?



Это вопрос риторический. Почему тогда в Конституции не записано просто «…и языки нацменьшинств»?...



Я хотел бы отослать вас к господину Томенко, представителю оппозиции, который недели три назад заявил, что Янукович очень много печется о проблемах русскоязычной части Украины, забывая об украиноязычной. Меня это заявление порадовало – ведь Томенко тем самым признал, что, оказывается, есть и русскоязычная часть Украины, и она очень большая, раз ее проблемами занимается Президент.



Сейчас в Украине есть более ста законов, которые напрямую запрещают использование русского языка и других языков нацменьшинств. Мы имеем резолюцию Европарламента от 25 февраля, в которой в очередной раз говорится, что наша страна не выполняет своих международных обязательств, в частности, относительно обеспечения права ребенка на обучение на родном языке. К примеру, я в Киеве лишен возможности определить своего ребенка в русскоязычный садик, чтобы он обучался на родном языке – в столице Украины нет ни одного русскоязычного садика, ни платного, ни бесплатного…



Когда вы говорите о книгах или газетах, вы говорите о частной инициативе, а не о государственных деньгах. Если есть продукт, на который есть спрос, этот спрос должен быть удовлетворен. Однако законодатель хотел ограничить даже это естественное право рынка в последние годы. Поэтому мы сегодня во фракции ПР подготовили базовый закон о языках, за основу которого взят проект, разработанный еще покойным Евгением Кушнаревым. Законопроект уже был проанализирован и одобрен авторитетными европейскими экспертами. Поэтому законопроект, который мы разрабатываем, не нарушает Конституцию, там четко указано, что государственным языком является украинский, но в соответствии с Хартией региональных языков обеспечиваются права граждан на пользование их родным языком.



Вы говорите, что у русского не будет преференций по сравнению с другими региональными. Но в проекте указано, к примеру, что депутат имеет право выступать в Раде не только на украинском, но и на русском языке, перевод его выступления будет впоследствии осуществлен аппаратом парламента. Почему тогда депутат-венгр не получит права выступать с трибуны на венгерском?



Хартия региональных языков предопределяет два уровня защиты региональных языков - базовый и расширенный. Русский язык является родным для 30% населения, все остальные в сумме – для 0,4%. Я думаю, логика здесь очевидна.



Не приведет ли принятие этого закона к фактическому вытеснению украинского языка из всех сфер жизни общества?



Многие наши политики рассказывают: вот украинский язык веками уничтожали, запрещали и так далее. Но удивительное дело – украинский до сих пор есть! Значит, нужно иметь голову на плечах и желание сотрудничать и сосуществовать. Уничтожать чужое – чтобы свое произрастало – это ненормально, тем более, если эти люди говорят о своих европейских ценностях.



В Хартии о региональных языках, на которую вы ссылаетесь, говорится, что развитие региональных языков не должно ущемлять развитие государственного языка. В то же время, по появившейся в СМИ информации, в готовящемся законопроекте указана противоположная норма – что развитие государственного языка не должно ущемлять развитие языков региональных. Почему происходит подмена понятий?



Оценивать законопроект по слухам в СМИ – неправильно. Законопроект должен быть оценен в целом. Я могу вас заверить, что в нашем законопроекте раз двадцать упоминается, что государственным языком Украины является украинский, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы должны не забывать о главном – мы все здесь коренное население, мы здесь титульная нация, мы дети одной страны, которую мы строим вместе. И весь мир согласен с таким порядком вещей.



Законопроектом предусматривается, что местные советы всех уровней смогут признавать отдельные языки региональными, если увидят в этом необходимость. Не возникнет ли ситуация, что, к примеру, в какой-то области облсовет признает региональным русский, райсовет – румынский, а сельсовет – венгерский?



Вполне возможна ситуация, когда на областном уровне будет один региональный, а на районном – другой. Такая ситуация, к примеру, может иметь место в Донецкой области, где существуют компактные поселения греков. Все зависит от количества носителей языка. Если их, к примеру, тысяча, нет смысла создавать проблемы, касающиеся телевидения, печатных СМИ и т.д. И уровень проникновения языка в общественную жизнь будет зависеть от числа его носителей. В то же время, государственная поддержка должна оказываться всем языкам, чтобы их сохранить.



Откуда взять деньги, к примеру, на перевод документов на региональные языки?



Я могу вас уверить – это не такие уж большие деньги, потому что в регионах, где люди владеют несколькими языками, это обусловлено исторической ситуацией. Так было, и так есть, главное – не запрещать, а поддерживать и стимулировать. Для того, чтобы бумаги печатать на двух или трех языках, много средств не потребуется.



Если человек, родным языком которого является, к примеру, греческий, и статус этого языка будет признан на уровне села, где он проживает, захочет обратиться к областному руководству на греческом, тогда, согласно новому закону, ему и отвечать придется на греческом?



Конечно, любую ситуацию можно довести до абсурда. Давайте подождем, пока законопроект будет официально зарегистрирован – на подобные вопросы там будет дан ответ. Хотя возможность человека получить ответ от органов власти на его родном языке должна быть обеспечена.



В таком случае назначенный главой райгосадминистрации чиновник будет вынужден выучить греческий?



Да, ему придется попотеть и изучить язык.



Вы считаете это реальным? У нас даже премьер-министр пока что не может на должном уровне овладеть родственным русскому украинским языком – что тогда говорить о чиновнике районного масштаба и греческом или венгерском языке…



Это не просто реально, это нормально, когда чиновник владеет языком, на котором говорят многие из жителей его района или области. А вообще – желательно, чтобы чиновники были не «варягами», а людьми местного происхождения. До 2004-2005 года существовал правильный порядок вещей, когда в местах компактного проживания, к примеру, венгров или румын, главы администраций прекрасно владели этими языками. Потом ситуация изменилась – до девяноста процентов местных жителей говорят на румынском – а глава администрации на нем двух слов связать не может.



Все же, назначенный «из центра» чиновник вот так возьмет и выучит венгерский, который для изучения объективно очень сложен?



Безусловно, Москва не сразу строилась. Но во многих случаях речь идет о нескольких селах – вряд ли будет очень большой проблемой найти людей, которые владеют соответствующим региональным языком.



По нашей информации, в Партии регионов сейчас разрабатывается новый закон о референдуме. По словам наших собеседников в руководстве фракции, «у Виктора Януковича может возникнуть потребность посоветоваться с народом относительно нескольких вещей». В частности, среди этих «вещей» прозвучал и вопрос языка…



Это частное мнение ваших собеседников. На уровне фракции такой вопрос не рассматривается. Не рассматривается, в частности, по одной простой причине – учитывая, что вас наверняка интересует вопрос возможного придания государственного статуса русскому языку, хочу напомнить – для этого, согласно Конституции, помимо референдума, требуется и триста голосов народных депутатов.



Но коалиция растет день ото дня – может быть, к осени у вас и будет триста голосов…



Такая задача перед нами не стоит. Давайте сразу разберемся с новым базовым законом о языках – для того, чтобы его внедрить, потребуется три-пять лет. Население само выскажется, когда в этом будет необходимость. А закон о референдуме им в этом только поможет.



На данный момент единства по языковому вопросу нет даже внутри коалиции– спикер Владимир Литвин считает, что изменения в языковой сфере приведут к нарастанию напряжения в обществе. Вы будете ждать, пока его позиция изменится, или проголосуете закон, полагаясь на голоса так называемых «тушек»?



Во-первых, странно слушать оценку законопроекта от людей, которые его не читали…



Наверняка Литвин, перед тем как делать такое заявление, ознакомился с сутью вопроса.



Безусловно, я допускаю, что он читал законопроект, но, согласно законодательству, глава ВР может ознакомиться только с законопроектами, которые официально зарегистрированы. По сути вопроса – я не знаю, какая проблема может возникнуть в государстве, когда мы урегулируем вопрос, который стал притчей во языцех. Мы его голосуем, решаем эту проблему, и многие политики, спекулирующие на данной тематике, на ближайшие десятилетия останутся без работы, и слава богу – будут заниматься более важными сферами: экономической, социальной и так далее. Политика – это вопрос переговоров, если Литвин против, мы сядем за стол, и он должен нам рассказать, что его не устраивает, тогда мы придем к компромиссу.



Когда базовый закон о языках может быть принят?



Мы постараемся, чтобы он был принят и вступил в силу еще до парламентских летних каникул.