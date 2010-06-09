Уроки смелости от Азарова

9 июня 2010, 10:21

Премьер-министр заверил, что «страна оживилась». В это поверили не все…

Киев. Отель «Национальный». Открытое заседание «Украинского форума» на тему: «Программа экономических реформ: стратегии и механизмы осуществления» под руководством гуманитарного вице-премьера Владимира Семиноженко. После многочасового обсуждения участники форума наконец нашли ответ, в чем разница между нашими политиками и американскими. Наши говорят, что надо проводить реформы, надо бороться с дефицитом бюджета, надо, надо, надо… А у американцев самая популярная фраза: «Я знаю, как это сделать!».

Свою лепту в обсуждение плана реформ внес и глава правительства Николай Азаров. Как можно было заключить из его короткого 15-минутного спича, планов у правительства – «громадье». В частности, бюджет-2011 будет сверстан и в сентябре подан в Верховную Раду уже на новой бюджетной и налоговой основе. В среду правительство на своем заседании одобрит новый Налоговый кодекс. На очереди – новый Бюджетный кодекс. А на горизонте уже маячат «пряники» для местного самоуправления: предоставление местным советам права распоряжаться 25% от собираемых общегосударственных налогов (неясно только, будут ли они учитываться при определении трансфертов из госбюджета, а то ведь налоги можно и не собрать, а ржавые трубы латать как-то надо).

«Может ли помешать вторая волна кризиса планам правительства? Не слишком ли смело?» – полемизировал Азаров с заочными оппонентами и сам же ответил на свой вопрос: «У нас нет другого выхода, других ресурсов, которые мы могли бы использовать для развития экономики. И не просто развития, а модернизации экономики».

Если прошлое правительство потеряло шанс на модернизацию страны за счет Евро, «размораживания» объектов строительства (больше 5 тыс.), то новая власть в лице Азарова «отвечает»: «В стране началось оживление». Есть только одна проблемка – где взять на все это деньги, да еще и желательно на длительный срок и под разумные проценты?

Цена вопроса – минимум $350 млрд, чтобы ВВП страны увеличить по сравнению с 90-м годом на 30%, и максимум $1,5 трлн – чтобы Украина до 2020 года вошла в «двадцатку» наиболее развитых стран мира, подсчитал глава Совета инвесторов при Кабмине Леонид Козаченко.

Чтобы выступление премьер-министра не выглядело как «сотрясание воздуха», участники дискуссии живо начали обсуждать, где можно взять деньги. Вариантов было немного. Например, определить, кому подчиняется налоговая служба и устранить различия между бухгалтерским и налоговым учетом, предложил глава Счетной палаты Валентин Симоненко. У правительства уже все расписано и поделено, остается только приватизация, посетовал экс-министр финансов, гендиректор Института финансовой политики Игорь Митюков.

Если «оранжевых» Виктора Ющенко и Юлию Тимошенко участники форума на протяжении многих месяцев не воспринимали как власть, отвечающую национальным интересам Украины, то к «бело-синей» команде претензий у них практически нет. Разве что СМИ принадлежат оппозиции, и продолжают рекламировать курс в НАТО, упрекнул Георгий Крючков. Да это оппозиция «истерит, потому что сама не успела продать Украину Америке», поддержал коллегу директор Украинского фонда культуры Борис Олийнык.

Робкие попытки «приземлить» участников с небес на грешную землю успехов не возымели. Сергей Яременко, советник министра экономики, попытался было возразить, что цели-то у нас есть, но нет механизма их осуществления. И в этом плане, как не крути, а нужно пользоваться вражеским инструментарием – Меморандумом Международного валютного фонда, где есть сроки, исполнители и критерии оценки эффективности реализации той или иной программы.

Что касается денег, то ситуация вообще тупиковая, уверен экономист. Правительство может выжать из бюджета максимум $20-30 млрд на инвестиции, тогда как в банковских закромах – $700 млрд Но НБУ бездействует (находится под контролем МВФ), а план рефинансирования банков не привел к появлению кредитов под нормальные проценты, продолжил он. Реальный сектор экономики продолжает деградировать, поскольку деньги уходят на биржи, раздувая и без того огромный финансовый «пузырь». Но если Америка при необходимости может допечатать нужное количество долларов на модернизацию, то для Украины МВФ «прописала» строгий лимит – рост денежной массы не более 15%. Тут уж не до жиру, выжить бы, заключил Яременко.

Но поскольку сказанное им не вязалось с общей линией на «одобрямс» действий правительства, его скоро обвинили в лоббировании интересов банков, хотя он как раз и говорил о неэффективности помощи им. После чего участники дискуссии продолжили, ничтоже сумняшеся, излучать оптимизм, напоминая докторов из анекдота: «Доктор рекомендовал больному вместо лечения нарисовать круг, а в нем квадрат, а в нем — треугольник. А когда пациент умер, сказал: «Жаль, у меня еще столько хороших идей было».
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