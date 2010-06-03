Верховная Рада Украины решила пересмотреть внутреннюю и внешнюю политику страны.

Ей это удалось с трудом: в ходе рассмотрения соответствующего законопроекта, парламент был атакован самой природой - в здание Рады угодила молния. Имела ли причины природа быть недовольной действиями законодательного органа, попытался разобраться «Главред»



Президент, премьер и спикер решили не оставаться в стороне от последних трендов – увековечить в правовом поле Украины внеблоковый статус, проститься с курсом на членство в НАТО и развязать борьбу с попранием прав человека.



И вот, в кратчайший срок написан, направлен в парламент, рассмотрен Комитетом и принят в первом чтении президентский законопроект «Об основах внутренней и внешней политики» – акт, принять который обязывает Основной Закон. Как следует из документа, отныне по этим наставлениям будут жить и мужественно работать чиновники сверху донизу, сверяя каждую букву своих инструкций, правил, директив с Основами. Более обстоятельно ознакомиться с этим законопроектом решил и «Главред».



Проанализировав этот весьма короткий документ (14 статей), мы не обнаружили практически никаких прорывов, которые уже в той или иной форме не были бы прописаны, причем не единожды, во всевозможных законах. За исключением трех вещей – подтверждение идеи свободного рынка земли, отказ от перспективы членства в НАТО (замена его конструктивным сотрудничеством) и закрепление внеблокового статуса Украины. Все остальное – набор благих намерений, которыми известно куда дорога вымощена, и более-менее конкретных задач в девяти сферах общественной жизни (экономика, госстроительство, «гуманитарка», местное самоуправление, экология и т.д.).



Некоторые положения законопроекта оставляют чрезмерно большое поле для смелых фантазий. Например, «усовершенствование системы проведения выборов в парламент и местные органы самоуправления», «завершение политической реформы», «создание условий для возрождения украинского села». Не мешало бы уточнить, завершение какой реформы (Медведчука, Ющенко?) и возрождение какого села имеют в виду авторы (советского, дореволюционного, может, трипольского)?



При этом складывается впечатление, что за космического масштаба рассуждениями скрывается нежелание (или невозможность) дать ответ на конкретные вопросы. Что означает «уважение к территориальной целостности иностранных государств и нерушимости государственных границ»? Отрицание «косовского прецедента» в целом и создание «независимых государств» Абхазии и Южной Осетии неправовым путем, в частности? Если Виктор Федорович, как лидер ПР, в недалеком прошлом их признал, то означает ли документ, что ныне он раскаивается в этом? А если нет – то о какой нерушимости границ в данном регионе идет речь?



Местами создается впечатление, что разработчики документа путают порядок вещей, подменяя причины следствиями. Например «повышение уровня защиты вкладчиков» - следствие нестабильности банковской системы в целом, а не ее причина.



Не менее дискуссионной кажется, к примеру, идея о «внедрении рыночных инструментов аккумулирования и перераспределения долгосрочных финансовых ресурсов, в том числе в рамках введения накопительного пенсионного страхования». При долгах Пенсионного фонда в 30 млрд. грн., согласитесь, это больше похоже на ненаучную фантастику, нежели на достижимый в осязаемой перспективе приоритет.



Опять же, непонятно, если приоритетом страны является «повышение роли политических партий, способствование политической структуризации общества на началах многопартийности», то как этому поспособствует анонсируемый откат к «мажоритарке»? Равно как и переведение трубопроводов и энергосистем на европейские условия, когда «топливные министры» Украины и России договариваются о создании СП между «Нафтогазом» и «Газпомом»?





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Однако же вернемся к содержательной информации – трем ключевым пунктам (земля, НАТО, внеблоковый статус), по которым разгорелись дискуссии на заседании Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны (побывал там и корреспондент «Главреда»). Глава Комитета – Анатолий Гриценко твердо стоял на своем: «Я категорически против, пока не завершится кризис в мире, пока не будет определена структура координации материальных, финансовых потоков, пока не совсем понятно, каким будет доллар, и будет ли он вообще, пока не будет понятно, какая будет зона евро, и будет ли она вообще, вводить рынок земли».



Другой член Комитета – «регионал» Анатолий Кинах, напротив, урезонивал, дескать, все мы тут знаем, что на самом деле в Украине никто по писаным правилам не живет, и рынок земли могут еще 10 лет вводить, что бы нам тут в Основах не «впаривали». А для этого надо еще не один десяток законов принять.



Однако Гриценко не сдавался, мол, знаю из достоверных источников, что Президент пообещает куплю-продажу земли в ежегодном послании, а после – до конца 2010 года – подтвердит это законодательной базой.



Также мишенью для критики члена Комитета Сергея Гриневецкого (Блок Литвина) оказалось положение законопроекта об «обеспечении институциональной и финансовой независимости НБУ одновременно с усилением прозрачности его деятельности». Разве НБУ, работающий без квоты лицензий (на торговлю банковскими металлами, памятными монетами), без уплаты налогов и регистрации, от кого-то зависит, недоумевал депутат.



Недовольными остались депутаты и наполнением гуманитарного блока. В частности, отсутствием перехода на адресную помощь для бедных, нерешенностью вопроса о создании единой поместной церкви, языковой политике.



Ну и, безусловно, самой важной и дискуссионной частью документа оставался вопрос о нейтральном статусе страны и отказе от членства в НАТО. Не зря депутаты сознавались, что вся эта спешка с документом объясняется только желанием успеть закрепить эти положения к 20-летию с момента принятия Декларации о госсуверенитете (любят же у нас все приурочивать к каким-то датам!).



Как неоднократно подчеркивали члены Комитета, нейтральный статус повлечет за собой увеличение расходов на финансирование армии, ибо спрятаться под чей-то военно-политический «зонтик» не удастся (По такой логике и от европейской системы коллективной безопасности тоже надо отказываться, а не обещать «приоритетное участие» в ней).



Если согласно действующему законодательству на армию должно тратиться не менее 3% ВВП (впрочем, всем правительствам на это «плевать»), то, по идее, нейтральный статус потребует еще больше расходов. «Потянем ли?» – засомневался член Комитета Александр Скибинецкий. Судя по цифрам нынешнего бюджета, Минобороны нынче не в фаворе: расходы на армию увеличились лишь на 18,5%, из которых гарантированно будут профинансированы по общему фонду только 65%.



Немало вопросов, волнующих страну, вообще остались неотмеченными в документе: например, миграционные процессы, урбанизация, беженцы, этнические конфликты, отсутствие эффективных правоохранительных органов, тотальная коррупция, экологические и эпидемиологические проблемы, растущий долг государства, деградация реального сектора, «схлопывание» финансового пузыря в мире, соседство ислама и православия в Черноморском регионе. Мы должны понять: это приоритеты или нет?



В итоге – Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны с минимальным перевесом (8 - «за», 7 – «против») рекомендовал депутатам принять документ за основу. (Комитет по вопросам иностранных дел – рекомендовал отправить его на повторное первое чтение). Зал проголосовал «за» принятие в первом чтении 253 голосами.



-- *** Оппозиция не оставила без внимания указанный документ. По словам вице-спикера Николая Томенко, документ может вбить клин между Партией регионов с одной стороны, и Компартией и Блоком Литвина с другой. «В вопросе того, к примеру, как будут развиваться земельные отношения в Украине… Что произойдет дальше? Может быть, эти две фракции заявят о своем выходе из коалиции, а может, они откажутся поддерживать предложение Януковича», – заявил он.



Безусловно, в вопросах НАТО, земли нужно либо искать политического единодушия в рамках страны, либо быть готовыми к тому, что следующий президент будет решать их по-новому. А в качестве заключения хотелось бы напомнить старую истину: выигрывает тот, у кого есть более чёткий и понятный план, и кто держит в голове высокую цель. А кто плана не имеет или его цели проще, проигрывает, даже получив желаемое.



P.S. Что касается атак природы на Верховную Раду, то, согласно, сообщениям очевидцев, молния попала в шпиль здания парламента в ходе рассмотрения законопроекта о принципах внутренней и внешней политики страны в четверг.



Попадание молнии сопровождалось частичным отключением света на несколько секунд. В это время продолжала светиться лишь центральная люстра под куполом Рады и работало электронное табло, на котором отображаются результаты голосования.