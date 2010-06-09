Без компромиссов, без надежды

100 дней пребывания Виктора Януковича на посту главы государства убедительно доказали, что президент и лидер крупнейшей оппозиционной силы Юлия Тимошенко не пересекаются в своем понимании стабильности государства.

Они не собираются вести диалог друг с другом, при этом оттягивая вступление в непосредственную схватку, выбирая позицию для атаки.



Стоит напомнить, что Юлия Тимошенко так и не соблюла политические формальности и не стала поздравлять Виктора Януковича с избранием Президентом. Ничего удивительного: Виктор Федорович получил все, а Юлия Владимировна осталась на бобах. Сегодня у нее даже нет весомой должности, позволяющей продуцировать информационные поводы. Трудно даже представить, что буквально год назад оба политика были в шаге от разделения страны на двоих. Сейчас подобный сценарий смычки «бело-голубых» с «бело-сердечными» кажется фантастическим, ведь «регионалы» упоительно распиливают власть, а БЮТ несет кадровые и имиджевые потери практически каждый день.



Янукович решил воспользоваться победным заделом и предложить реформы со значительной либеральной составляющей. Процесс трансформации «крепкого хозяйственника» в политика-либерала требует отдельного пояснения. Дело вовсе не в высокой миссии, а в том, что Виктор Федорович хорошо понимает: у него нет времени на промедление и эксперименты, которые не найдут поддержки у международных финансовых организаций. Первые результаты предложенных Президентом реформ сограждане должны ощутить уже осенью текущего года, в противном случае приятный глазу лидеров Партии регионов уровень ее популярности будет падать со скоростью осенних листьев. Тимошенко, со своей стороны, не сумела подвести под свой статус главного критика Януковича идеологическую базу. Она лишь констатировала, что глава государства не выполняет предвыборные обещания, но не стала опираться на левоцентристскую идеологию. Юлия Владимировна предпочла перейти на личности, спрогнозировав обогащение президентского окружения. Спор между финалистами президентской гонки нисколько не напоминает идеологическую дискуссию, а куда больше похож на склоку на коммунальной кухне.



Сложилась парадоксальная ситуация: Виктор Янукович, предложив объемный пакет реформ и располагая поддержкой парламентской коалиции, полон решимости двигаться вперед. Не исключено, что на Банковой за 100 дней успели разработать не только экономическую стратегию, но и противоядие против оппозиционной активности. Однако и Юлия Тимошенко немало помогает своему главному оппоненту. Она зациклилась на лозунгах проведения досрочных парламентских выборов и импичмента Президента, которые сегодня не добавляют новых штрихов в ее политический портрет. Стремление Юлии Владимировны ухватить властные рычаги так, чтобы никто не мог вырвать их из рук, понятно, но в сложившихся на нынешний момент условиях вряд ли будет реализовано. При этом и Тимошенко, и Януковичу придется отложить реформирование Конституции по причине продолжительности и ресурсозатратности процедуры.



Правда, один шанс у Тимошенко есть: ей необходимо попытаться привлечь на свою сторону олигархов и лоббистов, которым Виктор Янукович пообещал стояние в общей очереди. Понятно, что эта фраза в президентском обращении была частично вставлена для красного словца и демонстрации единения с народом, поскольку представить, что глава государства отказывается от поддержки крупного капитала, сложно. Есть другой аспект: взвинченная за последние недели деловая активность воротил российского бизнеса в Украине дает основание предположить, что Янукович решил показать доморощенным олигархам, что в современном капиталистическом мире есть хищники покрупнее. Это понравится далеко не всем. Лидеру БЮТ не привыкать утешать и перевоспитывать обиженных толстосумов, рисуя перед ним радужные перспективы. К тому же обновление пула спонсоров вполне отвечает тактическим интересам Юлии Владимировны. Дело за малым: убедить генералов отечественного бизнеса в том, что перспективы Тимошенко выглядят более реальными, чем вторая президентская каденция Виктора Януковича.



По всей видимости, ареной противостояния станут местные выборы, на проведении которых настаивает Партия регионов. Для нее сегодня, пожалуй, важнее не результат голосования, а возможность изменить избирательный закон. Смешанная система лишает оппозицию в нынешнем формате финансовой и организационной подпитки – не желает большинство депутатов-одномандатников ссориться с властью любого уровня. Поэтому осенние выборы на Липской и Банковой рассматриваются как пробу сил и обкатку новых правил одновременно. Спикер парламента Владимир Литвин уже успел выказать свою тревогу относительно возможности досрочных выборов Верховной Рады весной следующего года. Обеспокоенность Владимира Михайловича понятна: при нынешних раскладах переизбрание законодательного органа практически гарантирует ему переход из большой политики в академическую науку. Но и «регионалы» не будут торопиться проталкивать идею переизбрания Верховной Рады, если процесс пополнения «тушками» коалиции будет продолжаться без сучка, без задоринки.



Сложившаяся во внутриполитической жизни страны ситуация противостояния монолитной на вид власти и калейдоскопической оппозиции обуславливает и внешнеполитический выбор нашей страны. Для европейской интеграции нужны монолитность и реализм оценки ситуации, а в нынешнем состоянии Украина может претендовать либо на роль нейтральной полосы между ЕС и Россией, либо на статус вассала Кремля. Таков результат хронического преобладания тактики над стратегией в развитии Украины после обретения независимости.