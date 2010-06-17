Парламентская коалиция будет переформатирована уже осенью?

При этом все фигуранты потенциального переформатирования коалиции сразу же от него открестились. Глава Политсовета «НУ» Вера Ульянченко поспешила заверить, что «никаких переговоров о возможном вхождении «НУ» в коалицию не ведется», глава Администрации Президента Сергей Левочкин подчеркнул, что «никакой потребности в смене состава коалиции нет», а сами «нашеукраинцы» из числа идейных национал-демократов даже в неформальных беседах клялись не идти «на союз с Януковичем». В то же время, «не под запись» отдельные представители ПР все же признавали, что отметать вариант союза с «НУ» не стоит – ведь, по их словам, «с нашеукраинцами» может быть проще работать, чем с коммунистами» - туманно намекая при этом на возможную в недалеком будущем политреформу.



«Главред» спросил у ряда украинских политологов, стоит ли ожидать смены формата коалиции будущей осенью и кому это может быть выгодно.



Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий:



{1-} Сценарий вхождения «Нашей Украины» в коалицию обусловлен логикой политической ситуации. Эта логика заключается в том, что Президенту и его команде не потянуть непопулярные реформы, в которых коммунисты и «литвиновцы» им не товарищи. Тем более, спикер, как глава ВР, зорко блюдет интересы депутатской корпорации, когда они попадают под давление аппетитов ПР. «Регионалам» трудно удержать власть на основе поддержки половины страны, сохраняя властную конструкцию, в которой отсутствуют либеральные, национал-патриотические и национал-либеральные политсилы. У Януковича есть два выхода из ловушки созданной однопартийной вертикали власти (участие КПУ к многопартийности совсем не приводит). Первый – внешнеполитическая коалиция с Россией, со всеми вытекающими последствиями для украинского бизнеса и власти, - чтобы, используя ресурс РФ, брать под контроль свою страну. Второй вариант, более реальный и вероятный - коалиция с теми политсилами, которые представляют другую часть элит и другую часть страны. При этом о Тимошенко речь не идет. Изоляция Тимошенко путем создания коалиции с менее оппозиционными национал-демократическими силами, не составляющими конкуренцию самой ПР, была бы вполне в интересах Януковича. Провести операцию навязывания консенсуса через силовой, административный ресурс (как делал Путин в России) Янукович не в состоянии, хотя и хотел бы. Но союз с «регионалами» должен быть основан на компромиссе, и в гуманитарной сфере, и во внешнеполитической и т.д. Это настолько очевидно и выгодно Януковичу, что даже удивительно, почему это не было сделано с самого начала. Весь негатив непопулярных реформ мог бы быть сброшен на те фигуры, которые не ассоциируются с Януковичем – если премьером стал бы человек не из ПР. Президент получит маневр, как во внутренней, так и во внешней политике. Янукович получит возможность объяснить Путину, почему он не идет на сближение с Россией, на совместные проекты в атомной энергетике и других важных областях – он сможет говорить, что многие внешнеполитические и внешнеэкономические вопросы решает не лично Янукович, а определяет целая система внутренних компромиссов и балансов, в которой учитываются интересы партнеров – национал-демократов. В свою очередь, коммунистам может быть даже выгоден выход из коалиции – они смогут критиковать «коалицию капиталистов» с ура-коммунистических позиций. Компартии надо отыгрывать свои электоральные очки, укреплять свою репутацию и т.д. Весь капитал, который могла получить КПУ от участия во власти, она уже получила, теперь ей пришло время подумать и о капитале электоральном.



Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии:



{2-} Безусловно, от наших политиков, лишь притворяющихся идеологически определенными, можно ожидать даже размена в коалиции Компартии на «Нашу Украину». Но, конечно, это будет из ряда вон выходящим событием и настоящим скандалом, и в целом, я в такой сценарий мало верю. Ехануров не представляет идеологическую часть «Нашей Украины», он такой же украинский националист, как и, к примеру, Янукович. Юрий Иванович и раньше предлагал подобные идеи. Но сейчас поезд ушел, «НУ» превратилась в маргинальную националистическую организацию, где таким людям, как Ехануров, места нет. Если они не смогут карьерно реализовать себя в ней, они или будут оттуда вытеснены, или уйдут сами. А «НУ» будет сражаться за место под солнцем, к примеру, с Тягнибоком. Для «регионалов» невозможно реализовывать нынешнюю линию внешней политики вместе с «нашеукраинцами» - это можно делать лишь с коммунистами. Возможно, власть попытается использовать аргумент переформатирования коалиции в торгах с Россией – в случае отсутствия уступок со стороны РФ, «регионалы» могут «припугнуть» их объединением с «НУ» - с соответствующим внешнеполитическим перепозиционированием. Самим же коммунистам выход из коалиции вряд ли будет выгоден. Нынешнее руководство КПУ больше ценит свое присутствие во власти, хоть и небольшое, чем занятие оппозиционной ниши. Компартии выгодно быть в коалиции как можно дольше. Вот когда ситуация в ПР станет совсем плохой, когда коммунисты почувствуют, что с этого корабля надо бежать, тогда они могут перейти в оппозицию. Если же «нашеукраинцы» войдут в коалицию без политических условий, тогда ничто не будет мешать коммунистам оставаться в ней. А идеологические депутаты от «НУ» в коалицию все равно не пойдут. «Регионалам» же нет резона впускать «нашеукраинцев» в коалицию, с тем, чтобы последние еще и выдвигали им какие-то условия, а не просто претендовали на получение кусочка властного пирога.



Андрей Ермолаев, директор Национального института стратегических исследований:



{3-} Сложившаяся коалиция будет стремиться к минимизации идеологических конфликтов, тем более, «регионалы» отстаивают тезис о политическом сотрудничестве. Поэтому разделять партнеров по идеологическому признаку им невыгодно – это приведет к повышению конфликтности в парламенте. Не так все просто и в самой «Нашей Украине» – она не монолитна, в ней происходит ротация, причем пока сложно прогнозировать, к чему она приведет. Поэтому «нашеукраинцы» могут сотрудничать с коалицией, но будет ли это сотрудничество формализовано – вопрос открытый. Тем более, большинство «нашеукраинцев», несмотря на идеологические споры, настроены на поддержку реформ, начатых Президентом и «регионалами», признавая, что за прошлые пять лет при власти у них самих ничего в этом плане не получилось. Однако кульбит со сменой формата коалиции я считаю маловероятным.



Виктор Небоженко, директор Социологической службы «Украинский барометр»:



{4-} Переформатирование коалиции в таком виде - очень реальный вариант. Ющенко испугался того, что Наливайченко заберет у него «Нашу Украину», он активно сотрудничает с властью, ему важно остаться публичной управляемой оппозицией. С одной стороны будет Тимошенко с уличной активностью своих сторонников, с другой - телевизионный Яценюк, с третьей - безопасный, «стерилизованный» Ющенко. Публичный политический брак между «НУ» и ПР представляется вполне реальным. Успехи в международной политике возможны для «регионалов» только тогда, когда они включат в себя безопасные «отряды» национал-демократов. Это будет своеобразная новая многовекторность – в экономическом и политическом плане Янукович и ПР сдаются Кремлю, а в международной сфере Президент может сказать, что он в союзе с национал-демократами, у которых есть европейские интенции и натовские пристрастия. К тому же, сам парламент у нас низведен до уровня облсовета, он ни в чем не может оппонировать Президенту, находясь на уровне одного из департаментов администрации Президента. При этом я считаю, что руководство «НУ», в частности Вера Ульянченко, сможет убедить даже самых убежденных национал-демократов, что иметь обеспеченное настоящее и не представлять опасности для власти гораздо лучше, чем регулярно ходить к следователю. А коммунисты себя уже исчерпали, их использовали во время формирования коалиции, они ни для кого уже не опасны.