Усі до Батьки!

24 февраля 2009, 12:41

Цього тижня білоруську столицю відвідав генеральний секретар Ради Європейського Союзу Хав’єр Солана, який провів переговори із президентом Олександром Лукашенком, міністром закордонних справ Сергієм Мартиновим та іншими чиновниками донедавна не дуже дружньої для Європейського Союзу країни.

Ще за кілька місяців до цієї подорожі сама її можливість виглядала б чудернацькою – навіщо ж це Брюсселю підтримувати діалог з «останнім диктатором Європи» і – найголовніше – навіщо це «останньому диктатору» спілкуватися з буржуїнами! А офіційна «Советская Белоруссия» навіть пожалілась на занадто складний графік приїздів іноземних візитерів, які забирають чимало часу у чиновників та дипломатів. Ще б пак! Адже якраз перед приїздом пана Солани Мінськ відві-дував керівник латвійського уряду Іварс Годманіс – також прем’єр країни-члена Європейського Союзу. Зі своїм білоруським колегою Сергієм Сидорським пан Годманіс обговорив чимало питань економічного та енергетичного співробітництва, зокрема участь Латвії, що дуже важливо для неї, у можливому будівництві АЕС на території Білорусі. Здавалося б, на перший погляд – звичайнісінький собі візит. Проте хто їздив до Мінська раніше? Муамар Каддафі та Уго Чавес – не рахуючи, звичайно, дорогих російських друзів, однак для чого їх рахувати, вони ж партнери по союзній державі... Донедавна навіть візит міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського був справжньою сенсацією. А чернігівське побачення президентів України та Білорусі? Це ж був перший такий захід після перемоги Віктора Ющенка на виборах 2004 року. Але ж і у випадку з Латвією, і у випадку з Польщею, і у випадку з Україною йдеться не просто про якісь там держави, із керівництвом яких можна спілкуватися, а можна й ні. Це ж сусіди Білорусі. І сам факт відсутності діалогу з ними навряд чи свідчив про успіхи білоруської дипломатії. Ніде правди діти – і не було ніякої дипломатії, одні подорожі до Москви, Каракаса, а колись і Багдада. А головні дипломатичні сенсації – це коли подорожі до Москви переносилися або ж закінчувалися скандалами... Тепер можна констатувати, що міжнародна ізоляція Білорусі закінчується. Навіть санкції проти її чиновників, що не дозволяли їм виїжджати до Європейського Союзу, скасовані – поки що тимчасово, але все залежить від того, як розвиватиметься співпраця і як зараз режим ставитиметься до прав людини. Хав’єр Солана, до речі, має намір зустрітися не лише з Олександром Лукашенком, а й з представниками білоруської опозиції. І нічого, білоруське керівництво до цього спокійно ставиться. І не тільки тому, що під час цих рандеву пана Солани у президента Олександра Лукашенка та міністра закордонних справ Сергія Мартинова буде час відпочити, а слабка й вічно поділена білоруська опозиція не є реальною загрозою для влади «батьки». А ще й тому, що Лукашенко намагається продемонструвати, як його країна чудово демократизується. І тут важливо знайти відповідь на запитання, чому раніше його ця демократизація якось не турбувала, а тут раптом виникли несподівані бажання, як у опозиційного студента. А тому, що немає злого, щоб на добре не вийшло! Олександр Лукашенко прекрасно розуміє, що час, коли російські гроші текли до його країни нескінченно, вичерпано. Вичерпано разом з легендарною путінською стабільністю. І «батька» дуже не хоче, щоб його режим став заручником економічної катастрофи, що насувається на сусідню країну. Проте модель, вибудувана Лукашенком у Білорусі, передбачає постійне субсидіювання – економіки, населення, еліти… Навіть для того, щоб хоча б трішки змінити таку модель, потрібен стартовий капітал. Його Лукашенко збирається брати не тільки в Росії, а й на Заході. До того ж, зміна моделі може в перспективі призвести до втрати влади – і «батька» однозначно мав би замислитися над цим. Бути приреченим на сидіння в Росії та Білорусі (в Білорусі – це ще велике питання) він навряд чи бажає. Лукашенко полюбляє гірськолижні курорти Австрії та Швейцарії, та й взагалі – він ще молодий для підмосковної дачі… Звичайно ж, набагато краще йти реформатором, який усвідомив свої помилки, добрим приятелем самого пана Солани…

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