Янукович показал твердость президентского слова

Как и свой предшественник Виктор Ющенко, Виктор Янукович решил провести свою первую пресс-конференцию в новом качестве в здании «Украинского дома». Впрочем, на этом сходство с «оранжевой эпохой» заканчивалось., подходы к «Укрдому» со всех сторон были оцеплены милицией, вокруг здания был организован пикет сторонников Януковича, а немногочисленную оппозицию не допустили даже на расстояние выстрела – «Беркут» взял группу манифестантов в кольцо еще возле стадиона «Динамо».Сама встреча с прессой также началась небезконфликтно – когда Виктор Янукович появился за трибуной, группа журналистов-активистов инициативы «Стоп цензуре», облаченных в футболки с символикой движения, демонстративно поднялись со своих мест.В ответ на вопросы об угрозе свободы слова в Украине Виктор Янукович почти слово в слово повторял обычную реакцию на подобные обвинения своего главного оппонента, Юлии Тимошенко, во времена ее пребывания премьером. «То, что вы стоите сейчас в этой футболке, это уже говорит о том, что мы с вами единомышленники. Давайте вместе искать пути искоренения ущемлений свободы слова» Журналисты требовали большей конкретики – а именно гарантий расследования фактов цензуры, обнародованных рядом СМИ. «Будет соответствующее поручение соответствующим органам и факты будут обязательно расследованы», - пообещал Янукович. Этими соответствующими органами оказались СБУ и МВД, руководителям которых Янукович прямо на пресс-конференции поручил встретиться с борцами за свободу слова и разобраться в ситуации. Что, естественно, сразу вызвало нервный смех у сидящих в зале журналистов.Януковича спрашивали о многом: о возмещении НДС, пойманном на взятке замминистре экологии, российских политтехнологах на Банковой и так далее.Одним из самых резонансных ответов Януковича стало заявление о непризнании Украиной независимости Южной Осетии и Абхазии. В отличие от предыдущих, крайне туманных мессиджей на эту тему, на сей раз Янукович дал четко понять: независимость северокавказских республик Украина признавать не будет – «это нарушение международных норм и законов, нарушение конвенций». При этом Янукович зачем-то добавил, что «никогда, ни в одном моем интервью вы не найдете, что я признавал законность действий по нарушению целостности границ того или иного государства». Вообще-то долго искать не приходится – в заявлениях Виктора Федоровича времен начала российско-грузинской войны 2008 года одобрение действий РФ просматривается достаточно четко…Говоря об обоснованности беспрецедентных мер безопасности на мероприятиях с его участием, а также подыгрывании милиции акциям сторонников Партии регионов и блокировании акций оппозиции Янукович отделался туманными заявлениями: «Милиция, как говорят, вовремя уберегает граждан, нарушающих общественный порядок, от неприятностей, вне зависимости от того, к какой силе они принадлежат», - сказал Янукович. Очевидно, по его мнению, среди граждан с бело-голубыми знаменами, которым милиция никак не мешает выражать свою позицию, нарушителей порядка по определению быть не может. «А вы угрозу своей жизни чувствуете?», - допытывались журналисты. «Лично я ничего не боюсь, но есть задокументированные факты, факты серьезные, на которые УГО (Управление госохраны – Авт.) обязано реагировать», - туманно намекнул Янукович на угрозы его безопасности.Финал пресс-конференции оказался неожиданным для всех его участников, включая президента. Журналист напомнил Президенту о данном им обещании свозить представителей СМИ к себе в Межигорье. Совсем неожиданно Виктор Федорович не стал ссылаться на предельную занятость, а просто сказал: «Поехали сегодня, все вы, вот прямо сейчас, чтобы без подготовки».Минут через десять пресс-конференция закончилась, Янукович пошел к выходу, но был остановлен журналистами, требовавшими от него выполнения своего обещания. Янукович, очевидно, уже сожалел о своем порыве и ощутимо включил «задний ход». «У меня там стол только на четыре человека, я же с вами буду, так что определите от себя трех людей, которым вы доверяете, и поедем», - описал Президент страны скромность своего быта. «Так нам не надо с вами обедать за столом, нам надо, чтобы вы свой участок показали», - парировали журналисты. «Обедать я вас и не приглашаю, так, чаю попить…», - оборвал Янукович.Повисла неловкая пауза. Янукович позвал на помощь свою палочку-выручалочку, замглавы АП Анну Герман. Впрочем, ей тоже явно было нечего сказать – Анна Николаевна широко и растерянно улыбалась на все стороны.Наконец Виктор Федорович махнул рукой и сказал: «Ладно, дайте автобусы, сколько надо, все поедут». «Я не могу сказать «нет» Президенту», - улыбка Герман стала еще шире.Сбор был назначен через полчаса у здания АП, куда подтянулось несколько десятков присутствовавших в «Укрдоме» журналистов. Сотрудники АП успели сформировать списки желающих поехать в Межигорье, и даже пообещали, что «два автобуса будет через двадцать минут, еще два – минут через сорок, поместятся все», - после чего скрылись за дверьми здания на Банковой.Минут через двадцать оттуда появилась все та же Анна Герман. «К сожалению, поездка отменяется», - оправдала она самые худшие подозрения. «Я обратилась в хозяйственный отдел, они сделали заявку на автобусы, но ее не смогли удовлетворить. Надо быть просто гениальным менеджером, чтобы все так быстро организовать», - вещала с крыльца АП Анна Николаевна. Стоявший рядом с ней начальник хозяйственного отдела периодически разводил руками и всем своим сокрушенным видом показывал огорчение от организационного бессилия Администрации Януковича.Видимо, такая причина, как отсутствие автобусов, показалась неубедительной самой Анне Герман, поскольку она тут же добавила: «К тому же, у Виктора Федоровича уже через пятнадцать минут очень важная международная встреча». Учитывая, что «важные международные встречи» организовываются не за час до их начала, из ее слов можно было сделать вывод, что на посещение журналистами Межигорья Янукович изначально планировал выделить минут пять…«Мы обещаем, что поездка в Межигорье состоится», - попыталась Герман исправить возникшую ситуацию. «Когда?», - не успокаивались медийщики. «Мы вам обязательно сообщим», - неопределенно ответила Герман.Журналисты разошлись, ощутив на себе всю твердость президентского слова.