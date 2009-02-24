Мирослав Якибчук: «Мы сами организовываем на предприятии забастовки и митинги»

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мapycідзe, 13:28

Divodiva12, 13:31

вaoaділвao, 13:32

elizzor2902, 13:34

bodyboy, 13:35

pilot, 13:40

skeptik25, 13:42

cтyдeнт, 13:45

bodyboy, 13:52

Какой вы видите выход из сложившейся ситуации? Что может изменить порядок вещей, который есть сегодня? Какими методами действовать простым гражданам, чтобы отстоять свои права? Помогут ли массовые забастовки?В самом худшем положении как раз оказались те люди, которые сегодня работают на предприятиях, на большинстве которых критическая ситуация в официальных отраслях Украины. Где полностью останавливается производство, и приходится или просто брать отпуска за свой счет, либо работать неполный рабочий день, неполную рабочую неделю и получать даже меньше, чем минимальная заработная плата. На многих предприятиях в течении четырех-пяти месяцев не получают зарплату. И сегодня с каждым днем по всей Украине растет напряженная ситуация. На разных предприятиях, на том же предприятии судостроительного завода проходят забастовки, митинги перед администрацией предприятий. Ситуация очень катастрофическая, так как ни администрация на местах, ни администрация предприятия, ни собственники предприятия не видят выход из сложившейся ситуации. Поэтому, действительно, могут помочь массовые забастовки. Первый момент массовой забастовки – это обратиться к власти, обратить внимание на те проблемы, реакция на которые сегодня замедленная. Сегодня в большинстве случаев бизнес оказался неспособен справиться с тем кризисом, в котором сейчас оказалась страна. Он работал в комфортных условиях, когда была дешевая рабочая сила, когда прибыль и сверхприбыль получали на разнице курсов валют, на неуплате и минимизации налогов и так дальше. В результате сегодня бизнес столкнулся с условиями кризиса и серьезной конкуренции, где надо каждый день интенсивно работать, усовершенствуя технологии. В таких условиях украинский бизнес дал трещину. В результате у нас есть факты, когда собственники просто пропадают из предприятий, их невозможно найти. Руководители предприятий разводят руками, местная администрация говорит, что это – проблема с хозяевами и люди остаются один на один с собственными долгами и проблемами. Мы, соответственно, обращаемся в различные органы и инстанции, в Прокуратуру, в КабМин, местные органы власти, и стараемся найти выход из сложившейся ситуации. Сегодня мы как Профсоюз четко выписали порядок вещей. Мы видим выход из сложившейся ситуации. Те предприятия, которые сегодня в стране оказались на стадии банкротства, у которых есть неэффективные собственники, ставить временную администрацию, находить новых собственников, и налаживать их работу в кризисных условиях. Нужно разбираться в каждом конкретном случае. Безвыходных ситуаций нет. Я, правда, против того, чтобы ситуации были доведены до тупика. Например, ситуация в Херсоне была доведена до того, что коллектив захватил предприятие и только после этого местные власти обратили внимание на это предприятие и начали решать вопросы. Для решения вопроса местная власть выделила 2 миллиона грн, Кабинет Министров – 20 млн. грн, но мы считаем, что это не выход из ситуации. Многие собственники предприятий, которые получали сверхприбыль в течении 10-15 лет, а сегодня они самоустраняются и оставляют проблемы в первую очередь на людей, которые там работают, и на государство. Сегодня есть еще другие эффективные методы борьбы, и всегда нужно понимать суть проблемы и механизмы, чтобы можно было урегулировать схему выхода из сложившейся ситуации и помогать их решать. Для этого у нас работает Программа мониторинга трудовых конфликтов, где мы изучаем эти конфликты, рисуем схему выхода из ситуации, помогаем ее решать. Мы сами организовываем на предприятии забастовки, организовываем митинги для того, чтобы обратили внимание на проблему. Путем обращения в Прокуратуру возбуждено сотни уголовных дел против собственников и директоров, администрации предприятий за нарушение трудового законодательства, за нарушение выплат заработной платы и другие причины, на которые раньше не обращали внимание. Можно сказать, что эффективно начала работать Генеральная прокуратура, за последнее время возбуждено тысячи уголовных дел как раз в нарушении трудового законодательства. Закон – для всех одинаков и все должны его соблюдать в независимости от формы предприятия.Скажите, придерживаетесь ли Вы поста? Если да, то чем вы будете питаться в предстоящий пост? Расскажите о содержимом вашей потребительской корзине и ее стоимости?Я человек православный. Придерживаюсь поста на протяжении последних восьми лет. Питаться буду так же, как люди, которые постятся. Продукты стараюсь покупать на рынке, не в супермаркетах. Во-первых, вкуснее, во-вторых, дешевле, в-третьих, у меня есть знакомые бабушки, у которых я покупаю сыр, масло и сметану. Продукты покупаю на Печерском рынке у конкретных людей, которых давно знаю. Потребительская корзина не такая уж большая, потому как зарплата у нас не такая высокая.Вы, судя по всему, готовы идти в политику. Каким бизнесом вы занимаетесь?Я занимался бизнесом до 2001 года. С 2004 года – занимаюсь общественной деятельностью. Насчет политики, я думаю, что вопрос сейчас не актуален, я хочу реализоваться как общественный деятель и основная задача, которую перед собой ставлю – это организовать мощное профсоюзное движение в Украине. Я думаю, что политика сама ко мне прийдет.Серед програм вашого руху є «Програма розбудови профспілкового житла «Трудове житло». Що це означає? Де можна побачити бодай один будинок «трудового житла»? Яка стоїть черга у цей «будинок»? Хто має на нього право? І яка якість цього «трудового житла»?Трудове житло – це не соціальне житло. Воно є за доступними цінами, воно не безпкоштовне, це житло коштує грошей, але коштує набагато менше, ніж нерухомість на ринку. Ми будуємо будинок на околиці Києва. Хто може бути власником? У першу чергу – це члени нашої організації. Створена ціла інфраструктура отримання такого житла та система оплати. Тому, якщо комусь дуже цікаво, у нас на сайті вивішена уся інформація по цій програмі, усі можуть її почитати. Незважаючи на кризу, будівництва ми не призупинили. Ми будемо продовжувати цю програму, маємо угоду, підписану с державною іпотечною установою, яка буде надавати пільгові кредити для членів нашої організації, які буреть участь в цій програмі і хочуть отримати доступне житло. На жаль, в бюджеті немає коштів, але ми реалізовуємо цю програму власними силами за рахунок тих коштів, які є в нашій організації. Тому ми можемо вас запросити і показати цей будинок. Якщо є інтерес, можете під’їхати до нас в офіс, де ми все роз’яснимо. Якщо у вас буде бажання, можете взяти участь у цій програмі.Переконана, що насправді профспілковий рух в Україні – це ілюзія. Жодних значимих конкретних справ і перемог. Суцільна політика і словоблудство! А там, де править ілюзія, недалеко до абсурду! Хіба не так?Мабуть, якась красива дівчина ставила це запитання. Можливостей, які сьогодні мають профспілки згідно українського законодавства про профспілковий рух, багато, але їх просто не використовують. Не ведуть агресивну політику, не захищають інтереси трудящих. Сьогодні профспілки працюють на великих підприємствах – тут є профспілки та профспілкові комітети, вони є ефективні, дійсно реально працюють, заключають трудові договори тощо. Є галузеві, регіональні угоди, є генеральна угода, де чітко прописано зобов’язання і роботодавців, і профспілок, і зобов’язання уряду. Керуючись цими угодами, ми відстоюємо інтереси людей найманої праці. Ми проводимо мітинги. Нещодавно ми проводили мітинг у Полтаві на заводі, днем раніше – у Миколаєві, в Луганську проводили, проводили страйки. Зараз є можливості відстояти інтереси праці. Перше і основне зараз – це врегулювати трудові конфлікти мирним шляхом. Ми ведемо дуже серйозну роботу з Верховною Радою, з усіма парламентськими комітетами, працюємо над усіма законами, що стосуються інтересів трудящих. Ми вносимо доповнення і зміни, проводимо засідання комітетів на рахунок ідеології роботи з роботодавцями та урядом. Сьогодні до нас звертаються люди, які не є членами профспілок. Ми їм також допомагаємо. По всій Україні в нас діє профспілкова ідеологічна клініка, ми надаємо допомогу та консультації щодо порушення прав людей, надаємо консультації щодо оформлення позовів. Ми організовуємо прес-конференції, допомагаємо, щоб про проблему людей почули і звернули на неї увагу. Дійсно, сьогодні в малому і середньому бізнесі, у приватному бізнесі власники не бажають, аби в колективі формувалася профспілка, тому що вони отримують від профспілок опонентів, з якими важче вирішувати свої питання. Тому, дійсно, профспілка відстоює інтереси і гарантує права. І можна звертатися в суд, порушувати кримінальні справи. На більшості малих підприємствах немає профспілок. До нас ось звернулися підприємці міста Києва з фонду малих архітектурних форм, вони хотіли створити профспілку. По всій території України виникла така проблема. Місцева влада одним розчерком пера зносить малі архітектурні форми, не зважаючи на те, що люди вкладають кошти і мають всі відповідні документи. Працівники хочуть захистити свої права. Тільки у Києві є 20000 малих архітектурних форм, у кожній з них працює від 3 до 5 чоловік, це 100000 людей. Політика з боку уряду і органів місцевої влади доводить ситуацію до того, що 90% людей втрачають робочі місця. Тільки профспілки побачили механізм як через генеральну угоду можна захистити свої права. Через профспілку і через механізм впливу на органи влади можливо добитися захисту своїх прав. Це запитання виникло напевно тому, що людина, яка його ставила, не знає як ми працюємо. Зараз люди реагують здебільшого на те, що бачать по телевізору – а бачать мітинги та страйки, різні акції протесту. Але завдання профспілок – юридичний захист людей найманої праці, а не тільки провести мітинг і пошуміти. Ми сьогодні працюємо з державними органами влади. У першу чергу ми відстоюємо мінімальну заробітну плату, прожитковий мінімум, відстоюємо середні зарплати по галузях, виконання цих зобов’язань. Ми працюємо з законом. Просто може про це ніхто не говорить. У нас можливо немає таких можливостей в сьогоднішніх умовах показувати свою роботу. Але всім людям, котрі до нас звертаються, ми всім надаємо допомогу.Добрый день! Какие действия намерен принять Национальный форум профсюзов в связи с ростом безработицы и национальной напряженности? Спасибо! Перш за все, по кожному підприємству, де виникають проблеми, ми розробляємо механізм, як вийти з такої кризи. Ми проводимо моніторинг понад тисячі підприємств, які сьогодні розвалилися і не працюють. Це цілі галузі, які знаходяться в скрутному становищі, де уже по 4-5 місяців не виплачують заробітної плати, де люди вже не працюють. По кожному підприємству конкретно ми розробляємо план дій. Наше основне завдання – це не допустити будь-яких стихійних неконтрольованих мітингів, акцій. І не силовим методом вирішувати ці проблеми, а спокійно говорити з місцевою владою, з працедавцями, і відпрацювати механізм виходу з цієї ситуації. Прибутки роботодавців, які вони заробили за багато років, ці гроші вони повинні інвестувати в підприємство. Держава має іти на поступки в системі оподаткування, тарифікації. Вона має захистити вітчизняного виробника, запустити програму виходу з кризи. Сьогодні у нас вся вагонобудівна галузь стоїть, заводи не працюють ні в Полтавській області, ні в Луганській, вони просто стоять, а залізниця має потребу у 2000 вагонів. Залізниця зараз планує замовляти нові вагони, проводять тендер, участь у ньому беруть російські і західні компанії. А наша вітчизняна машинобудівна галузь стоїть. У бюджеті передбачено чимало коштів на закупівлю вагонів, чи не краще дати кошти українським заводам? Запустити виробництво, повернути заборгованості по зарплатні, підтримати вітчизняного виробника і зберегти робочі місця наших громадян. Але є політичний момент – коли ці заводи належать політичним опонентам. І краще, нехай ці заводи будуть стояти, а вагони – закуповуватися у західних компаніях. Ми активно наполягаємо на тому, щоби уряд звернув на це увагу. Аналогічна проблема з літакобудуванням. Є 9 держав у світі, які мають повний замкнутий цикл літакобудівної галузі, і Україна серед них. Сьогодні ми цю галузь знищуємо, вона «лежить», коли ми маємо потребу в літаках. А авіаперевізники закуповують літаки за кордоном. Ці проблеми піднімає не влада. Ми ці питання піднімаємо. Тому що ми зацікавлені в тому, щоб наші люди мали робочі місця.Яку освіту ви маєте? І чи не маєте наміру спробувати повчитися у вищих навчальних закладах Європи, щоб набратися потрібних знань і досвіду? Наприклад в Академії Управління у Франції, де вчать дійсно спеціалістів для управління Державою, або Оксфордський Університет у Британії, аби ви могли грамотно і результативно просувати вашу профспілкову ідеологію? Чи вам достатньо знань, які даються в Українській академії державного управління при Президентові України, яку ви закінчили? Історія профспілкового руху Радянського Союзу як основа руху вперед для «нової України», побудову якої ви декларуєте, не найкращий фундамент, щоб будувати цей дім. Досвід Європи – інша справа.Дякую за запитання. Можливо людині, яка поставила це запитання, не вистачило терпіння дочитати програму профспілок до кінця, ту, яку днями прийняв Національний форум. Програма не має нічого спільного з профспілковим рухом Радянського Союзу. ЇЇ розробляв я. Ми говоримо про об’єднання профспілкового руху – про єдиний потужний профспілковий рух, який ми будуємо на принципах Закону про Профспілки України. І кадровий потенціал, який ми залучаємо до профспілковості, створений на базі Харківського інституту профспілкового руху. Ми також маємо найкращих спеціалістів, які читають лекції і за кордоном, і в Росії. Щодо моєї освіти. Я закінчив Академію Державного Управління. Захистив кандидатську. Зараз дійсно немає часу, аби вчитися у тій же Франції, чи в Оксфорді. Це мрія, але практична робота просто не залишає часу на навчання. Чи достатньо освіти? Практичний досвід, накопичений за довгий час, дає можливість працювати ефективно. Інше питання – політика. Коли ми представляли розроблену програму в Німеччині, нам говорили, що це – переворот соціальних відносин. Можливо, це невчасна програма для українського суспільства, але вона стане в основу розвитку профспілкового руху та соціальних відносин в Україні.Вам доводилося шахрувати заради вашої ідеї? В який ситуаціях ви вдаєтеся до обману заради перемоги?Для людей праці в нас є чітка програма дій. Шахрайством займатися просто немає сенсу. А стосовно того, щоб обманути, вважаю, що на зраді та обмані ти далеко не заїдеш. Рано чи пізно про це все одно стане відомо, тому ми працюємо згідно принципів, які дають можливість дійти до перемоги відкритим шляхом.Пане Мирославе,скажіть, будь-ласка, що варто робити в ситуації, коли при звільненні компанія не погоджується підписувати угоду за згодою сторін, а вимагає заяву за власним бажанням? Адже тоді стати на біржу праці неможливо.Пишете заяву про порушення законодавства, звертаєтесь до суду, не підписуєте ніяких заяв, не погоджуєтесь на ті умови, які порушують ваші права, і добиваєтесь дотримання трудового законодавства. Сьогодні дійсно роботодавець різними шляхами намагається ошукати людей, добитися від них згоди на добровільне звільнення. Використовуються різні вмовляння, обмани, погрози, і люди погоджуються, вони попадають на цей гачок. Тому ми говоримо про те, що ви можете зайти на наш сайт, де є спеціально розроблена програма стосовно того, як діяти в тій чи іншій ситуації при звільненні. Я хотів би сказати, що сьогодні наша влада діє як завжди. У січні було прийнято поправки до Закону про те, що люди, які звільняються за угодою сторін, раніше вони отримували всі виплати на восьмий (8) день після звільнення. Поправки, що прийнято зараз, передбачають виплату на дев’яносто перший (91) день. Багато працедавців таким чином обманули величезну кількість людей, скориставшись цими поправками. А перед тим і з боку держави, і працедавців, і Фонду зайнятості йшла реклама про те, що люди можуть звільнятися за згодою сторін. Ми сьогодні опротестували таке рішення. Написали звернення до Кабінету Міністрів і вимагаємо, щоб цю поправку скасували.Пане Мирославе,а маєте город? Картоплю садити вмієте? Адже зараз криза.Город маємо, картоплю садити вмію. Так що не пропадемо.Дорогой Мирослав! А что такое Нацфорум профсоюзов? Где можно найти Вашу первичку, чтобы в нее вступить? И сколько у Вас членов? Я смотрел у ФПУ – 10 млн, у КВПУ – 150 тыс, у др. – еще меньше.Сегодня во всех регионах Украины созданы структуры. Первички существуют по отраслевому принципу. Мы организовали межотраслевой профсоюз трудящихся, в котором можно быть независимо от вашей профессии. Вы можете зайти на наш сайт и увидеть все телефоны региональных, межрегиональных структур и первичных организаций. По желанию, учитывая место жительства, вы можете обратиться, написать заявление и стать членом профсоюза. Численность нашей организации – более 2 миллионов человек. Мы ведем электронный учет и реестр членов организации, а не просто декларируем количество всех работающих в Украине.Добрый день!!!Скажите, пожалуйста, по каким критериям Вы формируете свою команду?Благодарим за ответ...ВладимирМы подбираем тех людей, которые раньше не имели никакого отношения к профсоюзу. Почему? Потому что советское прошлое мешает двигаться вперед. Принцип подбора таков: мы проводим собеседования, отбор, проверяем их профессиональные качества, учитываем рекомендации. Мы также осуществляем подготовку людей и их обучение.На сегодня главой Федерации профсоюзов Украины является народный депутат от Партии регионов Василий Хара.Это грубейшее нарушение Устава профсоюзов…Насколько мне известно, возглавлять Федерацию профсоюзов Украины может человек, который вне политики и вне коммерции!Почему так произошло? И вообще кто его избрал???Любая организация имеет право выбирать себе лидера, которого она считает необходимым. Но есть одно «но»… На сегодняшний день проблема всего профсоюзного движения Украины – это заполитизированность. Сегодня каждая уважающая себя политическая сила считает необходимым иметь карманные профсоюзы. И как показала многолетняя практика, никто из профсоюзных лидеров, кто стал народным депутатом, не решил ни одну проблему для трудящихся. Тот же глава Федерации профсоюзов. Такое профсоюзное движение никому не нужно. В первую очередь, оно не нужно трудящимся Украины. И мы категорически выступаем против этого. Профсоюзное движение – не политическое, оно защищает интересы своих членов. Оно не должно выводить на улицы трудящихся под флагами политических сил. Потому что таким способом мы используем народ для решения своих политических целей и достижения власти. Ни одна политическая сила не решила проблему с трудящими ся, она только распределяет места и делит бюджет. «Дерибаном» занимается. Поэтому если ты решил быть депутатом, пожалуйста. Если ты член партии, так оставь пост председателя профсоюза, на который тебя избрали, дали тебе возможности и права отстаивать интересы, и занимайся политикой. А говорить о том, что мы защищаем права трудящихся, а на самом деле решаем свои вопросы, неправильно. Мы категорически выступаем против этого.Почему в украинской политике есть «авторитеты», но нет авторитетов?!Тому що вони всі пробрехалися.Уважаемый Мирослав ИльичСпецификой города Николаева с момента его основания было судостроение. В данный момент 2 судостроительных завода находятся на грани гибели, люди (работники) уже практически без средств существования. Неужели ни нашему правительству, никому в мире не нужны наши корабли? Как повлиять на правительство, чтоб оно занялось этой проблемой?Олег, студент НКИВ бывшем Советском Союзе на судостроительных объектах монжо было строить огромные корабли и крейсеры. После приватизации они попали в руки к недобросовестным владельцам. Власть потеряла влияние на эти предприятия и на собственников, которые вообще есть гражданами другого государства, которые практически уничтожили эти мощности и только отследили свои интересы, практически уничтожив всю судостроительную отрасль Украины. Это нужно рассматривать как преступление против украинского государства. Эти люди должны понести наказание. Для этого необходимо национализировать эти предприятия, они имеют очень важное стратегическое значение для государства. Из государственного бюджета погасить долги по заработной плате. Все те задолженности, которые сформированы, по ним должна разобраться Генеральная прокуратура и компетентне органы. И инвестировать сегодня через государственные заказы эти предприятия. На днях конкретно проводилась акция на Судостроительном Заводе 61 коммунара, где приняли решение о продаже железобетонной конструкции для покрытия задолженности по заработной плате. То есть сегодня уже по запчастям продают предприятия. Иного выхода просто нет. И местная власть никак не может повлиять на происходящее. По-этому к нам обратились работники из профсоюза этого завода. Мы подготовили соответствующее обращение в Кабинет Министров с конкретным предложением как выйти из этой ситуации.Добрый день!Это всё полемика, скажите пожалуйста, какие шаги нужно предпринять, что бы перейти от слов к делу???ВладимирВообще наши действия конкретны, мы изучаем проблему и разрабатываем план действий, но без вмешательства власти у нас нет таких полномочий, которые на сегодняшний день имеют органы местного самоуправления и администрация, правительство. Мы не можем вместо суда принять решение. Мы сегодня обращаемся к депутатам в соответствующие комитеты, в правительство, но существующая бюократическая система не дает нам возможности решать многие вопросы. Было возбуждено тысячу уголовных дел по нарушению Трудового законодательства, и эти все дела просто копятся в судах. Собственники соответственно обладают средствами, а судебная система – таки коррупционная. Решение принимается не в пользу трудящихся. Если взять европейские страны, то там в судах именно трудовые споры решаются. Поэтому мы делаем конкретное дело, но есть предел возможностей. У нас есть своя законодательная база, выйдя за рамки которой мы уже несем уголовную ответственность. Наша основная задача – решать трудовые вопросы мирным путем, а не силовым. На сегодня мы сталкиваемся с тем фактом, когда работодатели под кризис просто начинают сокращать рабочих. Люди выпускают продукцию, продукция со складов вывозится. Мы пришли к решению, что мы будем создавать отряды и на предприятиях охранять продукцию, и четко контролировать от пуск, вывоз этой продукции с предприятия. Думаю, рабочие не должны заниматься контролем своих интересов. И если не работает государственная система защиты их интересов, мы должны как-то сами себя защитить. Есть сотни вариантов решения трудовых вопросов. Решения может принять фонд Госимущества, может принять правительство, соответствующий закон может принять Верховная Рада. Если мы хотим, чтобы в стране был порядок, нужно нести ответственность за неуплату налогов, за невыплату заработной платы, за использование служебного положения, за взяточничество. И должны быть жесткие наказания. Не просто штрафы, а уголовная ответственность, и не менее 10 лет. И органы правосудия также должны работать эффективно. Сегодня нам нужно более жестко подойти к вопросам кадровой политики. Найти вопросы урегулирования между всеми ветвями власти. Но именно заполитизированность ситуации в стране привела к такому плачевному результату. Политики говорят много, но никто не говорит о финансовом состоянии, никто не ищет путей выхода из ситуации. Или предлагают какие-то фантастические идеи, когда путь решения лежит под ногами. У нас сегодня не защищен рынок, внутренний производитель. Мы пытаемся за счет малого бизнеса максимально наполнить рынок, при этом нет понимания, что таким образом мы подрываем основы экономики. Я могу сказать одно. Политика социальных выплат не привязана ни к какому росту валового продукта, на это на сегодняшний день никто не обращал внимания. В результате накопились огромные долги по выплате, огромные деньги, которые мы не способны выплачивать. И я уверен, что на сегодняшний день ситуация движется к коллапсу. Назовем его финансовым дефолтом или просто остановкой производства. К концу марта мы увидим катастрофическую ситуацию. Мы сейчас не в курсе, какие есть реальные дефициты социальных фондов, пенсионного фонда. Мы сегодня знаем какая реальная ситуация на производствах. Машиностроительная отрасль стоит. Химическая область стоит. Сегодня у нас есть коллосальные проблемы по выплатам денег преподавателям, работникам медицины, которые уже несколько месяцев ничего не получают. Шаги решения – это жесткая вертикаль власти, либерализация экономики, национализация определенных отраслей, которые перешли в частные руки. То есть очень четкий план действий, который даст возможность выйти из данной ситуации.