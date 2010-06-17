Языковой вопрос в Украине

18 червня у прес-центрі медіа-холдингу «Главред-медіа» відбулася прес-конференція на тему: «Мовне питання в Україні: шляхи вирішення проблеми».



У прес-конференції взяли участь:



- політолог, поет Володимир Цибулько,



- директор української філії Інституту країн СНД Володимир Корнілов.



Володимир Цибулько:



Я згоден із усією соціологією, яка говорить про те, що мовне питання є десь сімнадцятим питанням за важливістю. А з приходом нової влади мовне питання відпадає саме по собі в силу того, що виникає проблема загальної демократії свободи слова. В умовах демократії можна було вести дискусію про мовні права, але коли відбувається тотальна фашизація чи авторитаризація суспільства, то ламання списів навколо мовного питання є малопродуктивною річчю. Тому я думаю, що в силу функціонування нинішньої влади мовні питання будуть відсунені ще далі, на глибший маргінес. Смисл нашої дискусії полягає в тому, що ми не повинні боротися за частоту сексу, коли горить хата. От зараз горить хата.



Чому мовне питання є дражливим? Воно завжди служило ширмою або найдешевшим інструментом для імітації політичної діяльності. Коли політикам нічого казати, тоді вони хапаються за мову. Нинішня влада по суті не володіє достатнім економічним інструментарієм, а особливо – реформістським, тому вона бавиться у мовні ігри. Мовні ігри – це ширма, яка дешево дозволяє відволікти увагу від насправді кричущих питань загальної демократії та функціонування держави, а тим більше – функціонування економіки, яка в силу епатажної риторики нинішньої влади валиться. Вже два місяці підряд відбувається падіння виробництва, чого не було протягом останнього півріччя функціонування влади Тимошенко.



Щодо питання надання статусу регіональної мови. Ситуація така, що для формування для себе комфортного життя українці не потребують спеціального втручання держави. Тут як раз громада здатна знаходити компроміси. Коли щось не доробляють політики, коли вони щось переексплуатовують, повинно включатися громадянське суспільство. І включатися із зовсім іншим підходом.



Зі зміною влади нічого не зміниться абсолютно. Справа в тому, що українська мова не пройшла стадії повноцінної реабілітації у постімперський період. Українська мова залишається в Україні лише символом, а не повноцінним інструментом. Ми з трудом боремося за кожен фільм, за кожну книжку. Українські медіа ресурси в Україні складають 13-15%. Це є головним показником того, що економіка не вірить в українську мову. Це – гірка правда. Повноцінне функціонування мови можливе тоді, коли вся еліта буде вірити в неї.



Мені здається, що українська еліта діє доволі делікатно і неспішно, і в цьому є глибокий сенс. Всі серйозні політики демонстративно українізуються. Це – добрий жест в бік титульної нації, але насправді, мені здається, що українська еліта починає розуміти цінність національної ідентичності. Власне, продуктом романтичної політики завжди була ідентичність. А Україна і досі виходить із романтичної стадії.



Володимир Корнілов:



Сначала хочу немного прокомментировать то, что вопрос языка находится на семнадцатом или двадцатом месте. Можно поставить и на пятое, и на сорок пятое, в зависимости от опций выбора. Господин Олег Медведев, который долго работал с Юлией Тимошенко, постоянно носился со своим «мовним балансом», где, ссылаясь на опрос Вишняка, он всех заверял и проводил пресс-конференции на тему того, что вопрос функционирования русского языка в перечне приоритетов украинского населения занимает 26-ое место. Вы не представляете, скольких усилий мне стоило заполучить все результаты опроса. Так вот, оказалось, что полтора-два года назад на 28-ом месте был вопрос функционирования украинского языка, на 29-ом месте приоритетов – вопрос демократии и свободы слова, а на 30-ом месте, далеко от всех, вопрос о вступлении Украины в НАТО. То есть население считает, что неприоритетным является вопрос защиты слова, мысли и демократии в стране. Но это не значит, что мы не должны бороться за свободу слова и демократию.



На самом деле языковой вопрос, вопрос равенства языковых прав населения – это по большому счету вопрос демократии, вопрос защиты элементарных демократических норм и прав граждан. К сожалению, украинские, так называемые, национал-демократы заканчиваются как демократы на языковом вопросе. Так происходило десятилетиями: они вели себя как демократы, пока речь не заходила о языковых правах граждан.



В этом плане очень показательна колонка господина Стрелянова в газете «Комментарии», которая позже была опубликована и на Униане. Он с ностальгией вспоминал о методах украинизации Лазаря Кагановича. Вот, мол, как за три года можно совершить благие дела украинизации. И вот у кого мы все должны учиться. При этом Кагановича судят в киевском суде как творца голодомора за те же методы. В этом случае украинские демократы гневно его осуждают. Но как только речь заходит об украинизации, о Кагановиче говорят как о показателе того, как нужно украинизировать страну.



Я убежден, что пока на Украине не будет официально закреплено в Конституции два государственных языка, как минимум, - русский и украинский, страну будет периодически расшатывать этот вопрос – с выборами, без выборов, вне зависимости от выборов. От этого мы никуда не денемся.



Пример – Канада, гораздо более благополучная страна, чем Украина, которую полтора века сотрясали серьезнейшие конфликты по языковому вопросу. Причем гораздо более жесткие, чем на Украине. Там доходило до терактов и похищения государственных чиновников. В 70-е годы, всего-то 30 с небольшим лет прошло, как по мановению волшебной палочки львиная доля проблем целостности этой страны, демократии и свободы слова была снята одной единственной поправкой в Конституции Канады, закрепившей два государственных языка. Не все, конечно, проблемы исчезли. Смею вас заверить, как бы мы не двигались в сторону расширения прав русскоязычных жителей, какие бы мы палеативные меры не принимали (например, о присвоении статуса регионального русскому языку в каком-то отдельном регионе), этот вопрос не будет снят с политической повестки дня, пока не будет решен таким же образом, как в Канаде. Чем быстрее мы эту проблему решим, тем больше будет пользы для единства этой страны, для осознания всеми гражданами этой страны своей принадлежности к гражданству этого государства.



На самом деле абсолютным нонсенсом является для страны, которая претендует на звание развитой демократической, существование такой ситуации, когда треть населения считает какой-то язык родным, 50% постоянно пользуются в быту этим языком, 99% этот язык понимает, но этот язык не является государственным. Вы в развитом демократическом мире ни в одной стране такой ситуации не найдете.



Сейчас где-то принимаются решения о присвоении статуса регионального русскому языку. Я хотел бы обратить внимание, что русский язык, наряду с более, чем десятком других языков, уже признан на Украине региональным. И есть закон по этой теме. И никуда от этого не деться – он уже давно у нас региональный. То, что делается местными советами, причем с 2005 года, крымское решение – это не прецедент, это просто определяются географические границы употребления норм Хартии региональных языков и языков национальных меньшинств. То есть в этом плане есть целый ряд решений облсоветов юго-восточной Украины, где русский язык, наряду с некоторыми другими, определен как региональный язык на этой территории. Кстати, масса была судебных заседаний в некоторых советах. В частности, Харьковский облсовет очень долго судился с местной прокуратурой и Кабмином по поводу данного решения. Тем не менее суды признали правоту, в частности, Харьковского облсовета. И давно уже нормы Хартии региональных языков имплементированы в конкретных регионах. В этом плане решение Крымского парламента, еще раз повторяю, не является каким-то особым прецедентом.



Государственный статус языка определяется не правительством. Для этого нужно вносить изменения в Конституцию. Причем в первый раздел Конституции, которая требует референдума для того, чтобы изменить этот раздел. Чем скорее данный вопрос будет инициирован, тем лучше будет для единства и целостности этой страны, еще раз подчеркну. Ясно, что для этого потребуется немало времени и сил. Вполне возможно, что это произойдет не в каденцию президентства Януковича. Но двигаться в этом направлении нужно всем нам.



Вам не здається, що якщо у нас буде дві державні мови, то російська витіснить українську взагалі?



Володимир Корнілов:



Я не знаю, почему вы так не верите в свой родной язык и в то, что он на равных может существовать с другими языками. Мы слышали истории о «шаленой» имперской русификации, которая была здесь, но, тем не менее, украинский язык существовал и существует. Ваш вопрос – это свидетельство того, где заканчивается демократия. Но извините, мы же за свободу выбора. У людей появится возможность учиться в своей родной стране на своем родном языке, а вы видите в этом что-то отрицательное. Это возможность выбора. И это право людей определить, на каком языке должен учиться их ребенок. Разве это не нормальное элементарное демократическое право?! Тогда объясните, а за что боролись в ХІХ веке здесь, на Украине. Тогда Валуев был неправ. Логика-то была такая же самая – «це ж держава російська». То есть все тезисы, которые вы сейчас говорите, переведите на русский язик – вы увидите, что по сути дела вы оправдываете все действия циркуляра Валуева.



Володимир Цибулько:



Пане Корнілов, Ви говорите так, ніби українська держава запресувала російську мову до такого ступеня, що тут тільки миші пищать по-російськи. Весь медіа ресурс російськомовний. Освіта – російськомовна.



Володимир Корнілов:



Тогда подскажите, сколько школ русскоязычных в городе Киеве? Пять! Это меньше 1%. А Вы знаете, сколько желающих в Киеве отдать своего ребенка в школу с русским языком обучения? Согласно опросу 2006 года, 25% населения.



Вот вам пример. Моему ребенку скоро идти в школу. И мне некуда его отдать. Это нормальная ситуация?



Володимир Цибулько:



Якщо Ваш посол говорить, що росіяни та українці – один народ, то яким же дуркуватим треба бути, щоб не вивчити другу мову!



Володимир Корнілов:



Господин Цибулько, я не знаю, что Вы имеете в виду, говоря, что посол – мой. Я – гражданин Украины.



Володимир Цибулько:



Донором Вашого закладу є Росія, тобто Ваш інститут перебуває на утриманні Російської Федерації.



Володимир Корнілов:



Господин Цибулько, если я сейчас скажу, что Вы содержитесь на деньги ЦРУ, то это вызовет гомерический смех. Почему Вы можете что-то подобное заявить и считать, что это нормально?



Володимир Цибулько:



Де знаходиться центральній офіс Вашого інституту?



Володимир Корнілов:



Центральный офис нашего института находится в городе Москва. Но это неправительственная структура, негосударственная.



Володимир Цибулько:



У мене іншої столиці, крім Києва, немає, повірте мені. А друге, скажіть мені, в Харкові, Донецьку, в Одесі, Криму, Запоріжжі, Дніпропетровську забезпечені права українців на вільне навчання українською мовою, на українські медіа? В Одесі закрили останню українську газету.



Володимир Корнілов:



Что значит «закрыли»? Решением чего?



Володимир Цибулько:



Обладміністрації. Це був орган обласної ради.



Володимир Корнілов:



Правильно, областного совета. Я хочу сказать, что против того, чтобы существовали органы областных советов, такие как газеты и другие медиа, выступил господин Томенко, Блок Юлии Тимошенко. Поскольку на самом деле дело не в языке, а в том, что у органов власти, по их мнению, не может быть газет. А уж то, что они все издавались на украинском языке, при этом не продавались и не окупались, - это факт. Это свидетельствует о том, что население этих городов, когда имеет право выбора, выбирает свой родной язык. Но когда его лишают такого права в школах, кинотеатрах, детских садиках… К вашему сведению, в Киеве нет ни одного русскоязычного детского садика.



Володимир Цибулько:



Ви знаєте, в чому смисл демократичної держави? Державних немає. Але держава жодній нації не заважає розвиватися. Валуєв не тільки не стимулював державну підтримку нації, він забороняв приватну мовну ініціативу.



Володимир Корнілов:



В смысле? Он запрещал где-то общаться на украинском языке?



Володимир Цибулько:



Він забороняв видавати та завозити газети та книжки українською мовою. Каралася приватна ініціатива.



Володимир Корнілов:



Это как раз то, что делает современная украинизация.



Володимир Цибулько:



Держава Україна не карає приватну ініціативу, а навпаки – стимулює. Вона підтримує велику кількість російських театрів, російських шкіл і т.д. Ви знаєте, що в Росії за роки незалежності вбито 5 тисяч українських активістів!



Володимир Корнілов:



Я сейчас не хочу это обсуждать, потому что тема у нас несколько иная. Но то, что Вы говорите, это, конечно, чушь полная. Вы видели списки замордованных 5 тысяч украинских активистов?



Володимир Цибулько:



Там загинули українські заробітчани плюс активісти українських організацій.



До пана Цибулька. Ви сказали, що українська економіка не вірить в українську мову. Поясніть це. До пана Корнілова. Ви наводили приклад Канади, а наведіть, будь ласка, ще такий приклад як Бельгія, де вільно розвиваються всі мови, але при цьому держава зараз знаходиться на грані розпаду.



Володимир Цибулько:



Економіка не вірить в українську мову, тому що дуже мало існує україномовних бізнес проектів. Подивіться, як важко виживати українському книговиданню. Промоутером українського книговидання є дитяча книга. Тобто повноцінного ринку, такий як існує в Росії, у Франції та Німеччині, в Україні немає. Він знищився через інструмент книгопоширення: спочатку це все діло приватизувалося, а потім ліквідувалося взагалі або перепрофілювалося.



Росія знімає на своє книговидання ПДВ. І при таких тиражах, які є в Росії, держава мала що зробити? Питання не в мові видань. Питання в тому, що тиражі російських книг в Україні – це ліквідація українських робочих місць. Треба було брати ліцензії! Я, до речі, готував такий законопроект: треба було брати ліцензії на всі російські книговидання, не тільки на переклад. Попри те, що я письменник, я вважаю, що перш за все мова – це засіб комунікації, а не сакральний символ. Чим більше ми сакралізуємо, тим більше мовної тупості наростає в суспільстві. Але якби свого часу держава прикрила кордон з Росією і не ввозила російські тиражі.



Володимир Корнілов:



То есть, чтобы были приняты валуевские меры…



Володимир Цибулько:



Ні, не валуєвські. Потрібно було брати ліцензії та всі ці тиражі друкувати тут. Це були б українські робочі місця. Це був би наш ринок книгопоширення. А так, фактично ринок був втрачений. І промоутером насправді є дитяча книга, яка і тиражі зберігає, і рухає весь книговидавничий ринок. Це перше.



Друге. Коли бізнес вірить у мову? Тоді, коли ділові видання видаються українською мовою. Немає українських ділових видань, хоч трісни. Було одне – журнал «Галицькі контракти». Цей журнал зі Львову переїхав до Києва та в силу різних обставин перепрофілювався. «Галицькі контракти» були двомовним виданням.



Мусять бути задіяні якісь зовсім інакші обставини, тому що не йдеться про грубий тиск, коли держава має сказати: «Все виходить українською із завтрашнього дня». Ринок є ринок. Росіяни зняли ПДВ з книговидання і собівартість російських книг на порядок дешевше стала.



Це зробили, але вже потім. У 2004 році я бився лобом в Кабміні. Там був такий пан Вітренко, який вставляв палки в колеса. Це все давалося такою кров’ю. Зробили. Але ринок втрачений. Росіяни, коли побачили тенденцію, що українська книга споживається, вони почали перекладати самі, навіть неоковирно, дитячі книжки і привозити сюди. Тому що у них умови для поліграфічного виробництва були набагато кращі, а у нас були проблеми із фарбами та папером. У Росії держава – це не тільки станок для клепання грошей, це – і культурна, і духовна цінність. Для української влади Україна завжди була верстатом для заробляння грошей.



Ось чому немає кіно. Дивіться, які умови ля кіновиробництва сформувала Росія. Я багато займався українським шоу-бізнесом, який є величезним ринком, де будь-який проект одразу окуповується. Чому Білик та багато інших артистів заспівали російською мовою? Об’єктивні причини – ринок збуту. Коли ти виготовляєш мастер-копію диска, ти вкладаєш 50-100 тисяч доларів, щоб це гарно зробити. Витрати на новий диск становлять 300 тисяч доларів або півмільйона. А продати в Україні можна 50 тисяч тиражу, це буде за щастя. 100 тисяч – це просто неймовірний тираж диска для України. А в Росії 100 тисяч ковтається легко. Російський ринок, до речі, чутливий до запитів. Наприклад, «Океан Ельзи» спокійно купується, тому що це – якісне. Марія Бурмака продає україномовні диски, тому що це – якісне. Так само на території України.



Ми за Одесу, за газету заговорили. Питання не в тому, що немає споживача. Коли держава чи чиновник це регулює, там немає творчості та якісного продукту.



Володимир Корнілов:



Они как раз это и сделали – отказались от регулирования.



Володимир Цибулько:



В цьому сенсі так. Але треба знайти якісь замінники, про що могла б подбати державна влада в області. Тому що якщо місто Одеса – російськомовне, то область – україномовна. А в області нічого немає, українці лишилися в області без духовного хліба.



Володимир Корнілов:



Приведенные примеры лишний раз говорят о том, что дело не в выборе самих людей, когда их лишают выбора или наоборот, предоставляют им его. Вопрос – в качестве того, что им предлагается. Русскоязычные жители Украины спокойно покупают качественные детские книги на украинском языке. А наших некачественных украинских писателей и поэтов почему-то не покупают. Может дело не в том, есть ли у людей выбор, а в качестве того, что пишут?



Что касается регулирования и т.п. Господин Цибулько этим занимался в 2000 году, но явно пропустил кое-что за последние несколько лет. В России льготы на книгоиздание отменены лет 5-6 назад. А на Украине они пока что действуют. И мы видим, что проблемы конкуренции остаются и мы видим, что дело опять-таки даже не в языке издания, книг.



А на счет того, чтобы закрыть границу для книг и сказать, чтобы печатали свои книги здесь. Вот вы знаете, очень демократичный и либеральный метод. Очень любопытно: где есть такие прецеденты в мире? Например, США перекрыли бы французскую границу для книжной продукции и сказали бы: «А вот французские книги печатайте здесь, в Луизиане». Это будет большим нонсенсом, чем то, что за последние несколько лет наиздавалось в языковой сфере украинской властью.



Теперь на счет Вашего вопроса о Бельгии. В Бельгии, как и в Канаде, не решены все проблемы. Я об этом с самого начала сказал. В Канаде остается проблема квебекского сепаратизма, хотя, мне кажется, что она затухает после решения 70-х годов. И мы видим, как с тех пор там проходят референдумы раз в десять лет. А сторонников отделения Квебека меньше становится. Это говорит как раз о мудром языковом решении.



А что касается Бельгии, то там всегда были языковые проблемы. Там периодически происходило двух культурных сообществ. Только задайте себе такой вопрос: а была бы страна такая Бельгия, если бы какой-то из этих двух языков (кстати, интересно – какой) взяли бы и запретили? Страны бы такой не было изначально. В этом плане для Украины – это урок. Вот нам говорят: сначала добьемся качества жизни такого, как в Швейцарии, а потом будем вести такую же языковую политику. Так Швейцария как страна изначально образовалась благодаря тому, что воюющие и враждующие между собой кантоны, различные по языку, по вере и религии, по культурным традициям. Там жуткая была история. Но они договорились о нескольких базовых ключевых принципах – конфедерация и языковое многообразие. Только благодаря этому страна стала спокойной стабильной и процветающей. Вот к чему я призываю здесь, на Украине.



Я – дончанин в седьмом поколении. Это – моя родна земля. И я имею право на своей родной земле обучать своего ребенка на своем родном языке, имею право водить своего ребенка в кинотеатры, чтобы он имел возможность на своем родном языке смотреть мультфильмы и фильмы, а его такой возможности лишают. И это не есть нормально. И если эти земли, эти территории и люди стали каким-то трофеем Украины, то тогда вы так сразу и скажите. Но тогда почему эти люди исправно платят налоги, почему они считают себя гражданами и вроде бы как должны иметь все гражданские права. Поставьте себя на их место и вы поймете, что, наверное, что-то не так.



Якщо українська мова – мова більшості, то що їй загрожує у випадку визнання російської мови другою державною? Якщо українська мова – не мова більшості, то хто має право ламати більшість насильницькою українізацією?



Володимир Цибулько:



Українська мова – мова більшості. Але ми всі прекрасно розуміємо, як відбувалися процеси урбанізації України. Після 72-го року освіта була переломлена через коліно. Тобто відбулося тотальне закриття українських шкіл. І міська освіта була тотально русифікована. В Києві чверть шкіл були з українською мовою освіти, вся професійна освіта була російськомовною. Це все має відбуватися повільно і неспішно. А більшість має набувати лінгвістичної впевненості разом із впевненістю демократичною. Тобто якщо ніщо не загрожує демократичним правам в цілому в державі, то лінгвоцит ну буде таким вже й реальним, як сьогодні.



По-друге, якщо влада раптом почне діяти демократично, а не в такий спосіб, як підписувалися харківські угоди, а відкрито, прозоро і передбачувано, то не буде мовного змагання. Передбачуваність влади робить прогнозованою поведінку людей.



Згадайте, наприклад, перший термін Кучми. Попри всі тиски на нього країна була передбачуваною. Тоді дуже багато гострих питань розсмокталися самі по собі. Відповідь проста: буде держава поводитися передбачувано – мовні питання будуть абсолютно передбачувані.



Володимир Корнілов:



Украинское государство во время правления Ющенко в языковом вопросе себя вело очень «передбачувано». Как раз это и привело к тому, что значительная часть населения этой страны, для которой этот вопрос не был столь острым, на себе почувствовала, насколько языковая проблема является проблемой – проблемой ущемления их прав.



Обратите внимание на то, что многие соцопросы говорят о том, что количество сторонников двух государственных языков в 90-е годы значительно превышало количество их противников. Но постоянно этот разрыв сокращался. К 2005 году было равенство. Резкий скачок количества сторонников двух государственных языков произошло после введения обязательных тестов. Моментально социологи, например, социологи R&B Group, заметили необъяснимый с точки зрения логики скачок числа сторонников двух государственных языков и резкое сокращение количества противников этой идеи.



Так что в этом плане Ющенко действовал очень «передбачувано», но он больше нанес вреда своим идеям и национал-демократическим представлениям о том, как должны развиваться в стране языки.



Два года назад в Москве на конференции, посвященной статусу русского языка в других государствах мира, которая проходила под эгидой российского МИДа, я выступил довольно эмоционально в ответ на выступление одного украинского участника. После этого ко мне подошел профессор из Сорбонны и сказал: «Возможно, вы излишне эмоционально воспринимаете все это на Украине. Посмотрите на Алжир. В 60-е годы были войны, было запрещено все французское. Школы закрывались поголовно. Французский язык пытались изгнать из всех сфер деятельности. А посмотрите теперь, когда прошло полвека: французские школы приветствуются, люди с удовольствием учат французский язык, он является официальным, люди ездят во Францию продолжать обучение. И на Украине рано или поздно все так же рассосется».



Я не сомневаюсь, что у этой страны нет другого будущего в этих пределах и границах, кроме как два государственных языка. Либо не будет этой страны в нынешнем виде, либо будет два государственных языка как минимум.



Я ответил тогда товарищу из Сорбонны: «Мой-то ребенок сейчас не может получить доступ к своему родному языку и продуктам на нем. То есть для него это сейчас является проблемой. Я не могу ждать полвека, чтобы это было проблемой моих внуков и правнуков». Вопрос решения языковых проблем – это вопрос защиты элементарных демократических прав граждан. И я не устану это повторять.