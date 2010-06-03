Первые сто дней Януковича: многовекторность с российским уклоном

Украина начинает подводить первые итоги президентства Виктора Януковича. За достаточно короткий срок, сто дней, новой власти удалось принять немало значимых и резонансных решений. «Главред» тоже попытался подвести итоги и выяснить, какие основные изменения произошли во внутренней и внешней жизни Украины, какие шаги можно отнести к достижениям Президента Януковича, какие – к неудачным действиям. Своими мнениями по поводу этих и других вопросов поделились руководитель политических программ Украинского независимого центра политических исследований Светлана Конончук, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик и эксперт Центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько.



Тандем Президента и премьера



Основными достижениями первых ста дней президентства Виктора Януковича директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик считает политические достижения. К ним политолог отнес «консолидацию власти, построение управляемости системой, создание вертикали и подготовку к формированию горизонтали».



Виталий Кулик отметил то, что за этот период Президентом создана новая модель, которой еще не было в Украине, - «модель тандема президента и премьера». «В этой модели стратегические решения принимаются на уровне Банковой, а решение тактических задач отдано премьеру и Кабинету Министров», - объяснил специалист.



Но у этого алгоритма принятия решений, по словам эксперта, есть несколько отрицательных черт. «Мы были свидетелями определенных корпоративных скандалов и попыток рейдерских атак», - отметил политолог. Однако, по словам Виталия Кулика, несмотря на недостатки, восстановлена управляемость системой и намечены ориентиры на единый курс, реализуемый Президентом, премьером и большинством в Верховной Раде. «Это главное достижение. Мы имеем стабильную власть, которая несет ответственность за реализацию социально-экономического и внешнеполитического курса Украины», - отметил эксперт.



Кроме того, Виталий Кулик считает, что этот этап был связан и с рядом перегибов. Прежде всего, это касается излишней закрытости существующей власти от общественности и СМИ. «Отсюда возникает деформация отношений между гражданским обществом и властью. Если бы не закрытость власти и априорно негативное отношение к диалогу с общественностью и прессой, я думаю, что многие вопросы были бы сняты», - объяснил эксперт.



Сто дней президентства Ющенко vs сто дней президентства Януковича



Если сравнивать первые сто дней президентства Януковича с таким же периодом президентства Ющенко, то можно увидеть, что «Ющенко в этот период занимался международным туризмом: всюду ездил и собирал овации, ему аплодировали как лидеру революции», считает директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала. Виктор Ющенко, по словам политолога, в течение первых ста дней пребывания во главе государства ничего существенного не сделал, «звучали только заявления и декларации».



«Ющенко не выстроил ни системы, ни вертикали власти, а также не заключил никаких соглашений, которые определили бы курс внутренней и внешней политики страны на ближайшие пять лет», - отметил эксперт.



В отличие от своего предшественника, Виктор Янукович сделал эффективно две вещи, считает господин Бала. Во-первых, он перестроил власть внутри страны. Во-вторых, определил внешнеполитический приоритет, связанный с ориентацией на серьезное сотрудничество с Россией.



Главное достижение – формирование четкой вертикали власти



Главным достижением первых ста дней президентства Виктора Януковича руководитель политических программ Украинского независимого центра политических исследований Светлана Конончук считает формирование четкой вертикали власти. Хотя она, возможно, не всегда отвечает конституционным полномочиям, закрепленным сегодня за институтом президентства, заметила политолог.



«Но сами политические элиты признают за Президентом право исполнительной инициативы. Когда сегодня Виктор Янукович отдает распоряжение Генеральной прокуратуре по каким-то делам, когда он дает поручение правительству, то очевидно ни у кого это не вызывает каких-то особых возражений. Поэтому я бы сказала, что формирование системы власти желанно для политических элит, которые к тому же еще и политически консолидированы на сегодняшний день», - отметила эксперт.



От политизации до экономизации внешней политики



Первые сто дней президентства Виктора Януковича прошли под лозунгом очень быстрой и эффективной перестройки вертикали власти конкретно под Президента, считает директор Агентства моделирования ситуация Виталий Бала.



«Власть построена наподобие того, какой она была во времена Леонида Кучмы. Весь центр влияния и принятия решений переместился на Банковую», - отметил политолог. Он заметил, что эффективность этих изменений покажет время, но, «безусловно, это эффективно для Президента и его команды».



По словам специалиста, эффективно построенная вертикаль власти «дает правительству карт-бланш». «Потому что оппозиция ничего существенного, никакой альтернативы, предложить не может. Она выступает преимущественно деструктивной силой, постоянно говорящей о нарушении национальных интересов, о том, что все плохо», - добавил он.



Кроме того, Виталий Бала отметил, что ему «симпатично» то, что стала осуществляться экономизация внешней политики. «Мы начали перестраивать внешнюю политику. Это очень важно, потому что она должна создать вокруг Украины режимы большего содействия, чтобы страна могла выходить на новые рынки, давая экономике Украины развиваться и привлекать больше зарубежных инвестиций», - отметил эксперт.



Что касается политических соглашений, заключенных в период первых ста дней президентства Януковича, Бала заметил, что не советовал бы нынешней власти заключать соглашения на слишком длительные сроки, на 20-30 лет. Он объяснил: «В ХХІ веке все настолько быстро меняется, что непонятно, будет ли газ настолько нам нужен в 2042 году, к которому привязано пребывание Черноморского флота. Возможно, какой-то гений что-то выдумает, и мы будем пользоваться совсем другими источниками энергии».



«У Президента и его команды сейчас есть все возможности, чтобы оставить после себя в учебниках истории большую главу», - подытожил Виталий Бала.



Переход от «евроидиотизма» к «европрагматизму»



Первым и основным достижением Виктора Януковича во внешней политике директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик считает то, что «удалось создать периметр доверия к Украине». То есть были восстановлены полноформатные украинско-российские переговоры на уровне президентов стран, а также удалось достичь «динамики в отношениях с Россией, которой у Украины не было со времен Кучмы, или даже при Кучме».



То же касается и встречи Виктора Януковича и Барака Обамы, хотя некоторые эксперты и политики критикуют цену этой встречи. Речь идет о сдаче высокообогащенного урана, объяснил Виталий Кулик. «Однако во внешней политике в первые сто дней президентства Януковича Администрация Президента использовала алгоритм сдачи нерентабельных активов в обмен на быстрые конкретные достижения. Этот алгоритм обеспечил прорывы, в частности, в отношениях с США», - объяснил политолог.



Вторым позитивом во внешней политике первых ста дней президентства Януковича специалист считает договоренности и динамику переговоров с Европейским Союзом. «Мы услышали о том, что Украина может получить дорожную карту безвизового режима. Мы продвигаемся на пути переговоров относительно договора об ассоциации», - объяснил он. При этом господин Кулик отметил, что он «не является оптимистом в отношении того, что договор об ассоциации будет подписан в конце нынешнего года, как это декларирует Банковая, поскольку есть много проблем в отношениях Украины с Европейским Союзом». Однако, по его словам, динамика очевидна: «произошел переход от евроидиотизма, присущего правительству Ющенко и Тимошенко, к европрагматизму».



«Администрация Президента не поступится интересами на европейском или каком-то другом направлении и будет защищать их в диалоге с ЕС. Я не жду скорых прорывов в этом отношении. Однако динамика указывает на то, что по сравнению с таким же периодом правления Ющенко мы имеем увеличение контактов и переговоров в 10 раз», - заметил политолог.



Третий позитив, по мнению специалиста, заключается в «построении отношений с другими странами в системе многовекторности». То есть в первые сто дней президентства Януковича мы видели систему, которую можно назвать «созданием фундамента многовекторности с российским уклоном». Но теперь, по окончанию первого этапа, вероятно «снижение динамики медового месяца отношений с Российской Федерацией и построение подлинных основ многовекторной политики». Об этом, по словам специалиста, свидетельствуют оживление отношений с Китаем, сотрудничество Украины со странами БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) и ШОС (Шанхайской организацией сотрудничества).



Экономические достижения новой власти



Благодаря действиям новой власти Украине удалось избежать послевыборного кризиса, «который мог бы перерасти в дефолт», убежден директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик. «Благодаря антикризисной политике Азарова и принятию более реалистичного бюджета, чем был бюджет Тимошенко, Украине удалось избежать кризисов. И в первом квартале текущего года мы имеем рост ВВП 4,8%, а также тенденцию к росту экономики», - отметил эксперт.



Кроме того, политолог заметил, что в сентябре-октябре Украину ждет вторая волна кризиса, которая сегодня набирает обороты в Европе. А поскольку у нас в стране наблюдается тенденция к накоплению определенных негативных явлений в топливно-энергетическом комплексе и коммунальном хозяйстве, то эти явления к октябрю могут перерасти в мощные кризисные, предупреждает специалист. «Однако мы не сползли в дефолт – это основной итог и достижение первых ста дней президентства Януковича», - отметил Виталий Кулик.



Власть должна интегрировать страну в гуманитарных вопросах



Успех ныне действующей власти, по мнению эксперта Центра политических исследований и конфликтологии Антона Финько, будет зависеть от того, в какой мере ей удастся «обеспечить национальную интеграцию страны, одновременное развитие и создание условий формирования в Украине украинской культуры и украинской русскоязычной культуры». «То есть в какой мере власти удастся их сбалансировать и обеспечить возможности продвижения для обоих этих моментов нашей национальной идентичности, не встревая в излишние конфликты с той или с другой частью общества», - объяснил политолог.



Звучит немало критики в адрес действий власти в отношении гуманитарной политики. Что касается законопроекта о языках, который готовится Александром Ефремовым и вскоре будет передан на рассмотрение в Верховную Раду, то он вытекает из обязательств, ранее взятых на себя Украиной, заметил эксперт. «Этот законопроект исходит из логики Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств. Этот законопроект был одобрен секретариатом Совета Европы. Он основывается на устоявшихся европейских стандартах – нравятся они нам или нет», - объяснил господин Финько.



По мнению эксперта, нынешняя властная команда должна стараться интегрировать Украину с гуманитарной точки зрения таким образом, чтобы объединить в «единый национальный проект три культурных слоя, формирующих нашу национальную идентичность». Первый слой – украинская культура. Второй – украинский продукт, созданный в Украине русским языком. «Это значительная часть нашего достояния. Я говорю и о Гоголе, и о Короленко, и о русскоязычных повестях Шевченко и т. д.», - добавил господин Финько. Третий – наше древнерусское наследие.



«Если новый министр образования и нынешний вице-премьер по гуманитарным вопросам сумеют объединить эти три слоя, не вызывая этим конфликтов, то это будет означать успех нынешней власти в гуманитарной сфере», - подытожил политолог.