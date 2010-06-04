Тимошенко отправила Януковича в Гондурас

За 1,5 часа пресс-конференции доблестная экс-премьер успела выдать тремстам журналистам центральных и региональных СМИ целый набор «страшилок». В их числе – начавшаяся судебная реформа, лишившая Верховный Суд права на кассационный пересмотр дел и возвеличившая Высший cовет юстиции. Последний контролирует Президент и его окружение.Прегрешение №2 – нивелирование депутатов до уровня «кнопкодавов». Нынче переход в коалицию оценивается в «скромные» $1 млн. сразу и еще $25 тыс. ежемесячно. При этом с депутатами из бизнес-крыла договариваются «по понятиям»: отказом возместить НДС, возбуждением уголовных дел и т.п. Еще чуть-чуть – и законы, нужные Президенту, начнут принимать заочно, пообещала Тимошенко. Можно сказать, что она была близка к тому, чтобы повторить расхожую фразу спикера Госдумы Бориса Грызлова о том, что «парламент – не место для дискуссий», высмеянную российской оппозицией, но удержалась. Зато «отмочила» «ляп» про судей: «Судьи караются за политические или бизнес-решения не в пользу его (Януковича) команды». Как будто за любые политические или бизнес решения, в чью бы пользу они ни были, карать не надо?Янукович может сколько угодно говорить о реформах, но зримый результат его деятельности один – только он сам и еще девять семей живут хорошо, а остальные из бедных скоро превратятся в нищих, безапелляционно заявила экс-премьер. Смысл внешней политики Януковича, по ее словам, тоже понятен: были бы обещаны большие деньги, а власть за сдачей национальных интересов не постоит. Что касается внесенного главой государства законопроекта о референдумах, то цель его одна – изменить Конституцию путем всенародного одобрения «абсолютного авторитаризма».При этом медийное пространство (ставший уже традиционным упрек!) на ее глазах рисует светлый образ Януковича, который почти не пересекается с той страной, в которой живет каждый из нас, укоряла Юлия Владимировна.Мрачность ее речей на этот раз не подтверждалась диаграммами и слайдами, но и без них стальной взор оратора, эпитеты «профнепригодный», «абсолютно аморальный», «авторитарный» и нервно сжатые пальцы мастерски рисовали атмосферу хаоса, в которую сползает страна в результате 100 дней новой власти. Словом, «мы начали жить в другой стране», где людям НИЧЕГО «не светит». А, как известно, если женщина говорит «ничего» – значит, хуже некуда.Однако прошло немного времени и первоначальное мрачное возбуждение, вызванное новым курсом страны, поулеглось, и Юлия Владимировна перешла на шутки, кстати, начисто лишенные политкорректности. Отвечая на вопрос, не отдает ли Янукович приоритет Китаю по сравнению с Европой, Юлия Владимировна ответила: «Он идет не в Европу и не в Китай, а в Гондурас». Следом пошел уже старый анекдот про три конверта, которые госслужащий оставляет своему преемнику.Смысл будущих шагов оппозиции тоже понятен: перерегистрация депутатов «бело-сердечных» фракций по всей стране, внесение альтернативного проекта Конституции и, самое главное, – требование новых выборов. Но поскольку их проведение в полной мере зависит от Януковича (а это вряд ли укрепит доверие и моральный дух сторонников БЮТ), Юлия Владимировна предложила не сдаваться. И заверила, что новую власть в скором времени раздавят набирающие силу деструктивные процессы. В частности, люди быстро поймут, что обещанного повышения зарплат и пенсий не будет, в то время как тарифы на ЖКУ взмоют ввысь.Как и прежде, Юлия Владимировна неплохо чувствовала себя в любимом жанре войны, приумножая число потенциальных врагов: Европа вовремя не раскусила опасность Януковича, народ еще не отошел от эйфории предвыборных обещаний, кандидаты, не поддержавшие ее во втором туре, не осознали своей ошибки и не покаялись. А чтобы выстрелы не были холостыми, призвала интеллектуальную часть общества объединиться и предложить альтернативный проект Конституции.В целом, лидер объединенной оппозиции не жаждала новизны, а лишь подтвердила озвучиваемые ранее стереотипы о Януковиче: он – зло, она – добро, а добро, как всем известно, рано или поздно победит.