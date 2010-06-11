Студенты vs милиция

В столице прошла акция протеста «Нет полицейскому государству».
Киев. Шествие студентов – друзей погибшего Игоря Индыло и неравнодушных – от станции метро «Лукьяновская» к Шевченковскому РОВД на Герцена, 9.
Как писал ранее «Главред», туда студента доставили 17 мая после перепалки с участковым в общежитии (накануне дня рождения Игорь Индыло изрядно выпил). А дальше, как говорится, САМ «напился-упал-убился». По крайней мере, такой версии придерживается следствие, после того как первоначальную – отравление рвотными массами в «обезьяннике» – «забраковали» судмедэксперты. По заключению последних, смерть наступила в результате «кровоизлияния под оболочки и в ткань головного мозга, перелома костей черепа и повреждений вследствие контакта с тупым предметом».
После первой акции, которая состоялась 1 июня, студенты напомнили о себе через десять дней. За это время Президент взял дело под свой контроль, а глава МВД Анатолий Могилев отстранил от работы лиц, причастных к смерти 19-летнего студента. Следствие ведет прокуратура. Но судя по высказываниям Могилева, скандирование друзей Игоря «Нет тупым предметам в МВД!» не было услышано. Ибо милицейский начальник и далее стоит на версии о том, что «в принципе, этот случай трагический», а «вокруг него начали находить политическую подоплеку».
Поэтому участники шествия решили еще раз напомнить о себе, перекрыв для этого на несколько минут проезжую часть. Мотивы студентов поняли – и, надо сказать, никто из водителей, обычно озлобленных стоянием в пробках, не возмущался. Очертив на асфальте мелом контуры тела, отряд «народных мстителей» двинулся к РОВД.
Милиция отгородилась от народа кордонами и отрядом «Беркута». Порицание и стук бутылок об асфальт действия не возымели. Вручив очередную петицию, студенты разошлись.
Как писал ранее «Главред», туда студента доставили 17 мая после перепалки с участковым в общежитии (накануне дня рождения Игорь Индыло изрядно выпил). А дальше, как говорится, САМ «напился-упал-убился». По крайней мере, такой версии придерживается следствие, после того как первоначальную – отравление рвотными массами в «обезьяннике» – «забраковали» судмедэксперты. По заключению последних, смерть наступила в результате «кровоизлияния под оболочки и в ткань головного мозга, перелома костей черепа и повреждений вследствие контакта с тупым предметом».
После первой акции, которая состоялась 1 июня, студенты напомнили о себе через десять дней. За это время Президент взял дело под свой контроль, а глава МВД Анатолий Могилев отстранил от работы лиц, причастных к смерти 19-летнего студента. Следствие ведет прокуратура. Но судя по высказываниям Могилева, скандирование друзей Игоря «Нет тупым предметам в МВД!» не было услышано. Ибо милицейский начальник и далее стоит на версии о том, что «в принципе, этот случай трагический», а «вокруг него начали находить политическую подоплеку».
Поэтому участники шествия решили еще раз напомнить о себе, перекрыв для этого на несколько минут проезжую часть. Мотивы студентов поняли – и, надо сказать, никто из водителей, обычно озлобленных стоянием в пробках, не возмущался. Очертив на асфальте мелом контуры тела, отряд «народных мстителей» двинулся к РОВД.
Милиция отгородилась от народа кордонами и отрядом «Беркута». Порицание и стук бутылок об асфальт действия не возымели. Вручив очередную петицию, студенты разошлись.