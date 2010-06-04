Янукович поставил олигархов в очередь

Попытки оппозиции испортить Виктору Януковичу обнародование «Послания к народу» по поводу ста дней его президентства не удались. Позавчерашним решением суда массовые акции протеста под зданием Дворца искусств «Украина» (где проходило мероприятие) были запрещены, и в его окрестностях с самого утра дежурило несметное количество милиции и бойцов отрядов спецназначения. Заприметив группку оппозиционеров из партии «За Украину!», развернувших неподалеку свои флаги, «Беркут» отреагировал моментально – протестующие были взяты в плотное кольцо и оттеснены на одну из близлежащих улиц, где Виктор Янукович не смог бы их увидеть даже при всем своем желании. ВО «Свобода», от которого стоило бы ожидать каких-то более радикальных действий, вообще отказалось от проведения акций – как сообщил «Главреду» источник среди «свободовцев», «мы решили ничего не делать, потому что толку будет мало, а проблем потом будет много». Таким образом, действия оппозиции ни на йоту не испортили во Дворце «Украина» настроение политическому бомонду, который так концентрировано не собирался в одном месте с самого дня инаугурации Януковича. Здесь были и Леонид Кравчук, и Леонид Кучма, и правительство, и несколько десятков членов парламентской коалиции, и губернаторы. Среди массы приглашенных гостей откровенно скучал мэр Киева Леонид Черновецкий. «Леонид Михайлович, тарифы в Киеве будут повышаться?» - задал «Главред» самый волнующий жителей столицы вопрос. «Пока я мэр Киева, тарифы в Киеве будут самыми низкими на Украине. Вот в прошлом году действовал меморандум между правительством и киевской властью, по которому тарифы не повышались – я, как мэр, заявляю об этом ответственно», - отвечал Черновецкий. «Значит, тарифы не будут повышаться?» - спросил «Главред». «Конечно, будут! - на лице киевского градоначальника отразилось удивление. - Они будут повышаться и понижаться, все зависит от внешних факторов – цены на газ и так далее». «Ходят слухи, что «регионалы» намерены забрать у вас часть полномочий, вы относитесь к этому спокойно?». - «Конечно, спокойно. У меня все хорошо… И у меня все будет хорошо…» - расплылся в улыбке Леонид Михайлович. На этой мажорной ноте объявили о выходе на сцену Президента Украины Виктора Януковича. Выступающий даже не пытался говорить от себя - свое «Послание к народу» он полностью читал с бумажки. Отдельные фразы из его выступления появлялись на установленном над сценой экране за несколько секунд до того, как Президент зачитывал их «с бумажки». Таким образом, Виктор Федорович без запинок осилил и «социокультурные показатели конкурентоспособности», и «гуманистические цели общественного развития», и даже «укрепление идентичности украинской нации как консолидированной многокультурной общины», слегка запнувшись лишь на слове «доктринерство». В целом, выступление Януковича было слишком общим даже для подобного рода речей, - «Главред» насчитал в нем лишь четыре-пять цифр, и то иллюстрирующих «последние пять лет – грустную страницу украинской истории». Президент сыпал общими фразами в духе «не люди для реформ – а реформы для людей», как и раньше, обещал побороть коррупцию, укрепить местное самоуправление, принять Налоговый кодекс, ввести Украину в двадцатку самых развитых стран мира, напоминал о «житнице Европы», и даже пообещал «поставить олигархов в общую очередь». В кулуарах «Украины» после мероприятия можно было встретить многих слегка подзабытых в киевской политике, но интересных людей. «Ярослав Михайлович, вы за свое кресло не волнуетесь, вас же «свободовцы» снять хотят?» - спросили мы у Ярослава Сухого, губернатора Тернопольщины. «Та мне они до одного места (в оригинале было сказано более грубое слово. – Ред.), пусть себе рты раскрывают, они ничего делать больше не умеют», - Сухой не излучал ни капли тревоги. Охотно раздавал комментарии журналистам и бессменный лидер украинского социализма Александр Мороз. «Программа, конечно, у Президента хорошая, но есть вещи, которые меня настораживают, вот о земельном вопросе там сказано очень вскользь, как-то «через запятую»… А ведь меня это волнует…» - делился сомнениями Александр Александрович. Среди тех, кого в теории земельный вопрос должен волновать не меньше, был один из встреченных «Главредом» уже на выходе из «Украины» нардеп из Компартии. «Почему вы за основы внутренней и внешней политики сегодня голосовали? Аналитики говорят, что положения этого закона по земельному вопросу предусматривают либерализацию рынка земли…» - спросили мы. «Понимаете, на основе того закона, что мы приняли, продать землю нельзя, надо будет специальный закон принимать. Этого мы, конечно, делать не будем», - отвечал коммунист. «Так зачем же голосовать за закон, с одним из положений которого вы принципиально не согласны?» - удивились мы. «Так как мы могли не проголосовать – там же были убраны слова про евроатлантическую интеграцию», - ответил последователь идей Ленина и поспешил в джип Range Rover с затемненными стеклами. А простых смертных на площадь перед «Украиной» начали пускать лишь через час после окончания мероприятия.