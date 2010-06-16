Запізніла реакція Заходу

Однак спочатку була заява Держдепу США, що висловив заклопотаність «діями, які можуть трактуватися як такі, що обмежують основні свободи». Вона пролунала після того, як з’явилась інформація про контакти між представниками СБУ та ректором Українського католицького університету у Львові. Проте заява більш ніж дипломатична, дарма що її взяла на озброєння опозиція. Бо в ній ідеться про дії, які лише можуть «трактуватися» як такі, що обмежують основні свободи. А можуть і не трактуватися. Чи не так? Американці не поспішають критикувати Януковича. Це було б нелогічним після того, як його так гостинно приймав у себе Барак Обама. Таким чином, США стали заручником власної зовнішньої політики. Їм треба буде обирати: чи толерувати не завжди демократичні дії нової української влади, яку підтримує Росія і з якою у свою чергу США «перезавантажили» відносини, чи все-таки підтримувати реноме захисника демократичних прав та свобод у світі, а отже, критичніше реагувати на деякі політичні події в Україні. Є сподівання, що позиція США стане більш зрозумілою після візиту Держсекретаря США Гілларі Клінтон в Україну, який має відбутися невдовзі, 4–5 липня. Росія чекає на цей візит доволі насторожено. Яскравим відображенням такої настороженості є заголовки в Інтернеті на російських сторінках на кшталт «В США готовят похищение Украины». Деякі російські газети відверто пишуть, що візит пані Клінтон пов’язаний з наміром Вашингтона повернути Україну в зону свого впливу. Безперечно, Росії цього не хотілося б. Настороженість Кремля, очевидно, викликають і окремі заяви з українського боку, зокрема та, що стосується відмови від вступу до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, на чому наголошував сам Янукович. А також нещодавня заява міністра палива та енергетики Юрія Бойка про те, що будівництво газопроводу «Південний потік» становить загрозу національним інтересам України. Ці заяви дуже помітні, особливо на фоні нещодавніх українсько-російських обіймів на високому рівні. Отже, від заяв Гілларі Клінтон, які вона може зробити в Києві, багато чого залежатиме. «Виходячи з національних інтересів США, а також наміру адміністрації покласти край фальшивій ідеї, що вона якимось чином “покинула” Україну, держсекретар Клінтон, імовірно, захоче досягти в ході цього візиту серйозних і конкретних результатів. Цікаво побачити, чи зможе вона висловити стурбованість США щодо неприємного розвитку подій усередині України», – заявив у коментарі газеті «День» Самуель Чарап, експерт Центру за американський прогрес. Більш критичну позицію можуть собі дозволити європейські структури. Нещодавно Україну відвідали співдоповідачі Моніторингового комітету ПАРЄ Ренате Вольвенд та Майліс Репс. Підсумовуючи свій візит, вони зазначили, що у разі, якщо факти порушення прав людини з боку правоохоронних органів підтвердяться, Україна матиме «серйозну розмову» з Радою Європи та ПАРЄ. Зрештою, вже цього тижня, 15 червня, у Люксембурзі має відбутися засідання Ради співробітництва Україна – ЄС. Під час цього засідання, як повідомляло УНІАН з посиланням на джерело у Єврокомісії, буде порушено й питання свободи слова. Європейці взагалі не перестають нагадувати новій владі: якщо вона прагне продовжити процес зближення з ЄС, то має як-не-як дотримуватися демократичних процедур. Та сама пані Вольвенд заявляла, що перш ніж приймати важливі для України закони, скажімо, щодо реформи судової системи, не завадило б передавати їх на розгляд Венеціанської комісії ще до другого читання. Мовляв, поспішати треба повільно. Очевидно, європейці й надалі дотримуватимуться такої позиції. Зокрема, й у таких важливих питаннях, як набуття асоціації, безвізовий режим чи зона вільної торгівлі. «І треба мати зовсім чітке уявлення про те, що з Євросоюзом не можна укладати угоди за принципом “ось тобі яблуко, я хочу отримати у відповідь дві груші”», – зазначив в одному з інтерв’ю посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген Гаймзьот. Безперечно, в Адміністрації Віктора Януковича мають пам’ятати: Європа – не Росія.