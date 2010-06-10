Сергій Телешун: «Постійний тиск і контроль не зроблять владу ефективною»

Про перші сто днів нової влади, про демократію керовану й справжню, про розкол країни та інші актуальні сьогодні політичні проблеми – в інтерв’ю з доктором політичних наук Сергієм Телешуном.

Нині він – завідувач кафедри політичної аналітики та прогнозування, керівник навчально-наукового комплексу «Аналіз політики» НАДУ при Президентові України, голова Наглядової ради БФ «Співдружність», президент ГО «Суспільна амністія»





Як ви оцінюєте перші сто днів роботи Президента Віктора Януковича?

Насправді давати оцінку і легко, і важко. Легко хоча б тому, що новий Президент переважно діє за тією програмою, яку він презентував під час виборів 2010 року. Насамперед ідеться про світоглядні принципи Віктора Януковича та частини його оточення. Можливо, вперше в українській політиці Президент намагається достатньо радикально у стислий час виконувати ряд для нього принципових обіцянок, які він давав під час виборчої кампанії. І це за умови, що вони є серйозним подразником для значної частини українського суспільства. Це викликало здивування в українському політикумі (незалежно від його політичного забарвлення та майнового стану), який звик говорити одне на виборах, і зовсім інше робити після виборів, отримавши владні ресурси. Ось чому багато людей, особливо помірковані опозиціонери й навіть окремі прихильники, були здивовані й частково деморалізовані активністю нової влади. Розмити тактичний сценарій нової політичної верхівки опонентам і можливим партнерам поки що не вдалося. І це, хоч як дивно, є позитивним для чинної влади. Окрім того, в умовах владної розбалансованості навіть погана система – це краще, ніж її відсутність. Головне – не сплутати традиційну демократію з її сталими принципами народовладдя із квазідемократією перехідного періоду, яка небезпечна своєю непрогнозованістю та рецидивами авторитаризму й месіанства, незалежно від загальної політичної риторики. Спроба ж Януковича створити ефективну систему державного управління може бути позитивом для України. Проте постає ряд питань: для Чого? для Кого? і за рахунок Кого і Чого? Тобто наріжним каменем цього процесу є питання ціни суспільних змін. Реформа владної вертикалі заради утримання політичної та економічної влади – тактичний виграш, однак болісний із часом програш. Постійний тиск і контроль можуть дозволити сконцентрувати ресурси на обмежений час, проте не зроблять владу більш ефективною та конкурентною, а суспільство – контрольованим і слухняним. Якщо ж замість влади як кінцевої мети постануть ключові ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНОГО значення, то політична влада в особі нового Президента має шанс із часом стати ближчою до громадян, незалежно від політичних і регіональних уподобань. Отже, сьогодні активно йде завершення формування вертикалі влади, але поки що не зрозуміло, стане вона за своїм функціональним, кадровим та інтелектуальним наповненням ефективною чи ні. Остаточні висновки можна буде зробити у вересні – листопаді 2010 року.

Але чи можна жертвувати демократичною процедурою заради стабільності, на що зараз і експерти, і опозиція звертають увагу?

Ні. Жертвувати демократичною процедурою не можна. Демократія – це і є значною мірою процедура, спрямована на реалізацію інтересів більшості та меншості. Я вже казав, що питання в тому, заради чого створюється або ж відновлюється вертикаль влади і змінюються основні функціональні повноваження між гілками влади. Адже при загальній демократичній риториці, яка триває не перший рік, поки що відсутня ефективна система демократичного самоврядування та ефективного контролю з боку громадських інституцій та ЗМІ. Тобто ми затрималися на етапі «неефективної демократії», що характеризується політичною метушнею, партійними «проектами», телевізійними технологіями масового ураження та прихованим поки що суспільним роздратуванням. В Україні є ознаки демократії, її принципи ми знаємо й дуже часто декларуємо, проте якісного результату, що зможе створити умови для незворотних суспільних змін, немає. Однак є і позитив: громадяни стали більш політично й економічно прагматичними, стали довіряти не тільки серцю і ТБ, а й насамперед голові та розуму і відкидати нав’язаний іншими «політичний попкорн».

Сьогодні, на мою думку, перед Президентом і урядом стоїть головне завдання – забезпечити де-юре ті зміни, які відбулись де-факто, і при цьому не вихолостити демократичні принципи змін, що відбуваються. Тобто потрібно провести ряд реформ: конституційну, управлінську, адміністративно-територіальну, судову тощо. Бо інакше у кожної нової влади традиційно виникатиме бажання все змінити з точки зору політичної доцільності та кон’юнктури моменту. Якщо влада не отримує перші сигнали щодо власної ефективності через громадянську підтримку, тоді важко буде здійснювати структурні зміни. А якщо не буде структурних змін, то завжди буде бажання за допомогою адміністративного й силового інструментарію забезпечити суспільну підтримку. І перейти від «неефективної» демократії до «керованої».

Продовжимо тему перших кроків Януковича. Події, пов’язані з підписанням «харківських угод» та їх ратифікацією у Верховній Раді, викликали нову хвилю дискусії про посилення розколу країни. Чи справді є така загроза сьогодні?

Це небезпечне питання щодо розколу, як не дивно, виникало в Галичині ще під час президентських виборів 2004 року. А до цього, як технологія, – у 1994 році.

Але був ще й Сєверодонецьк…

Сєверодонецьк був гучним другим кроком. Проте українські політики звикли працювати методом тиску й політичного шантажу. Так швидше, зручніше, гучніше і ефективніше. Пояснювати, працювати із громадянами – і довше, і складніше. Відбувається підміна понять. Заради політичної доцільності у вигляді перемоги тієї чи іншої політсили та її бізнесоточення на кін ставляться інтереси держави й суспільства. Національні інтереси, на жаль, іноді розглядаються через призму вузькопартійних ідеологій, регіонального егоїзму чи корпоративних бажань. Цим хворіють завжди молоді нації та їхній політико-економічний бомонд, що максимально хоче скористатися наслідками перемоги. Ресурсів обмаль, скористаються не всі, тому, крім політичних маніпуляцій, є ще нерозуміння процесів, що відбуваються, і неадекватне реагування на суспільні виклики. З другого боку, є стихійна регіоналізація, коли політичні регіональні лідери намагаються князювати на місцях, відчуваючи, що центральна влада зайнята своїми проблемами і втрачає керованість. Окрім того, за допомогою таких сепаратистських настроїв окремі політичні сили намагаються впливати на інші регіони. Не можна оминути й зовнішньополітичний фактор, коли ззовні підкидаються ідеї «штучної» федералізації і т. п. Хоча, як показує світовий досвід, в умовах кризи нам потрібна прозора концентрація всіх видів ресурсів з елементами децентралізації, де рівень прийняття рішень переноситься на рівень місцевих органів влади та громадянина. Тобто демократія – це децентралізація, яка не суперечить ефективно діючій владній вертикалі у прозорому розподілі всіх видів ресурсів. Згадайте Макса Вебера. Він закликав повернутися до «людиноцентризму», тобто створити механізми, коли громадянин залучається до політичних процесів як суб’єкт громадянського суспільства та контролює розподіл владою національних ресурсів. Нині головна небезпека для уряду Миколи Азарова та Президента Віктора Януковича – це те, що в процесі вибудовування нової вертикалі влади та реформування економіки громадянин може залишиться тільки об’єктом, а не суб’єктом політико-економічних відносин у державі.

Як ви оцінюєте нинішню опозицію? На вашу думку, вона здатна на ефективні дії?

Сьогодні вона не завжди ефективна. Вона оперує загальними фразами «зрада-незрада». Хоча навіть у самій опозиції є різні оцінки «харківських угод» та інших підписаних договорів і прийнятих законів. Але проблема в тому, що ні влада, ні опозиція не можуть чітко пояснити свої дії суспільству, апелюючи до абстрактних схем і наслідків. От говорять про те, що потрібні нові обличчя. Насправді нам потрібні нові цікаві думки, нові цікаві ідеї та нові підходи до реалізації. Але їх, на жаль, немає, як і немає інтелектуально конкурентної опозиції, чиї ідеї почали б крок за кроком захоплювати суспільство через мережу суспільних комунікацій. Так само відсутній інтелектуально конкурентний медійний простір, який провокував би до пошуку «нових ідей» і допомагав би насамперед суспільству та опозиції тримати владу під контролем.

Чи існує загроза поглинання українського капіталу російським і чи є небезпека втрати економічної незалежності країни? Адже ми нині спостерігаємо, як відбувається перерозподіл деякої власності, часто на користь російського капіталу.

І так, і ні. Розділімо деякі речі. Є російський державний капітал, який має стратегічні інтереси в Україні, і є російський приватний корпоративний капітал, який підтримується державою і який хоче знайти свою нішу в Україні. Вони прагнуть отримати серйозні прибутки у вигляді надходжень до російського бюджету. Проте приватний капітал корпоративні прибутки може отримувати різними шляхами, але обов’язково на виході мати монетарний ресурс. Маючи більше грошей, він купуватиме українські підприємства, а потім пропонуватиме європейським, американським або ж азійським бізнесменам, отримуючи надприбуток на різниці проданих об’єктів. Окрім того, зручно контролювати можливих конкурентів чи партнерів, а за деяких умов і системно переводити капітал в Україну. А якщо це буде державний стратегічний капітал, то він намагатиметься залишитися в Україні надовго – у вигляді спільних підприємств чутливих галузей української економіки. Для цього напряму важливо отримати прибуток не тільки у вигляді консолідованого гравця на світових ринках розподілу праці та товарів, а й стати суттєвим фактором соціально-економічного і політичного впливу на середньо- й довгостроковий період в Україні. Проте можуть бути і комбіновані варіанти. Але це тема окремої та довгої розмови.

Наскільки Україні це потрібно зараз?

Ціна питання. Якщо немає грошей, їх треба десь брати. І ефективність українського політичного й державного менеджменту полягає в ціні питання. Нам не потрібна ні піррова перемога, ні безвідповідальна «братерська любов» – це не надовго. Нині ефективність, патріотизм і демократизм української влади визначатимуться вмінням якісно витрачати фінансові та інші ресурси. В основі справжніх добросусідських відносин лежить зрілий прагматизм. І навіть патріотизм має свою ціну, яка повинна бути зрозуміла громадянам.

Чимало дискусій сьогодні викликає нова гуманітарна політика. Чи не здається вам, що вона є дуже дратівливою і вносить незадоволення та розкол у суспільство?

Розкол був і в період Віктора Ющенка. І нинішня гуманітарна політика значною мірою стала заручником попередньої гуманітарної політики. Вони, як два боки однієї медалі, пов’язані між собою. Спроба створити ідеальну модель української історії, ревізуючи й викидаючи те, що не підпадає під ідеологічне кліше існуючої політичної влади, провокує продовження гуманітарної «громадянської війни». Погоджуюсь із Винниченком, який казав, що українську історію не можна читати без брому. Проте головне – не красти цілі сторінки і періоди, виходячи з політичної доцільності, тим самим провокуючи наступників до невігластва та гуманітарних конфліктів. Національну історію шматками зрозуміти не можна. Її потрібно прийняти у цілому без купюр. Немає «галицької історії», немає «донецької історії» (не плутати з краєзнавством), немає зверхності та права на останнє політичне слово – є ВЕЛИКА трагічна УКРАЇНСЬКА історія великого європейського народу.

Який вихід із цієї ситуації?

Сприймати такою історію, якою вона є. Відкрити всі факти для суспільства й не ховатися від проблемних сторінок нашої минувшини під партійно-ідеологічні ковдри меншовартості.

Для цього потрібно відкривати архіви, а не закривати їх, як це робить нинішній глава СБУ пан Хорошковський.

Я можу погодитися з тим і послатись на класиків, що заборона без аргументованих пояснень – перша ознака слабкості державної влади. Архіви спецслужб повинні бути відкриті, якщо вони не пов’язані з оперативною діяльністю державних спеціальних органів і не несуть загрози національній безпеці. Відкриваючи архіви згідно з чинним законодавством та утворюючи спеціальні комісії з політично незаангажованих фахівців, або ж через рішення судів, держава публічно формує своє ставлення до власної історичної спадщини, і таким чином унеможливлює політичні інсинуації в гуманітарній сфері. Державна гуманітарна, до речі, як і безпекова, політика повинна бути виваженою, толерантною, зрозумілою, без ознак політичної шизофренії та головне – прогнозованою. Історію і пам’ять зрадити не можна – вони або є, або їх немає. Колись мудрий Тацій сказав: «Є люди, які зраджують усіх, крім себе, бо, на їх думку, вони не зрадники, вони – прозорливі особистості». І хоча історію роблять особистості, відповідальним за її написання є весь народ.

У нас так часто змінюється політичний курс, а відповідно – і політика в різних галузях, що суспільство не встигає усвідомлювати ці зміни.

Так. І людей насправді дратує не історія. Їх дратують постійні зміни. Якби ми оприлюднили всі історичні факти, незалежно від того, позитивні вони чи негативні, кожна людина знайшла б свою сторінку й почала сприймати історичний процес у цілому. Демократія – це сталий розвиток, а не постійна зміна правил гри. А Україна у цьому сенсі живе в постійному стресі. Наше суспільство – стресове (не плутати з тихим болотом диктатури). Воно живе у постійному страху за завтрашній день, за дітей. Воно боїться не реалізувати себе, втратити вплив на своє життя та свій вибір. До речі, демократичність суспільства можна оцінювати й через ставлення громадян до страху. Демократія – це відносна свобода від страху. Сьогодні головне – від політичної риторики загальних благ повернутися до людиноцентризму та допомогти людям позбутися проявів цього страху.

Радикальні зміни відбуваються і в зовнішній політиці. Періодично ми чуємо заяви про позаблоковий статус України. Наскільки реальні ці ідеї?

Але і вчора озвучували нереальні ідеї.

Ви маєте на увазі вступ у ЄС?

Так.

А що реально?

Питання потрібно ставити інакше – що первинне? А первинною повинна бути внутрішня ефективна політика, яка стабілізує суспільство, зробить владу зрозумілою, опозицію – ефективною, змінить якість життя, виведе економіку з кризи… Лише тоді можна говорити про ефективну зовнішньополітичну складову.

Це означає, що нелогічно робити різкі зміни в зовнішній політиці, поки не будуть проведені внутрішні реформи?

Так.

Однак уже певні кроки зроблено. Міністр закордонних справ заявив, що сьогодні не на часі питання вступу до НАТО, натомість здійснюються кроки щодо інтеграції з Росією. А деякі експерти і політики взагалі почали говорити про приєднання до ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку, в яку входять Росія, Таджикистан, Узбекистан, Вірменія, Білорусь, Киргизія та Казахстан. – Ред.).

Усе залежить від того, якою є ціна питання. Ще раз наголошую: зовнішня політика має бути продовженням внутрішньої політики. А це підготовка нового документа про засади внутрішньої та зовнішньої політики. Не потрібно робити величезну кількість дорожніх карт абощо, а потрібно визначити кілька стратегічних напрямів і працювати. Хоча насправді, якщо говорити про зовнішній курс, виникає питання: чи ми обережними кроками рухаємося в напрямку Європи, чи залишаємося буфером між Росією та Європою, чи рухаємося у бік Росії? Мені здається, буде вибрано якийсь серединний шлях – щось між позаблоковістю і буфером між Росією та Європою.

Питання місцевих виборів знову актуалізувалося. Чи варто сьогодні змінювати систему виборів?

Я б запропонував зміни до виборчого законодавства і провів вибори за такою схемою: до обласного рівня (тобто села, селища, міста) – мажоритарна система, область – змішана система. Але проблема в іншому. Загалом політична система в Україні вимагає сталих правил гри у вигляді стабільної Конституції, яка дозволяє вибудувати ефективне управління державою. А це означає завершення політичної реформи. За цих умов перед дійовими особами української публічної політики постає ряд нагальних питань: скорочення бюджетного дефіциту та структурних боргів; фахова підтримка політичного контролю, а не втручання в економіку, незважаючи на процес глобалізації; вплив на зростаючу конкуренцію між публічними громадами – як на місцевому, регіональному й державному, так і на міждержавному рівні; задоволення зростаючих вимог щодо утримання бюрократичного апарату і публічних адміністрацій; управління конфліктами з перерозподілу ресурсами, незалежно від їх форм, пов’язаними з виключенням певних соціальних і корпоративних груп; більш професійне управління публічними ресурсами, кількість яких увесь час зменшується; вдосконалення демократичних норм, зокрема, коли йдеться про системне оцінювання наслідків прийнятих законів і нормативних актів; політична інтеграція меншості у суспільно-політичні процеси і пов’язане із цим комплексне управління конфліктами, які виникають унаслідок її протистояння з більшістю.