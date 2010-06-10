Податкова «гіпертонія»

Після приходу до влади Партія регіонів та її союзники змушені виконувати обіцянки щодо полегшення життя бізнесу і водночас дбати про наповнення бюджету за рахунок тих-таки підприємців. Зробити це можна за наявності чіткого плану та узгоджених дій владної команди.

На словах

Серед системних змін, запланованих урядом, – прийняття Податкового кодексу. Цей документ має визначити основні принципи співпраці влади й бізнесу, а також зменшити податковий тиск на підприємців за рахунок скорочення кількості зборів та виплат. Інша стратегічна мета кодексу – підвищити надходження до державної скарбниці, що можливо лише за умови збільшення кількості платників. Законодавчі зміни мають заохотити українців до ведення власної справи. Поки що урядовці годують обіцянками реальних та потенційних бізнесменів. Серед найбільш гучних – заява першого заступника голови Державної податкової адміністрації Олексія Любченка про мораторій на перевірки малого бізнесу. Віце-прем’єр Сергій Тігіпко нахвалявся з 1 серпня запровадити автоматичне повернення податку на додану вартість для експортерів. Ще в березні він обіцяв малому бізнесу податкові канікули на п’ять років.

Насправді

Про податкові канікули влада тепер – нічичирк. Натомість законопроект опозиції, який передбачав такі пільги для невеликих компаній, владна коаліція навіть не включила до порядку денного. Документ затаврували як «зроблений нашвидкуруч» і не гідний розгляду у сесійній залі. Коаліція була одностайною у підтримці іншого закону, який суттєво ускладнить життя підприємцям. Після його підписання Віктором Януковичем компанії зможуть відраховувати на валові витрати лише 20% своїх торішніх збитків. Серед інших новацій – розширення повноважень податківців. При першому повідомленні про можливе ухиляння від сплати до держбюджету податкова міліція зможе вчинити трус і заблокувати роботу фірми. Тепер уже без обов’язкового попередження за десять днів. Керівник миколаївської компанії-зернотрейдера «Нібулон» Олексій Ва¬датурський вважає, що це принципово не вплине на існуючий стан речей. «Нам неод¬норазово доводилося стикатись зі свавіллям податківців. Потім у судах ми добивалися визнання їхніх дій неправомірними, але ви знаєте, як у нашій країні виконуються судові рішення… Та й тяганина триває роками», – констатує Вадатурський. Кримський підприємець і депутат Верховної Ради від БЮТ Андрій Сенченко нещодавно став свідком «наїзду» на свій бізнес із боку контролюючих органів. «Це непоодинокий випадок. У мене є чимало скарг на подібні дії податківців – і від підприємців Сімферопольського міського ринку, і від перевізників із Балаклави. Приймаючи новий порядок перевірок, влада просто узаконює право на зловживання, які вже активно здійснює», – зазначив Сенченко. Це заперечує співвласник корпорації «Автоінвестбуд» Дмитро Святаш, який вважає нові норми цивілізованими. Святаш переконаний у необхідності розширювати права і повноваження податкової адміністрації. «В Україні дуже низька податкова дисципліна, а новий порядок перевірок сприятиме її поліпшенню», – прогнозує депутат-регіонал.

Податкова тільки обіцяє обмежити перевірки малого бізнесу. А поки що контроль за підприємцями посилюється. 25-річний Расім Г. торгує одягом в орендованій крамничці поряд із книжковим ринком «Петрівка» в столиці. «Минулого року перевірки проходили, в середньому, раз на квартал. А починаючи з березня – три рази на місяць. Їхня головна мета – зібрати якомога більше штрафів», – припускає підприємець. Він нарікає, що змушений виходити на роботу навіть будучи хворим. Щоб найняти працівника, треба витратити кілька днів на оформлення всіх необхідних паперів. Попросити ж знайомого замінити його у крамниці на період хвороби не може, оскільки за таке порушення буде змушений платити штраф. Влада Оболонського району Києва нещодавно попередила продавців кулінарних та кондитерських виробів, що штрафуватимуть за виявлені у продуктах генно-модифіковані організми (ГМО). Перевіряють чомусь не виробників сировини, а тих, хто виготовляє кінцевий продукт. Експертиза одного зразка коштує 500 грн, та й лабораторій із відповідним обладнанням обмаль – черги на тестування можна чекати тижнями. Місію з виявлення ГМО покладено на управління з питань захисту прав споживачів. Зростаючу активність представників цього управління відзначає власниця інтернет-магазину Інна Б. Податківці ж, за її словами, уяву не напружують. Борги перед ними у підприємців виникають нізвідки. Нещодавно їй нарахували пеню за невчасну сплату 280 грн податку за лютий-березень. «На запитання: чому борг виник тільки тепер? – зрозумілої відповіді не було. Тож я не плачу. Вони нагадують, але до санкцій не вдаються – мабуть, розуміють, що ситуація “слизька”», – констатує підприємець.

Уряд планує повертати борги з ПДВ, успадковані від попередньої влади, через державні облігації. Їх буде випущено на п’ять років під 5,5% річних. Погашатимуть 10% суми боргу кожні півроку. Для порівняння: облігації державної внутрішньої позики мають прибутковість 16%. Екс-віце-прем’єр Володимир Лановий вважає, що дисконт для ПДВ-облігацій перевищить 16%. Його розмір залежатиме від активності продавців. За словами Ланового, слід очікувати одночасного виходу на ринок багатьох власників облігацій. «Експортери намагатимуться через продаж облігацій повернути бодай частину коштів. Одночасний продаж значної кількості цінних паперів призведе до швидкого падіння їхньої ціни. Тож зароблять на облігаціях не власники, а перекупники», – зазначив економіст. А співвласник Новокраматорського машинобудівного заводу Георгій Скудар у коментарі «Главреду» спрогнозував зниження ринкової ціни ПДВ-облігацій на 30% до номіналу. «Близько третини своїх боргів експортери втратять», – вважає Скудар, який входить до фракції Партії регіонів у Верховній Раді. Його підприємство від значних боргів із ПДВ врятувало скорочення закордонних замовлень у 2008–2009 роках. «Нам винні лише близько 30 млн грн. Для нас це невелика сума», – тішиться авторитетний регіонал. А керівник «Нібулона» Вадатурський вважає, що бізнесмени мають із розумінням ставитися до ситуації, адже в державній скарбниці немає грошей. «Краще отримати частину боргу, аніж взагалі нічого», – каже він. Серед реальних справ уряду Миколи Азарова на користь підприємців поки що можна назвати лише дублювання минулорічного рішення тодішнього Президента Віктора Ющенка, яким було скасовано підвищення відрахувань до Пенсійного фонду для платників єдиного податку.

Загрузли між словом і ділом

Відстань між деклараціями і заходами нового уряду може зростати. Поки що більшість проголошених планів не знайшли адекватного втілення, а для реалізації деяких обіцянок просто немає ресурсів. Лановий сумнівається у спроможності уряду розпочати автоматичне повернення ПДВ з 1 серпня. «Для цього потрібно створювати фінансові резерви в усіх регіонах країни, а їх досі немає», – обґрунтовує екс-віце-прем’єр свій песимізм. На його думку, бізнес, а з ним і вся економіка виграють від реалізації оголошеної податкової реформи. «Напрямок обрано правильний. Якщо буде зроблено те, що обіцяють, економіка виграє. Але новий порядок податкових перевірок свідчить про відсутність у влади поняття про презумпцію невинуватості підприємців. Це не сприятиме залученню зарубіжного капіталу. Ніхто не хоче залежати від сваволі чиновника», – підкреслює доктор економічних наук Лановий.

А керуючий партнер юридичної фірми «Астерс» Олексій Дідковський вважає, що ухвалення системного для економіки Податкового кодексу значно покращить економічну ситуацію в країні. Повний контроль однієї політичної сили над виконавчою і законодавчою владою юрист вважає сприятливим чинником для проведення податкової реформи. «Проекти кодексу не могли прийняти протягом багатьох років через суперечності між впливовими бізнес-групами. Тепер це реальна перспектива», – переконаний Дідковський. Неузгодженість у заявах та рішеннях він пояснює невеликим терміном спільної роботи провідних гравців владної команди. «На синхронізацію дій у влади є ще кілька місяців», – каже юрист. А от Андрій Сенченко вважає корисним для економіки системний спротив свавіллю урядників. «Сьогодні податківці всупереч закону відмовляються приймати декларації з інформацією про податковий кредит. Якщо всі платники надішлють свої декларації поштою з повідомленням про вручення, влада буде змушена рахуватися з підприємцями», – вважає опозиційний депутат.