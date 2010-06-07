Найкращий у світі суд

Медвєдєв, сам юрист за освітою (він нерідко це підкреслює у своїх публічних виступах), назвав себе уболівальником Конституційного суду. І це зрозуміло. Адже КС – практично остання сходинка на шляху до повної монополізації влади. Навіть тоді, коли зникає конкуренція між політичними силами, коли можна забути про парламент і ЗМІ, у Конституційного суду є теоретична можливість хоча б вказати владі, що вона порушує Основний Закон країни. Проте – саме теоретична! Історія обох судів – і російського, і українського – переконує у цьому і пояснює, чому Дмітрій Медвєдєв є уболівальником КС. Російський суд дійсно намагався у перші роки свого існування стати справжнім арбітром у протистоянні між законодавчою та виконавчою гілками влади. Однак зусилля його тодішнього голови Валерія Зорькіна закінчилися призупиненням діяльності суду: президентові Борису Єльцину після ліквідації з’їзду народних депутатів Росії потрібно було змінити конституцію, і суд тут був не потрібний. Зорькін, до речі, також – його змусили піти у відставку, хоча у складі суду залишили. Наступі керівники Конституційного суду Росії пам’ятали про долю свого колеги, проте діяли все-таки у рамках юридичної логіки, маневрували між Кремлем і правом. Коли на чолі суду знову постав Зорькін, у Кремлі просто перелякалися: здавалося, що тепер КС стане справжнім фільтром для протиправних дій влади. Однак за цей час докорінно змінилася сама система: новий старий голова Конституційного Суду є для влади набагато більш вигідним партнером, ніж його попередники. Це новий Зорькін – і нова Росія: країна, в якій право диктує чиновник, в якій немає не те що політичної конкуренції, а й самої можливості зупинити рішення, що не відповідає закону, в якій на суддів, що насмілюються сказати про недоліки системи, дивляться як на божевільних – і у відкриту полеміку з ними вступає сам голова КС. Можливо, така схема президента і влаштовує. Однак у ситуації відсутності конкуренції неможливі жодні економічні реформи. Про це якраз нещодавно сказав голова правління російського Сбербанку, колишній міністр економічного розвитку Герман Греф. Додам до цього, що в ситуації, коли не діє право, реформи також неможливі. Коли не діє право, діє чиновницьке свавілля. І тут можна повернутися до недавньої історії українського Конституційного суду. Я був серед тих, хто щиро сподівався, що саме його втручання дозволить врегулювати ситуацію навколо рішення тодішнього президента Віктора Ющенка про розпуск Верховної Ради. Проте президент та його прихильники зробили все, щоб не дати суду можливості працювати, щоб фактично зґвалтувати українське право. Та й сам суд не поспішав із рішенням: усі вердикти було винесено вже після того, як вони ніяк не могли вплинути на перебіг подій. Можливо, Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко – тоді гаряча прихильниця президентських дій – раділи, що перетворили країну на державу, в якій не Конституційний суд, а саме чиновник – гарант Основного Закону. Однак справжніми уболівальниками КС виявилися не вони. Справжнім уболівальником – зі справжнім результатом гри – виявився Віктор Янукович, коли після його перемоги на виборах суд не створив йому проблем із формуванням нової коаліції в парламенті. І тепер, напевне, ні в кого немає сумнівів, що Конституційний суд України Президенту України не заважатиме. Однак разом із цим Президент говорить про економічні реформи. Що ж, доведеться процитувати йому Германа Грефа: «У ситуації відсутності конкуренції неможливі жодні економічні реформи». І додати: у ситуації, коли не діє право, реформи також неможливі. Коли не діє право, діє чиновницьке свавілля.