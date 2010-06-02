Понаехали, или Жизнь эмигрантов в Амстердаме

Вскоре в Голландии состоятся выборы, которые уже называют одними из самых решающих в ее новейшей истории.

Ожидается, что новое правительство коренным образом изменит политику в стране, бюджет которой во время кризиса страдает от избыточных социальных расходов. И едва ли не самый болезненный вопрос ли для Нидерландов – иммигранты. Они составляют 20% населения страны. По данным некоторых опросов, именно множество приезжих считают главной проблемой большинство избирателей (39%).

Чужие среди чужих

Активная иммиграция в Нидерланды продолжается уже не одно столетие. Уже 300-400 лет назад вольнодумное по тогдашним стандартам государство привлекало гонимых в католических странах протестантов из всей Европы и евреев, которые несмотря на ощутимый антисемитизм чувствовали себя здесь, тем не менее, комфортнее, чем где-либо.

Современная иммиграция развернулась в полную силу в 1960-х годах. Повышение жизненного уровня заставило правительство искать чернорабочих за рубежом – коренные голландцы больше не хотели выполнять тяжелые и грязные работы. Главным источником иммиграции стали бывшие колонии (Индонезия, Южная Африка, Суринам) и другие бедные страны Африки и Азии (например, Турция или Марокко). После того как рынок труда насытился, в 1990-х годах процедуру трудовой миграции снова усложнили. Однако многие зарубежные рабочие, оставшись в стране, стали постепенно перевозить в Голландию родственников с родины. Благодаря механизму объединения семей, иммиграция до сих пор весьма значительная.

Конечно, в Нидерландах немало и высокооплачиваемых интеллектуалов или бюрократов из-за границы, прежде всего в Гааге – достаточно фешенебельном, буржуазном городе со множеством штаб-квартир международных организаций и судов. Совсем иная картина в Амстердаме, где коренные горожане – почти такое же редкое явление, как и в Киеве. Население города на удивление текучее, львиную долю его составляют пришельцы – либо голландцы из других городов, либо же эмигранты со всех уголков мира. Кроме иммигрантов, которые принадлежат к среднему или рабочему классу, здесь на удивление распространен особый тип – бродяги, вольные искатели приключений. Миф города абсолютной свободы, где разрешены проституция и легкие наркотики, привлекает и многих секс-работниц и наркоманов из-за границы. Они рассчитывают на легкие деньги или просто легкую жизнь, но действительность часто все ставит на места, и это еще в лучшем случае.

Реквием по мифу Амстердама

Парень с дредами на голове (внешне – между 20 и 30 годами) наконец отстоял очередь в приемную пристанища для наркозависимых иностранцев. С дежурным сотрудником пытается поздороваться по-здешнему. «Я сам не умею по-голландски, – отвечает он, – приехал из Италии». Новый клиент с каким-то измученным лицом вызывает к себе жалость; он выглядит, как человек, у которого только что отняли что-то очень важное, но он старается держаться с юмором. Вероятнее всего, парень пришел сюда за дозой. Вокруг в довольно большой комнате, за грязноватыми столиками сидят по меньшей мере два десятка человек. Две молодых женщины разговаривают на польском, кое-кто пьет горячий шоколад, кто-то закинул голову лицом к потолку и никак не реагирует на мир вокруг.

«Наша организация была основана 30 лет назад как чисто немецкая организация, работавшая первые 15 лет своего существования только с немецкими гражданами, – говорит Энцо Кролле из центра для проблемных иммигрантов «Амок». – Потом мы открыли свои двери перед остальными европейцами, а в дальнейшем и для людей не из ЕС. Помогаем наркозависимым – только иностранцам. Все больше принимаем и проституток (в частности, мужчин, которые занимаются проституцией). Работаем и с простыми беспризорными. Полиция, консульства и другие организации отправляют к нам своих клиентов».

Энцо рассказывает, что рядовая история таких «наркомигрантов» очень тривиальная. Увлеченные своими идеализированными представлениями, наркозависимые приезжают подчас по приглашению друзей. Очень быстро город показывает свое истинное лицо: тяжелые – нелегальные! – наркотики очень дорогие, работы нет, и уже через несколько дней такой «турист» оказывается на улице без шелега в кармане. Ситуацию усложняет то, что у очень немногих людей есть медицинская страховка, без которой в Голландии нельзя получать самую элементарную медицинскую помощь. Те, кто уже был на заместительной терапии, не могут получать метадон. Для них единственный путь к спасению – маленький центр «Амок», в котором только семь коек.

«Люди приходят к нам – они могут находиться здесь целый день без каких-либо ограничений, принять душ, переодеться, выпить кофе, поесть – удовлетворить свои базовые потребности. Есть и инъекционная комната – там люди могут принимать наркотики. К нам много людей приезжает даже из-за границы, где это запрещено, хоть когда человек «сел» на иглу, это единственное, что можно для него сделать. Конечно, подписываем с такими людьми контракт, в котором они указывают, что принимают наркотики уже давно, и делают это на улице (это серьезное требование). Потом вы становитесь на очередь и в конце концов получаете доступ к нашей инъекционной. В последние годы немного поменялась наша целевая аудитория, теперь это прежде всего люди из Восточной Европы. Много поляков, попадаются чехи, есть русские, почему-то очень много прибалтов. Украинцев было, кажется, только двое.

Сегодня 90% наших клиентов – беспризорные, которым полиция, врачи только говорят: ты что здесь делаешь? А ну убирайся отсюда. Подход не из приятных, но это реальность, то что они здесь имеют. У нас другой подход: мы не посылаем людей в другие страны. Мы помогаем им получить лечение дома».

Налог на паранжу

Грязь, беспризорные, наркотики, уличная преступность – иммигранты везут с собой не только глянцевые открытки толерантности. В Нидерландах все чаще предпочитают видеть именно негативную сторону вопроса, к тому же расплачиваться приходится почему-то относительно спокойной и незлобной общине здешних мусульман.

В начале 2000-х в Голландии возникло до сих пор неслыханное здесь явление – политики-популисты. Так здесь называют тех, кто требует радикально ограничить иммиграцию и права иностранцев, которые уже переехали в страну. Первым из таких политиков был Пим Фортайн, обещавший «решить мусульманский вопрос». После того как скандального политика застрелил радикальный активист-эколог, Фортайн стал настоящей легендой местной политики. На смену ему пришел колоритный Герт Вильдерс, назвавший ислам наибольшей угрозой для европейской цивилизации, и требующий ввести налог на хиджабы (мусульманские женские платки). Его партия стабильно набирает свыше 10% на выборах и контролирует местную власть в таких важных городах, как Гаага. Сам Вильдерс долгое время был лидером предвыборной гонки и главным кандидатом на пост премьер-министра. Правда, незадолго до конца кампании он потерял лидерство, однако значительное ядро поддержки сохранил.

Достаточно массовая поддержка радикальных политиков свидетельствует о разочаровании многих голландцев в возможности интеграции иммигрантов в общество. В целом здесь любят держать дистанцию с иностранцами. Коренных жителей страны называют «автохтонами», пришельцев – несколько обидным словцом «алохтоны». Южноафриканский апартеид был в свое время только отражением реального апартеида в самой Голландии: еще 40 лет назад протестанты и католики почти не общались друг с другом, игнорируя любое социальное взаимодействие. С рождения и до смерти, буквально все в стране – от школ, университетов, оркестров, футбольных команд до кладбищ – было разделено между самыми крупными социальными группами (так называемыми «столбами»). И не дай боже было католику пойти в магазин к протестанту, или социалисту – поздороваться с католиком.

В 1960-х годах «столбовая» система добровольного апартеида распалась. Тогда же началась и иммиграция. Профессор Крисче Брантс из Утрехтского университета считает: «В 70-80-х гг. политику толерантности жестко контролировало правительство. Все держалось на консенсусе. Не думаю, что это была идеально демократическая страна, но очень приятное место для жизни. Да, это было очень удобное место, если вы были чернокожим, гомосексуалом или не таким как все. Вместе с тем, думаю, что страна никогда и не была либеральной по-настоящему, по крайней мере только до того предела, который ей позволяло правительство. И кроме того наша толерантность – это действительно безразличие, а не приятие отличия: «Мне безразлично, пока ты меня не трогаешь». Что произошло с этим удобным для жизни местом? Думаю, в 70-х система «столбов» окончательно упала, но ничего не пришло ей на смену. Никакого вида неформального социального контроля. Люди стали полагаться исключительно на власть. Почти за один день страна лишилась религии. И социальные структуры дезинтегрировались. Все стали полагаться только на закон. Это были последствия 60-70-х гг. И следствие того, чего хотели люди, – участия в политике и большей автономности. А результатом стало своего рода разочарование, потому что закон сам по себе не мог дать этого. Социальный контроль нельзя осуществлять только путем законов. Люди не получили того, чего хотели, поэтому недовольство начало расти. Часть этого недовольства мы видим в настоящее время в подъеме популистских политиков».

Профессор Амстердамского университета Аня ван Хельсум и сама замужем за иностранцем. Говорит, что в городе трудно найти предвзятых людей – слишком много здесь иностранцев, к тому же, так было исторически почти всегда. Согласно исследованиям, 20% автохтонных жителей города имеют друзей главным образом среди приезжих. Электорат Вильдерса же обитает преимущественно в провинциальных городках, где люди чаще всего даже не видели мусульман, или же в урбанистических конгломерациях наподобие Роттердама, где немало проблем сугубо социальных, в которых всегда легко обвинить иностранцев. Правда, даже либеральные правительства пытаются ограничить возможности для въезда. Сегодня профессору ван Хельсум было бы не так легко выйти замуж за мужчину из другой страны, ведь кроме возрастного ценза (межнациональный брак разрешен только с 24 лет) недавно ввели и сугубо материальный ценз: голландец или голландка, влюбившись в человека из-за границы, должны иметь годовую прибыль не меньше 100 тысяч евро и по крайней мере трехкомнатную квартиру, чтобы меть возможность заключить брак.

«На этот вопрос – что произошло с такой некогда либеральной страной, как Нидерланды – нет простых ответов, – уверена госпожа профессор. – Но есть определенные элементы, которые наверняка привели к этому в комплексе. Главной причиной стал упадок традиционных форм сотрудничества и разрушение старой «столбовой» системы общества, упадок традиционных сообществ и религии, как таковой. Разрыв социальных связей в пределах этих старых сообществ приводит к неутешительным последствиям. Людям недостает ощущения единства. И это проблема. Кроме того, эмигранты изменили лицо городов, языковое, культурное, подчас на их совести и рост преступности. Многие из них малоимущие. Эти два изменения – общественная дезинтеграция и наплыв иммигрантов – совпали во времени, одно из них видимое, другое нет. Кого люди винят? Видимую причину – иммигрантов».

По мнению профессора ван Хельсум, на крайнем правом фланге политических сил не было – существовал вакуум, и праворадикальные избиратели просто рассеивались между остальными политическими силами. «А теперь их собрал и мобилизовал вокруг себя Вильдерс. Но они всегда были, праворадикалы, только раньше были скрытые, им некого было выбирать. Все это выглядит как резкий сдвиг вправо, но дело в том, что левые всегда доминировали в публичном дискурсе. Историческое ощущение вины после Второй Мировой войны минимизировало шансы любых праворадикалов, поэтому мигранты и другие меньшинства чувствовали себя комфортнее и безопаснее. Но эти ультраправые избиратели никуда не исчезали, они просто были молчаливые – они не имели собственного голоса. А теперь заговорили. Вильдерс стал их голосом. Понятно, что он в то же время отстраняется от фашизма. Кое-кто еще говорит, что причина только в росте числа эмигрантов – их в некоторых местностях стало около 8%, они стали очень заметны, видимы. И это конечно приводит к отчужденности, которую чувствуют люди, поэтому они склоняются к ультраправым. Им кажется, что количество иммигрантов их подавляет. Однако такое объяснение сомнительно – иначе Соединенные Штаты уже были бы самой ксенофобской страной в мире».

Последняя из комплекса причин – это политическая ситуация в мире. Ведь после 11 сентября обострились отношения с мусульманами, которые составляют значительную часть иммигрантов. После развала коммунистического блока Запад переживал определенный кризис и не мог определиться относительно того, кто же теперь враг. В настоящее время с этим яснее, и это налагает отпечаток на ситуацию иммигрантов. Хотя, подчеркивает госпожа профессор, реально их проблема надумана. Большинство иностранцев, переехавших сюда навсегда, интегрируются. Любимый пример противников Вильдерса – многочисленные успешные политики-мусульмане из преимущественно левых партий, например марокканец Ахмед Абуталеб, назначенный мэром Роттердама. Есть в Нидерландах даже женщина-мэр, которая исповедует ислам и на люди выходит только в хиджабе. Несмотря на поляризацию общества, эксперты считают: иммигранты в конце концов станут частью «соборной» голландской нации.

P.S.

Украинцев в Голландии очень мало, те, что есть, – преимущественно студенты и ученые. Трудовая миграция из Украины в Бенилюкс очень хилая и слабая, а если и имеет место, то не столько среди чернорабочих, как среди людей умственного труда и даже искусства. 34-летняя Светлана Азарова, родом из Одессы, пишет академическую музыку и сейчас живет в Гааге. Ее называют в числе наиболее интересных молодых композиторов в Нидерландах, куда она переехала в 2005 году. «Для художника очень важно находиться в Европе, где много фестивалей, концертов, стипендий, музыкальных ярмарок и возможностей общаться с другими художниками и менеджерами, работающими в области культуры». Как говорит Светлана, экспатрианту высокого профиля жить здесь вполне удобно: «В целом Голландия очень комфортная страна с оживленной культурной жизнью. Гаага очень многокультурная, среди моих друзей немало иммигрантов. А вот культурная политика в последнее время регрессирует: было укрупнение институтов, которые теперь поддерживают более «популярные», более доступные проекты. Несмотря ни на что, я стараюсь и дальше популяризировать современную украинскую музыкальную культуру, которая, как и славянская в целом, почти неизвестна на Западе: печатаюсь в крупнейших издательствах, участвую в фестивалях, даю концерты».