Говорить і показує «Україна»

Мало хто пригадує, що традиція відзначати «сто днів влади» походить від Франкліна Рузвельта.

Вважається, що його прорив – за перші три з половиною місяці правління ухвалити 15 ключових законопроектів, які мали вирішальне значення за часів Великої депресії, – ніхто не повторив і не перевершив. Щоправда, сто днів Януковича тьмяними та нерезультативними ніяк не назвеш. Країна збурена і розколота, у зовнішній політиці намічено радикально новий курс. При цьому не помітно зрушень у соціальній сфері, не вирішено основних економічних проблем, під питанням опинилася свобода преси. Цікаво, що початок президентства Януковича як у краплі води відбився у вікопомному «сотому» дні, відзначення якого відбулося 3 червня



Кесарю – кесареве...

З нагоди першої «сотки» Віктор Янукович запланував свій виступ у палаці «Україна». Такий формат відразу ж узяла на кпини опозиція, роблячи десятки ядучих коментарів. І справді видавалося трохи дивним, що Президент відмовився від традиційного послання Верховній Раді, від виступу в парламенті й водночас від іншого варіанта – телезвернення до народу. У підсумку виглядало так, що Янукович звертається і не до законодавчого органу, і не до «широких верств населення», а до певної частини істеблішменту – тієї, яка дістала запрошення й змогла бути присутньою на урочистостях в «Україні».

3 червня, як і 27 квітня (цього дня Рада ратифікувала «харківські угоди», а депутати зазнали яєчно-димової атаки), було насичене і подіями, і емоціями. Поки парламент у своєму вже звичному судомно-квапливому стилі приймав у першому читанні Закон «Про судоустрій і статус суддів», влада стягувала під стіни палацу «Україна» найкращі міліцейські сили – для забезпечення правопорядку і, звичайно ж, для натхнення. Воно було конче потрібно Президентові, який виступив із програмою, що в теорії виглядає майже бездоганно (у ній навіть ідеться про те, що й від НАТО Україна відмовляється не остаточно).

Втім, уся зовнішня атрибутика визначного свята влади – свята ста днів – була забезпечена на належному рівні. Біля «України» Януковича зустрічали рівні колони його прибічників. Для того щоб «біло-сині» симпатики Президента акуратно вписалися в обрамування палацового периметру, міліція взяла у блокаду та потіснила нечисленних опозиціонерів – представників партії «За Україну!», які сподівалися провести під стінами палацу свою акцію. При цьому, за повідомленням прес-служби «заукраїнців», серед затриманих опинилися й народні депутати В’ячеслав Кириленко, Ксенія Ляпіна, Володимир Мойсик та Іван Стойко.

І знову – «блокада»

Пригадується, що навіть за часів Кучми, восени 2002-го, коли опозиція проводила акцію «Повстань, Україно!», Юлія Тимошенко безперешкодно брала штурмом невисоку огорожу вулиці Банкової, щоб потім разом із групою опозиційних депутатів отаборитися просто під приймальнею тодішнього президента й вимагати з ним зустрічі. Минулого ж тижня відсунуті «Беркутом» народні депутати так і не змогли вибратися з міліцейського «кільця», поки правоохоронці не отримали команду «Відбій!».

А наступного дня, 4 червня, ситуація повторилася з тією лише різницею, що «Беркут» оточив 200 опозиціонерів біля стадіону «Динамо». Протестувальники прийшли туди, щоб звідти почати свій рух до Українського дому, в якому проходила прес-конференція Януковича, але на них уже чекала міліція. Як пояснив міністр МВС Анатолій Могильов, такі заходи було вжито для охорони правопорядку. На жаль, чиновник не пояснив, чим мітинг опозиції відрізнявся від аналогічного дійства прихильників Януковича, які безперешкодно славословили свого лідера під стінами Українського дому.

А на прес-конференції Віктор Янукович багатозначно натякнув на можливу загрозу його життю, пообіцяв, що міліція в жодному разі не реагуватиме на «кольор прапорів», а лише захищатиме правопорядок. А ще заперечив існування в Україні цензури. «Якщо факти цензури є, я хотів би їх побачити. Буде відповідне доручення відповідним органам, і вони будуть обов’язково розслідувані», – зазначив Президент. Так минув «зачин» Президента Януковича. Далі, безумовно, буде...

Завтра за розкладом – подвиг

Головним напрямом своєї діяльності Янукович вважає економічну політику. «Буде впроваджено середньострокове бюджетне планування, посилено конт- роль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів... Неодмінно буде збережено спрощену систему оподаткування... Ми викорінимо проблему несвоєчасного відшкодування податку на додану вартість, а втручання контрольних органів у діяльність добросовісних платників податків буде мінімізовано», – сказав Янукович.

Говорячи про забезпечення належної якості соціальних послуг, Президент пообіцяв «подолати бідність» та «соціальну нерівність», а для цього необхідно почати з реформування пенсійної системи. Янукович підкреслив, що на сьогодні державні дотації в доходах Пенсійного фонду сягнули 40 відсотків. «Реформи передбачатимуть давно назріле удосконалення системи соціальної підтримки», – зазначив він. При цьому працюючі громадяни отримають належну підтримку держави для «розкриття підприємницької ініціативи».

Власне, розвитку підприємництва Янукович присвятив окрему частину своєї промови. «Буде реформовано систему технічного регулювання та завершено реформування дозвільної системи... Ми в рази скоротимо кількість необхідних дозволів і ліцензій, упорядкуємо систему державного нагляду та контролю, у тому числі істотно зменшимо кількість контрольних органів», – запевнив він.

Четвертий пріоритет – це «модернізація інфраструктури та реформування ключових секторів економіки». Зокрема, реформування житлово-комунального господарства та розв’язання болючого тарифного питання. Тут, щоправда, Янукович майже повторив київського мера Леоніда Черновецького, озвучивши тезу про «запровадження економічно обґрунтованих тарифів» та «оплату послуг за реальними цінами з паралельним запровадженням чіткої адресної допомоги найменш захищеним громадянам».

Перейшовши від економіки до розвитку громадянського суспільства, Янукович заанонсував реформу місцевого самоврядування та судової системи. В останній сфері заплановано «спрощення системи судоустрою, ліквідацію військових судів, прозорі процедури призначення суддів на посаду вперше, деполітизацію судів, підвищення відповідальності судів і водночас забезпечення їх незалежності у процесі фінансування з держбюджету, підвищення їх статусу».

Говорячи про гуманітарну політику та розвиток інформаційного простору, Президент наголосив на тому, що необхідно забезпечити «розвиток цифрового телебачення, зокрема, просування національного каналу “Культура”, створення нового державного інформаційного каналу та суспільного телебачення».

У царині зовнішньої політики України «найвищим пріоритетом була і залишається євроінтеграція». «Чи не найбільш важливе сьогодні питання у відносинах між Україною та ЄС – укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, включаючи створення "поглибленої та всеохоплюючої" зони вільної торгівлі, а також запровадження безвізового режиму», – зауважив Янукович.

Водночас, додав Президент, «політика позаблоковості» України не втрачає своєї актуальності, що, однак, не виключає «співпрацю з НАТО та іншими безпековими організаціями». Що ж стосується Росії, то тут відносини між двома державами розвиватимуться «по висхідній». «Стратегічне партнерство України та Російської Федерації є важливою складовою європейської безпеки. Думаю, нам доцільно повернутися до ідеї підписання декларації про стратегічне партнерство України та Росії», – сказав Янукович.



Михайло Чечетов, народний депутат України (Партія регіонів)

{1-} Промову Президента суспільство та політикум сприйняли вельми позитивно. У своєму виступі Віктор Федорович не тільки змалював той завтрашній день, у якому ми всі хотіли б опинитися, але й окреслив конкретні шляхи того, як нам досягти цієї перспективи... Що ж стосується опозиції, то назвіть мені бодай одну країну світу, де опозиція позитивно реагувала б на ідеї влади? Але ми живемо в демократичній країні, а головний принцип демократії – це публічність. Тому Янукович виступав не перед 450 депутатами, а звертався до широких кіл громадськості...





Андрій Парубій, народний депутат України (фракція НУНС)

{2-} Те, що говорить Янукович, абсолютно не збігається з тим, що відбувається в реальності. Його теза про те, що без сильної опозиції немає сильної держави, прозвучала якраз у той момент, коли «Беркут» відтягував учасників опозиційного мітингу й застосовував до тих людей фізичну силу... Перед виборами Янукович обіцяв вирішити всі соціальні проблеми, але зараз він переключився на гуманітарну сферу, до того ж – на такі питання, які тільки розколюють суспільство... Так, його промову написали непогані фахівці, але все це виглядало лише як урок виразного читання, і не більше...





Володимир Фесенко, політолог, керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента»

{3-} Звернення Януковича фактично є його політичною програмою на наступні п’ять років. Цим, очевидно, і пояснюється вибір палацу «Україна»: він хотів надати своєму виступу більш широкого формату, ніж спілкування Президента із членами парламенту. Ексцеси під стінами палацу – логічне продовження тієї напруженості, яка існує зараз у стосунках влади та опозиції. Міліція ж, відчувши, що їй дозволено проявляти більшу жорсткість, ніж звичайно, активно цим користується... Що ж стосується суті програми, то заявлено про багато пріоритетів, але мимоволі згадується Кучма: чи вдасться реалізувати всі ці амбіційні реформаторські плани?