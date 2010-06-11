Россия-Украина: скрытая угроза

День России, отмечаемый 12 июня, – хороший повод подвести промежуточный итог «медового месяца» в отношении двух стран. Сегодня украинский политический истеблишмент, подружившись с российским руководством, рассчитывает на дальнейшие уступки в плане транзита и поставок энергоносителей, совместного выхода на рынки третьих стран и финансовые кредиты. Кремль априори не оставляет надежды втянуть Украину в свои интеграционные проекты, которые из-за специфического характера российской «демократии» воспринимаются в Украине неоднозначно. И как начало «вражеского поглощения» с ожиданием полной утраты суверенитета, и как надежду на то, что удастся вести отношения с Россией, как раньше. Это и вызов, и шанс, и опасные иллюзии для нас, утверждают украинские эксперты в комментарии «Главреду». Одна проблема – не было бы поздно писать стратегию Украины в отношении РФ.



Валерий Чалый, заместитель генерального директора Центра Разумкова

{1-} Несмотря на интенсивное развитие и углубление отношений с РФ в первые 100 дней деятельности Президента Виктора Януковича и достижение действительно стратегических решений, они по-разному воспринимаются в Украине. Я абсолютно поддерживаю решение по демаркации сухопутной границы, от которого выигрывают и Украина, и РФ. Но не так однозначно может быть оценена пролонгация пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, когда, по сути, произошел обмен стратегических геополитических интересов Украины на экономические преференции со стороны РФ.



Тем не менее, семь встреч и три заседания межгосударственной украинско-российской комиссии поднимают отношения на более высокий уровень. При этом, особенно на начальном этапе, подготовка решений с украинской стороны происходила в очень ручном, кулуарном режиме. Часто это было реагирование на документы и предложения российской стороны. При этом Украина сделала несколько шагов навстречу внешнеполитическим инициативам РФ. В силу наиболее длинного вектора на российском направлении, можно говорить об определенном внешнеполитическом дисбалансе. И этот дисбаланс может повлечь практическую проблему взаимодействия не только с НАТО, но и с ЕС.



Есть ли в Украине стратегическое видение этих отношений? Я считаю, что проект закона об основах внешней и внутренней политики абсолютно не отвечает на этот вопрос и направлен на решение только одного вопроса – исключения евроатлантической интеграции из всех документов. Пока Президент не подписал Стратегию внешней политики, как это делается в большинстве стран. Изменения, предлагаемые в Стратегию национальной безопасности, Военную доктрину должны быть более глубокими, профессиональными, а не ограничиваться лишь отменой евроатлантического вектора.



Что касается наличия стратегии по отношении к РФ де-факто, то, по мнению экспертов, ее в Украине нет. Не было ее до последнего времени и в России. Сейчас в РФ наблюдается более консолидированная позиция, которая четко прописана во многих документах, например, Стратегии внешней политики. В них есть одно четкое видение: Украина должна оставаться в сфере интересов и в зоне влияния РФ. Я думаю, что и РФ находится в зоне наших интересов. Но ясно, что в условиях ассиметричных отношений мы вряд ли сможем осуществлять то влияние, которое оказывает РФ сегодня. Мне кажется, что украинская власть недооценивает угроз быть втянутыми в орбиту одной страны.

Отсюда вызов, который стоит перед украинской властью, – сбалансировать внешнюю политику. Это будет легче сделать, если использовать не только механизмы встреч на высшем уровне, но и мнение оппозиции, поддержку гражданского общества Украины и международные механизмы, например, наше членство в ВТО. Оно защищает нас от втягивания в Таможенный союз, оставляя актуальным вопрос экономический интеграции с ЕС.



Желание РФ – получение активов в высокотехнологических секторах Украины (согласно «плану Лаврова», опубликованному в русском Newsweek) – понятно, как дальше будет реагировать украинская власть – посмотрим. Я думаю, они уже не в восторге от такого натиска РФ.



Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества

{2-} «Медовый месяц» российско-украинских отношений уже проходит. Никаких глобальных инициатив стратегического и исторического масштаба, как в Харькове, уже не будет. Сейчас страны выстраивают рабочую схему, чтобы решать ежедневные вопросы, которые накапливаются в результате экономического сотрудничества по увеличению товарооборота, а также взаимного проникновения инвестиций. Речь идет о достаточно жесткой и прагматичной защите интересов, как россиянами, так и украинцами.



Заявленные объединения авиапрома или судостроительной отрасли легко не произойдут. А если и произойдут, то далеко не по той схеме, которую «рисуют» в Кремле. Должна быть понятна выгода от такой интеграции. На это рассчитывает украинское правительство, это следует из программы Януковича, и уже начинает просматриваться в линии внешней политики, которую условно можно назвать многовекторной. Ставка делается на усиление контактов не только с РФ, но и со странами БРИК и ЕС.



Главная угроза – не просчитав риски и убытки, некоторые наши чиновники могут попытаться ускорить знаковые решения. Например, несмотря на сопротивление топ-менеджмента украинского авиапрома, объединиться с российской компанией. Если это произойдет по ранее озвученному российской стороной алгоритму, то это принесет значительные убытки нашим заводам-производителям, и мы превратимся, по словам Кучмы, в конструкторское бюро. Но выступления Николая Азарова вселяют оптимизм, что мы будем прагматично защищать свои интересы.



Если во внешнеэкономической сфере можно говорить о построении схем кооперации с целью выхода на третьи рынки, то во внешнеполитической – есть риск, что РФ возьмет на себя миссию так называемой ответственности Украины перед ЕС и глобальными игроками. Иными словами, вопросы Украины, региональной стабильности и безопасности будут решаться напрямую Москвой, Вашингтоном и Брюсселем. Это неправильно, и мы не должны сдавать России наши интересы в том же Приднестровском урегулировании, где нас выталкивают из переговорного процесса, в вопросах Черноморской безопасности.



Во-вторых, необходимо говорить об участии Украины в конструировании и европейского и евразийского пространства безопасности, чтобы Украина имела возможность влиять на третьи страны Таможенного союза, ОДКБ, ШОС. Также Украина должна иметь возможность влиять на европейское пространство безопасности, а именно на диалог России и Германии.



Гуманитарные проекты двух стран вызывают больше вопросов: нет системности, есть шараханье. Надо помнить, что написание общего учебника истории не снимает процесс разночтения истории. Сближение позиций – это долгоиграющий процесс. Общий учебник истории, особенно истории войны, Германия и Франция пишут уже второе десятилетие, и написан только третий том.



Григорий Перепелица, доктор политических наук, политолог



{3-} Скрытые угрозы российско-украинских отношений состоят в поглощении национального суверенитета Украины. Риск очень велик, так как пытаясь максимально продвинуть Украину ближе к РФ, новая власть преследует, прежде всего, экономическую выгоду. Но она недооценивает политические и геополитические риски такого сближения. Россия имеет четкую и продуманную стратегию, которая реализуется уже десять лет. Ее главная цель – восстановление РФ как геополитического центра, который должен осуществлять доминирующее влияние на Европейском континенте. Без поглощения Украины такая цель кажется отдаленной и даже призрачной. Поэтому до 2005 года мы видели стратегию ограниченного суверенитета Украины. Потом РФ перешла к Стратегии реставрации на постсоветском пространстве империи. И, конечно, при такой стратегии не может идти речь о равноправных отношениях между двумя государствами. И то, что происходит в экономике, информационной сфере – это поглощение составляющих нашей государственности.



Вопрос с отчуждением российским инвесторам «Запорожстали» – это «первая ласточка», которая должна была заставить задуматься украинских олигархов, чего им будет стоить условно дешевый газ. От такого сближения они проиграют все: свои капиталы, степень собственной безопасности и свободы. Наши олигархи будут очень быстро выстроены под политические интересы Кремля, а тех, кто не согласится, ожидает доля Ходорковского. Ни Ахметов, ни другие олигархи, которые разбогатели в Украине, не понимают политических рисков.



Российский бизнес заходит не с целью развития новых технологий, а с целью поглощения сегментов украинской экономики, ресурсов и переведения их под флаг РФ. Случай с «Запорожсталью» заставляет задуматься еще и о том, что интересы украинского политического истеблишмента и бизнеса расходятся. Истеблишмент будет смотреть на РФ и пытаться учитывать ее интересы не только на международной арене, но и внутри страны, а это будет приводить к конфликтам между властью и бизнесом. И это облегчит РФ решение стоящих перед ней стратегических задач в отношении Украины. Поэтому наш бизнес, особенно олигархический, должен стать национальным. Пока он не почувствует национальной украинской идентичности, у него нет шансов выиграть эту борьбу.



Сергей Толстов, директор Института политического анализа и международных исследований



{4-} Пока я не вижу кардинальных сдвигов на российско-украинском направлении. Идет очень сложная, изматывающая торговля по Южному потоку, украинской ГТС. Что касается перспектив, то главное – это поиск совместной модели экономического развития, потому что нынешняя модель «придатка Запада» никуда не ведет ни РФ, ни Украину. Россияне говорят, что они – «большая российская бензоколонка» и «газовый баллон», а мы – «цех по переработке металлолома». Если стороны найдут какой-то вариант более динамичного развития с точки зрения выравнивания условий, то возможно более широкое сотрудничество двух стран.



По газу и флоту вопрос решен, по атомным электростанциям договор подписан. По авиастроению есть противоречивые заявления. Но если бы Соглашение подписали, то об этом уже бы стало известно. Самый непонятный вопрос – судостроение. Россияне видят полную бесперспективность самостоятельности украинских предприятий и предлагают включить их в объединенную судостроительную российскую кампанию. Причем даже достройка крейсера «Украина» представляется труднореализуемой. В космической отрасли пока нет конкретных известий.



Металлургия – это частный приватизированный сегмент экономики, и вмешиваться в эти процессы украинский Президент и правительство не будут. Российские эксперты говорят, что важна не столько концентрация в металлургической промышленности, сколько сырья, поскольку цены на рынке диктуют крупные рудодобывающие компании.



В перспективе возможны два варианта: захват более крупной сырьевой державой экономики менее крупной в интересах контроля, доминирования и получения большей прибыли. Либо совместный выход на другую модель развития и спасение производящих отраслей промышленности, чтобы избежать полного краха. Потому что полный крах просматривается как для Украины, так и для РФ, причем для Украины он просматривается несколько быстрее, потому что у нас нет такого количества ликвидных ресурсов.