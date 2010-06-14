Заветам Ленина верны

Инициатива лидера крымского рескома КПУ Леонида Грача, предлагавшего коммунистам покинуть ряды коалиции, не нашла поддержки среди участников пленума ЦК КПУ, прошедшего в минувшие выходные.

Коммунисты ограничились критикой своих партнеров по коалиции и не стали осуществлять демарш, поскольку хорошо понимают, что судьба коалиции не зависит от их заявлений.



Ничего удивительного в том, что представители КПУ действуют по ленинскому принципу «Шаг вперед – два назад». Вхождение в коалицию «Стабильность и реформы» произошло практически без особого торга, Петр Симоненко заявил о поддержке кандидатуры Виктора Януковича еще перед вторым туром президентских выборов. Первый секретарь ЦК КПУ легко забыл взаимодействие с правительством Юлии Тимошенко, для которого фракция коммунистов неоднократно играла роль резерва для принятия необходимых решений. Надо сказать, что «портфельная» компенсация для коммунистов оказалась любопытной: хотя они потеряли привычное влияние на АПК, зато делегировали своего представителя для руководства таможней, которую, по всей видимости, хотят превратить в образцовый орган государственного контроля. Теперь мытари будут контролировать экспортно-импортные операции, учитывая классовые позиции своего руководства. Министр экономики Василий Цушко, возглавивший министерство экономики по квоте КПУ, вряд ли может рассматриваться коммунистами как полноценный партийный «штык» в системе власти: Василий Петрович может в ближайшее время возглавить Социалистическую партию, и вряд ли поведет социалистов в лоно КПУ.



Петр Симоненко традиционно заверил участников пленума ЦК КПУ, что партия никогда не отступит от курса на социализм. Стоит отметить, что Петру Николаевичу не удалось решить вопрос своего единоличного лидерства в левом сегменте политического спектра, поэтому приходится ограничиваться ритуальными заявлениями о руководящей роли партии и ее принципиальной позиции. Симоненко подверг критике своих союзников по коалиции за их нежелание демонтировать некоторые решения президента Ющенко. С нерастраченным в классовых боях запалом Петр Николаевич заверил, что коммунисты не поддержат инициативы по изменению государственного строя и переходу к смешанной избирательной системе.



Во время выступлений Симоненко не оставляет ощущение, что лидер коммунистов ведет публичную дискуссию со своим главным партийным оппонентом Леонидом Грачом. Леонид Иванович, как известно, не только выступил за выход партийной фракции из парламентской коалиции, но и поддерживает переход к смешанной системе на выборах в местные органы власти. Ничего удивительного: главный крымский коммунист является одним из немногих членов КПУ, кто способен выиграть выборы по мажоритарному округу. Немногие красные партайгеноссе способны поддержать его почин, вот Грач и позволяет себе фрондировать и вести свою игру на полуострове. Выборы по смешанной системе с высокой степенью вероятности усилят позиции Грача, поэтому Симоненко выступает против реформирования избирательной системы.



Коммунисты однажды уже продемонстрировали наличие особого мнения, когда отказались поддержать президентское решение о проведении учений с участием иностранных воинских подразделений на территории Украины в текущем году. При этом 27 депутатов не высказывали громко свой протест, а всего лишь не поддержали голосование Верховной Рады. Похоже, Петр Николаевич куда больше ценит возможность на короткой ноге проводить политические консультации с Виктором Януковичем, чем показную принципиальность. Вот и приходится ему подталкивать партию на позиции оппортунизма, раз за разом оказываясь под огнем критики Леонида Грача.



Нельзя исключить, что фракция КПУ таки примет решение о выходе из коалиции. Но произойдет это не в результате голосования/неголосования за экономические реформы, предложенные Януковичем, а лишь после принятия парламентом решения о смене избирательной системы. Надо сказать, что в рядах Партии регионов есть не только «старые донецкие», ностальгирующие по временам СССР, но и представители других группировок, никогда не имевшие в кармане пиджака партбилета КПСС. Им неведомы душевные терзания и сентиментальные переживания относительно руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества - они воспринимают коммунистов как досадную помеху на пути установления монополии Партии регионов в юго-восточных регионах страны. Так что Симоненко, продолжая ленинскую политику, рискует стать лидером непарламентской партии.