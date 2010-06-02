Катализатор местного значения

Инициатива Партии регионов по проведению местных выборов 31 октября 2010 года заставила энергичнее действовать даже те политические силы, которых трудно отнести к союзникам «регионалов».

Похоже, местная кампания может превратиться в нечто среднее между утешительным финалом для неудачников президентской гонки и соревнованием олигархов за право проводить кастинг среди молодой политической поросли.



По первой реакции на «региональную» инициативу, подкрепленную заявлением Президента Януковича, политические силы можно разделить на несколько групп. Например, БЮТ и спикер Литвин неожиданно выступили в качестве ситуативных союзников, чего с Владимиром Михайловичем не бывало со времен премьерства Юлии Тимошенко. Обе политические силы выступают за соблюдение конституционных норм и проведение выборов в последнее воскресенье марта 2011 года. Правда, Юлия Владимировна в запале агитационного тура высказалась за проведение выборов в местные советы 31 марта 2011 года, в четверг, но это оговорка. Лидеров блоков своего имени объединяет тот факт, что им придется раскручивать партийный бренд в условиях цейтнота и жесткого давления со стороны Партии регионов. Поэтому и Владимиру Литвину, и Юлии Тимошенко всякое затягивание назначения даты местных выборов на руку. При этом заметим, что спикер не контролирует значительную часть собственной фракции, а данные о количестве беззаветно преданных леди Ю бютовцев, работающих под куполом сессионного зала Верховной Рады, разнятся у разных источников.



Пожалуй, не лишним будет вспомнить, что добрая треть членов парламентского Блока Литвина является членами партии «Сильная Украина», которую возглавляет Сергей Тигипко. По странному стечению обстоятельств, этих же законодателей называют склонными прислушиваться не столько к пожеланиям спикера, сколько к советам вполне рядового на первый взгляд парламентария по имени Василий Иванович. И по фамилии Хмельницкий. Вице-премьер Тигипко, возглавляющий «сильных украинцев», тем временем продемонстрировал готовность к местным выборам, подтянув на должности своих заместителей по партии Александру Кужель и политтехнолога Костя Бондаренко. Александра Владимировна уже сообщила, что ряды «Сильной Украины» пополняет тысяча киевлян в день, так что политическому проекту, по всей видимости, скоро станет тесно в пределах страны. Если говорить серьезно, то парламентским литвиновцам вряд ли удастся сохранить монолитность в вопросе проведения местных выборов, а Тигипко полон решимости продемонстрировать неслучайность своего бронзового результата в президентской гонке.



Несостоявшийся партнер Тигипко по президентской гонке, лидер Соцпартии Александр Мороз, также продемонстрировал качества аксакала отечественной политики. Сан Саныч решил уступить место партийного лидера Василию Цушко, уже было отошедшему от партийных дел. Но сегодня не представленной в парламенте СПУ не до соблюдения норм этикета, куда важнее заполучить знаковую фигуру, под которую в партию может придти ресурс (финансовый и организационный), и которая способна сигнализировать «регионалам» - «мы – свои». Ради такого случая Мороз готов даже наступить на амбиции своего любимца, «гламурного социалиста» Николая Рудьковского.



Не дремлет и оппозиция. Юлия Тимошенко не только призвала провести перерегистрацию фракций БЮТ в советах всех уровней. Сегодня происходит переизбрание лидеров областных организаций партии «Батькивщина», и жертвой этой кампании, к примеру, стал харьковчанин Александр Фельдман. Видимо, на Туровской хорошо понимают, что набрать 226 голосов под назначение удобной даты местных выборов «регионалам» вполне по силам, и пытаются мобилизовать кадры, не дожидаясь наступления «часа Х». Юлии Владимировне, кстати, полезно будет избежать соблазна возглавить какой-нибудь перспективный список однопартийцев, чтобы не давать недоброжелателям повода говорить об уменьшении масштабов ее влияния.



В своем репертуаре выступил Виктор Ющенко, вынырнувший из периода постпрезидентской релаксации ради участия в совете партии «Наша Украина». Отточенными выражениями размазав Тимошенко перед остатками партийного актива «оранжевой» партии, Виктор Андреевич призвал соратников готовиться к местным выборам и выдвигать как можно более авторитетных кандидатов на местах. Похоже, Ющенко несколько затерялся во времени: сегодня на дворе не 2005 год, когда партбилет «Нашей Украины» позволял его обладателям «именем революции на Майдане» открывать двери в самые высокие кабинеты. Сегодня люди с минимальной политической перспективой пытаются держаться от «нашеукраинцев» подальше, ну а оставшиеся рядом с Виктором Андреевичем соратники покорно имитируют политическую активность.



Призыв экс-президента консолидировать работу парламентской фракции прозвучал умилительно. Похоже, Ющенко забыл, что со времен его пребывания на посту главы третье по величине парламентское представительство стало настолько демократическим, что выработать единый вектор действий в нем не представляется возможным. Например, лидер влиятельной внутри НУНС группы «За Украину!» Вячеслав Кириленко выразил готовность поддержать назначение любой даты парламентских выборов. Судя по постепенному отказу от камуфлированной составляющей, совсем не прочь предложить партийную франшизу на места и лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк. Да и «Единый центр» должен подтвердить статус «влиятельного политика» для своего лидера Виктора Балоги.



Предложение перейти на смешанную систему формирования местных советов открывает возможности для выдвижения своих кандидатов крупному отечественному (и не только отечественному) бизнесу. Олигархические местные проекты в областях-донорах Государственного бюджета и городах-миллионниках станут еще одной новацией по результатам местных выборов. Они смогут сформировать фракции, претендующие на право обладания «золотой акцией» и участие в решении важнейших хозяйственных вопросов. Впрочем, власть их опасается намного меньше, чем усиления оппозиции: генералы украинского бизнеса не любят ссориться с власть имущими, а предпосылок для «революции миллионеров» сегодня нет.



Похоже, высокая вероятность скорого старта местных выборов стала катализатором повышения политической активности большинства серьезных политических сил. Их лидерам требуются хотя бы небольшие победы, способные оттенить выполнение ими роли статистов на фоне укрепления президентской власти. Партия регионов, по понятным причинам, попытается укрепиться на местах. Плюс украинские олигархи постараются снизу начать процесс восстановления своего активного влияния на политические расклады в стране.