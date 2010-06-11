Опозиція: хто на що здатен?

{-1} На жаль, бачимо «бульдозерну» політику. Це створює для опозиції можливість контргри. Але є апатія та втома людей від нестабільності останні п’ять років. Виявилося, що до нового складного етапу опозиційні сили не були підготовлені навіть психологічно. Адже влада починає діяти проти опозиції поза правилами. Найпершим серед «прагматиків і лідерів третьої сили» переможцям здався Сергій Тігіпко, який спочатку засудив формування коаліції «тушок». Не виключено, що зараз віце-прем’єр може політтехнологічно подати у відставку й заявити, що «він-то хотів, але йому не дали провести реформи». Хоча одразу було зрозуміло, що це, м’яко кажучи, не є уряд реформ. Вів переговори з Януковичем про прем’єрську посаду і Арсеній Яценюк. Але не склалося, тож він знову в опозиції. Чи зробив Яценюк висновки з кампанії 2010 року? Він говорить, що всі працювали проти нього. Але насправді своїм несподіваним геополітичним поворотом він вбив підтримку свого «ядерного» електорату. Шкода, бо дійсно було багато сподівань. Після виборів він обіцяв за два тижні створити опозиційний уряд, але поки що показав тільки «координаторів напрямів». Натомість, як каже регіонал Чечетов, «чим більше опозиційних урядів, тим краще». «Дзеркало тижня» (10.04.2010 р.) ставить питання: це «опозиція до Януковича» чи «опозиція Януковича»? Не знаю, чи хтось ще серйозно сприймає нинішні заяви Віктора Ющенка. Здався переможцям Давид Жванія, який голосував за ратифікацію угоди щодо Севастополя: «забув», як ЧФ стріляв по його рідній Грузії. Кілька сил займають чітку опозиційну нішу. «За Україну» Кириленка – це ідеологічна сила, яка може зайняти націонал-демократичну нішу «Нашої України» (вона наразі радше представляє чиновників колишнього президентського Секретаріату). Проте із цієї ніші їм важко буде йти на схід і південь. Більш прагматичною є позиція Анатолія Гриценка, до якого з повагою ставляться навіть опоненти. Порядний професіонал, не замішаний у корупції, – рідкість у нашій політиці. Але команди в нього поки що немає. Від того, чи зможе він її створити, і залежить його політична перспектива. Окрема розмова про Олега Тягнибока. У нього чітка ніша, його команда наполегливо працює, однак саме з ним хоче зіграти влада у свою гру. Для неї якраз вигідно загнати опозицію у вузьку, надрадикальну нішу, з якої Тягнибок не вийде, але й цього буде достатньо, щоб лякати ним решту України. Правильно кажуть, що мають постати нові сили й лідери нового покоління. Але опиратися авторитаризму та об’єднуватися для цього треба вже зараз. За цих умов ігнорувати роль БЮТ як об’єктивно найбільшої на даний момент опозиційної сили (з якою ще гуртується й значна частина НУНС) – означає грати на реалізацію сценарію Партії регіонів. Мабуть, тільки лінивий не критикував уряд Тимошенко, зокрема й за участь у її команді таких діячів, як Портнов і Ко, що тепер побігли до переможців. Але залишається доволі стійка частина, у тому числі ті, хто пройшов випробування боротьбою з режимом Кучми. При цьому треба врахувати, що, здійснюючи оголошену чистку рядів, необхідно діяти прагматично та не відштовхувати тих, хто коливається, аби Янукович не набрав 300 голосів у парламенті для конституційних змін. Треба об’єднатися чи бодай скоординуватися навколо цінностей і програмових засад, а вони зараз прості: захист демократії та захист незалежності. Вождів і вождиків у нас багато, але потрібно опертя на сильні партійні організації. А ще необхідно спиратися на громадські організації, які не прив’язані до конкретних політичних сил, долучати до керівництва неполітизованих, але впливових громадських діячів. І правильно, що таку спробу було зроблено при створенні комітетів порятунку України. Але треба долучати до керівництва не тільки старе покоління націонал-демократів (що звужує базу цього руху), а й молодше покоління, середній клас, впливові НУО. Всі вони досить швидко зрозуміють, що несе країні нова влада.