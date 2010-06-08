Сколько осталось жить Раде?

Несмотря на то, что до сих пор нет определенности с датой проведения местных выборов, в информпространстве начали обсуждать дату грядущих выборов в парламент. Спикер Владимир Литвин успел заподозрить «регионалов» в намерении провести досрочные выборы в Раду уже следующей весной (хоть эти его слова и были потом опровергнуты его же пресс-службой), а в кулуарах ВР «Главред» слышал разговоры как о возможном совмещении местных и парламентских выборов этой осенью, так и об их переносе на 2015-й год – якобы, чтобы «лишний раз не будоражить страну в тяжелые кризисные времена и экономить бюджетные средства».



«Главред» решил выяснить у ведущих украинских политологов, насколько вероятен перенос даты выборов с 2012 года (определенной законодательством даты) в ту или другую сторону, и с помощью каких инструментов этот перенос может быть осуществлен.



Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий:



{1-} Сценарий проведения досрочных выборов следующей весной не является маловероятным. Новая власть сейчас решает вопрос правильного таймирования выборов. Ей нужно решить проблему-2012. Речь, конечно, не о Евро и не о голливудском блокбастере – речь идет о том, как уйти от наложения парламентских выборов на пик экономического кризиса, при том условии, что реформы хоть по каким-то направлениям уже начнутся (в частности, могут быть повышены тарифы на услуги ЖКХ). Ситуация складывается таким образом, что Президент и его партия могут попасть на волну кризиса: выборно-политического и социально-экономического.



Я вижу несколько вариантов развития событий. Первый – перенести выборы на 2015 год, внести изменения в Конституцию и под предлогом глубокого кризиса заморозить все избирательные кампании в стране. Ну чего не сделаешь ради экономии бюджетных «коштив»?!.. Но это радикальный сценарий, который к тому же натолкнется на противодействие элит. Украинские элиты и западная общественность поставят жирный крест на украинской демократии. Таким образом, этот вариант маловероятен.

Второй вариант – переносить выборы на более близкий срок – либо на осень, совмещая с местными, либо на весну следующего года. Можно было бы рискнуть и пойти осенью на выборы, но оба союзника по коалиции могут выступить против. Они не готовы к выборам, как, впрочем, не готов никто, кроме, может быть, ПР и Яценюка. Вопрос и в группе Азарова, который может потерять пост в случае досрочных выборов в парламент. Переформатирование власти пойдет по всей ее вертикали – если одного кого-то передвинуть, это затронет всех. К тому же новая кампания – это нестабильность. А стабильность для нас – это священная корова, особенно после первых ста дней правления Президента, придется эту «корову» резать. Поэтому может случиться так, что выборы пройдут весной следующего года. Тогда и Тимошенко может не успеть перегруппироваться, и другие политсилы не выйдут из затяжного кризиса - и это самый вероятный сценарий. Спровоцировать эти выборы очень легко – к примеру, «регионалы» пишут заявления о выходе из коалиции, или какой-то оппозиционер по указанию «откуда надо» обратится в Конституционный суд на предмет законности формирования нынешней коалиции, и КС вдруг «прозреет» и признает ее незаконной. В нынешней ситуации манипуляции электоральным календарем – дело техники, это не зависит от политических условий, это зависит лишь от желания тех, кто уже выстроил вертикаль власти.





Игорь Жданов, президент Аналитического центра «Открытая политика»:



{2-} По моей информации, одним из вариантов, который рассматривает власть, является совмещение местных и парламентских выборов осенью этого года. В этом случае у ПР будет достаточно высокий рейтинг, сильная вертикаль власти, что предоставит ей льготные условия. Исходя из имеющихся социологических рейтингов, это может дать «регионалам» достаточное количество мандатов для самостоятельного формирования коалиции. Безусловно, этот фактор подталкивает власть к совмещению выборов. По другой информации, отдельные представители властной команды пытаются обезопасить себя через обвинительный приговор суда в отношении Тимошенко, который хоть и оставит Тимошенко на свободе, но не даст ей возможности принимать участие в выборах, что для Юлии Владимировны станет тяжелейшим ударом. А вот выборы весной следующего года вряд ли устроят ПР, ведь пройдет зима и инерция от президентских выборов существенно уменьшится. К тому же уменьшится и рейтинг самой ПР. Инструментарий провоцирования выборов достаточно ограничен, если действовать согласно законодательству. Если фракция ПР выйдет из коалиции – это надо будет объяснить народу, - это не тот шаг, который вяжется с имиджем ПР. С другой стороны, что помешает тогда БЮТ, части НУНС и примкнувшим к ним депутатам-индивидуалам сформировать свою коалицию?.. После решения КС коалиция стала возможной в любом формате: БЮТ плюс НУНС плюс индивидуальное членство, БЮТ плюс индивидуальное членство и т.д. Такая же ситуация с непроведением заседаний на протяжении тридцати дней. Литвин, который не заинтересован в выборах, может выйти на какую-то «гостевую» трибуну и открыть заседание, через пять минут его закрыть, но тридцатидневный срок уже прервется. Другое дело, что «регионалы» могут пойти на изменение законодательства или поискать какие-то другие пути.





Алексей Голобуцкий, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций:



{3-} Очень многое будет зависеть от реакции как украинского общества, так и международного сообщества на перенос даты выборов. Если бы «регионалы» точно знали, как это будет воспринято, они бы уже приняли решение о внеочередных выборах, - учитывая их обычный способ действий. Идеальным был бы вариант совмещения во времени местных и парламентских выборов этой осенью – еще до зимы, до проблем с ЖКХ, ведь обычно после зимы у нас любую власть не любят больше всего. Многое зависит и от действий оппозиции, и от действий Тигипко, который активно развивает свой политпроект, чтобы потом хлопнуть дверью, перебрать на себя имидж реформатора, как он на то рассчитывает, - и окончательно похоронить Тимошенко. Литвин же не контролирует свою фракцию полностью, как у него, так и у коммунистов есть и партийные интересы, и интересы спонсирующего их бизнеса. ПР может давить на этот бизнес, и ее партнерам по коалиции придется договариваться. Если бы я оценивал возможный инструментарий «регионалов» по достижению досрочных выборов еще два-три месяца назад, я бы считал, что на этом пути их будут ожидать большие трудности. Но сейчас, после того как коалиция создана тем способом, которым она создана, я уверен, что инструменты для проведения досрочных выборов «регионалы» найдут, если поставят перед собой такую цель.



Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии:



{4-} Если бы выборы проходили сейчас, то «регионалы», несомненно, увеличили бы свое парламентское представительство. Решение о проведении досрочных выборов в любом случае будет принято ими незадолго до самих выборов, после четкого взвешивания своих шансов. Я не могу предсказать, что будет весной, Партия регионов наверняка тоже. Сегодня ситуация для них неплоха, это тот самый случай, когда от добра добра не ищут. Если бы им, к примеру, очень сильно нужны были изменения в Конституцию, они могли бы пойти на какой-то рискованный ход, чтобы достичь нужного количества депутатов. Сейчас же у них власть и так консолидирована. Какая разница, сколько полномочий у Президента по закону, если у него есть все полномочия неформально. Это можно рассматривать как своего рода «пугалу» для других, в частности тех, кто не имеет шансов попасть в парламент следующего созыва, в том числе для Литвина, еще и в комплекте с возможным запретом на формирование именных блоков. Таким образом, нет причин для того, чтобы они сейчас серьезно рассматривали такой вариант. А что касается разговоров о переносе выборов на 2015 год, - это не более чем досужие домыслы. В любом случае, до 2012 года утечет много воды, многое изменится, поэтому рассуждать о подобных вариантах особого смысла пока нет.