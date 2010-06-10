«Региональный» парадокс

Вбрасывая в информационное пространство идею проведения досрочных парламентских выборов, споуксмены Партии регионов действуют парадоксально.

Фактически они провоцируют противоречие между собственными бравыми отчетами о незыблемости парламентской коалиции и наступившей политической стабильности и стремлением заполучить как можно больше власти в руки одной партии.



Несколько факторов подталкивают Партию регионов к переизбранию Верховной Рады. Их вес в принятии окончательного решения различен, но в комплексе они способны подтолкнуть партию власти к попытке переизбрания Верховной Рады. Заметим на полях, что заблокировать это решение в судах вряд ли удастся. Сегодня, когда партия власти идет в наступление, быстро подавляя разрозненные очаги сопротивления, используя инерцию ожиданий перемен, которыми дышит общество, инициировать досрочные парламентские выборы наиболее выгодно.



Но вернемся к причинам электоральной лихорадки «регионалов». Во-первых, социологическая фирма Research&Branding зафиксировала четырехкратное преимущество Партии регионов над БЮТ в случае проведения выборов в ближайшее время. Конечно, вряд ли кто-нибудь станет абсолютизировать данные опросов общественного мнения, но они, вне всякого сомнения, тешат самолюбие лидеров Партии регионов. Во-вторых, если Янукович стремится к реформам, ему имеет смысл изменить состав коалиции – коммунистам не по нутру многие президентские инициативы, а процесс «тушения» коалиции не может продолжаться бесконечно. В-третьих, «регионалы» испытывают все большую усталость от поведения Владимира Литвина – спикер старательно, пусть и негромко, демонстрирует наличие собственной политической позиции.



Среди других приоритетных задач – увеличение численности «региональной» фракции и уменьшение представительства в Верховной Раде оппозиционных сил. В «региональном» идеале – у оппозиционеров не должно быть более 150 голосов, что превратит их в статистов законодательного процесса. А с учетом вероятного перехода на смешанную систему формирования Верховной Рады оппозиционеров среди мажоритарщиков будет немного. Владимир Литвин уже признал, что 31 октября проведение местных выборов (генеральной репетиции парламентской кампании) выглядит вполне вероятным. Если в сессионном зале достаточно голосов для назначения даты выборов, то и принять новый вариант избирательного закона удастся.



В положении хуже губернаторского оказалась Юлия Тимошенко. С одной стороны, лидер БЮТ заинтересована в возвращении в депутатский корпус, ведь с трибуны Верховной Рады клеймить режим Януковича удобнее всего. С другой – выступает категорически против возвращения мажоритарной системы. В порыве протестного азарта леди Ю даже забыла, что сама начинала политическую карьеру в качестве одномандатницы. Юлия Владимировна заинтересована в одновременном очищении «сердечных» рядов и сохранении внушительного парламентского представительства БЮТ. Похоже, пребывание вне законодательной и исполнительной власти создали у Тимошенко опасную иллюзию, что ее собственный приход в сессионный зал парламента гипнотически подействует на замышляющих переход на сторону оппонентов депутатов. Увы, Юлия Владимировна мыслит категориями полугодичной давности, не учитывая быстро меняющуюся политическую обстановку. Следует понимать, что досрочные парламентские выборы поставят перед лидером «бело-сердечных» еще одну задачу: необходимо будет предоставить политический приют тем, кто поддерживает экс-премьера, не входя в бютовскую фракцию. Понятно, что для своих соратников Тимошенко готова ввести «осадное положение» уже сегодня, но вряд ли бютовцы смогут противостоять изменению избирательного закона.



Для коммунистов и Блока Литвина выборы весной следующего года не сулят ничего хорошего. Социологи, радующие соратников Виктора Януковича, не дают утешительных прогнозов Петру Симоненко и Владимиру Литвину. Избиратели, как оказалось, способны адекватно оценить «принципиальность» первого секретаря ЦК КПУ и интегрированность в спикерское кресло лидера Народной партии. Вряд ли миноритарные акционеры коалиции «Стабильность и реформы» смогут противостоять стремлениям Партии регионов обновить состав парламента. Не исключено, что соратники Януковича выступят «могильщиками коммунистической идеи», конечно, если верх не возьмут другие технологические расчеты. Например, стремление сделать КПУ удобной оппозицией. Кстати, в «Сильной Украине», которая формально является соучредителем Блока Литвина, к досрочным выборам готовятся изо всех сил. Сергей Тигипко вряд ли удовлетворен статусом вспомогательного вице-премьера и постарается реализовать свои амбиции при первой же удобной возможности.



Во фракции НУНС единой позиции относительно скорого переизбрания парламента нет. Понятно, что Арсений Яценюк хочет конвертировать свою популярность в самостоятельное парламентское представительство. Вероятно, хочет опробовать «За Украину» на электоральную привлекательность ее лидер Вячеслав Кириленко. По идее, и Виктор Балога заинтересован в том, чтобы подтвердить путем участия в выборах лелеемый статус «серого кардинала» украинской политики во главе «Единого Центра». Но ни «Народная самооборона», ни «Наша Украина», не говоря уже о диванных партиях в составе фракции НУНС, не спешат уходить с парламентской сцены. Кстати, в случае принятия закона о проведении выборов по смешанной системе, на смену псевдоидеологическим фракциям могут снова придти депутатские группы, способные исключительно на ситуативную оппозиционность.



Если «регионалам» и их союзникам в вопросе проведения досрочных парламентских выборов удастся переписать избирательный закон, интересной будет судьба императивного мандата парламентариев. Сегодня угроза лишиться депутатского мандата из-за смены политической ориентации, - пожалуй, главный сдерживающий фактор от масштабных миграций в сессионном зале. Но смешанная система и императивный мандат плохо совместимы, и это хорошо понимают как представители власти, так и оппозиционеры.



Партии регионов хорошо было бы найти для миллионов сограждан ответ на вопрос: зачем проводить выборы, если существует и работает коалиция «Стабильность и реформы», результаты работы которой расхваливают на всех углах. Неужели «регионалы» не готовы подставить плечо Януковичу в деле реформирования страны в нынешнем составе парламента? Понятно стремление соратников Януковича действовать по образу и подобию «Единой России», но «регионалам» стоит учесть не только национальные особенности волеизъявления, но и необходимость создания резервной партии власти. Не исключено, что досрочная парламентская кампания станет своеобразным кастингом на право занять второе место в де-факто двухпартийной системе. На него сможет претендовать политическая сила, которой будет по плечу потеснить БЮТ и доказать свою конструктивную оппозиционность. Тогда и станет понятно, что досрочные выборы – это путь выталкивания оппозиции на маргинес с формальным соблюдением демократической процедуры.