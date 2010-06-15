Рада без новых «тушек» и кодекса

По кулуарным слухам, недовольные постепенной утратой «золотой акции» младшие партнеры Партии регионов по коалиции – коммунисты и Блок Литвина – нажаловались на это самому Виктору Януковичу, Президент якобы вызвал к себе ответственного за вербовку «тушек» первого вице-премьера Андрея Клюева и потребовал временно приостановить этот процесс. Поэтому самой будоражащей депутатов темой было обсуждение заявления одного из руководителей партии «Наша Украина» Юрия Еханурова, рассказавшего о возможном вступлении немногочисленных парламентских соратников экс-президента Виктора Ющенко в коалицию – с выдворением оттуда коммунистов. Единодушие, с которым депутаты разных политсил опровергали такой сценарий, было поразительным – сами «нашеукраинцы» говорили о «дискредитации партии Ехануровым», коммунисты твердили об очередной кулуарной «утке», а «регионалы» утверждали, что «ценят работу этой коалиции». В то же время, «не под запись» те же «регионалы» варианта с разменом КПУ на «НУ» не исключали – отмечая, что работать с «нунсовцами» им может быть удобнее – в частности, в вопросе вероятных изменений в Конституцию. В самом же сессионном зале народные депутаты в основном имитировали активное обсуждение Налогового кодекса, разработанного группой оппозиционеров во главе с Николаем Катеринчуком. «Боже, они до сих пор кодекс Катеринчука обсуждают?! Зачем, если шансов принять нет?.. Хотя, в принципе, всем надо пиар делать», - устало махнул рукой один из депутатов от БЮТ в сторону сессионного зала. Почти двухчасовое обсуждение кодекса закончилось предсказуемо – за него отдали голоса лишь 164 нардепа. Принятие Налогового кодекса, разработанного правительством, состоится уже послезавтра – в этом не сомневаются ни оппозиционеры, ни коалицианты.