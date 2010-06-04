Каждая десятая шенгенская виза в мире выдается в Украине

Общественная инициатива «Европа без барьеров» при поддержке Международного фонда «Возрождение» в пресс-центре «Главред-медиа» презентовала издание «Комментированный перевод Визового Кодекса Европейского Союза», содержащее неофициальный перевод Визового кодекса ЕС, которое вступило в силу 5 апреля 2010 года, а также комментарии экспертов «Европы без барьеров» и советы по практическому применению положений Кодекса в процессе получения шенгенских виз.



Своими комментариями и оценками об основных изменениях, введенных Визовым кодексом ЕС, по сравнению с предыдущим законодательством, а также о том, как гражданам Украины эффективно использовать наиболее прогрессивные изменения Кодекса, поделились член Совместного комитета экспертов по вопросам имплементации Соглашения об упрощении оформления виз между Украиной и ЕС Александр Сушко, старший менеджер «Европейской программы» Международного фонда «Возрождение» Дмитрий Шульга, эксперт общественной инициативы, «Европа без барьеров» Алексей Врадий, а также руководитель общественной инициативы «Европа без барьеров» Ирина Сушко.



{2-} Ирина Сушко: «Мы презентуем издание «Комментированный перевод Визового Кодекса Европейского Союза», подготовленное при поддержке «Европейской программы» Международного фонда «Возрождение».



В июне 2009 года Совет Европейского Союза принял Визовый кодекс. Этот документ является первой попыткой целостной кодификации правил и норм, касающихся выдачи шенгенских виз гражданам третьих стран.



Положения Кодекса содержат ряд новаций, влияющих на процесс получения визы. Во-первых, этот документ существенно развивает положение своего предшественника, а именно Общей консульской инструкции ЕС. Во-вторых, дополняет правовое поле отношений Украины с ЕС, на котором с 2008 года действует соглашение об упрощении оформления виз.



Таким образом, общественная инициатива «Европа без барьеров» впервые осуществила неофициальный перевод Визового кодекса на украинский язык и предложила его независимую экспертизу. Сформулирован ряд рекомендаций для украинских граждан, заявителей консульств стран ЕС, относительно новых положений Визового кодекса и как можно им эффективно пользоваться, чтобы визовое ходатайство было успешным.



В этом Визовом кодексе была осуществлена прежде всего унификация многочисленных норм и правил визовой политики, значительная часть которых до недавнего времени определялась национальным законодательством стран - членов ЕС. И, соответственно, вследствие этого визовая политика стран - участниц шенгенского пространства существенно отличалась друг от друга.



Очевидно, что определенные отличия визовой практики будут сохраняться и в дальнейшем. Но мы ожидаем, что по крайней мере основные элементы продвинутся в сторону гармонизации и унификации. А это должно упростить жизнь получателям виз.



Практика свидетельствует, что наличия прогрессивных нормативно-правовых документов, как правило, недостаточно для того, чтобы широкая общественность могла успешно ими пользоваться. С этой целью возникла необходимость в квалифицированных и в то же время доступных комментариях и разъяснениях относительно того, какие положения каким образом могут быть полноценно использованы украинскими заявителями.



Таким образом, «Комментированный перевод Визового Кодекса Европейского Союза» был подготовлен и издан с единственной целью – проинформировать граждан Украины, украинских заявителей о новациях в Визовом кодексе, сопроводив его практическими и эффективными советами, чтобы украинские заявители знали, как эффективно использовать положение Визового кодекса и каким образом соотносятся положения Кодекса и продолжающего действовать Соглашения об упрощении оформления виз между Украиной и ЕС».



{3-} Дмитрий Шульга: «Идея этого проекта нам была предложена общественной инициативой «Европа без барьеров». «Европейская программа» Международного фонда «Возрождение» нашла этот замысел интересным и актуальным для многих граждан Украины, путешествующих в страны Европейского Союза. Поэтому мы поддержали этот проект, а теперь рады тому, что получили украинский перевод Визового кодекса и действительно профессиональные комментарии к нему. Хотел бы заметить, что презентация этого издания состоится не только в Киеве, но и в регионах – Донецке, Львове и Ужгороде.



Вопрос визовой политики всегда был и остается актуальным и вызывает общественный интерес. Для «Европейской программы» Международного фонда «Возрождение» стратегическим приоритетом является содействие общественным инициативам в устранении каких бы то ни было барьеров между людьми, между Украиной и Европейским Союзом. Прежде всего, я имею в виду визовые барьеры, которые должны быть устранены. Поэтому наша стратегическая цель - полное снятие визовых требований для краткосрочных поездок для граждан Украины. Но пока мы должны использовать то, что имеем, то есть льготы, предусмотренные действующими документами и законами, в частности Визовым кодексом. Об этих льготах нужно знать и эффективно их использовать.



От имени Международного фонда «Возрождение» благодарю «Европу без барьеров» за профессиональный продукт».



{4-} Александр Сушко: «Проблема шенгенских виз общественно значима, о чем свидетельствует внимание медиа и политиков. Каждая десятая шенгенская виза в мире выдается в Украине, которая, в свою очередь, вторая страна в мире после Российской Федерации по количеству выданных шенгенских виз. Россия, Украина и Турция – это три страны, где вместе выдается половина всех шенгенских виз в мире.



Низкий уровень осведомленности граждан. Как правило, больше всего проблем у обращающихся в консульства граждан возникает вследствие низкой осведомленности. В свою очередь, сотрудники консульств пользуются низким уровнем осведомленности граждан о льготах и правилах, установленных законодательством. И в этом смысле консульская бюрократия - это обычная бюрократия, в функции которой входит роль некоего фильтра, призванного сдерживать потоки нежелательных мигрантов в ту или иную страну.



Именно поэтому мы часто сталкиваемся с тем, что граждане не получают льготы только лишь потому, что не знают о них, а консульство – не сообщает. Это касается не только льгот, но и правил вообще.



Поэтому мы стремимся донести до наших граждан, которые часто путешествуют, единственную вещь: лучше выучить правила получения виз, чтобы во всеоружии подходить к любому визиту в консульское учреждение.



Так, например, на днях мать сотрудницы нашего института, будучи пенсионеркой, заплатила 35 евро за визу. Хотя у нее было два основания получить визу бесплатно: во-первых, ее близкий родственник живет в стране ЕС, и она планировала поездку именно к нему, во-вторых, она – пенсионерка. Тем не менее, с нее взяли 35 евро. Это мелкое нарушение, но оно возникло только по причине неосведомленности человека. Это самая простая льгота, а женщине об этом никто не сказал! Но есть много правил и процедур, требующих значительно более серьезных знаний.



Многоразовые долгосрочные визы. Так, знание норм необходимо в том случае, если заявитель претендует на многоразовые долгосрочные визы. Для активных людей одноразовая виза – это не выход. Лучше избавить себя от постоянных визитов в консульства, для чего необходимо вооружиться соответствующими знаниями и доказательствами права на получение многоразовой визы.



Во время переходного периода, пока визы не упразднены полностью, для активных граждан выход из этой ситуации состоит в получении долгосрочных виз. Количество долгосрочных виз в последнее время растет: на сегодняшний день оно достигает трети всех выданных виз.



Однако сегодня часто многоразовые визы выдаются на очень короткий период – на месяц, два или три. Хотя в тексте Визового кодекса четко зафиксировано, что многоразовая виза должна выдаваться на срок от шести месяцев до пяти лет. То есть уже со вступлением в действие Визового кодекса любая многоразовая виза на срок менее шести месяцев может четко трактоваться как нарушение документа.



У нас пока нет данных о том, насколько эта норма сегодня выполняется. Но в прошлые годы средняя продолжительность многоразовой визы не дотягивала до шести месяцев. Большинство из них были на 2-3 месяца.



Кроме того, устанавливаются потенциально очень широкие возможности для получения многоразовых виз. Речь идет о том, что Визовый кодекс устанавливает следующую норму: многоразовые визы сроком от 6 месяцев до 5 лет могут выдаваться, если заявитель докажет необходимость или обоснует намерение частых или регулярных поездок. То есть здесь идет речь даже не о конкретных категориях граждан, а мы знаем, что Соглашение об упрощении визового режима предоставляет льготы журналистам, студентам, родственникам и так далее. Ключевой же в этом случае является не принадлежность к конкретной категории, а способность обосновать объективную необходимость в поездках. Хотя мы хорошо понимаем, что эта норма очень скользкая, поскольку не всегда известно, что такое критерии обоснованности. Поэтому уже сегодня можно сказать, что будет много противоречивых ситуаций, связанных с трактовкой именно этого положения.



Ранее законодательство трактовало многоразовые визы как исключение. Сегодня шенгенское право идет к тому, что для регулярно путешествующих многоразовая виза становится нормой, а не исключением. Этим, безусловно, нужно пользоваться, особенно журналистам. Мы сейчас советуем журналистам, которые едут за границу с профессиональными целями, подавать исключительно на многоразовые визы и сообщать нам о тех случаях, когда такие визы им не выдают.



Однако никакой кодекс не снимет всех вопросов полностью до тех пор, пока не будут упразднены визы вообще. Сегодня мы ожидаем положительных новостей от заседания Совета ЕС на уровне министров юстиции, который должен принять решение о разработке плана действий о безвизовом режиме для Украины. Если такое решение будет принято, а шансы на это есть, то уже к концу нынешнего года, скорее всего на саммите Украина – ЕС, будет обнародован документ, содержащий исчерпывающий перечень условий, которые Украина должна будет выполнить в рамках проведения необходимых реформ. И тогда будут упразднены визы для граждан Украины.



Количество отказов в предоставлении визы. По данным Европейской комиссии, в Украине в 2008 году было отклонено 4,6% заявок на шенгенскую визу. Это несколько выше, чем в России (2%). Это приблизительно столько же, сколько в Сербии: тогда у нее эта цифра составляла 5%, а теперь Сербия – безвизовая страна. Но этот показатель гораздо меньше, чем у Молдовы (10%) и Албании (18%). И это при том, что Албания также скоро будет безвизовой страной.



Наши данные мониторинга зафиксировали несколько отличные цифры: в том же 2008 году наши опросы зафиксировали 6,8% отказов. Мы не дискутируем с Еврокомиссией – это вопрос статистической погрешности.



В 2009 году мы зафиксировали 8% отказов.



Но официальный уровень отказов – это только видимая вершина айсберга. Кроме того, есть еще два измерения, которыми мы должны оценивать трудности поездок в ЕС.



Во-первых, во время опроса лиц, несущих документы в консульства, мы обнаружили, что кроме официальных процентов отказов, у 8% заявителей документы вообще не приняли. Следовательно, еще на стадии приема документов существует отсев. Кто-то из этих людей позже доносит документы, а кто-то – уже больше не возвращается в консульство.



Во-вторых, многие люди, знакомясь с перечнем необходимых документов, отказываются от самой идеи подачи заявки и выбирают поездку в другую страну. Этот факт измерить невозможно.



Поэтому сегодня для значительного количества граждан Украины Европейский Союз до сих пор остается крепостью, сдерживающей свободу передвижения.



Причины отказов в предоставлении визы. До недавнего времени вообще не существовало правила, которое бы предусматривало, что консульство обязано сообщать о причине отказа. Это правило - элемент государственного суверенитета, и его никто не отменяет.



Но существуют также принципы свободы передвижения и уважения к правам гражданина, которые противоречат этому правилу. Поэтому идет постоянная борьба между разными подходами к основам миграционной политики, в частности, к правилам доступа на территорию тех или иных стран. В этом смысле Европейский Союз предпринял шаг вперед Визовым кодексом, введя обязательную норму о даче объяснений отказа в предоставлении визы. Кстати, эта норма вступает в действие со следующего года.



Однако в визе может быть отказано, «если ваше намерение оставить территорию государств - членов ЕС после завершения срока визы не сумели подтвердить». А каковы критерии достаточности обоснования намерения покинуть страну по завершении действия визы? Таких критериев нет. Я уверен, что именно этот пункт будет доминировать в статистике отказов.



Украина на пути к безвизовому режиму. Проанализировав все критерии и требования, выдвинутые ЕС к странам, стремящимся получить безвизовый режим, видим, что Украина не отвечает абсолютному большинству пунктов.



У нас слабый законодательный уровень, то есть у нас не ратифицирован целый ряд конвенций Совета Европы, без которых никто даже разговаривать с Украиной не будет о безвизовом режиме. Прежде всего это касается Конвенции о торговле людьми и Конвенциях о защите персональных данных, а также ряде других. То есть речь идет о создании правовой базы, которая позволила бы качественно сотрудничать правовым органам Украины и стран Европейского Союза, укрепляла бы доверие органов юстиции и внутренних дел Украины и стран ЕС.



Кроме того, Украина до сих пор не выдает биометрические паспорта, в отличие от России, Молдовы и Грузии. Биометрические паспорта – это паспорта с соответствующим электронным чипом, в который заложены биометрические данные. А это тоже обязательное условие.



К тому же вся сфера выдачи паспортов в нашей стране пронизана коррупционными скандалами и непрозрачна. То есть встречаются случаи, когда граждане имеют по два паспорта – с одним лицом, но с разными фамилиями, разными написаниями имен, что позволяет им избегать уголовного преследования, депортации и так далее. Это те вещи, которые предопределяют низкое доверие к украинскому паспорту.



Но через 3-5 лет вполне возможно провести реформы, необходимые для введения безвизового режима с ЕС.



{5-} Алексей Врадий: «Я хочу представить обновленный сайт общественной инициативы «Европы без барьеров». Цель сайта заключается в донесении до широкой общественности результатов деятельности «Европы без барьеров», направленной на отмену визовых барьеров во всей Европе и предоставление гражданам практических рекомендаций о процессе успешного получения виз.



Интернет-страница «Европы без барьеров» - это информационно-аналитический ресурс украинской части одноименной международной общественной инициативы. Создание сайта должно способствовать распространению в украинском информационном пространстве объективной, компетентной и комплексной информации о визовой и миграционной политике ЕС по отношению к Украине и перспективам изменения этой политики.



Интернет-страница содержит следующие составляющие: информационную часть (все необходимые данные о консульских учреждениях, нормативная база, условия и правила выдачи виз, полезная информация о визовом ходатайстве), базы исследований по визовой тематике; аналитическую часть, в которой собраны исследования, статьи и мониторинг визовой политики; интерактивную часть, являющуюся модерированным форумом для обмена мнениями о целях и деятельности общественной инициативы «Европа без барьеров», деятельности консульств стран ЕС, ситуации на границах и тому подобное.



Поскольку наша инициатива международная, у нас существует англоязычная версия сайта для экспертов, владеющих английским языком, и зарубежных экспертов, а также для граждан, которые интересуются визовой проблематикой.

