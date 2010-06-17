Вкоротили мантії

Як було Як буде До складу Верховного Суду України входили: голова суду, чотири його заступники та члени ВСУ. Загалом у Верховному Суді – 85 суддів Кадровий склад Верховного Суду зменшиться до 20 осіб (по 5 суддів у кожній палаті ВСУ) До Верховного Суду входила палата у цивільних справах, «кримінальна», «адміністративна», «господарська» палати, а також військова колегія Із п’яти палат залишаться всі, крім військової колегії. Військові суди взагалі ліквідують Останніми роками в Україні було створено два вищі спеціалізовані суди – Адміністративний та Господарський Створять ще один вищий спеціалізований суд – з розгляду цивільних і кримінальних справ Функцію касаційної інстанції виконував Верховний Суд України Роль касаційної інстанції виконуватимуть вищі спеціалізовані суди. А ВСУ займатиметься справами, що стосуються міжнародних відносин України, а також розв’язуватиме правові суперечки між вищими спеціалізованими судами Щоб стати суддею, кандидат мав пройти п’ятирічний випробувальний термін, при цьому на посаду його призначав Президент України. Після закінчення випробувального терміну за безстрокове призначення судді голосувала Верховна Рада Процедура призначення суддів значно ускладниться й проходитиме у чотири етапи: 1) тестування охочих обійняти вакантну посаду; 2) тривале навчання та кваліфікаційний іспит; 3) подання Вищою радою юстиції кандидатури майбутнього судді на розгляд Президенту; 4) призначення судді Верховною Радою після п’яти років роботи Суддів на адміністративні посади призначав Президент України (так було доти, поки Конституційний Суд не визнав цю норму такою, що не відповідає Основному Закону) Голову суду призначатиме Вища рада юстиції Голова суду мав досить широкі повноваження, зокрема, розподіляв справи між суддями Справи розподілятиме спеціальна автоматизована система, яка робитиме це у порядку їх надходження. За головами суддів закріплять організаційні, «господарські» функції Контроль за діяльністю суддів мав радше номінальний характер Судді декларуватимуть не лише доходи, а й видатки. Для унеможливлення отримання хабара підвищать зарплати, але й водночас зобов’яжуть розглядати справи у чітко визначені строки

Кожен із трьох останніх президентів України намагався реформувати судову систему. Леонід Кучма робив це на початку своєї другої каденції, Віктор Ющенко взявся за пертурбації, коли перший рік його правління добігав кінця, а Віктор Янукович виявився найспритнішим – відповідний законопроект президентська адміністрація готувала з тією метою, щоб вкластися у популярні серед істеблішменту «сто днів». Вклалися. У підсумку маємо те, що маємо, – документ, окремі положення якого викликають, м’яко кажучи, здивування.Ще донедавна діяльність судової гілки влади регулювалася кількома законами, зокрема – «Про судоустрій», «Про кваліфікаційні комісії», «Про статус суддів», «Про суддівське самоврядування». Нині два з них – на наш погляд, ключових – зліпили в одне ціле. «Поспішайки» із президентської Адміністрації видали на-гора досить сирий продукт, якому не завадило б «дозрівання», адже йдеться про діяльність судів.З одного боку, роботу цих органів не варто недооцінювати. З другого – не варто сакралізувати. Зрештою, давно минули радянські часи, коли вважали, що суд – це місце, де встановлюють істину. Від таких дефініцій уже відмовились, бо істина – поняття претензійне і туманне водночас. Нині ж заведено вважати, що в суді фахово розв’язуються конфлікти між сторонами (байдуже, йдеться про цивільне чи кримінальне судочинство), а відтак суд є установою, де надають послуги з подібного правового регулювання.За такою категоріальною ознакою немає великої різниці між судом і пральнею, перукарнею чи будь-яким іншим закладом, у якому людина також отримує послуги. Адже в нас домінантою суспільного ладу проголошено людину. Це чітко зазначено в Конституції: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність». Тож усе, що відбувається в державі, має бути спрямовано на благо людини. І якщо громадянин країни відчуває потребу в тих чи інших послугах, держава повинна створити відповідні установи, в яких ці послуги надаватимуть якісно та в повному обсязі. У тому числі й суди, завданням яких є розв’язання суперечок між фізичними чи юридичними особами. Таким чином, кожен новий закон слід розглядати лише крізь призму того, наскільки він наближає до пересічного українця правосуддя, робить його доступнішим, простішим і прозорішим. Або ж навпаки – не наближає і не робить...Перше, що впадає в око при прочитанні нового законопроекту, – це більш ніж суттєве скорочення складу Верховного Суду України. Передбачено залишити тільки 20 суддів – по п’ять у кожній спеціалізованій палаті. Кожен із суддів повинен мати стаж роботи не менш як 15 років. Тим, хто не потрапить до заповітної двадцятки, запропонують перейти на роботу у вищі спеціалізовані суди (про них ми розповімо далі) або ж подати у відставку.Цікаво, що не встигла юридична еліта ознайомитися із законопроектом, як почалися розмови про те, що «зачистка» ВСУ є нічим іншим, як банальною помстою за Помаранчеву революцію (зайве нагадувати, що у 2004-му долю третього туру президентських виборів вирішив саме Верховний Суд). З огляду на лобі законопроекту така версія могла б скидатися на правду, якби не одне «але». Так, на Банковій за судову реформу нині «відповідає» колишній БЮТівець Андрій Портнов, заступник голови Адміністрації Президента. А до складу робочої групи з підготовки судової реформи входить соратник Портнова нардеп Святослав Олійник. І, звісно ж, Сергій Ківалов – екс-голова ЦВК, той самий, якому у 2004-му кричали «Підрахуй!», не примножуючи його позитивних емоцій щодо апологетів Віктора Ющенка.Усі ці люди до попередньої влади не мають сантиментів, тож, повторюся, версія помсти могла розглядатися як робоча, але річ у тім, що іще за часів Кучми те, як сформовано в Україні касаційну інстанцію, не критикував лише лінивий. До 2002 року в нашій державі існували суди першої інстанції – районні (місцеві), другої інстанції – апеляційні, куди надходили, відповідно до назви установи, апеляції від громадян. На початку 2000-х було задекларовано створення вищих спеціалізованих судів – це вже третя, касаційна інстанція. Існував (і існує досі) також Верховний Суд, який фактично виконує функції касаційної інстанції, позаяк створення вищих спеціалізованих судів відбувається надто тяжко й повільно.Нині є Вищий Господарський і Вищий Адміністративний суди, і немає вищих спеціалізованих судів цивільної та кримінальної юрисдикції. Чи створять їх найближчим часом – невідомо, але поки що замість них діє Верховний Суд, причому діє нелегітимно, адже, згідно із законом, він не повинен перебирати на себе функції касаційної інстанції. Натомість ВСУ мав би зосередитися на справах, що мають виняткове загальнодержавне значення. Простіше кажучи, у царині касаційної інстанції в Україні панував і панує повний безлад, тож намагання його усунути, можливо, і не мають нічого спільного з далекими подіями 2004 року.Відповідно до законопроекту, Верховний Суд України віднині розглядатиме справи, що стосуються Президента України, міжнародних судів, вердикти яких спрямовано проти держави України, а також виноситиме соломонове рішення в тому разі, якщо два вищі спеціалізовані суди прийняли ухвали, протилежні за змістом. У принципі, немає нічого поганого в тому, щоб не перетворювати ВСУ на стічну канаву, куди потрапляє безліч справ, які тільки перешкоджають фахівцям Верховного Суду визначатися зі стратегією правозастосовчої діяльності.Власне, не раз доводилося чути думку фахівців відносно того, що у надмірній завантаженості Верховного Суду винний... суто радянський менталітет. За часів СРСР вважалося, що саме Верховний (касаційний) Суд має виправляти судові помилки. Тому громадяни «одної шостої частини суші» звично шукали правди у Москві, Києві чи у столицях інших союзних республік. Тоді як цю правду мало би бути віднайдено насамперед у суді першої інстанції, рішення якої повинно бути бездоганним, тобто фахово та аргументовано викладеним. І тут одразу постає питання суддівських кадрів – неупереджених і чесних служителів Феміди.Друга важлива новація законопроекту – це абсолютно нова схема призначення суддів. Донедавна суддю призначали в два етапи: на перші п’ять років діяльності служителя Феміди «благословляв» Президент України, а через п’ять років випробувального терміну згоду на довічне призначення давала Верховна Рада. Присутність у цій схемі Президента критикували особливо гостро. Адже, за Конституцією, суд України є незалежним, і будь-який вплив на нього карається законом. Але якщо цей вплив певною мірою персоніфікується і набуває знайомих усій країні рис? Як французький король Людовик XIV говорив про себе: «Держава – це я», так і Президент України мав підстави ідентифікувати себе із суддями.Новий законопроект, на перший погляд, усуває цю недолугість. Натомість, згідно із цим документом, порядок призначення суддів є настільки складним і тривалим, що невідомо, який варіант був кращим. Судіть самі. Розробники законопроекту пропонують призначати суддів у чотири етапи. На першому етапі в газеті «Голос України» Вища кваліфікаційна комісія суддів розміщуватиме оголошення про вакансії посад суддів. Після цього кандидати на ці посади проходитимуть два тестування: загальнотеоретичне та спеціалізоване (з відеофіксацією процесу). Перевагу при однаковому результаті тестування надаватимуть тим, хто до цього працював помічником судді.Потім усі, хто склав тести, зобов’язані пройти піврічне навчання за рахунок державного бюджету у ВНЗ четвертого рівня акредитації, а також двотижневу підготовку у Національній академії суддів, яку буде перейменовано на Національну школу суддів. Після навчання всі кандидати пройдуть спеціальну перевірку правоохоронними органами за зверненням ВККС, і в разі позитивного результату будуть рекомендовані Вищій раді юстиції.ВРЮ, у свою чергу, робитиме подання на ім’я Президента. При цьому глава держави буде позбавлений повноважень проведення окремої спецперевірки. Також у законопроекті не передбачено відмову Президента підписувати подання на призначення судді. Після п’яти років роботи судді набувають права бути призначеними Верховною Радою безстроково. Відповідне подання у парламент робитиме ВККС після співбесіди. Ніяких додаткових перевірок на цьому етапі вже не передбачається.Останній штрих: ВККС має право подавати одну й ту саму кандидатуру судді на розгляд парламенту необмежену кількість разів – доки Верховна Рада її не затвердить. Комітет ВР з питань правосуддя буде позбавлений усіх важелів впливу на кадрові питання у судах. Згідно з новим законом, Президент і Верховна Рада будуть позбавлені своїх квот до ВККС. Що стосується Вищої ради юстиції, то більшість її членів (11 із 20) мають бути суддями.А тепер – як замітка на полях: тільки-но уявіть, скільки часу пройде між появою у «Голосі України» оголошення про вакансії та самим призначенням судді за поданням Вищої ради юстиції. Незрозуміло от що: невже протягом усіх тих тижнів і місяців, поки кандидати складатимуть тести й проходитимуть перевірки, певний суд так і залишатиметься «неукомплектованим»?Друге зауваження: якщо всі ці труднощі авторам законопроекту знадобилися для того, щоб зробити механізм призначення судді максимально прозорим і нівелювати прояви корупції, то своєї мети вони навряд чи досягли. Потрібна кандидатові протекція може виникнути на рівні кваліфікаційних комісій або ж Вищої ради юстиції. Очевидно, що незаангажованість і непідкупність суддів забезпечують не тисячі перешкод, а власне сумління, яке не можна врегулювати жодним законом.Третій момент: незрозуміло, для чого – як одного з «гравців» – залишати Президента, якщо главі держави заборонено відмовляти Вищій раді юстиції? Суто номінальна роль керівника країни у цьому процесі викликає щонайменше подив. Що ж стосується парламенту, то політична складова у призначенні судді знову спровокує критику, особливо якщо взяти до уваги те, на яких засадах формується тепер парламентська більшість.Ясна річ, що майбутньому судді потрібен високий рівень легітимізації, який здатен забезпечити Президент країни або ж її парламент. Але, з другого боку, це означає тупцювання на місці й регресивність нового законопроекту, який тільки ускладнив механізм призначення суддів, не забезпечивши його «відірваності» від політики та політиків.На думку експертів, певні недоліки законопроекту можуть бути усунуті між його першим та другим читанням. До речі, багато хто з правників із жалем згадує позитивне напрацювання радянської судової системи – виборність суддів. (Суддів обирали приблизно так само, як депутатів-мажоритарників, тобто по округах, шляхом прямого голосування виборців.) Плюси і мінуси такої схеми активно обговорювали, але це так і не знайшло законодавчого відображення.Утім, питання чесності суддів автори законопроекту намагаються вирішити не тільки за рахунок створення надзвичайних труднощів, а й шляхом гідного винагородження роботи правників. Відтепер суддів зобов’яжуть декларувати не лише доходи, а й видатки. Щоправда, тільки в тому разі, якщо ці видатки є більшими за середньомісячну зарплату. Остання, до речі, значно зросте в судах першої інстанції. Там судді отримуватимуть 13 260 гривень (замість попередніх 4 тисяч). У судах же апеляційної інстанції заробітна плата зросте лише на 10% й сягатиме 14,5 тисячі. У вищих спеціалізованих судах служителі Феміди отримуватимуть майже по 16 тисяч, а у Верховному й Конституційному Судах – по 17,2 тисячі. Крім того, судді матимуть право на щомісячну матеріальну допомогу у розмірі від 15% до 80% від ставки.Уся ця арифметика має, за ідеєю, завадити спокусі отримати якийсь дрібний хабар від зацікавлених осіб. Здоровий скептицизм, одначе, підказує, що від дрібної подачки суддя, можливо, і втримається, а от від більш солідної пропозиції – навряд чи. Є ситуації, коли ціна питання сягає мільйонів грошових знаків (і не у вітчизняній валюті), а можливість забезпечити на все життя себе та свою родину в більшості випадків привабливіша, ніж перспектива залишатися «бідним, але чесним».Іще один удар по корупції розробники законопроекту готують, переписуючи по-новому механізм призначення суддів на адміністративні посади, тобто на посади голів суду. Крісло голови завжди було дуже ласим шматком, адже саме голова донедавна розподіляв справи між членами суддівського колективу, тобто визначав, кому відійде більш або менш «грошова» справа.За часів Кучми на адміністративну посаду суддів призначав Президент. І це суперечило одному з базових принципів демократичної держави – принципу поділу влади на три незалежні одна від одної гілки: виконавчу, законодавчу та судову. Така норма викликала справедливе обурення, бо про суверенітет суддів уже не йшлося. Особливо на тлі виборчих кампаній 2002-го й 2004 років, коли суди були просто завалені позовами від політиків на дії їхніх конкурентів. Тоді це був справжній подарунок для влади, яка в інтересах «своїх» кандидатів необмежено застосовувала так зване телефонне право.При Вікторові Ющенку Конституційний Суд заборонив Президенту призначати суддів на адміністративні посади, і це було вельми позитивним рішенням. Згідно із чинним законопроектом, цим займатиметься Вища рада юстиції за поданням Ради суддів. Але навіть новопризначений голова суду не матиме колишніх повноважень. Відтепер він буде радше «завгоспом», відповідальним за матеріальне забезпечення суду (за «олівці та папір», як жартують у кулуарах Верховної Ради).А розподіл справ відбуватиметься автоматично, причому в буквальному розумінні слова. Спеціальна електронна система (яку, ясна річ, іще не створено, і не зрозуміло, коли буде створено) сама розподілятиме справи і робитиме це в порядку їх надходження. Така новація видається найбільш наївною, адже людський фактор іще ніхто не скасовував: реєструватиме справи аж ніяк не штучний інтелект, тож і порядок їх надходження можна певним чином «запрограмувати».До того ж, якщо голова суду буде дійсно виконувати суто господарські функції, задля його призначення, очевидно, не варто «турбувати» ані Вищу раду юстиції, ані Раду суддів. При ознайомленні із цим пунктом вкотре виникає враження, що гора народила мишу – забагато додаткових формальностей і замало гарантій, що всі вони працюватимуть на конкретний результат.Хоча, з другого боку, згадуючи, як животіють наші суди (навіть київські, не кажучи вже про периферію), проблема «олівця та паперу» не видається аж такою надуманою. Суди в Україні й справді страждають через недофінансування. Тоді як суверенітет судової влади набуває реального змісту тоді, коли існує незалежна інституція, на яку покладається функція повного технічного забезпечення. У Сполучених Штатах, наприклад, функціонує державна судова адміністрація, яка піклується про всі, так би мовити, супутні стосовно правосуддя проблеми.Така судова адміністрація, перенесена на український ґрунт, повинна була б мати у своєму розпорядженні автономне джерело фінансування судів та їх працівників, а також підпорядковуватись тільки органу суддівського самоврядування. Коли ж питаннями технічного й матеріального забезпечення судів відає Міністерство юстиції (читай – держава), тоді весь перебіг процесу залежатиме від зацікавленості влади в тому, затягувати або, навпаки, прискорити розгляд тієї чи іншої справи.Безумовно, проголосований у Раді законопроект має свої плюси. Один із них – ліквідація військової колегії при Верховному Суді України та скасування військових судів узагалі. Слід зазначити, що норма про військові суди методично перетягувалась з одного законопроекту до іншого і жодні протести фахових юристів не впливали на ситуацію. Небезпека полягала в тому, що військовий суд міг засудити в мирний час цивільну людину (не кажучи вже про військовослужбовця) за скоєння невійськового злочину. Це абсолютно не відповідало уявленню про демократичний і цивілізований судоустрій.За європейською правовою традицією, навіть у тих країнах, де передбачено існування військового суду, він створюється тільки у воєнний час. Після Другої світової війни Німеччина та Австрія скасували свої військові суди, а Франція зробила це на початку 1980-х, саме запроваджуючи демократичну реформу судоустрою. А в тих країнах, де військові суди ще залишилися (Англія, Іспанія, Італія), їх діяльність стосується тільки військовослужбовців, і карають вони лише за військові злочини. Іншими словами, якщо іспанський піхотинець поб’ється на танцмайданчику з іспанським десантником, їх обох судитиме звичайний цивільний суд. Інша річ, коли йдеться про зраду батьківщині, дезертирство, мародерство під час воєнних дій, злочини проти полонених, – у Європі за це вже карає військовий трибунал. Тепер таку практику запровадять і в Україні.Ще один позитив законопроекту (хоч він із зовсім іншої «опери») – строки розгляду адміністративних справ. У судах першої інстанції розгляд віднині триватиме максимум 30 днів (дотепер – два місяці). На подання й розгляд апеляції відводиться 10 і 30 днів відповідно (дотепер – 20 і 45), на подання касаційної скарги – 10 днів, а на розгляд її у касаційному суді – 30 днів.Окрім того, суд може зобов’язати органи влади надавати звіти щодо виконання судових рішень. У випадку ж, коли таке розпоряд- ження не виконується, та чи інша установа може бути оштрафована на чималу суму (від 88 до 265 тисяч гривень), одна половина якої піде у бюджет, друга – на користь позивача. Очевидно, тепер судитися із жеком буде і легше, і результативніше. Принаймні в теорії...І на завершення: безумовно, всебічно проаналізувати 150-сторінковий документ на обмеженій площі періодичного видання не вдасться. Ми зупинилися на найяскравіших моментах, що, наче лакмусовий папірець, виявляють, наскільки глибоко занурилися законодавці у вивчення тих факторів подразнення, про які говорить юридична еліта впродовж останніх десяти років. На жаль, один із таких факторів – бездумне поєднання норми про народних засідателів та суд присяжних – успішно представлений і в новому законопроекті.Дарма що неодноразово вже вказувалось на недолугість суміщення таких норм. Бо хоч суд присяжних (уперше положення про нього з’явилося у прийнятому Верховною Радою України 7 лютого 2002 року Законі «Про судоустрій») – цілком прогресивне нововведення, святкувати перемогу демократії ще зарано. Адже у чинному законодавстві йдеться одночасно і про суди присяжних, і про народних засідателів, що є, по суті, нонсенсом. По-перше, тому, що засідателі, на відміну від присяжних, як правило, ніякої участі у судовому процесі не беруть, в усьому погоджуючись із доводами професійного судді (принаймні йдеться про радянський досвід).По-друге, проблема полягає у відсутності критеріїв, за якими представники Феміди «сортируватимуть» справи на ті, що підлягають розгляду судом присяжних, і ті, що пропонуватимуться увазі народних засідателів. Логіка підказує, що повинно бути щось одне: або суд за участі народних засідателів, або суд присяжних. Останнє, напевне, заслуговує на пріоритет, бо це дійсно демократична практика, запроваджена у багатьох країнах світу.Проте в новому законопроекті цю суперечність так і не усунули. І хоч дехто з депутатів і покладає особливі сподівання на доопрацювання цього документа перед другим читанням, на кардинальні зміни в тексті розраховувати не варто. Наближаються депутатські вакації, і для плідної роботи у стінах Ради народним обранцям залишаються тільки три пленарні тижні. А влада поспішає і квапить законотворців, які й самі не проти позбутися подібного клопоту. Моря та екзотичні острови вже кличуть...У нинішньому стані українські суди нездатні належним чином захищати права громадян. Суспільство втомилося від очікувань і прагне змін, про що свідчить катастрофічно низький рівень довіри до судів. Саме тому Президент України Віктор Янукович виокремив судову реформу як першочергову. Була оперативно створена Робоча група з питань судової реформи, яка й розробила проект Закону «Про судоустрій і статус суддів» №6450 від 31.05.2010 року. Законопроект було подано Президентом до парламенту як невідкладний, і вже 3 червня 2010 року Верховна Рада прийняла його у першому читанні.Серед основних пріоритетів цього законопроекту слід назвати спрощення системи судоустрою, встановлення прозорих процедур призначення суддів на посади, підвищення відповідальності суддів і водночас забезпечення їхньої незалежності у процесі фінансування з держбюджету. Передбачено зміну процесуальних законів шляхом значного скорочення термінів розгляду справ у судах у порядку цивільного, адміністративного та господарського процесу. Буде зменшено роль голів судів, що спричинить зростання авторитету і незалежності судді. Деполітизація судової системи є однією з основних ідеологічних засад реформи. Тому суттєво буде зменшено повноваження Президента і парламенту щодо судової системи.Загалом у проекті закону враховано абсолютну більшість основних засад щодо судової реформи, які пропонувались як вітчизняними, так і іноземними експертами, крім тих, що можуть бути реалізовані лише шляхом внесення змін до Конституції України.Робота над законопроектом триває, нині він перебуває на стадії другого читання. Зараз враховуються думки насамперед представників судової системи – господарської, адміністративної, цивільно-кримінальної юрисдикцій. З одного боку, закон цілком відповідатиме вимогам, які висуває ЄС, а з другого – повністю враховуватиме пропозиції та думку суддів. Хоча все це робиться і не для ЄС, і не для суддів, а для того, щоб у громадянина була гарантія судового захисту. У законопроекті закладено реальну незалежність судів, підвищення їхнього матеріального статусу з одночасним збільшенням дисциплінарної відповідальності, зменшено суб’єктивний вплив голови суду. Якщо говорити про недоліки, то будь-яка реформа містить положення чи позиції, які невідомо як працюватимуть на практиці. Зрозуміло, що через деякий час треба буде все проаналізувати, з’ясувати, які проблеми виникли у процесі застосування закону. Наприклад, у законопроекті значно ускладнено процес формування самого суддівського корпусу. Я маю на увазі два кваліфікаційні іспити, дві стадії спеціального нав-чання для кандидата у судді. Я не знаю, як це спрацює на практиці. З одного боку, це робиться для того, щоб збільшити професійний рівень кандидата, а з другого – очевидно, що такий процес триватиме місяцями, а може, й роками. Імовірно, це потребуватиме деякого спрощення...