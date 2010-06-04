НАТО – не надо?

Стремительное сближение с Россией не могло не привести к отказу от одного из главных программных положений «оранжевой» власти – вступления в НАТО. И Президент Украины Виктор Янукович, и министр иностранных дел Константин Грищенко открыто заявили, что вопрос о членстве в НАТО для Украины сейчас не актуален. Их слова нашли практическое воплощение в принятом на этой неделе в первом чтении законопроекте об основах внешней и внутренней политики – о евроатлантической интеграции в нем нет ни слова. Оппозицонеры, в частности сторонники главного идеолога евроатлантической интеграции экс-президента Виктора Ющенко, уже успели обвинить команду Януковича в создании угроз суверенитету страны. «Тот, кто агитирует против НАТО, является союзником террористов и ядерных шантажистов», - заявили они.



Какие угрозы несет отказ от евроатлантической интеграции и что будет с интеграцией европейской – об этом «Главред» расспрашивал ведущих украинских экспертов по международным делам.





Валерий Чалый, заместитель генерального директора Центра экономических и политических исследований им. Разумкова:

{1-}

Речь идет не только о снятии с повестки дня вопроса о членстве в НАТО. Я утверждаю, что вопрос членства в НАТО для Украины ни разу и не стоял в повестке дня. Для Украины был актуален вопрос плана действий по подготовке членства в НАТО, который, по сути, является программой реформирования Украины. В переходных положениях законопроекта об основах внешней и внутренней политики есть фраза об обеспечении отмены министерствами и другими органами исполнительной власти тех актов, которые противоречат этому закону. Второй момент – позиция внеблокового статуса как якобы альтернатива евроатлантическому курсу. В таком случае нашей стране придется для обеспечения своей безопасности существенно повысить расходы на армию, отказаться от любых разговоров об армии контрактной и так далее. При этом Украина будет, я цитирую закон, принимать участие в усовершенствовании и развитии европейской системы коллективной безопасности. Возникает вопрос: о какой системе идет речь? Эксперты могут четко заявить, что на сегодняшний день такой системы не создано. То есть мы закладываем приоритетность участия в развитии системы, которой нет.



Юридическое закрепление внеблоковости сузит наш геополитический маневр на будущее, но не решает вопрос повышения уровня безопасности и обороноспособности Украины. Все эти изменения внесены с одной целью: вычеркнуть из всех нормативных актов слова о евроатлантическом векторе развития. В то же время, говорится о сохранении цели членства в ЕС - я не понимаю, как можно интегрироваться в часть геополитического пространства и не говорить о безопасности этого пространства. Или это непонимание, или это нежелание конкретизировать эти вопросы. Украина не сможет долгое время держаться в серой буферной зоне между двумя военными блоками - с одной стороны НАТО, с другой - ОДКБ во главе с Россией. Так или иначе, этот маятник куда-то качнется.



Об угрозах суверенитету, территориальной целостности можно будет говорить после того, как эти стратегические решения будут имплементироваться, все будет зависеть от практической деятельности власти. Ее результаты пока что неочевидны, но тенденции – вполне заметны. Тем не менее, я уверен, что спустя некоторое время Украина вернется к евроатлантическому курсу. Нынешняя пауза обусловлена и изменением власти в стране, и внешними обстоятельствами - и ЕС, и США сейчас большей мерой заняты внутренними проблемами. Ведь именно курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию только и способен объединить страну. И решения по Черноморскому флоту, и другие соглашения хоть и не несут непосредственной угрозы территориальной целостности, но существенно ограничивают самостоятельность нашей страны в принятии решений. Когда ориентиры опять изменятся, мы будем представляться в невыгодном свете и перед Россией, и перед Европой, как страна, которая не может выполнять все свои обязательства.



Цель России по отношению к Украине – максимально сохранить на нее свое влияние. В то же время, в Украине есть силы, которые могут этому помешать – в частности, бизнесмены, которые имеют серьезные деловые интересы на Западе, оппозиционные политсилы и т.д. В ближайшие месяцы стоит ожидать максимального давления на Украину со стороны России, которая, пользуясь пока еще большим уровнем доверия населения к власти, постарается «продавить» выгодные для себя решения, которые другой частью населения не воспринимаются.





Александр Сушко, научный директор Института евроатлантического сотрудничества:



{2-} Я бы не вырывал заявления Януковича и Грищенко из общего контекста – ничего нового, по сути, в них не прозвучало. Единственная настоящая цель законопроекта о внутренней и внешней политике – расчистка украинского правового поля от упоминаний о НАТО – ведь все остальные положения этого акта являются банальными лозунгами, которых никто не будет оспаривать, потому что они самоочевидны. На сегодня нет сигналов от власти, что она хочет отказаться от формата годовой национальной программы по подготовке ко вступлению в НАТО. Насколько мне известно, это правительство рассматривает вопрос выполнения плана мероприятий на нынешний год. Таким образом, в этом году программа будет функционировать. А вот что касается следующего года – здесь ситуация неясна. Ведь разработка программы на следующий год должна начинаться уже сейчас. Может быть, будет принято компромиссное решение и из названия документа будет убрано слово «членство».



Этот законопроект не вмешивается в отношения Украины с ЕС. С одной стороны, Украина находится в довольно практичных алгоритмах сотрудничества с ЕС, которые выводят Украину на формирование отношений ассоциации, с соответствующим созданием зоны свободной торговли, внедрением безвизового режима и т.д. С другой стороны, этот процесс в значительной мере будет зависеть от того, сохранится ли Украина как демократическое государство. Если общественные свободы будут сворачиваться, ЕС может тормозить процесс интеграции. В целом же, процессы интеграции в ЕС отформатированы так, чтобы им ничего не угрожало, степень их интенсивности является очень низкой.



Меня больше интересует другое – происходит процесс поглощения Украины Россией. Через год или два в руках России могут оказаться все более-менее конкурентоспособные отрасли украинской экономики. Это гораздо важнее, чем сотрясание воздуха по поводу НАТО. Если стратегическая собственность будет поглощена, на процессы интеграции это окажет огромное влияние – ведь тогда Россия будет решать, насколько далеко отпускать нашу страну в этом вопросе.



Конечно, прямой угрозы территориальной целостности страны от провозглашения внеблоковости не существует, это просто еще один компонент, который усиливает риски для государства. Тем более, Украина де-факто и так была вне систем военно-политических блоков. Если бы мы были членом НАТО, а сейчас из него вышли, разговор мог бы быть предметным. Некорректно сравнивать нынешнюю ситуацию с теми гарантиями, которых мы никогда не имели, а могли бы при определенных условиях через столько-то лет получить… Кто-то даже может сказать, что и вступление в НАТО приведет к угрозам территориальной целостности, указывая на возможный сепаратизм в Крыму…



Наша страна живет в своих смысловых категориях – для наших граждан понятно, что такое «внеблоковый статус». Но этот статус не существует как понятие в международном праве, и даже теоретически не может дать никаких гарантий. Тем не менее, свою свободу внешнеполитического выбора мы меняем ни на что. Геополитический курс изменить можно, но для его реализации надо, чтобы не произошли необратимые изменения – а именно, чтобы наши главные активы не оказались в руках другого государства – вот тогда наша самостоятельность будет действительно очень сильно ограничена.





Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества:



{3-} Отказ от интеграции в НАТО в долгосрочной перспективе будет способствовать консолидации общества – ведь этот вопрос его раскалывал, и вступление в Альянс не имело поддержки у большинства населения. Возвращение к многовекторности будет способствовать снижению опасности вызовов для Украины. Сотрудничество с НАТО, по сути, продолжится в прежнем режиме, то есть через приведение нашей военной организации и сектора безопасности к стандартам НАТО, может быть, в некоторых сферах сотрудничество даже станет более интенсивным. Внеблоковый статус Украины снимает вопрос членства в ОДКБ.



Теперь мы не будем стучаться в закрытые двери НАТО. Значительно уменьшится политизация и спекуляции на теме евроатлантической интеграции. Минус в отказе от евроатлантической интеграции я вижу в том, что под вывеской отказа от вступления в НАТО могут быть свернуты реформы и инициативы в сфере обеспечения обороноспособности Украины.



Членство в НАТО не является обязательным для членства в ЕС, но с другой стороны, никто в Евросоюз нас и не приглашает, поэтому на отношения с Евросоюзом отказ от НАТО критически не повлияет. Более того, на период пяти-десяти лет отказ от НАТО будет прагматизировать наши отношения с ЕС. Если не в этом году, то в начале следующего есть реальный шанс подписать договор об ассоциации.



Я считаю, что Украина братской страной для России не станет, мы внеблоковое государство, и в Таможенный союз не входим. Режим «медового месяца» в отношениях с РФ в ближайшее время может быть переведен в формат долговременных стратегий. Для России мы из разряда потенциального врага перейдем в разряд конкурента-партнера. С РФ необходимо строить не личностные, а институциональные отношения. Возврата к маршевой евроатлантической интеграции в ближайшие пять-десять лет не будет, возможно, к тому времени и сам подход НАТО к вопросу своего расширения изменится.





Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения:



{4-} На самом деле, ситуация с внешнеполитическим курсом, которую мы имеем сейчас, является следствием того, что произошло в конце 2007-го и в начале 2008-го года, а именно отказа европейских государств, прежде всего Франции и Германии, от привлечения Украины к членству в НАТО и рост разочарования украинской властью. Это привело к невозможности проведения внешнеполитического курса в том виде, в каком он был задуман командой Ющенко сразу после прихода к власти. Активная деятельность России, и дипломатов, и спецслужб привела к тому, что она имеет перевес над Западом в борьбе за влияние на Украину. Дрейф Украины в сторону России является следствием уменьшения значимости европейских ценностей и укреплением ценностей евразийских, со всеми вытекающими отсюда последствиями.



Сотрудничество с НАТО и Евросоюзом будет продолжаться, что доказывается решением власти о проведении с Альянсом совместных учений. Те события, которые произошли в первой половине этого года, свидетельствуют, что в ближайшие лет пятнадцать членом НАТО мы не будем. Поэтому и говорить о членстве в НАТО было бы сейчас несвоевременно.



Тем не менее, лично я негативно воспринимаю отказ от членства в НАТО – он загоняет украинцев в евразийскую парадигму существования. Европейские игроки не демонстрируют стремления привлечь Украину в свои альянсы, и создавшийся вакуум умело заполняет Россия. РФ успешно навязывает схему прихода в Европу лишь совместно с ней.



На интеграцию с ЕС отказ от НАТО непосредственно не повлияет, потому что эта перспектива была еще более далекой, нежели членство в НАТО, хотя я и считаю участие в Альянсе необходимым для членства в Евросоюзе.