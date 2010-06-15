Польща між двома консерваторами

Президентські вибори у Польщі мали б відбутись у жовтні цього року.

Однак ці плани перекреслила авіакатастрофа під Смоленськом, у якій загинула значна частина польської еліти. Нові президентські перегони призначено на 20 червня. І вже відомо, хто буде лідерами гонки



Першим лідером буде діючий виконувач обов’язків президента країни, маршалок Сейму (спікер нижньої палати парламенту) Броніслав Коморовський, соратник прем’єра Дональда Туска по партії «Громадянська платформа». Другим – брат-близнюк загиблого президента, екс-прем’єр-міністр і лідер партії «Право та справедливість» Ярослав Качиньський. Останній не відразу підтвердив свою готовність іти на вибори замість брата після трагічної загибелі останнього. І все-таки вирішив перейти рубікон: зрештою, він був єдиною можливою кандидатурою від однієї з двох наймогутніших партій Польщі.

Окрім цих двох кандидатів, головна виборча комісія країни зареєструвала ще вісьмох. Але жоден із них зараз не в змозі скласти серйозну конкуренцію парі лідерів перегонів.

Броніслав Марія Коморовський – респектабельний шляхтич

58-річний Броніслав Коморовський – виходець із доволі хорошої родини. Син графа Зігмунта Леона Коморовського та далекий родич командувача Армією Крайовою Тадеуша Коморовського. Одружений, виховує п’ятьох дітей. За освітою – історик. Опонент соціалістичного уряду Польської народної республіки, дисидент, видавець підпільної газети «Глос» та член «Солідарності». У 2000–2001 роках був міністром оборони Польщі. З 5 жовтня 2007 року головує у Сеймі. Є віце-президентом партії «Громадянська платформа» (ГП), очолюваної діючим прем’єром Дональдом Туском.

Сильною стороною Коморовського вважається саме приналежність до команди Туска. На цих президентських виборах поляки голосуватимуть не стільки за нього, скільки за політичний курс його партійного лідера, який вони спостерігають із 2007 року. Інший його плюс – респектабельність.

Серед мінусів спостерігачі відзначають відносно низький рівень харизми. Утім, це не завадило Коморовському легко перемогти на партійних праймеріз із результатом 68,5%. Попри те що найближчий його конкурент, харизматичний міністр закордонних справ Радіслав Сикорський (той самий, що мав найбільше шансів стати генсеком НАТО, якби не пройшов діючий генсек Андерс Фог Расмуссен), набрав лише 31,5%.

Ярослав Александр Качиньський – боєць старого гарту

Ярославу Качиньському 60 років. Він старший за свого покійного брата на 45 хвилин. Його політична біографія, як і в Коморовського, починалася з опозиційно налаштованих до соціалістичної влади профспілок – «Комітету захисту робітників» та «Солідарності». Неодружений, дітей не має. Очолював уряд країни у 2006–2007 роках, головує в партії «Право та справедливість». Сповідує консервативно-націоналістичні погляди, виступає за дипломатичну допомогу Україні та обережність у відносинах із Росією, Німеччиною та режимом Лукашенка у Білорусі. Відомий сильною любов’ю до старенької матері, яка фактично врятувала йому життя: погіршення стану її здоров’я змусило його залишитися біля неї у лікарні, тоді як Лех Качиньський відправився у свій останній політ. У політиці був швидше «мозковим центром» партії, тоді як Лех виступав її обличчям.

Сильні сторони Качиньського – солідний політичний досвід та велике народне співчуття. Загибель Леха змусила багатьох поляків змінити своє ставлення до «Права та справедливості» на краще.

Слабкі сторони: до катастрофи рейтинг президента і загалом «Права та справедливості» падав на користь «Громадянської платформи». До того ж якщо Коморовський відразу готувався йти на вибори, то Качиньському буквально довелося замінити брата. Слід зазначити, що навряд чи він наразі перебуває у стійкому психологічному стані – його мати досі у лікарні. До останнього часу Ярослав боявся сказати їй про загибель молодшого сина і навіть не виправляв, коли вона приймала його за нього. Але, зрештою, усе-таки наважився розказати їй правду – після цього стан Ядвіги Качиньської знову погіршився.

Перед початком битви

За низкою питань політичні позиції двох лідерів не дуже відрізняються. Обидва – переконані «праві» консерватори, хоча політична платформа «Громадянської партії» більше спирається на ліберальні та популістські гасла, а «Права та справедливості» – на націоналізм та католицький клерикалізм. Зовнішньополітичні погляди членів двох партій також різняться. «ГП» більше налаштована на співпрацю зі «старою Європою» та Росією, що довело прем’єрство Дональда Туска. Прихильникам «ПіС» до вподоби стара модель міжнародних відносин – зі збереженням активної співпраці із США, допомогою Україні та певною опозицією щодо режимів Путіна й Лукашенка.

Великий бонус Качиньського – абсолютна невразливість щодо чорного піару. За умови, що його брат трагічно загинув, а мати у вкрай тяжкому стані, всі можливі спроби дискредитувати його дискредитують лише того, хто до них вдасться. Зауважимо, що раніше «брудні» чутки щодо екс-прем’єра мали місце – аж до спекуляцій стосовно можливої сексуальної орієнтації 60-річного одинака. Коморовський наразі такого імунітету не має, тому його штаб мусить обмежуватися традиційним «білим» піаром і стійко переносити кпини опонентів. Катастрофа під Смоленськом об’єднала поляків: популярність загиблого президента зросла небаченими темпами, а з нею – і популярність його брата-близнюка.

Поки що загальнонаціональне співчуття Качиньському хоч і потроху перетворюється на політичний рейтинг, не гарантує йому перемоги на виборах. Згідно з опублікованими 1 червня даними опитування, проведеного соціологічною групою MillwardBrown SMG/KRC, за Качиньського готові віддати свої голоси 30% громадян, а за Коморовського – 46%. Інше опитування, проведене дослідницьким інститутом Homo homini, дає Коморовському 42%, а Качиньському – 36%. І розрив зменшується.

Утім, польська виборча система майже ідентична з українською. І якщо жоден із кандидатів не набере більше 50% голосів, 4 липня відбудеться другий тур. А там уже ситуація може скластись інакше. Велику роль можуть відіграти й публічні дебати кандидатів. Свого часу, на парламентських виборах 2007 року, Ярослав Качиньський програв дебати Туску. Але не факт, що Коморовський зможе повторити успіх свого партійного лідера. Наразі дебати під загрозою зриву: сторони не можуть домовитися про місце, час і формат дискусії.

З українського берега

Під час останніх президентських виборів у США українські аналітики жваво обговорювали, хто з можливих переможців є кращим для майбутнього України. І стверджували, що у зовнішньополітичному аспекті головна відмінність між двома кандидатами – у залишках «старої» ідеології, світобаченні часів холодної війни. У цьому плані пан Маккейн був значно більшим прихильником старих концепцій, ніж пан Обама.

Певну аналогію можна провести і з виборами у Польщі. Броніслав Коморовський та його «Громадянська платформа» підходять до зовнішньополітичних питань більш прагматично. Їхня Польща навряд чи буде таким палким «адвокатом України», як за часів Качиньського, чи, тим більше, Кваснєвського. Вони більш лояльні до інтересів Російської Федерації та її європейських партнерів. Допомагати незграбній зовнішній політиці України лише через ідеологічні симпатії, а тим більше псувати через це відносини з іншими партнерами вони навряд чи стануть.

У цьому плані брати Качиньські були «останніми романтиками», які вірили у необхідність допомоги Україні в усіх її європейських та євроатлантичних ініціативах. У тому числі й задля безпеки самої Польщі.

Зауважимо, що наступного року Польща головуватиме в ЄС. Тож від того, хто визначатиме її зовнішньополітичні пріоритети, певним чином залежить і ситуація у Європі як такій.