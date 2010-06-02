БезРАДостный день для БЮТ

Самым ярким событием сегодняшнего парламентского дня стал массовый демонстративный уход из сессионного зала членов фракции БЮТ, с самого утра успевшей потерять еще одного соратника – депутат Николай Трайдук стал членом коалиции «Стабильность и реформы». Свое решение бютовцы аргументировали нежеланием коалиции рассматривать внесенные оппозицией законопроекты – согласно Регламенту, оппозиция имеет право в один из пленарных дней (а именно в среду) формировать повестку дня по своему усмотрению (кстати, коалицианты ранее многократно обещали это право оппозиционеров не нарушать). «Дайте нам хоть доложить об этих законопроектах…» - с оттенком обреченности обращался к коалиции замглавы фракции БЮТ Сергей Соболев. Те бютовцы, которые несмотря ни на что остаются верными своему лидеру, оптимизм также не излучают. «Юля-то отошла помаленьку от поражения, но толку от этого мало. Что мы вообще сейчас можем сделать? Привезти под Раду пару тысяч людей и представлять это как «победу демократии»?.. Это смотрится убого. Слава богу, хоть «наверху» это начинают понимать…» - откровенничают они. Впрочем, пока что непохоже, чтобы это «понимание» трансформировалось в подобие хоть какой-то осмысленной стратегии главной оппозиционной силы.