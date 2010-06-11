Опозиція: хто на що здатен?

11 июня 2010, 11:02

Аналітики (і я в тому числі) помилялися, коли говорили, що Янукович у 2010 році вже не такий, який він був у 2004-му.

{-1} На жаль, бачимо «бульдозерну» політику. Це створює для опозиції можливість контргри. Але є апатія та втома людей від нестабільності останні п’ять років. Виявилося, що до нового складного етапу опозиційні сили не були підготовлені навіть психологічно. Адже влада починає діяти проти опозиції поза правилами. Найпершим серед «прагматиків і лідерів третьої сили» переможцям здався Сергій Тігіпко, який спочатку засудив формування коаліції «тушок». Не виключено, що зараз віце-прем’єр може політтехнологічно подати у відставку й заявити, що «він-то хотів, але йому не дали провести реформи». Хоча одразу було зрозуміло, що це, м’яко кажучи, не є уряд реформ. Вів переговори з Януковичем про прем’єрську посаду і Арсеній Яценюк. Але не склалося, тож він знову в опозиції. Чи зробив Яценюк висновки з кампанії 2010 року? Він говорить, що всі працювали проти нього. Але насправді своїм несподіваним геополітичним поворотом він вбив підтримку свого «ядерного» електорату. Шкода, бо дійсно було багато сподівань. Після виборів він обіцяв за два тижні створити опозиційний уряд, але поки що показав тільки «координаторів напрямів». Натомість, як каже регіонал Чечетов, «чим більше опозиційних урядів, тим краще». «Дзеркало тижня» (10.04.2010 р.) ставить питання: це «опозиція до Януковича» чи «опозиція Януковича»? Не знаю, чи хтось ще серйозно сприймає нинішні заяви Віктора Ющенка. Здався переможцям Давид Жванія, який голосував за ратифікацію угоди щодо Севастополя: «забув», як ЧФ стріляв по його рідній Грузії. Кілька сил займають чітку опозиційну нішу. «За Україну» Кириленка – це ідеологічна сила, яка може зайняти націонал-демократичну нішу «Нашої України» (вона наразі радше представляє чиновників колишнього президентського Секретаріату). Проте із цієї ніші їм важко буде йти на схід і південь. Більш прагматичною є позиція Анатолія Гриценка, до якого з повагою ставляться навіть опоненти. Порядний професіонал, не замішаний у корупції, – рідкість у нашій політиці. Але команди в нього поки що немає. Від того, чи зможе він її створити, і залежить його політична перспектива. Окрема розмова про Олега Тягнибока. У нього чітка ніша, його команда наполегливо працює, однак саме з ним хоче зіграти влада у свою гру. Для неї якраз вигідно загнати опозицію у вузьку, надрадикальну нішу, з якої Тягнибок не вийде, але й цього буде достатньо, щоб лякати ним решту України. Правильно кажуть, що мають постати нові сили й лідери нового покоління. Але опиратися авторитаризму та об’єднуватися для цього треба вже зараз. За цих умов ігнорувати роль БЮТ як об’єктивно найбільшої на даний момент опозиційної сили (з якою ще гуртується й значна частина НУНС) – означає грати на реалізацію сценарію Партії регіонів. Мабуть, тільки лінивий не критикував уряд Тимошенко, зокрема й за участь у її команді таких діячів, як Портнов і Ко, що тепер побігли до переможців. Але залишається доволі стійка частина, у тому числі ті, хто пройшов випробування боротьбою з режимом Кучми. При цьому треба врахувати, що, здійснюючи оголошену чистку рядів, необхідно діяти прагматично та не відштовхувати тих, хто коливається, аби Янукович не набрав 300 голосів у парламенті для конституційних змін. Треба об’єднатися чи бодай скоординуватися навколо цінностей і програмових засад, а вони зараз прості: захист демократії та захист незалежності. Вождів і вождиків у нас багато, але потрібно опертя на сильні партійні організації. А ще необхідно спиратися на громадські організації, які не прив’язані до конкретних політичних сил, долучати до керівництва неполітизованих, але впливових громадських діячів. І правильно, що таку спробу було зроблено при створенні комітетів порятунку України. Але треба долучати до керівництва не тільки старе покоління націонал-демократів (що звужує базу цього руху), а й молодше покоління, середній клас, впливові НУО. Всі вони досить швидко зрозуміють, що несе країні нова влада.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять