Непомічений протест Литвина

10 июня 2010, 10:08

На сайті Народної партії, яку очолює спікер Верховної Ради Володимир Литвин, з’явився цікавий лист.

Цікавий перш за все своєю багатозначністю. Народна партія, парламентська фракція якої входить до нинішньої коаліції, заявляє про тиск на її представників на місцях із вимогою вступати до Партії регіонів. «Останнім часом набуває масового характеру тиск на членів Народної партії з боку представників партії влади на місцях. Мета цього тиску є очевидною і фактично не приховується: примусити наших однопартійців залишити лави своєї партії і перейти до Партії регіонів», – ідеться в заяві. У Народній партії стверджують, що регіонали використовують у цьому випадку «прості до примітивізму» аргументи, зокрема «звільнення з посади або призначення на більш високі посади». У НП сподіваються, що на цю заяву відреагує «високе керівництво» ПР. Хоча мало віриться, що ці випадки можна списати лише на «перегини на місцях». Занадто їх багато, цих перегинів: і міліція перегинає, і губернатори перегинають, і місцеві чиновники перегинають, чи то пак вислужуються, а «високе керівництво», зайняте державними справами, до цього нібито не причетне. У це можна повірити один раз, але не більше. Думаю, ніхто не здивувався б, якби такий тиск чинили на представників БЮТ чи «Нашої України». Але ж Народна партія… Це вже якось не по-партнерськи. А як же коаліційні домовленості? Хоча люди Литвина мають підстави бути незадоволеними не лише на низовому рівні. При розподілі портфелів сто днів тому їх не надто жалували й на центральному (в уряді за квотою Литвина – міністр охорони навколишнього природного середовища Віктор Бойко, міністр транспорту Костянтин Єфименко та міністр праці і соцполітики Василь Надрага). Регіонали вочевидь тоді вирішили, що ці міністерські портфелі та збереження за Литвином посади спікера – достатня ціна. Поки що все обмежилося офіційною заявою Народної партії. Володимир Литвин про тиск не говорив нічого. Але зробив іншу заяву, що її передусім мав би почути Віктор Янукович, який зібрався змінювати Конституцію. Так, під час зустрічі зі співдоповідачами Комітету ПАРЄ з питань дотримання обов’язків та зобов’язань державами-учасницями Ради Європи (Моніторинговий комітет) Ренатою Вольвенд та Майліс Репс голова ВР висловив сумніви щодо того, що найближчим часом можуть бути внесені зміни до чинної Конституції. Литвин сказав, що з огляду на розклад політичних сил у парламенті «навіть найоптимальніші зміни не дістануть підтримки 300 голосів». За його словами, зараз потрібні комплексні зміни, а не нова Конституція. І застеріг: парламент не має бути виключеним із процесу підготовки змін до Основного Закону. Володимир Михайлович знає, що каже. Свого часу Леонід Кучма намагався змінити Конституцію в обхід парламенту, провівши референдум. Але з того нічого не вийшло. Все одно втілювати в життя його результати або, як тоді казали – імплементувати, мала Верховна Рада. Опозиція, захоплена розвішуванням локшини з нагоди ста днів нової влади, якось не помітила ні заяви Народної партії, ні заяви Володимира Литвина. А дарма. Сьогодні вона може отримати нехай і латентного, але союзника. Бо можна припустити, що тиск на місцях – це не просто боротьба за портфелі. Швидше за все, це зачистка території під місцеві вибори, питання про які знову постало на порядку денному. І тут інтереси Володимира Литвина та команди Януковича дещо різняться. Партія регіонів, зацікавлена завершити свій бліц-криг у владі, хотіла б провести місцеві вибори восени цього року, про що заявляв і міністр юстиції Олександр Лавринович. Натомість Володимир Литвин виступає за проведення цих виборів у березні 2011 року. І тут його позиція збігається з інтересами опозиції, зокрема Блоку Юлії Тимошенко. Формально Литвин пояснює відтермінування місцевих виборів на наступний рік пробілами та суперечностями у законодавстві, які справді-таки є. Але реально зрозуміло, що і його партії, і опозиції потрібен час на підготовку до цих виборів, а також час на те, щоб Партія регіонів почала втрачати темп та рейтинг.

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