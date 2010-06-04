Тимошенко отправила Януковича в Гондурас

4 июня 2010, 19:40

Янукович сказал: прошлая власть должна уйти. Прошлая власть ответила: отправляйтесь сами в Гондурас.

Киев. Отель «Интерконтинеталь» (в последний момент Госуправделами «попросил» бютовцев из подведомственного ему «Президент-отеля»). Пресс-конференция лидера объединенной оппозиции Юлии Тимошенко, посвященная 100 дням работы новой власти. Первая леди оппозиции опаздывает на 15 минут.

За 1,5 часа пресс-конференции доблестная экс-премьер успела выдать тремстам журналистам центральных и региональных СМИ целый набор «страшилок». В их числе – начавшаяся судебная реформа, лишившая Верховный Суд права на кассационный пересмотр дел и возвеличившая Высший cовет юстиции. Последний контролирует Президент и его окружение.


Прегрешение №2 – нивелирование депутатов до уровня «кнопкодавов». Нынче переход в коалицию оценивается в «скромные» $1 млн. сразу и еще $25 тыс. ежемесячно. При этом с депутатами из бизнес-крыла договариваются «по понятиям»: отказом возместить НДС, возбуждением уголовных дел и т.п. Еще чуть-чуть – и законы, нужные Президенту, начнут принимать заочно, пообещала Тимошенко. Можно сказать, что она была близка к тому, чтобы повторить расхожую фразу спикера Госдумы Бориса Грызлова о том, что «парламент – не место для дискуссий», высмеянную российской оппозицией, но удержалась. Зато «отмочила» «ляп» про судей: «Судьи караются за политические или бизнес-решения не в пользу его (Януковича) команды». Как будто за любые политические или бизнес решения, в чью бы пользу они ни были, карать не надо?


Янукович может сколько угодно говорить о реформах, но зримый результат его деятельности один – только он сам и еще девять семей живут хорошо, а остальные из бедных скоро превратятся в нищих, безапелляционно заявила экс-премьер. Смысл внешней политики Януковича, по ее словам, тоже понятен: были бы обещаны большие деньги, а власть за сдачей национальных интересов не постоит. Что касается внесенного главой государства законопроекта о референдумах, то цель его одна – изменить Конституцию путем всенародного одобрения «абсолютного авторитаризма».

При этом медийное пространство (ставший уже традиционным упрек!) на ее глазах рисует светлый образ Януковича, который почти не пересекается с той страной, в которой живет каждый из нас, укоряла Юлия Владимировна.


Мрачность ее речей на этот раз не подтверждалась диаграммами и слайдами, но и без них стальной взор оратора, эпитеты «профнепригодный», «абсолютно аморальный», «авторитарный» и нервно сжатые пальцы мастерски рисовали атмосферу хаоса, в которую сползает страна в результате 100 дней новой власти. Словом, «мы начали жить в другой стране», где людям НИЧЕГО «не светит». А, как известно, если женщина говорит «ничего» – значит, хуже некуда.

Однако прошло немного времени и первоначальное мрачное возбуждение, вызванное новым курсом страны, поулеглось, и Юлия Владимировна перешла на шутки, кстати, начисто лишенные политкорректности. Отвечая на вопрос, не отдает ли Янукович приоритет Китаю по сравнению с Европой, Юлия Владимировна ответила: «Он идет не в Европу и не в Китай, а в Гондурас». Следом пошел уже старый анекдот про три конверта, которые госслужащий оставляет своему преемнику.

Смысл будущих шагов оппозиции тоже понятен: перерегистрация депутатов «бело-сердечных» фракций по всей стране, внесение альтернативного проекта Конституции и, самое главное, – требование новых выборов. Но поскольку их проведение в полной мере зависит от Януковича (а это вряд ли укрепит доверие и моральный дух сторонников БЮТ), Юлия Владимировна предложила не сдаваться. И заверила, что новую власть в скором времени раздавят набирающие силу деструктивные процессы. В частности, люди быстро поймут, что обещанного повышения зарплат и пенсий не будет, в то время как тарифы на ЖКУ взмоют ввысь.

Как и прежде, Юлия Владимировна неплохо чувствовала себя в любимом жанре войны, приумножая число потенциальных врагов: Европа вовремя не раскусила опасность Януковича, народ еще не отошел от эйфории предвыборных обещаний, кандидаты, не поддержавшие ее во втором туре, не осознали своей ошибки и не покаялись. А чтобы выстрелы не были холостыми, призвала интеллектуальную часть общества объединиться и предложить альтернативный проект Конституции.

В целом, лидер объединенной оппозиции не жаждала новизны, а лишь подтвердила озвучиваемые ранее стереотипы о Януковиче: он – зло, она – добро, а добро, как всем известно, рано или поздно победит.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять