Запізніла реакція Заходу

16 июня 2010, 15:01

Попервах Захід мовчки спостерігав за діями Президента Януковича та його команди. Тепер він починає потроху реагувати на події в Україні. Скептики кажуть, що вже запізно…

Однак спочатку була заява Держдепу США, що висловив заклопотаність «діями, які можуть трактуватися як такі, що обмежують основні свободи». Вона пролунала після того, як з’явилась інформація про контакти між представниками СБУ та ректором Українського католицького університету у Львові. Проте заява більш ніж дипломатична, дарма що її взяла на озброєння опозиція. Бо в ній ідеться про дії, які лише можуть «трактуватися» як такі, що обмежують основні свободи. А можуть і не трактуватися. Чи не так? Американці не поспішають критикувати Януковича. Це було б нелогічним після того, як його так гостинно приймав у себе Барак Обама. Таким чином, США стали заручником власної зовнішньої політики. Їм треба буде обирати: чи толерувати не завжди демократичні дії нової української влади, яку підтримує Росія і з якою у свою чергу США «перезавантажили» відносини, чи все-таки підтримувати реноме захисника демократичних прав та свобод у світі, а отже, критичніше реагувати на деякі політичні події в Україні. Є сподівання, що позиція США стане більш зрозумілою після візиту Держсекретаря США Гілларі Клінтон в Україну, який має відбутися невдовзі, 4–5 липня. Росія чекає на цей візит доволі насторожено. Яскравим відображенням такої настороженості є заголовки в Інтернеті на російських сторінках на кшталт «В США готовят похищение Украины». Деякі російські газети відверто пишуть, що візит пані Клінтон пов’язаний з наміром Вашингтона повернути Україну в зону свого впливу. Безперечно, Росії цього не хотілося б. Настороженість Кремля, очевидно, викликають і окремі заяви з українського боку, зокрема та, що стосується відмови від вступу до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, на чому наголошував сам Янукович. А також нещодавня заява міністра палива та енергетики Юрія Бойка про те, що будівництво газопроводу «Південний потік» становить загрозу національним інтересам України. Ці заяви дуже помітні, особливо на фоні нещодавніх українсько-російських обіймів на високому рівні. Отже, від заяв Гілларі Клінтон, які вона може зробити в Києві, багато чого залежатиме. «Виходячи з національних інтересів США, а також наміру адміністрації покласти край фальшивій ідеї, що вона якимось чином “покинула” Україну, держсекретар Клінтон, імовірно, захоче досягти в ході цього візиту серйозних і конкретних результатів. Цікаво побачити, чи зможе вона висловити стурбованість США щодо неприємного розвитку подій усередині України», – заявив у коментарі газеті «День» Самуель Чарап, експерт Центру за американський прогрес. Більш критичну позицію можуть собі дозволити європейські структури. Нещодавно Україну відвідали співдоповідачі Моніторингового комітету ПАРЄ Ренате Вольвенд та Майліс Репс. Підсумовуючи свій візит, вони зазначили, що у разі, якщо факти порушення прав людини з боку правоохоронних органів підтвердяться, Україна матиме «серйозну розмову» з Радою Європи та ПАРЄ. Зрештою, вже цього тижня, 15 червня, у Люксембурзі має відбутися засідання Ради співробітництва Україна – ЄС. Під час цього засідання, як повідомляло УНІАН з посиланням на джерело у Єврокомісії, буде порушено й питання свободи слова. Європейці взагалі не перестають нагадувати новій владі: якщо вона прагне продовжити процес зближення з ЄС, то має як-не-як дотримуватися демократичних процедур. Та сама пані Вольвенд заявляла, що перш ніж приймати важливі для України закони, скажімо, щодо реформи судової системи, не завадило б передавати їх на розгляд Венеціанської комісії ще до другого читання. Мовляв, поспішати треба повільно. Очевидно, європейці й надалі дотримуватимуться такої позиції. Зокрема, й у таких важливих питаннях, як набуття асоціації, безвізовий режим чи зона вільної торгівлі. «І треба мати зовсім чітке уявлення про те, що з Євросоюзом не можна укладати угоди за принципом “ось тобі яблуко, я хочу отримати у відповідь дві груші”», – зазначив в одному з інтерв’ю посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген Гаймзьот. Безперечно, в Адміністрації Віктора Януковича мають пам’ятати: Європа – не Росія.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять