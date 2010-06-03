Не только еврейский вопрос

Израиль не будет судить, а просто вышлет активистов, захваченных в понедельник во время штурма «Флотилии свободы» в Средиземном море. Такое заявление израильского правительства выглядит вполне логичным: побоище между сторонниками снятия блокады с Сектора Газа и израильским спецназом произошло вне юрисдикции Израиля, так что судить активистов, например, за «сопротивление властям» не приходится.

В то же время израильский суд уже рассмотрел действия тамошних военных и, как и следовало ожидать, признал эти действия необходимой самообороной.

Политическая буря вокруг этих событий стихает, но тектонические сдвиги в мировом военно-политическом устройстве, одним из проявлений которого стала гибель членов «Флотилии» от рук израильского спецназа, только усиливаются.

Морской мордобой

Напомним суть событий. «Флотилия свободы», состоявшая из шести судов, отправилась с о. Кипр в конце прошлой недели. На борту кораблей находилось более 700 человек, главным образом мусульман-активистов.

Однако были среди них и журналисты, и депутаты Европарламента, и даже лауреат Нобелевской премии мира 1976 г., ирландец Мэйрид Корриган-Магуайр.

Корабли шли в Сектор Газа. Эта часть Палестины, отсоединенная от остальной ее части территорий Израиля, находится под контролем радикального антиизраильского движения ХАМАС, которое в ряде стран мира (в т. ч. в США) объявлено террористическим.

Активисты движения «Свободная Газа», организовавшие конвой, сопровождали около 10 тыс. тонн гуманитарных грузов. В частности, это были стройматериалы и сборные дома, установки для очистки воды и проч.

Как известно, Газа населена плотнее Берлина, однако в отличие от берлинцев тамошние жители постоянно страдают от нехватки медикаментов, продуктов и питьевой воды, не говоря уже об их жилищных условиях.

Усугубляет эту печальную ситуацию блокада, объявленная Израилем в июне 2007 г. В последние полтора года Израиль не пропускал в сектор даже гуманитарные конвои. В этот раз, впрочем, организаторы конвоя твердо заявили о своем намерении победить.

Другое дело – что подразумевалось под победой. Так, накануне, 29 мая, лидер ХАМАС Исмаил Ханийе заявил: «Если флотилии удастся причалить к берегам сектора, это будет победа Газы и активистов на борту судна, а если оно будет остановлено израильскими солдатами, это также станет нашей победой, так как Израиль моментально окажется перед угрозой политического скандала на международном уровне».

Это заявление широко растиражировали мировые СМИ. В ответ Тель-Авив предложил активистам «Свободной Газы» передать груз израильским властям, с тем, чтобы они досмотрели «гуманитарку» и доставили ее в Газу самостоятельно.

В ответ официальный представитель конвоя Хуваида Арраф заявила: «Мы твердо намерены идти в Газу, несмотря на запугивания и угрозы насилия. Они вынуждены будут силой остановить нас».

Именно так все и произошло. Конвой был остановлен двумя ракетными катерами израильских ВМС еще в 120 км от территориальных вод Израиля. После того, как конвой, временно изменив курс, вновь пошел в направлении Газы, на суда с вертолетов были спущены бойцы элитного армейского спецназа.

Через несколько часов мир узнал, что израильские коммандос «открыли огонь по безоружным людям» и убили по меньшей мере 19 человек. Большинство из них, согласно сообщениям с места события, составляли граждане Турции.

Вскоре, правда, картинка была откорректирована. После того, как захваченные спецназом суда привели в порт Ашдод, выяснилось, что погибших вдвое меньще (сегодня разные источники называют цифру и в 9, и в 10 человек).

Однако количество пострадавших исчисляется десятками. Многие активисты находятся в больницах. Пострадали и шестеро израильских солдат, из них двое – тяжело.

Почему так случилось, объясняет видеозапись, довольно оперативно предоставленная мировым СМИ израильтянами. На записи хорошо видно, как на спускающихся по тросам солдат на палубе организованно набрасываются вооруженные арматурой, дубинками и обрезками труб люди.

Некоторые спецназовцы под напором сопровождающих мирный конвой активистов, как видно на той же записи, вынуждены были даже бросаться за борт.

Это может подтверждать версию израильского командования, заявившего, что солдаты вели огонь только для самозащиты. В то же время прокрученная мировыми телеканалами запись в принципе не может дать всю картину происходившего.

К тому же на ней четко видны бойцы в полном обмундировании и с автоматами, в то время как официальный Тель-Авив в первое время после трагедии настаивал, что солдаты были вооружены только пистолетами и минимальным комплектом спецсредств.

Сама атака также вызвала вопросы у многочисленных экспертов. Неясно, например, почему израильтяне не обездвижили корабли с помощью высокоточного оружия, что теоретически не составило бы труда, а полезли непосредственно в драку.

«Чтоб у американцев корова сдохла»

После случившегося в странах Запада прокатилась мощная волна протестов. США выразили сожаление по поводу жертв, Россия назвала применение силы «непропорциональным», а Турция отозвала посла в Израиле. При этом вызванный в МИД Турции посол Израиля для дачи объяснений явиться так и не смог: его резиденцию заблокировала толпа.

Украина ограничилась выражением озабоченности.

В среду по требованию Турции был созван Совет безопасности ООН. После тяжелых 12-часовых дебатов СБ все-таки принял резолюцию, осуждающую действия Израиля. Резолюция также требует провести «всестороннее независимое расследование» инцидента.

Особо настаивали на максимально жесткой резолюции, как и следовало ожидать, Китай и РФ.

Немедленно отпустить задержанных активистов «Свободной Газы» потребовал генеральный секретарь НАТО Андреас Фог Расмуссен. Это заявление он сделал по итогам срочного совещания НАТО на уровне послов, созванного по требованию той же Турции.

В свою очередь, президент США Барак Обама провел длительную телефонную беседу с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом. По данным американской прессы, Обама заверил собеседника, что США поддерживают открытое и беспристрастное расследование инцидента, но в то же время призвал Анкару найти «такой способ оказания помощи Газе, который не подрывал бы безопасность Израиля».

Краткосрочные последствия нападения на «Флотилию свободы» видны невооруженным глазом. Во-первых, это – резкое охлаждение отношений между Израилем и Турцией, которые еще накануне вовсю готовились к совместным военным учениям.

Во-вторых, очередное ухудшение имиджа Израиля в мире.

В-третьих – и это проистекает из первого – осложнение позиций США, как минимум, на Ближнем Востоке, который Америка давно считает зоной своих стратегических интересов. Ведь и Турция, и Израиль являются для США самыми важными партнерами во всем регионе.

Последний фактор ударил и лично по Обаме. Его оппоненты-республиканцы, включая его конкурента на президентских выборах Джона МакКейна, уже обвинили Обаму в отказе от поддержки традиционных союзников Америки (читай, Израиля) – что, по их словам, бьет по авторитету США во всем мире.

К тому же, влияние еврейского лобби в США пока никто не отменял.

С другой стороны, рядовые американцы, как и жители любой «сытой» страны, к тому же утомленные Иракской и Афганской войнами, не в восторге от того, что их страна должна решать мировые проблемы.

«Почему Обама должен заботиться об Израиле? На первом, втором и третьем месте для президента США должна быть его собственная нация!», - таков один из комментариев на сайте влиятельной газеты «Чикаго трибьюн», и подобных отзывов там не менее 80 %.

В традиционно антиамерикански и антиизраильски настроенных регионах мира тем временем празднуют крупную победу. Погибшие активисты почитаются как герои, а о судьбе 10 тыс. тонн гуманитарного груза, предназначенного действительно нуждающимся в нем арабам, никто как-то не вспоминает.

Как и о процитированном в начале этого материала заявлении лидера ХАМАС Исмаила Ханийе, еще до атаки на конвой четко давшего понять, что такая атака более чем устраивает его организацию.

За темное будущее?

В свете таких заявлений неудивительно, что израильтяне обвиняют в случившемся исключительно активистов «Свободной Газы» и стоящие за ними силы. По мнению Тель-Авива, произошедшее было тщательно спланированной провокацией, и она удалась.

Как минимум, мир теперь будет активно требовать от Израиля снять блокаду Газы. К слову, во время подготовки этого материала к этому призвал генсек ООН Пан Ги Мун.

В то же время израильтяне находятся в безвыходном положении. Блокада была установлена после того, как ХАМАС осуществил переворот в Газе. Правда, впоследствии организация выиграла там выборы, признанные большинством стран мира. Однако снять блокаду для Израиля сегодня означает, фактически, пойти на поводу у террористов (а ХАМАС там считают именно террористами).

То, что в данном случае для влияния на Израиль принесли в жертву не его граждан, а его врагов, принципиального значения не имеет: снятие блокады станет огромным моральным стимулом для сторонников ХАМАС, организации, до прихода к власти официально ставившей целью уничтожение Израиля, да и после этого продолжающего обстрелы Израиля и теракты против евреев.

Любое усиление ХАМАС повлечет только усиление напряженности, так как радикальная часть арабского мира никогда не смирится с существованием Израиля, а евреи, в свою очередь, ни при каких обстоятельствах не покинут свой кусочек средиземноморского побережья.

{-3} Учитывая, что у Израиля имеется ядерное оружие, а у арабских стран оно может появиться в ближайшие несколько лет, самые радикальные сценарии развития событий не вызывают ничего, кроме оторопи.

Между тем, сложившаяся ситуация преподает и еще несколько уроков. Один из них – неспособность современных государств бороться с современным терроризмом.

Хорошо организованные группы фанатиков, располагающие последними достижениями западной цивилизации, стратегически переигрывают любые государственные и межгосударственные структуры того же Запада. В частности, с помощью СМИ и общественного мнения.

В результате мир справедливо возмущается гибелью активистов «Флотилии свободы», и справедливо же указывает, что неважно, погибло при этом 19 или «только» 9 человек. Но никто не возмущается тем, что ХАМАС уже четыре года патронирует вполне открытый детский сайт, на материалах которого детям младшего школьного возраста объясняют, как хорошо быть шахидом.

Иными словами, современные радикалы успешно манипулируют не только западными инструментами, но и западными же ценностями. В свою очередь, Запад не может отвечать террором на террор, так как это означает потерю собственной идентичности.

Ни один мыслитель мира выхода из этой ситуации пока не нашел.

Второй вывод – это неспособность, как ни странно, ведущих мировых государств мыслить стратегическими категориями.

Сейчас в это странно поверить, но в свое время ХАМАС поддерживался Израилем. Предтеча ХАМАС – мусульманская благотворительная организация «Муджама аль-Исламия» - тридцать лет назад противостояла резко антиизраильской Организации освобождения Палестины Ясира Арафата.

За это исламисты получали от Израиля деньги, на которые строили школы, больницы и даже университеты.

Сегодня из этих университетов выходят практики и теоретики террора, а единственный способ выжить арабу в том же Секторе Газа – это помощь ХАМАС. Только ХАМАСовцы распределяют между арабами и пожертвования от мусульман всего мира, и гуманитарную помощь Запада.

И в принципе невозможно просчитать, что из этой помощи идет на школы и больницы, а что – на закупку из России через Сирию советских крылатых ракет, которые потом убивают израильтян (включая, кстати, эмигрантов из бывшего СССР).

Точно в такую же ситуацию попали и американцы в Афганистане, где тридцать лет назад они помогали талибам в борьбе против советских войск. Теперь Америка воюет с преемниками тех талибов – и не может победить.

Сегодня все это радует конкурентов США и Израиля, но, учитывая философию исламского фундаментализма, предполагающую своего рода «мировую исламскую революцию», не факт, что эта радость через пару поколений не обернется большими огорчениями.

И здесь мы подходим к последнему уроку: возникновение «многополярного мира», о котором так мечтают сегодня в том числе и в нашей стране, совершенно не означает возникновения более справедливой и мирной системы международных отношений.

Совсем наоборот. Если в нынешнем конфликте так ярко проявились амбиции новых региональных (Турция, Россия) и уже практически мировых (Китай) лидеров, то это означает, что в еще большей мере они будут проявляться в дальнейшем.

При этом общий интерес у новых сильных мира сего пока только один: доказать свою силу. Но использовать эту силу, по мере ее роста, они будут каждый в своих интересах, в том числе и друг против друга.

На что при этом будут похожи «зоны столкновения стратегических интересов» новых мировых игроков, остается только гадать.

Но есть подозрение, что жить в таком мире будет ничуть не спокойнее, чем в так быстро забытом нами мире «холодной войны».