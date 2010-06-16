Конец «оранжевой» мечты

16 июня 2010, 10:59

Некогда популярная и перспективная партия «Наша Украина» сегодня больше напоминает пипу суринамскую – лягушку, раздувающуюся при виде опасности до весьма внушительных размеров.

Иногда земноводное может не рассчитать силы и лопнуть. Последние события вокруг «НУ» свидетельствуют, что партия пребывает в глубоком кризисе.

«Наша Украина», с одной стороны, повторила путь партий власти времен Леонида Кучмы – Народно-демократической партии и СДПУ(о). С другой – доказала, что даже высокорейтинговый, но сибаритствующий политик для партийной работы не приспособлен. Виктора Ющенко трудно назвать единоличным создателем «Нашей Украины», скорее, он выступал в роли ее знамени и злого гения, но сегодня Виктор Андреевич по праву претендует на малопочетное звание могильщика «оранжевой» партии. Спады и подъемы интереса Виктора Андреевича к «нашеукраинским» проблемам, его ставшая легендарной непоследовательность привели к тому, что партия из субъекта политического процесса превратилась в объект манипуляции.

Пожалуй, наиболее серьезная сегодня проблема экс-президента – его неспособность сойти с Олимпа собственного тщеславия к рутинной партийной работе. «Наша Украина» еще во время президентства Ющенко «отличилась» проблемами с выплатой заработной платы, несколько недель назад, устав от безденежья, партию в полном составе покинула пресс-служба. Налицо классические признаки умирания политического проекта, и имя Виктора Ющенко в данном случае является катализатором процесса. В «нашеукраинских» рядах давно нет «любых друзив», таинственно-энергичного Виктора Балоги или активного Вячеслава Кириленко. Вокруг экс-президента сплотились, пожалуй, те, кому некуда больше идти, поэтому партия сегодня ассоциируется с именами Веры Ульянченко, Ивана Васюныка, Юрия Еханурова – политиков, чей звездный час либо позади, либо так и не наступал.

Собственно говоря, именно заявление Еханурова на страницах «Газеты по-киевски» вызвало всплеск интереса к «Нашей Украине». Юрий Иванович предположил, что фракция НУНС способна в случае возобновления своей нормальной работы осенью заменить коммунистов в составе коалиции «Стабильность и реформы». Заманчивое, надо сказать, предложение, ведь в списочном составе третьей по величине фракции – 72 депутата, а в индивидуальном порядке к коалиции присоединились немногие. Того и гляди – конституционное большинство могло бы получиться, да и реформаторские законы штамповали бы в темпе работы первого парламентского большинства, созданного на постоянной основе в парламенте в 2000 году, во время премьерства Ющенко.

Одна проблема – как восстановить «нормальную работу» фракции, которая функционирует словно иллюстрация к тезису о крахе политического альянса «Нашей Украины – Народной самообороны». Единая позиция давно не вырабатывается, заседания фракции не проводятся, по некоторым позициям ее члены занимают строго противоположные позиции. Часть «нунсовцев» активно ищет себе приют в бютовских рядах, другая без лишнего шума поддерживает Виктора Януковича. Формирование единой позиции фракции оказалось невозможным даже в условиях появления у Арсения Яценюка призрачных шансов стать премьером, а рейтинг Арсения Петровича сегодня куда внушительнее, чем у Виктора Андреевича. Напомним, что формально фракция «Наша Украина – Народная самооборона» состоит из девяти субъектов, реально провести инвентаризацию всех центров влияния внутри НУНС не представляется возможным. Кстати, попытку создать коалицию с «регионалами» «нашеукраинцы» предпринимали еще в 2006 году, после чего повторили ее в 2007-м, но без особого успеха.

Рискнем высказать крамольную мысль: заведомо скандальное заявление Юрия Еханурова стало попыткой переключить общественное внимание с другой проблемы – возможной смены партийного лидера. В СМИ просочилась информация о возможном приходе к партийному штурвалу Валентина Наливайченко. Экс-глава СБУ мелькает в телепрограммах и на газетных полосах с энтузиазмом молодого политика, получившего определенный бюджет для формирования позитивного образа. При этом он делает заявления вполне в стилистике «Нашей Украины» - умеренно критикует власть и говорит о любви к Украине. Предположение о рокировке Ющенко – Наливайченко (Виктору Андреевичу прочат руководство институтом или фондом собственного имени, круг интересов которого будет широк, а значит – не конкретен) вписывается в недолгую историю «Нашей Украины». В бытность президентом Ющенко инициировал приход на пост партийного лидера Виктора Балоги и Вячеслава Кириленко, которые по странному совпадению впоследствии возглавили собственные партии. Как выяснилось, даже после расставания с президентским креслом Виктор Андреевич оказался не способным на большее, чем ритуальное заламывание рук на нечастых встречах с партийным активом. Формально возглавляемая им партия так и не заняла внятную позицию.

Гипотетический приход Наливайченко вряд ли порадует сохранивших патологически-иррациональную преданность Ющенко лидеров «Нашей Украины». Поэтому в информационном пространстве была взорвана небольшая «бомба». Отрадно отмечать, что остальные субъекты политического процесса отреагировали на заявление Еханурова предсказуемо: бютовцы стали делиться подробностями встречи Ющенко и Януковича в резиденции «Межигорье» (ждем подробностей какой-нибудь «дикой охоты» двух Викторов), а «регионалы» начали клясться в верности нынешнему формату парламентской коалиции.

Сложившаяся в «Нашей Украине» ситуация дает основания предложить законодателям разработать механизм политического банкротства партии, не сумевшей справиться со своими обязательствами. К сожалению, она повторила судьбу других партий власти и продолжает агонизировать на глазах у политикума, даже не пытающегося выражать сочувствие.
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