Флотилія несвободи

У ніч із 30 на 31 травня у нейтральних водах неподалік сектору Гази сталася бійка.

Билися учасники акції «Флотилія свободи», екіпажі шести пасажирсько-вантажних суден та ізраїльські військові. По-справжньому гаряче було на головному кораблі «Флотилії» – «Маві Мармара», де рукопашна перейшла у стрілянину. Під час бійки загинуло дев’ять членів екіпажу: вісім турків та один громадянин США



С причинили таке заворушення намагання учасників акції доправити гуманітарну допомогу в сектор Гази, заблокований силовими структурами Ізраїлю, та бажання цих силових структур не допустити цього. У результаті всіх членів екіпажів «Флотилії» було заарештовано (з подальшою депортацією в рідні країни), частину вантажу конфісковано (решту, як стверджують ізраїльтяни, усе ж таки пропустили в сектор Гази) і на екстрене засідання зіб¬ралася Рада Безпеки ООН. На цьому засіданні представники Туреччини, Греції та ряду інших країн, громадяни яких були на судах «Флотилії», звинуватили Ізраїль у масовому вбивстві. Ізраїльська ж делегація захищалася: мовляв, країну спровокували.

Куди йшов караван

У секторі Гази – постійна гуманітарна катастрофа. Анклав палестинських арабів на території, формально окупованій Ізраїлем, наразі контролюється ХАМАСом. Цей радикальний ісламський рух, який підтримує значна частина місцевого населення, небезпідставно називає Ізраїль своїм ворогом та окупантом. Із території сектору на Ізраїль летять саморобні ракети «Кассам», які, щоправда, рідко спричиняють жертви, але змушують населення прилеглих міст, таких як Ашкалон, жити у постійному страху. Ще у 2007 році Ізраїль оголосив економічну блокаду сектору, намагаючись таким чином знищити інфраструктуру ХАМАСу та запобігти обстрілам. ХАМАС розлютився, і обстріли почастішали. У відповідь Армія оборони Ізраїлю провела у грудні 2008 року військову операцію «Литий свинець», знищила кількасот бійців ХАМАСу та кількасот цивільних, але ракетні обстріли не припинилися.

Утім, після операції «Литий свинець» блокада сектору Гази посилилася. Зокрема, і з іншого боку кордону – єгипетського. У регіон пропускають лише обмежену кількість вантажів. Правозахисники неодноразово зазначали Ізраїлю, що він завдає удару не стільки по ХАМАСу, скільки по простих мешканцях сектору Гази. Так, до цього регіону забороняється ввозити будівельні матеріали, оскільки Ізраїль боїться, що їх буде використано в оборонних цілях. Але ХАМАС може отримувати все, що йому необхідно, і контрабандним шляхом, тоді як прості громадяни навіть не можуть відбудувати свої будинки.

Морські каравани «Флотилії свободи» у 2008 році почали організовувати громадянський рух «Вільна Газа» та турецький ісламський рух IHH. Слід зазначити, що склад активістів дуже строкатий – від грецьких правозахисників до ірландських націоналістів. П’ять разів їм вдавалося проходити до Гази морем і доставляти туди гуманітарні вантажі, у тому числі й заборонені Ізраїлем. Після «Литого свинцю» три каравани «Флотилії» ізраїльтяни зупинили й розвернули у зворотному напрямку просто у морі.

Учасники дев’ятого рейду, довкола якого й розігралася драма, йшли на прорив. Вони одразу заявили, що не збираються відступати. Саме це і дає підстави представникам Ізраїлю говорити, що це була заздалегідь підготовлена провокація.

Помилка, що могла б вартувати війни

Офіційний Тель-Авів вважає: те, що сталося, – провокація «Флотилії». Саме таку заяву опублікували посольства Ізраїлю у багатьох країнах світу. Аргументи на користь цієї версії: по-перше, учасники рейду відразу сказали, що не збираються зупинятися, по-друге, вони добре підготувалися на випадок сутичок із військовими, по-третє, відмовилися провезти свій вантаж офіційно – через ізраїльський порт Ашдод. Висновок: вони спеціально наражалися на бійку задля дискредитації Ізраїлю.

Прихильники цієї версії, безсумнівно, деякою мірою мають рацію, адже учасники рейду не могли не розглядати можливості силових сутичок і мали б принаймні передбачити, якими будуть їх наслідки. Єдиний мінус цієї інформації – у тому, що вона аж ніяк не спростовує вину ізраїльських військових. Лише фіксує звинувачення на адресу іншої сторони. Але «обоє винні» не означає «ніхто не винен».

Операції ізраїльських силовиків були іноді спірні, іноді одіозні, іноді скандальні. Але таких помилкових не було, напевно, з 1971 року, коли під час операції «Гнів Божий» агенти «Моссаду» замість терориста Абу Хасана вбили у готелі норвезького міста Ліллехаммер місцевого офіціанта, та ще й потрапили до рук норвезької поліції.

Із суто юридичної точки зору головна помилка ізраїльтян полягає в тому, що напад на «Флотилію свободи» було здійснено саме у нейтральних водах Середземного моря. Якби вони дочекалися, поки кораблі увійдуть у територіальні води сектору Гази, які юридично вважаються територіальними водами Ізраїлю, то йшлося б про спецоперацію із захисту кордонів і попередження контрабанди. Звісно, постраждала сторона закидала б ізраїльським військовим перевищення заходів протидії, але від таких звинувачень було б легше відбитися.

Зовсім інша справа – напад у нейтральних водах. Юридичне визначення таких дій просте: піратство та масове вбивство. Саме через те, що події відбувалися у нейтральних водах, виправдання ізраїльтян на кшталт «моряки флотилії напали на ізраїльських солдатів, і ті змушені були оборонятися» не переконливі. Якщо на судно у нейтральних водах проти волі капітана вдираються озброєні люди, то їх називають піратами. Хоч би в яку форму вони були вдягнені. З точки зору міжнародного права їм можна (і потрібно) протидіяти всіма доступними методами. Тобто юридичних претензій до дій екіпажу бути не може.

Так само не є переконливим аргумент «вони все одно йшли до територіальних вод Ізраїлю». Адже так діяти можна лише тоді, коли корабель заходить у води, а не тоді, коли він до них тільки прямує. Так само, як дозволяється чинити опір особам, які вдираються у твоє помешкання, але не дозволяється стріляти в них, поки вони до нього лише наближаються.

Єдиний аргумент ізраїльтян, який поки що звучить справді солідно, – на борту кораб¬лів була зброя. Але наразі її не пред’явлено. Арматура й кухонні ножі, якими відбивалася від солдатів турецька команда, – це не зброя. У відеозаписі, продемонстрованому ізраїльськими військовими, начебто зафіксовано використання «коктейлю Молотова» та шумових гранат. Але цей запис дуже низької якості, тому видно лише, що жбурляють якісь два предмети, які, утім, не спричинили пожежі чи задимлення на палубі. З таким успіхом це мог¬ли би бути чиїсь чоботи.

Наслідки

Зазвичай ООН, Євросоюз та Ліга арабських держав засуджують силові дії Ізраїлю проти палестинців та їхніх прихильників. Але Ізраїль це засудження здебільшого ігнорує. Більшість резолюцій ООН щодо дії проти Ізраїлю історично блокувалися Сполученими Штатами. На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН США й Велика Британія також намагалися «пом’якшити» резолюцію. Зрештою, її остаточний варіант жодним чином не шкодить Ізраїлю – там є лише прохання провести об’єктивне розслідування обставин інциденту.

Слід зазначити, що постраждала Туреччина теж є давнім союзником Сполучених Штатів. Головний юридичний консультант держдепартаменту Гарольд Хончжу Ко вже заявив, що розгляд у міжнародному суді ситуації, що склалася, був би контрпродуктивним з огляду на специфіку конфлікту. Це можна вважати непрямим закликом до Туреччини та Ізраїлю якось залагодити конфлікт, вирішивши його у двосторонньому режимі. Навряд чи це буде просто, адже голова турецького уряду Таїп Реджеп Ердоган уже пригрозив Ізраїлю непоправним псуванням відносин між країнами.

Утім, частково своєї мети учасники флотилії досягли. Після інциденту Єгипет оголосив про відкриття контрольно-пропускного пункту «Рафах» на кордоні з Газою. Принаймні вже найближчим часом туди можна буде доправляти гуманітарні вантажі без жертв.