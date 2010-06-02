Медвєдєв, Путін і Байкал

Привід знайдено доволі оригінальний. Медвєдєва не влаштовує підхід уряду Путіна до вирішення екологічних проблем, і він начебто готовий застосувати увесь свій вплив, щоб питання екології в країні не лишалися без уваги держави. Зокрема, російському президентові не сподобалось рішення глави російського уряду про відновлення роботи Байкальського целюлозно-паперового комбінату (який поки що належить Олегу Дерипасці), і він назвав це рішення неостаточним і таким, що потребує обговорення. Очевидно, справа не тільки в екології. Тут більше політики. І латентний конфлікт між Медвєдєвим та Путіним, про який уже давно говорять експерти в кулуарах, починає виходити на поверхню. Про нього відкрито пишуть у ЗМІ, щоправда, переважно в закордонних. Більше того, днями російський «Левада-Центр» оприлюднив дані цікавого соціологічного дослідження про так званий дуумвірат Путіна – Медвєдєва. Так от, за результатами цього дослідження, 42% росіян вважають, що президент РФ Дмітрій Медвєдєв веде самостійну політику, а 44% – що він діє під контролем прем’єра Владіміра Путіна та його оточення. На запитання, у чиїх руках зараз реальна влада в Росії, 52% респондентів відповіли: «Однаковою мірою в руках обох», 22% вважають, що влада в руках Путіна, а 18% – називають Медвєдєва. Однак ще рік тому російська громадська думка була дещо іншою. Так, у травні 2009-го 68% росіян зазначали, що Медвєдєв підконтрольний Путіну, і тільки 19% вважали нинішнього президента Росії самостійним. Але, так би мовити, «офіційні» соціологи дещо іншої думки. Так, керівник Центру вивчення еліти Інституту соціології РАН Ольга Криштановська стверджує, що Дмітрій Медвєдєв досі залишається членом команди Владіміра Путіна, тому всі розмови про їхній можливий конфлікт не мають жодного підґрунтя. Вона пояснює це тим, що нібито кадрові можливості Медвєдєва обмежені – він не має власної сильної команди і сам «знаходиться в надрах команди Путіна», тоді як у Путіна є свій «кадровий резерв». Відсутність власної потужної команди ще не означає відсутності амбіцій. Адже 2012 рік із президентськими виборами в Росії – не за горами. І це відчувається. Не лише у власне російському, а й навіть в українському контексті. Про що говорить один із таких незначних начебто, на перший погляд, штрихів: Медвєдєв намагається записати на свій рахунок усі досягнення (з російського боку) в російсько-українських відносинах – усі його медіазусилля на це спрямовані. Бо, згадайте, саме він, а не Путін, писав відомого відеолиста Вікторові Ющенку. І саме він, а не Путін, зачастив зараз в Україну та хизується «харківськими угодами». Навіть добре відомий в українських політичних колах прокремлівський політтехнолог Гліб Павловський в одному зі своїх останніх інтерв’ю сказав про тандем Путіна – Медвєдєва, що «всі союзи в політиці тимчасові» і що цей «тандем – звичайний стабілізатор напруги на перехідний період», який має зберегтися хоча б до початку «думсько-президентської кампанії 2011–2012 років». Чи вдасться Путіну та Медвєдєву визначитися, хто з них піде на президентські вибори, як цього хотілося б Павловському, однозначно не можна сказати. Не виключено, що Росія спостерігатиме, як цей дуумвірат розпадеться у боротьбі за президентське крісло. Але що це може означати для України? Та з ким працювати нинішній українській владі? Деякі експерти переконані, що конфлікт у тандемі Путін – Медвєдєв може мати наслідки для України не так у політичній, як в економічній площині. Проте Віктор Янукович мав би пам’ятати: хто у цьому тандемі не домінував би, обидва вони – російські націоналісти, і перш за все відстоюватимуть російські інтереси.